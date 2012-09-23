Shaun Cashman, Bret Haaland, Dave Knott, Стив Лотер, Mark McCorkle, Bob Schooley, Chris Neuhahn, Nicholas Filippi, Christo Stamboliev, Ант Уорд, Andrew Huebner For episode "The Return of The Revenge of Dr. Blowhole"
Победитель
6.5
Пингвины МадагаскараThe Penguins of Madagascar
Все номинанты
6.8
Американский папашаAmerican Dad!
Brian Boyle, Jonathan Fener, Ralph Fernan, Ron Hughart, Нахнатчка Кхан, Сет МакФарлейн, Diana Ritchey, Kenny Schwartz, Kara Vallow, Rick Wiener, Майк Баркер, Мэтт Вайцман, Laura McCreary, Murray Miller, Джуда Миллер, Erik Sommers, David Bastian, Erik Durbin, Brent Woods, Chris Bennett, Bill Buchanan For episode "Hot Water"
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Kit Boss, Лорен Бушар, Malisa Caroselli, Jennifer Coyle, Джим Дотерайв, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Scott Jacobson, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode "Burgerboss"
9.3
ФутурамаFuturama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Рэйми Музкиз, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, Aldin Baroza For episode "The Tip of the Zoidberg"
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Richard Manginsay, Matt Warburton, Rob Oliver, Sam Im For episode "Holidays of Future Passed"
9.3
9.3
