Сандэнс

Место проведения США

Кинофестиваль «Сандэнс» — национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится в Парк-Сити, штат Юта, США в конце января каждого года.

Организатором кинофестиваля является Институт «Сандэнс» (англ. Sundance Institute), который был основан в 1981 году актёром Робертом Редфордом и группой его друзей и единомышленников, для создания условий становления независимого американского кино. Кинофестиваль назван в честь сыгранного Р. Редфордом персонажа фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Первый международный фестиваль «Сандэнс» состоялся в 1985 году в Парк-Сити.

Год проведения
Номинации
Сандэнс 2025
Seeds
Гран-при жюри / Документалистика
Atropia
Гран-при жюри / Драматургия
Cutting Through Rocks
Гран-при жюри / Мировое кино - документальный фильм
Sabar Bonda
Гран-при жюри / Мировое кино – драматургия
2000 Meters to Andriivka
Награда за режиссуру / World Cinema, Documentary
The Things You Kill
Награда за режиссуру / World Cinema, Dramatic
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
Trailblazer Award
Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo)
NEXT Special Jury Award Presented by Adobe
Two Women
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Writing
The Eating of an Orange
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Animation Directing
Coexistence, My Ass!
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / Freedom of Expression
Mr. Nobody Against Putin
Особая награда жюри за документальный фильм "World Cinema" / World Cinema Documentary Special Jury Award
Selena y Los Dinos
Специальный приз жюри документального кино США / Archival Storytelling
Life After
Специальный приз жюри документального кино США / U.S. Documentary Special Jury Award
East of Wall
Приз зрительских симпатий / NEXT
André Is an Idiot
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм США
Twinless
Приз зрительских симпатий / Драматический фильм США
Prime Minister
Приз зрительских симпатий / Мировое кино - документальный фильм
DJ Ahmet
Приз зрительских симпатий / Мировое кино – драматургия
The Perfect Neighbor
Награда за режиссуру / Документальный фильм США
Ricky
Награда за режиссуру / Драматический фильм США
Sorry, Baby
Премия Уолдо Солта за сценарий / Драматический фильм США
Sally
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Визионерская премия
The Flowers Stand Silently, Witnessing
Приз Большого жюри короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
Como si la tierra se las hubiera tragado
Приз жюри короткометражного фильма / Анимационный фильм
Grandma Nai Who Played Favorites
Приз жюри короткометражного фильма / Международная художественная литература
We Were the Scenery
Приз жюри короткометражного фильма / Нон-фикшн
Trokas Duras
Приз жюри короткометражного фильма / Художественная литература США
DJ Ahmet
Особая награда жюри за драму "World Cinema" / Креативное Видение
Tiger
Специальный приз жюри короткометражного фильма / Режиссура
Joe Pirro
Премия Института Сандэнс/Производство студии Amazon
Zodiac Killer Project
Премия NEXT «Инноватор»
Twinless
Специальный приз жюри драматического искусства США / Актерское мастерство
Plainclothes
Специальный приз жюри драматического искусства США / Ансамбль
Come See Me in the Good Light
Награда «Любимец фестиваля»
Sean Wang
Премия Авангард
Emily Kassie
Премия Авангард
Julian Brave NoiseCat
Премия Авангард
André Is an Idiot
Премия Джонатана Оппенгейма за монтаж / Американский документальный фильм

