Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2012

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2012 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 23 сентября 2012
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Синди Чупак, Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Bill Wrubel, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham
Победитель
Все номинанты
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Алек Берг, Ларри Чарльз, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Дэвид Мэндел, Erin O'Malley, Gavin Polone, Джефф Шаффер, Laura Streicher
Девочки 7.7
Девочки Girls
Джадд Апатоу, Ilene S. Landress, Брюс Эрик Каплан, Jenni Konner, Лина Данэм
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Армандо Ианнуччи, Tony Roche, Simon Blackwell, Frank Rich
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Irene Burns, Кэй Кэннон, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Josh Siegal, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Dylan Morgan, Robert Carlock, Люк Дель Тредичи, Мэтт Хаббард, Vali Chandrasekaran
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Питер Чакос, Дэвид Гоетч, Eric Kaplan, Чак Лорри, Стивен Моларо, Билл Прэди, Мария Феррари, Jim Reynolds, Steve Holland
Девочки 7.7
Девочки Girls
Джадд Апатоу, Ilene S. Landress, Брюс Эрик Каплан, Jenni Konner, Лина Данэм
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Irene Burns, Кэй Кэннон, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Josh Siegal, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Dylan Morgan, Robert Carlock, Люк Дель Тредичи, Мэтт Хаббард, Vali Chandrasekaran
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Родина 8.3
Родина Homeland
Henry Bromell, Alexander Cary, Майкл Куэста, Alex Gansa, Ховард Гордон, Chip Johannessen, Michael Klick, Meredith Stiehm, Ran Tellem, Гидеон Рафф, Avi Nir
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Мартин Скорсезе, Марк Уолберг, Joseph E. Iberti, Howard Korder, Стивен Левинсон, Тим Ван Паттен, Rick Yorn, Terence Winter, Eugene Kelly
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Брайан Крэнстон, Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Мишель МакЛарен, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin, Diane Mercer, Томас Шнауз, Melissa Bernstein, Джордж Мастрас
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Алан Тейлор, Vanessa Taylor, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Джон Хэмм, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Виктор Левин, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Rebecca Eaton, Джулиан Феллоуз, Gareth Neame, Liz Trubridge
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Брайан Крэнстон, Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Мишель МакЛарен, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin, Diane Mercer, Томас Шнауз, Melissa Bernstein, Джордж Мастрас
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Rebecca Eaton, Джулиан Феллоуз, Gareth Neame, Liz Trubridge
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing "Alan Harper".
Победитель
Все номинанты
Дон Чидл
Дон Чидл
Обитель лжи For playing "Marty Kaan".
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм For playing "Larry David".
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва For playing "Sheldon Cooper".
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи For playing "Louie".
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30 For playing "Jack Donaghy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Родина For playing "Nicholas Brody".
Победитель
Все номинанты
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Подпольная империя For playing "Nucky Thompson".
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие For playing "Walter White".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing "Don Draper".
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Аббатство Даунтон For playing "Robert Crawley".
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер For playing "Dexter Morgan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент For playing "Selina Meyer".
Победитель
Все номинанты
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30 For playing "Liz Lemon".
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Майк и Молли For playing "Molly Flynn".
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха For playing "Leslie Knope".
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Новенькая For playing "Jessica Day".
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки For playing "Jackie Peyton".
Лина Данэм
Лина Данэм
Девочки For playing "Hannah Horvath".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина For playing "Carrie Mathison".
Победитель
Все номинанты
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена For playing "Alicia Florrick".
Мишель Докери
Мишель Докери
Аббатство Даунтон For playing "Lady Mary Crawley".
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Безумцы For playing "Peggy Olson".
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка For playing "Patty Hewes".
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Harry's Law For playing "Harriet Korn".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Американская семейка For playing "Cameron Tucker".
Победитель
Все номинанты
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд
Новенькая For playing "Schmidt".
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Эд О’Нил
Эд О’Нил
Американская семейка For playing "Jay Pritchett".
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Американская семейка For playing "Mitchell Pritchett".
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка For playing "Phil Dunphy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Аарон Пол
Аарон Пол
Во все тяжкие For playing "Jesse Pinkman".
