Кинофестиваль «Сандэнс» — национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится в Парк-Сити, штат Юта, США в конце января каждого года.
Организатором кинофестиваля является Институт «Сандэнс» (англ. Sundance Institute), который был основан в 1981 году актёром Робертом Редфордом и группой его друзей и единомышленников, для создания условий становления независимого американского кино. Кинофестиваль назван в честь сыгранного Р. Редфордом персонажа фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Первый международный фестиваль «Сандэнс» состоялся в 1985 году в Парк-Сити.