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Постер к сериалу Эмили в Париже
Постер к сериалу Эмили в Париже
Постер к сериалу Эмили в Париже
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Эмили в Париже
Эмили в Париже (2020 - …) Emily in Paris 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Эмили предлагают работу в парижском маркетинговом агентстве. Она оставляет стабильные отношения и старую жизнь в Чикаго и переезжает в город любви. Из-за незнания французского и непонимания культуры, девушка сталкивается с трудностями перевода, высокомерием и слишком свободными взглядами любвеобильных французов. Зато находит общий язык с няней китайского происхождения Минди, красавицей Камиль и симпатичным соседом Габриэлем, с которым она раз за разом сталкивается, по ошибке путая этажи.

Эмили в Париже - трейлер второго сезона
Эмили в Париже
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Лили Коллинз
Лили Коллинз Emily Cooper
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве
Филиппин Леруа-Больё
Филиппин Леруа-Больё Sylvie
Камилль Раза
Камилль Раза Camille
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Эмили в Париже - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Эмили в Париже - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Эмили в Париже - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Эмили в Париже» продлится еще минимум два сезона
Сериал «Эмили в Париже» продлится еще минимум два сезона
Лили Коллинз объяснила, почему в мире «Эмили в Париже» нет пандемии коронавируса
Лили Коллинз объяснила, почему в мире «Эмили в Париже» нет пандемии коронавируса
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
Кадры из сериала
Интересные факты

Актер Лукас Браво, сыгравший роль Габриэля, был су-шефом ресторана в реальной жизни.

Минди, сыгранная Эшли Парк, регулярно демонстрирует певческий талант. Актриса действительно хорошо поет. За плечами Парк богатый бродвейский опыт, а в 2018 году ее выдвинули на премию «Тони» за постановку «Дрянных девчонок». Изначально Минди не должна была петь в кадре, но сценарист Даррен Стар был настолько впечатлен этим мюзиклом, что добавил эту особенность.

По сюжету Эмили ни слова не понимает по-французски. В действительности Лили Коллинз освоила язык еще в подростковом возрасте и свободно читала французскую литературу в оригинале.

Дизайном костюмов занималась Патриция Филд, прежде работавшая над нарядами для «Секса в большом городе». Сценарии к обоим шоу написал Даррен Стар.

Сериал целиком снят в Париже, на фоне реальных достопримечательностей французской столицы.

Образ Эмили из сцены в опере — дань уважения классическому голливудскому фильму «Забавная мордашка». По словам костюмера Патриции Филд, Лили Коллинз поразительно похожа на Одри Хепберн, поэтому в качестве наряда было избрано платье Christian Siriano. В совокупности с гримом и прической актриса действительно стала двойником Хепберн.

Отель Plaza Athénée, часто фигурирующий в кадре, прославился благодаря Кристиану Диору. На той же улице кутюрье открыл свой первый бутик, тогда как в самой гостинице прошли десятки показов и фотосессий.

До выхода «Бриджертонов» 25 декабря шоу «Эмили в Париже» оставалось наиболее просматриваемым на Netflix в 2020 году.

Вокруг хита Netflix разразился скандал, связанный с коррупцией внутри премии «Золотой глобус». Согласно изданию Los Angeles Times, создатели «Эмили в Париже» полностью оплатили поездку членов комиссии на съемки во Францию, поселив их в люксовых номерах. Затем сериал, раскритикованный зрителями, неожиданно получил две номинации на «Золотой глобус». Это вызвало шквал критики, в том числе со стороны членов HFPA.

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