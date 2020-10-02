Интересные факты

Актер Лукас Браво, сыгравший роль Габриэля, был су-шефом ресторана в реальной жизни.

Минди, сыгранная Эшли Парк, регулярно демонстрирует певческий талант. Актриса действительно хорошо поет. За плечами Парк богатый бродвейский опыт, а в 2018 году ее выдвинули на премию «Тони» за постановку «Дрянных девчонок». Изначально Минди не должна была петь в кадре, но сценарист Даррен Стар был настолько впечатлен этим мюзиклом, что добавил эту особенность.

По сюжету Эмили ни слова не понимает по-французски. В действительности Лили Коллинз освоила язык еще в подростковом возрасте и свободно читала французскую литературу в оригинале.

Дизайном костюмов занималась Патриция Филд, прежде работавшая над нарядами для «Секса в большом городе». Сценарии к обоим шоу написал Даррен Стар.

Сериал целиком снят в Париже, на фоне реальных достопримечательностей французской столицы.

Образ Эмили из сцены в опере — дань уважения классическому голливудскому фильму «Забавная мордашка». По словам костюмера Патриции Филд, Лили Коллинз поразительно похожа на Одри Хепберн, поэтому в качестве наряда было избрано платье Christian Siriano. В совокупности с гримом и прической актриса действительно стала двойником Хепберн.

Отель Plaza Athénée, часто фигурирующий в кадре, прославился благодаря Кристиану Диору. На той же улице кутюрье открыл свой первый бутик, тогда как в самой гостинице прошли десятки показов и фотосессий.

До выхода «Бриджертонов» 25 декабря шоу «Эмили в Париже» оставалось наиболее просматриваемым на Netflix в 2020 году.

Вокруг хита Netflix разразился скандал, связанный с коррупцией внутри премии «Золотой глобус». Согласно изданию Los Angeles Times, создатели «Эмили в Париже» полностью оплатили поездку членов комиссии на съемки во Францию, поселив их в люксовых номерах. Затем сериал, раскритикованный зрителями, неожиданно получил две номинации на «Золотой глобус». Это вызвало шквал критики, в том числе со стороны членов HFPA.