Победитель
Все номинанты
Джим Картер
Джим Картер
Аббатство Даунтон For playing "Charles Carson".
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Во все тяжкие For playing "Gus Fring".
Брендан Койл
Брендан Койл
Аббатство Даунтон For playing "John Bates".
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов For playing "Tyrion Lannister".
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Безумцы For playing "Lane Pryce".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка For playing "Claire Dunphy".
Победитель
Все номинанты
Майем Биалик
Майем Биалик
Теория большого взрыва For playing "Dr. Amy Farrah Fowler".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
София Вергара
София Вергара
Американская семейка For playing "Gloria Delgado-Pritchett".
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Сестра Джеки For playing "Zoey Barkow".
Отчаянные домохозяйки For playing "Karen McCluskey".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон For playing "Violet Crawley, Countess of Grantham".
Победитель
Все номинанты
Кристин Барански
Кристин Барански
Хорошая жена For playing "Diane Lockhart".
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Хорошая жена For playing "Kalinda Sharma".
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Безумцы For playing "Joan Harris".
Анна Ганн
Анна Ганн
Во все тяжкие For playing "Skyler White".
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт
Аббатство Даунтон For playing "Anna Bates".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов For playing "Constance Langdon".
Победитель
Все номинанты
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Американская история ужасов For playing "Moira O'Hara".
Сара Полсон
Сара Полсон
Игра изменилась For playing: "Nicolle Wallace".
Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
Хэтфилды и Маккои For playing: "Sarah McCoy".
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Страница 8 For playing "Jill Tankard".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Правосудие For playing "Dickie Bennett".
Победитель
Все номинанты
Марк Марголис
Марк Марголис
Во все тяжкие For playing "Tio Salamanca".
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Родители For playing "Mark Cyr".
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Хорошая жена For playing "Louis Canning".
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Хорошая жена For playing "Colin Sweeney".
Бен Фельдман
Бен Фельдман
Безумцы For playing "Michael Ginsberg".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Хорошая жена For playing "Patti Nyholm". For episode "The Dream Team".
Победитель
Все номинанты
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Безумцы For playing "Marie Calvet".
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн
Анатомия страсти For playing "Adele Webber".
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Бесстыжие For playing "Sheila Jackson".
Джин Смарт
Джин Смарт
Harry's Law For playing "D.A. Roseanna Remmick".
Ума Турман
Ума Турман
Жизнь как шоу For playing "Rebecca Duvall".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джимми Фэллон
Джимми Фэллон
Saturday Night Live For playing "Various Characters". For episode: "Jimmy Fallon/Michael Bublé".
Победитель
Все номинанты
Грег Киннир
Грег Киннир
Американская семейка For playing "Tad". For episode: "Me? Jealous?".
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Сестра Джеки For playing "Dr. Mike Cruz".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Студия 30 For playing "Abner". For episode "Live from Studio 6H".
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Умерь свой энтузиазм For playing "Himself". For episode "Larry vs. Michael J. Fox".
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Студия 30 For playing "Devon Banks". For episode "Idiots Are People Three!".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Два с половиной человека For playing "Ghost of Charlie Harper". For episode "Why We Gave Up Women".
Победитель
Все номинанты
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Студия 30 For playing "Avery Jessup-Donaghy".
Дот-Мари Джонс
Дот-Мари Джонс
Хор For playing "Shannon Beiste".
Студия 30 For playing "Kim Jong-il".
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Saturday Night Live For playing "Various Characters". For episode "Melissa McCarthy/Lady Antebellum".
