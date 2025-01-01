Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1951

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1951 году

Место проведения Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 23 января 1951
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor
Алан Янг
Алан Янг
Победитель
Все номинанты
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Stan Freberg
As the voice of Cecil the Sea Sick Serpent.
Чарльз Рагглз
Сид Сизар
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress
Gertrude Berg
Победитель
Все номинанты
Имоджен Кока
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Джудит Андерсон
Хелен Хэйс
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Children's Show
Time for Beany Time for Beany
Победитель
Все номинанты
The Cisco Kid The Cisco Kid
The Lone Ranger The Lone Ranger
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Show
Pulitzer Prize Playhouse Pulitzer Prize Playhouse
Победитель
Все номинанты
Mama Mama
Fireside Theatre Fireside Theatre
Studio One Studio One
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Educational Show
Все номинанты
Kieran's Kaleidoscope Kieran's Kaleidoscope
Zoo Parade Zoo Parade
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Game and Audience Participation Show
The All New Truth or Consequences Truth or Consequences
Победитель
Все номинанты
You Bet Your Life You Bet Your Life
College of Musical Knowledge Kay Kyser's Kollege of Musical Knowledge
Life with Linkletter Life with Linkletter
Stump the Stars Pantomime Quiz
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Variety Show
The Alan Young Show The Alan Young Show
Победитель
Все номинанты
All Star Revue Four Star Revue
The Milton Berle Show Texaco Star Theatre Starring Milton Berle
The Ken Murray Show The Ken Murray Show
Your Show of Shows Your Show of Shows
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Outstanding Personality
Граучо Маркс
Победитель
Все номинанты
Сид Сизар
Faye Emerson
Richard Lane
Алан Янг
Алан Янг
Год проведения
Номинации

