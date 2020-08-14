Интересные факты

В основу «Теда Лассо» лег персонаж, сыгранный Джейсоном Судейкисом в проморолике английской премьер-лиги 2013 года для канала NBC Sports. По сюжету он становился новым тренером «Тоттенхема», а в качестве его подопечных мелькали звезды клуба Гарет Бейл и Кайл Уокер.

Арло Уайт и Крис Пауэлл, появившиеся в сериале, настоящие футбольные комментаторы. Шоураннеры задействовали дуэт с целью привлечения британской аудитории.

В одной из серий первого сезона снялся Жозе Моуриньо, прежде руководивший несколькими топ-клубами АПЛ.

Несмотря на то, что «Ричмонд» — вымышленный клуб, по сюжету он конкурирует с реальными командами, включая «Эвертон» и «Кристал Пэлас». В качестве претендентов на должность главного тренера фигурируют легендарные Гарри Реднапп и Тони Пьюлис.

Второй эпизод первого сезона срежиссировал Зак Брафф, наиболее известный по роли Джей Ди в ситкоме «Клиника».

В основу серии, в которой тренер укрепляет командный дух благодаря походу в караоке, лег реальный случай. В 2018 году Юрген Клопп из «Ливерпуля» использовал тот же метод.

Шоураннерами выступили автор «Клиники» Билл Лоуренс и исполнитель главной роли Джейсон Судейкис, тогда как идея превращения проморолика в полноценный сериал принадлежит Оливии Уайлд.

В одной из серий помощник тренера Борода читает книгу «Переворачивая пирамиду» известного футбольного эксперта Джонатана Уилсона.

Бретт Голдстин изначально работал над сериалом только как сценарист. Во время проработки характера Роя Кента писатель пришел к выводу, что смог бы его сыграть. В последний день прослушивания Голдстин отправил демозапись шоураннеру Биллу Лоуренсу и получил роль.

Музыку и заглавную тему написал вокалист рок-группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд. Инициатором приглашения лондонского музыканта выступил Судейкис, познакомившийся с ним в 2012 году в одном из эпизодов шоу SNL. Соавтором саундтрека является композитор Том Хоу.