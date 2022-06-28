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Брайан Кокс
Брайан Кокс
Brian Cox
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Брайан Кокс
Brian Cox
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Дата рождения
1 июня 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Данди, Шотландия, Великобритания
Рост
169 см
Биография Брайана Кокса
Родился 1 июня 1946 года. Данди, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Брайана Кокса
Святым тут не место
боевик, криминал, триллер
2022, Мексика
6.0
Момент истины
триллер
2020, США
5.0
Залив тишины
триллер
2020, Великобритания
4.0
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
Родственник поневоле
комедия, драма
2019, Ирландия
6.0
Черчилль
триллер, биография, драма
2017, Великобритания
6.0
Сиделка
комедия
2016, Великобритания
6.0
Демон внутри
ужасы
2016, Великобритания
7.0
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Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете
Шоу прочат триумф на предстоящей церемонии «Эмми».
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28 июня 2022 15:07
Брайан Кокс не мог налюбоваться Брэдом Питтом на съемках «Трои»: «Он был сногсшибательно красив»
Возврастной актер утверждает, что перед молодым коллегой невозможно было устоять.
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2 февраля 2022 11:00
Брайан Кокс уточнил свои комментарии о переоцененности Джонни Деппа
Теперь он отзывается о звезде куда благосклоннее.
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21 января 2022 14:38
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