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Saturday Night Live For playing "Various Characters". For episode: "Maya Rudolph/Sleigh Bells".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Пингвины Мадагаскара 6.5
Пингвины Мадагаскара The Penguins of Madagascar
Shaun Cashman, Bret Haaland, Dave Knott, Стив Лотер, Mark McCorkle, Bob Schooley, Chris Neuhahn, Nicholas Filippi, Christo Stamboliev, Ант Уорд, Andrew Huebner For episode "The Return of The Revenge of Dr. Blowhole"
Победитель
Все номинанты
Американский папаша 6.8
Американский папаша American Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ralph Fernan, Ron Hughart, Нахнатчка Кхан, Сет МакФарлейн, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Rick Wiener, Майк Баркер, Мэтт Вайцман, Laura McCreary, Murray Miller, Джуда Миллер, Erik Sommers, David Bastian, Erik Durbin, Brent Woods, Chris Bennett, Bill Buchanan For episode "Hot Water"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Kit Boss, Лорен Бушар, Malisa Caroselli, Jennifer Coyle, Джим Дотерайв, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Scott Jacobson, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode "Burgerboss"
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Рэйми Музкиз, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, Aldin Baroza For episode "The Tip of the Zoidberg"
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Richard Manginsay, Matt Warburton, Rob Oliver, Sam Im For episode "Holidays of Future Passed"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Морис ЛаМарше For playing "Calculon/Clamps/Donbot/Hedonismbot/Hyperchicken/Morbo" in episode "The Silence of the Clamps"
Победитель
Все номинанты
Финес и Ферб: Покорение второго измерения 7.4
Финес и Ферб: Покорение второго измерения Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension
Дэн Повенмайр For playing "Doctor Doofenshmirtz".
Луни Тюнз шоу
Луни Тюнз шоу The Looney Tunes Show
Кристен Уиг For playing "Lola". for episode "Double Date".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Бренда Стронг For playing "Mary-Alice Young". For episodes "Give Me the Blame/Finishing the Hat".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For playing "Carl/Chief Wiggum/Comic Book Guy/Duffman/Mexican Duffman/Moe Szyslak". For episode "Moe Goes from Rags to Riches".
Prep & Landing: Naughty vs. Nice Prep & Landing: Naughty vs. Nice
Роб Риггл For playing "Noel"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
The 65th Annual Tony Awards The 65th Annual Tony Awards
David Javerbaum, Adam Schlesinger For the song "It's Not Just for Gays Anymore"
Победитель
Все номинанты
Воспитывая Хоуп
Воспитывая Хоуп Raising Hope
Matthew Thompson For the song "Welcome Back to Hope" in episode "Prodigy"
Жизнь как шоу 8.0
Жизнь как шоу Smash
Марк Шейман, Scott Wittman For the song "Let Me Be Your Star" in episode "Pilot"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Seth Meyers, Джон Малэйни, Eli Brueggemann For the song "I Can't Believe I'm Hosting" in episode with host Jason Segel
The Heart of Christmas The Heart of Christmas
Matthew West For the song "The Heart of Christmas"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Страница 8 6.9
Страница 8 Page Eight
Paul Englishby
Победитель
Все номинанты
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Martin Phipps
Связь 7.4
Связь Touch
Lisa Coleman, Wendy Melvoin
Родина 8.3
Родина Homeland
Sean Callery
Ад на колесах 8.1
Ад на колесах Hell on Wheels
Gustavo Santaolalla
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Тим Ван Паттен For To the Lost (2011)
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Фил Абрахам For The Other Woman (2012)
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Брайан Персивал For Episode #2.7 (2011)
Родина 8.3
Родина Homeland
Майкл Куэста For Pilot (2011)
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган For Face Off (2011)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Стивен Левитан For Baby on Board (2012)
Победитель
Все номинанты
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде For Palestinian Chicken (2011)
Новенькая 6.9
Новенькая New Girl
Джейк Кэздан For Pilot (2011)
Девочки 7.7
Девочки Girls
Лина Данэм For She Did (2012)
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Джейсон Уайнер For Virgin Territory (2012)
Луи 8.1
Луи Louie
Луис С.К. For Duckling (2011)
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Independent Lens Independent Lens
Connie Field, Sally Jo Fifer, Lois Vossen For the "Have You Heard From Johannesburg" series
Победитель
Все номинанты
Paradise Lost 3: Purgatory Paradise Lost 3: Purgatory
Nancy Abraham, Джо Берлинджер, Sheila Nevins, Jonathan Silberberg
American Experience American Experience
David Belton, Sharon Grimberg, Mark Samels, Callie T. Wiser For episode "The Amish".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
The 65th Annual Tony Awards The 65th Annual Tony Awards
Steve Bass, Seth Easter Tied with The 54th Annual Grammy Awards (2012).
