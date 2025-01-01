Берлинский международный кинофестиваль, также известный как Берлинале - ежегодный международный кинофестиваль, который проводится с 1951 года в Германии. Основной приз — «Золотой медведь» (медведь — геральдический символ Берлина). Проводится ежегодно в феврале (но до 1978 года проводился летом), год проведения первого фестиваля — 1951.

С 1956 года решение о присуждении наград Берлинале принимает международное жюри. Главным призом фестиваля является «Золотой медведь», присуждаемый за лучший фильм. «Серебряный медведь» присуждается в следующих номинациях: лучший режиссёр, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая музыка и приз за выдающиеся достижения в области искусства.

Согласно правилам Берлинале, участие в основной конкурсной программе могут принимать только фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся до этого на других фестивалях.