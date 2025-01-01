Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале

Берлинале

Место проведения Германия

Берлинский международный кинофестиваль, также известный как Берлинале -  ежегодный международный кинофестиваль, который проводится с 1951 года в Германии. Основной приз — «Золотой медведь» (медведь — геральдический символ Берлина). Проводится ежегодно в феврале (но до 1978 года проводился летом), год проведения первого фестиваля — 1951.

С 1956 года решение о присуждении наград Берлинале принимает международное жюри. Главным призом фестиваля является «Золотой медведь», присуждаемый за лучший фильм. «Серебряный медведь» присуждается в следующих номинациях: лучший режиссёр, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая музыка и приз за выдающиеся достижения в области искусства.

Согласно правилам Берлинале, участие в основной конкурсной программе могут принимать только фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся до этого на других фестивалях.

Год проведения
Номинации
Берлинале 2025
Dreams
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Lloyd Wong, Unfinished
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
Perspectives Award / Best First Feature
Kontinental '25
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Wish You Were Ear
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Little Rebels Cinema Club
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Lesbian Space Princess
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Besir Zeciri
EFP Падающая звезда
Lidija Kordic
EFP Падающая звезда
Vicente Wallenstein
EFP Падающая звезда
Деврим Лингнау
EFP Падающая звезда
Карлис Арнольд Авотс
EFP Падающая звезда
Маарья Йоханна Мяги
EFP Падающая звезда
Фрида Густавссон
EFP Падающая звезда
Marina Makris
EFP Падающая звезда
Шарунас Зенкевичюс
EFP Падающая звезда
Elín Hall
EFP Падающая звезда
Новости
«Женщина, которая убежала» на Берлинале-2020
«Женщина, которая убежала» на Берлинале-2020
Рассказываем о фильме «Ундина», показанном на Берлинале-2020
Рассказываем о фильме «Ундина», показанном на Берлинале-2020
На Берлинале-2020 показали «Вперед» от Pixar
На Берлинале-2020 показали «Вперед» от Pixar