Победитель
The 54th Annual Grammy Awards The 54th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Alana Billingsley, Matt Steinbrenner Tied with The 65th Annual Tony Awards (2011).
Победитель
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Anton Goss, James Connelly, Zeya Maurer For episodes "Blind Auditions (Part 2)", "Battle Rounds (Part 1)" and "Live Shows (Part 4)"
The 84th Annual Academy Awards The 84th Annual Academy Awards
Joe Celli, John Myhre
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with host Jimmy Fallon
The 84th Annual Academy Awards The 84th Annual Academy Awards
Joe Celli, John Myhre
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Paul Ghirardani, David Roger, Jo Kornstein
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Ellen Brill, Edward L. Rubin, Mark Worthington For episode "Open House (Part 7)"
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Geoffrey Kirkland, Nanci Noblett, Jim Erickson
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Ellen Brill, Edward L. Rubin, Mark Worthington For episode "Open House (Part 7)"
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Geoffrey Kirkland, Nanci Noblett, Jim Erickson
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Arwel Jones, Joelle Rumbelow, Dafydd Shurmer For episode "A Scandal in Belgravia"
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Sally Black, Derek R. Hill, Serban Porupca, John B. Vertrees
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Две девицы на мели 8.2
Две девицы на мели 2 Broke Girls
Amy Feldman, Glenda Rovello For episodes "And the Rich People Problems", "And the Reality Check", and "And the Pop-Up Sale"
Победитель
Все номинанты
Адская кухня 7.6
Адская кухня Hell's Kitchen
Heidi Miller, John Janavs, Robert Frye For episode #915 and #916
Адская кухня 7.6
Адская кухня Hell's Kitchen
Heidi Miller, John Janavs, Robert Frye For episode #915 and #916
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Now We're Even", "The Magician's Code: Part 1" and "The Magician's Code: Part 2"
Майк и Молли 7.7
Майк и Молли Mike & Molly
Lynda Burbank, John Shaffner For episodes "Goin' Fishin'", "Valentine's Piggyback" and "The Wedding"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Frank Walsh, Gemma Jackson, Tina Jones For episodes "Garden of Bones", "The Ghost of Harrenhal" and "A Man Without Honor" Tied with Boardwalk Empire (2010).
Победитель
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Bill Groom, Adam Scher, Carol Silverman For episodes "Peg of Old", "Battles of the Century" and "To the Lost" Tied with Game of Thrones (2011).
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Claudette Didul, Christopher Brown For episode "At the Cod Fish Ball"
Правосудие 7.1
Правосудие Justified
Oana Bogdan Miller, David Blass, Shauna Aronson For episode "Cut Ties"
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Claudette Didul, Christopher Brown For episode "At the Cod Fish Ball"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Девочки 7.7
Девочки Girls
Jennifer Euston
Победитель
Все номинанты
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Jeff Greenberg
Новенькая 6.9
Новенькая New Girl
Juel Bestrop, Anya Colloff, Seth Yanklewitz, Michael V. Nicolo
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Jennifer Euston, Allison Jones, Pat Moran
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Julie Tucker, Ross Meyerson
Диагнозу вопреки
Диагнозу вопреки The Big C
Bernard Telsey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Родина 8.3
Родина Homeland
Craig Fincannon, Lisa Mae Fincannon, Libby Goldstein, Judy Henderson, Junie Lowry-Johnson
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Meredith Tucker
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Jill Trevellick
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Robert Sterne
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Mark Saks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Игра изменилась 7.4
Игра изменилась Game Change
Kathleen Chopin, Richard Hicks, Pat Moran, David Rubin
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eric Dawson, Robert J. Ulrich
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Kate Rhodes James For episode "A Scandal in Belgravia".
Пять 7.3
Пять Five
Randi Hiller, Tamara-Lee Notcutt
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Fern Champion, Amy Hubbard
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Growing Hope Against Hunger Growing Hope Against Hunger
Кевин Клэш, Carol-Lynn Parente, Mason Rather, Melissa Dino
Победитель
Все номинанты
The Weight of the Nation for Kids The Weight of the Nation for Kids
Шари Куксон, Ник Дуб, John Hoffman, Sheila Nevins For episode: "The Great Cafeteria Takeover".
