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Постер к сериалу Тед Лассо
Постер к сериалу Тед Лассо
Постер к сериалу Тед Лассо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Тед Лассо
Тед Лассо (2020 - …) Ted Lasso 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 11 часов 0 минут
О чем сериал

«Тед Лассо» — это сериал о тренере университетской сборной по американскому футболу. Он простодушен, обожает свою работу и ставит благополучие членов команды выше результатов. Череда странных событий заставляет его согласиться переехать в Англию, чтобы подготовить профессиональный футбольный клуб к новому сезону. Однако у мужчины совсем нет необходимого опыта, и он недоумевает, почему квотербека называют полузащитником, а мяч в руках может держать только вратарь...

Тед Лассо - трейлер второго сезона
Тед Лассо
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуно Темпл
Джуно Темпл Keeley Jones
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис Ted Lasso
Джереми Свифт
Джереми Свифт Higgins
Бретт Голдстин Roy Kent
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед Nathan Shelley
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Тед Лассо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Тед Лассо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
Тед Лассо - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Тед Лассо
Кадры из сериала
Интересные факты

В основу «Теда Лассо» лег персонаж, сыгранный Джейсоном Судейкисом в проморолике английской премьер-лиги 2013 года для канала NBC Sports. По сюжету он становился новым тренером «Тоттенхема», а в качестве его подопечных мелькали звезды клуба Гарет Бейл и Кайл Уокер.

Арло Уайт и Крис Пауэлл, появившиеся в сериале, настоящие футбольные комментаторы. Шоураннеры задействовали дуэт с целью привлечения британской аудитории.

В одной из серий первого сезона снялся Жозе Моуриньо, прежде руководивший несколькими топ-клубами АПЛ.

Несмотря на то, что «Ричмонд» — вымышленный клуб, по сюжету он конкурирует с реальными командами, включая «Эвертон» и «Кристал Пэлас». В качестве претендентов на должность главного тренера фигурируют легендарные Гарри Реднапп и Тони Пьюлис.

Второй эпизод первого сезона срежиссировал Зак Брафф, наиболее известный по роли Джей Ди в ситкоме «Клиника».

В основу серии, в которой тренер укрепляет командный дух благодаря походу в караоке, лег реальный случай. В 2018 году Юрген Клопп из «Ливерпуля» использовал тот же метод.

Шоураннерами выступили автор «Клиники» Билл Лоуренс и исполнитель главной роли Джейсон Судейкис, тогда как идея превращения проморолика в полноценный сериал принадлежит Оливии Уайлд.

В одной из серий помощник тренера Борода читает книгу «Переворачивая пирамиду» известного футбольного эксперта Джонатана Уилсона.

Бретт Голдстин изначально работал над сериалом только как сценарист. Во время проработки характера Роя Кента писатель пришел к выводу, что смог бы его сыграть. В последний день прослушивания Голдстин отправил демозапись шоураннеру Биллу Лоуренсу и получил роль.

Музыку и заглавную тему написал вокалист рок-группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд. Инициатором приглашения лондонского музыканта выступил Судейкис, познакомившийся с ним в 2012 году в одном из эпизодов шоу SNL. Соавтором саундтрека является композитор Том Хоу.

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