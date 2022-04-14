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Мелани Лински
Мелани Лински
Melanie Lynskey
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Мелани Лински
Melanie Lynskey
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Дата рождения
16 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Плимут, Новая Зеландия
Рост
170 см
Биография Мелани Лински
Родилась 16 мая 1977 года. Нью-Плимут, Новая Зеландия.
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Фильмография Мелани Лински
Заклинание
триллер, фэнтези
2017, Новая Зеландия
5.0
Жизнь на этих скоростях
драма, мелодрама
2017, США
6.0
Вмешательство
драма, комедия
2016, США
6.0
Не видать нам Париж, как своих ушей
комедия, мелодрама
2014, США
5.0
Счастливого Рождества
комедия, драма
2014, США
5.0
Они пришли вместе
комедия
2014, США
5.0
Плюшевые мишки
драма, комедия
2013, США
4.0
Ищу друга на конец света
комедия
2012, США
7.0
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