It Gets Better It Gets Better
Dan Savage, Ted Skillman, Shannon Fitzgerald, Belisa Balaban, Brian Pines, John Ferriter, Christy Spitzer Thornton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Richard Goodman, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Perry M. Rein
Победитель
Все номинанты
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Brendon Yorke, Stephanie Williams, Sarah Glinski
Виктория-победительница
Виктория-победительница Victorious
Warren Bell, Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania, Мэтт Флекенстин
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Brendon Yorke, Stephanie Williams, Sarah Glinski
Держись, Чарли!
Держись, Чарли! Good Luck Charlie
Phil Baker, Dan Staley, Christopher Vane, Drew Vaupen, Erika Kaestle, Patrick McCarthy, Pixie Wespiser
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Жизнь как шоу 8.0
Жизнь как шоу Smash
Joshua Bergasse For the routines "National Pastime", "Let's Be Bad" and "Never Met a Wolf"
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Nick Lazzarini, Travis Wall, Teddy Forance For the routine "Without You"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кристофер Скотт For the routines "Misty Blue" and "Velocity"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Stacey Tookey For the routines "In This Shirt", "Turning Tables" and "Heart Asks for Pleasure First"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Spencer Liff For the routines "Whatever Lola Wants", "Please Mr. Jailor" and "Where Do I Begin"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Frozen Planet Frozen Planet
Cinematography Team. For episode "Ends Of The Earth"
Победитель
Все номинанты
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Mozambique"
Prohibition Prohibition
Buddy Squires For episode "A Nation of Drunkards"
Whale Wars Whale Wars
Cinematography Team. For episode "Race to Save Lives"
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире 7.7
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире George Harrison: Living In The Material World
Cinematography Team
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Cinematography Team. For episode "I Don't Wanna Die"
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Cinematography Team. For episode "Running the Show"
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Gus Dominguez For episode "The Finale Challenge"
Top Chef Top Chef
Ariel Boles For episode "Fit for an Evil Queen"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Cinematography Team. For episode "Let Them Drink Their Haterade (Lake Manyara, Tanzania)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Florian Hoffmeister For episode "Part 2"
Победитель
Все номинанты
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Rogier Stoffers
Остров сокровищ 6.2
Остров сокровищ Treasure Island
Ulf Brantås For episode "Part 1"
Игра изменилась 7.4
Игра изменилась Game Change
Jim Denault
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Fabian Wagner For episode "A Scandal in Belgravia"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Sips, Sonnets, and Sodomy"
Победитель
Все номинанты
Майк и Молли 7.7
Майк и Молли Mike & Molly
Gary Baum For episode "Victoria Can't Drive"
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Chris La Fountaine For episode "46 Minutes"
Две девицы на мели 8.2
Две девицы на мели 2 Broke Girls
Gary Baum For episode "Pilot"
Pair of Kings Pair of Kings
John Simmons For episode "The Evil King (Part 2)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Jonathan Freeman For episode "21"
Победитель
Все номинанты
Пэн Американ 7.8
Пэн Американ Pan Am
John Lindley For episode "Pilot"
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Майкл Словис For episode "Face Off"
Хор 6.8
Хор Glee
Майкл Гои For episode "Asian F"
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Chris Manley For episode "The Phantom"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Annie Symons, Yvonne Duckett For episode "Part 2"
Победитель
Все номинанты
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Chrisi Karvonides-Dushenko, Conan Castro Jr. For episode "Halloween, Part 1"
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
William McPhail, Ruth Myers
Остров сокровищ 6.2
Остров сокровищ Treasure Island
Rhona McGuirke, Lorna Marie Mugan For episode "Part 1"
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Chrisi Karvonides-Dushenko, Conan Castro Jr. For episode "Halloween, Part 1"
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Adina Bucur, Karri Hutchinson For episode "Part 1".
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
William McPhail, Ruth Myers
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Chloe Aubry For episode "The Prince of Winterfell"
Победитель
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Chloe Aubry For episode "The Prince of Winterfell"
Победитель
Все номинанты
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Gabriella Pescucci, Uliva Pizzetti For episode "The Confession"
Однажды в сказке 8.7
Однажды в сказке Once Upon a Time
Eduardo Castro, Monique McRae For episode "Hat Trick"
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
John Dunn, Lisa Padovani, Maria Zamansky For episode "21"
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Susannah Buxton For episode #1
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
X-фактор
X-фактор The X Factor
Grainne O'Sullivan, Marina Toybina For episode "Pepsi Challenge: Top 9 Elimination".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Enhancement to a Television Program or Series
Конан О’Брайен
Конан О’Брайен
The Team Coco Sync App
Победитель
Aaron Bleyaert
The Team Coco Sync App
Победитель
John A. Wooden
The Team Coco Sync App
Победитель
Tim Campbell
The Team Coco Sync App
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Original Interactive Television Programming
Dirty Work Dirty Work
With Rides TV
Победитель
Все номинанты
What's Trending What's Trending
Shira Lazar, Damon Berger whatstrending.com: What's Trending With Shira Lazar
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире 7.7
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире George Harrison: Living In The Material World
Мартин Скорсезе
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Роберт Б. Уайде For episode "Woody Allen: A Documentary"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Let Them Drink Their Haterade (Lake Manyara, Tanzania)"
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Craig Spirko For episode "Finale (Part 2)"
Paradise Lost 3: Purgatory Paradise Lost 3: Purgatory
Джо Берлинджер, Bruce Sinofsky
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Игра изменилась 7.4
Игра изменилась Game Change
Джей Роуч
Победитель
Все номинанты
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Пол МакГиган For episode "A Scandal In Belgravia"
Лютер 8.6
Лютер Luther
Сэм Миллер
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Филип Кауфман
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Кевин Рейнольдс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode with host Mick Jagger
Победитель
Все номинанты
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Джонатан Крисел For episode "One Moore Episode"
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode #3602
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #17087
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode #7121A
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The 65th Annual Tony Awards The 65th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Победитель
Все номинанты
Louis C.K.: Live at the Beacon Theater Louis C.K.: Live at the Beacon Theater
Луис С.К.
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Alan Skog For episode "New York City Ballet: George Balanchine's 'The Nutcracker'"
The 54th Annual Grammy Awards The 54th Annual Grammy Awards
Louis J. Horvitz
The 84th Annual Academy Awards The 84th Annual Academy Awards
Don Mischer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Melanie Verkins, Monte Haught, Natalie Driscoll, Michelle Ceglia, Samantha Wade
Победитель
Все номинанты
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Giorgio Gregorini, Gabriele Gregorini, Peter Nicastro
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Frances Mathias, Yvette Rivas
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Christal Schanes, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode "Host: Zooey Deschanel"
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Rachel Dowling, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Cynthia P. Romo, Sean Smith, Mary Guerrero For episode #1407
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Cindy Costello, Renee Ferruggia, Jerilynn Stephens, Cheryl Marks, Shawn Finch, Samantha Wen For episode #210A
Виктория-победительница
Виктория-победительница Victorious
Cyndra Dunn, Terrie Velazquez Owen, Shawn Finch, Monica Sabedra For episode "April Fools Blank"
Танцы со звездами
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Christine Greenwood, Anne Oldham For episode #1
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Francesca Paris, Christine Cantrell For episode "Two Boats and a Lifeguard"
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Gary Machin, Rosalia Culora For episode "The Old Gods and the New"
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
David Blair, Lucia Mace, Arturo Rojas, Maria Sandoval, Theraesa Rivers For episode "The Phantom"
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Claudia Catini, Stefano Ceccarelli, Tahira Herold, Sevlene Roddy For episode "The Confession"
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
David Blair, Lucia Mace, Arturo Rojas, Maria Sandoval, Theraesa Rivers For episode "The Phantom"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Победитель
Все номинанты
Betty White's Off Their Rockers Betty White's Off Their Rockers
Бетти Уайт
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кэт Дили
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Phil Keoghan
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Райан Сикрест
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Phil Keoghan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual in Animation
Secret Mountain Fort Awesome Secret Mountain Fort Awesome
Chris Tsirgiotis For episode "Nightmare Sauce".
Победитель
Prep & Landing: Naughty vs. Nice Prep & Landing: Naughty vs. Nice
Bill Schwab
Победитель
Финес и Ферб
Финес и Ферб Phineas and Ferb
Jill Daniels For episode "Doof Dynasty".
Победитель
Secret Mountain Fort Awesome Secret Mountain Fort Awesome
Robertryan Cory For episode "Nightmare Sauce".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Хэтфилды и Маккои For playing: "Devil Anse Hatfield".
Победитель
Все номинанты
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Шерлок For playing "Sherlock Holmes". For episode "A Scandal In Belgravia"
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Хемингуэй и Геллхорн For playing "Ernest Hemingway".
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Игра изменилась For playing: "Steve Schmidt".
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Хэтфилды и Маккои For playing: "Randolph McCoy".
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Лютер For playing "John Luther".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Игра изменилась For playing: "Sarah Palin".
Победитель
Все номинанты
Николь Кидман
Николь Кидман
Хемингуэй и Геллхорн For playing: "Martha Gellhorn".
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Песня ланча For playing "She".
Конни Бриттон
Конни Бриттон
Американская история ужасов For playing "Vivien Harmon".
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Пропавший без вести For playing "Rebecca Winstone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer For episode "Season 8 Finale"
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, George Harvey, Josh Hutchings, Matt McAdam For episode "Finale"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode #1307
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Oscar Dominguez, Daniel K. Boland For episode "Live Shows (Part 1)"
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode #1307
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Oscar Dominguez, Daniel K. Boland For episode "Live Shows (Part 1)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
The 54th Annual Grammy Awards The 54th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner, Travis Hagenbuch
Победитель
Все номинанты
The 84th Annual Academy Awards The 84th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner
Great Performances Great Performances
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Harry Sangmeister, Ted Wells For episode "Andrea Bocelli Live in Central Park"
Super Bowl XLVI Halftime Show Super Bowl XLVI Halftime Show
Robert T. Barnhart, Alex Gurdon, David Grill, Michael Owen
The Victoria's Secret Fashion Show The Victoria's Secret Fashion Show
Nick Collier, Matt Firestone, Harry Sangmeister, Jon Kusner
Great Performances Great Performances
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Harry Sangmeister, Ted Wells For episode "Andrea Bocelli Live in Central Park"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Nic Benns, Rodi Kaya, Tom Bromwich
Победитель
Все номинанты
Новенькая 6.9
Новенькая New Girl
John Priday, Veva Burns, Conn Reilly
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Juan Ruiz Anchía, Kyle Cooper, Райан Мерфи, Gabriel Diaz
Город мечты 7.9
Город мечты Magic City
Kathy Kelehan, Danielle White, Ahmet Ahmet, Michelle Dougherty
Ответный удар
Ответный удар Strike Back
Nic Benns, Miki Kato, Joe Lea
Город мечты 7.9
Город мечты Magic City
Kathy Kelehan, Danielle White, Ahmet Ahmet, Michelle Dougherty
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Mario Michisanti, Francesca Tampieri
Победитель
Все номинанты
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Gretchen Davis, Kyra Panchenko, Paul Pattison
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eryn Krueger Mekash, Silvina Knight, D. Garen Tolkin, Kim Ayers
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel, Sarah Woolf For episode #1307
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Tom Denier Jr., Josh Turi, Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Daniela Zivkovic For episode with host Katy Perry
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде Hot in Cleveland
Lori Benson, Deborah Humphries, Lisa Ashley For episode "Bridezelka"
Виктория-победительница
Виктория-победительница Victorious
Patti Brand, Michael Johnston, Melanie Mills, Nadege Schoenfeld, Lucine Galadjian For episode "April Fools Blank"
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Kevin Haney, Jennifer Turchi Nigh, Megan Moore For episode "Trilogy Time"
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде Hot in Cleveland
Lori Benson, Deborah Humphries, Lisa Ashley For episode "Bridezelka"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Paul Engelen, Melissa Lackersteen For episode "The Old Gods and the New"
Победитель
Все номинанты
Бывает и хуже 8.8
Бывает и хуже The Middle
Elizabeth Dahl, Michelle Daurio, Tyson Fountaine, Tifanie White, Heather Cummings, Brian Kinney For episode "The Play"
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Mary Aaron, Steven Lawrence, Michele Paris For episode "Georgia Peaches"
Хор 6.8
Хор Glee
Darla Albright, Shutchai Tym Buacharern, Jennifer Greenberg, Kelley Mitchell, Paula Jane Hamilton, Melissa Buell For episode "Yes/No"
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Ken Niederbaumer, Ron Pipes, Keith Sayer, Lana Horochowski For episode "Christmas Waltz"
Хор 6.8
Хор Glee
Darla Albright, Shutchai Tym Buacharern, Jennifer Greenberg, Kelley Mitchell, Paula Jane Hamilton, Melissa Buell For episode "Yes/No"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries or Movie
Игра изменилась 7.4
Игра изменилась Game Change
Том Хэнкс, Джей Роуч, Gary Goetzman, Amy Sayres, Steve Shareshian, Дэнни Стронг
Победитель
Все номинанты
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Rebecca Eaton, Марк Гэтисс, Стивен Моффат, Beryl Vertue, Sue Vertue, Bethan Jones For episode "A Scandal in Belgravia"
Лютер 8.6
Лютер Luther
Phillippa Giles, Katie Swinden
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Dante Di Loreto, Райан Мерфи, Chip Vucelich, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Джеймс Гандольфини, Mark Armstrong, Barbara Turner, Trish Hofmann, Peter Kaufman, Nancy Sanders, Alexandra E. Ryan
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Кевин Костнер, Barry M. Berg, Darrell Fetty, Лесли Грейф, Herb Nanas, Vlad Paunescu, Nancy Dubuc, Dirk Hoogstra
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
Кевин Костнер, Barry M. Berg, Darrell Fetty, Лесли Грейф, Herb Nanas, Vlad Paunescu, Nancy Dubuc, Dirk Hoogstra
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Rebecca Eaton, Марк Гэтисс, Стивен Моффат, Beryl Vertue, Sue Vertue, Bethan Jones For episode "A Scandal in Belgravia"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Sue Federman For episode "Trilogy Time"
Победитель
Все номинанты
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде Hot in Cleveland
Mark Dashnaw For episode "God and Football"
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Joe Bella For episode "Why We Gave Up Women"
Две девицы на мели 8.2
Две девицы на мели 2 Broke Girls
Darryl Bates For episode "And the Kosher Cupcake"
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Питер Чакос For episode "The Countdown Reflection"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Хемингуэй и Геллхорн 6.2
Хемингуэй и Геллхорн Hemingway & Gellhorn
Javier Navarrete
Победитель
Все номинанты
Пропавший без вести 6.7
Пропавший без вести Missing
Robert Duncan For episode "The Hard Drive"
Игра изменилась 7.4
Игра изменилась Game Change
Theodore Shapiro
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
David Arnold, Michael Price For episode "A Scandal in Belgravia"
Prep & Landing: Naughty vs. Nice Prep & Landing: Naughty vs. Nice
Майкл Джаккино
Хэтфилды и Маккои 8.2
Хэтфилды и Маккои Hatfields & McCoys
John Debney, Tony Morales For episode #1
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
David Arnold, Michael Price For episode "A Scandal in Belgravia"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
John Lunn For episode #6
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Джефф Ричмонд For episode "The Tuxedo Begins"
Жизнь как шоу 8.0
Жизнь как шоу Smash
Марк Шейман, Chris Bacon For episode "Publicity"
Пэн Американ 7.8
Пэн Американ Pan Am
Blake Neely For episode "Pilot"
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Trevor Morris For episode "The Confession"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Rob Mathes, Rob Berman
Победитель
Все номинанты
Michael Feinstein: The Sinatra Legacy Michael Feinstein: The Sinatra Legacy
Bill Elliott
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser