Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1968

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1968 году

Место проведения Hollywood Palladium, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 19 мая 1968
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Get Smart Get Smart
Burt Nodella
Победитель
Все номинанты
Hogan's Heroes Hogan's Heroes
Edward H. Feldman
Семейное дело
Семейное дело
Edmund L. Hartmann
Bewitched Bewitched
Эшер, Уильям
The Lucy Show The Lucy Show
Tommy Thompson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
James Trittipo Tied with Kismet (1967)
Победитель
Kismet Kismet
George Gaines, Jan Scott Tied with The Fred Astaire Show (1968)
Победитель
Все номинанты
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Romain Johnston, Charles Kreiner For episode November 12, 1967.
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Romain Johnston, Charles Kreiner For episode November 12, 1967.
Elizabeth the Queen Elizabeth the Queen
Warren Clymer Aired within Hallmark Hall of Fame (1951)
Mission: Impossible Mission: Impossible
Bill Ross For episode "Echo of Yesterday".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Children's Programming - Individuals
Все номинанты
Mister Rogers' Neighborhood Mister Rogers' Neighborhood
Фред Роджерс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Children's Programming - Programs
Все номинанты
He's Your Dog, Charlie Brown He's Your Dog, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Mister Rogers' Neighborhood Mister Rogers' Neighborhood
Фред Роджерс
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
He's Your Dog, Charlie Brown He's Your Dog, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography
It Takes a Thief It Takes a Thief
Ralph Woolsey For episode "A Thief is a Thief is a Thief".
Победитель
Все номинанты
Hogan's Heroes Hogan's Heroes
Gordon Avil
The Time Tunnel The Time Tunnel
Winton C. Hoch For episode "Raiders in Outer Space" (#1.29).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Individuals
Все номинанты
NBC Experiment in Television NBC Experiment in Television
Allan Grant For episode "What Color is the Wind?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cultural Documentary and 'Magazine-Type' Program or Series - Programs
Все номинанты
NBC Experiment in Television NBC Experiment in Television
Allan Grant For episode "What Color is the Wind?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
Все номинанты
Insight Insight
Селеста Холм For playing "Mrs. Bern". For episode "Fat Hands and a Diamond Ring".
Dark Shadows Dark Shadows
Джоан Беннетт
Days of Our Lives Days of Our Lives
МакДональд Кэри
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Programs
Today Today
Al Morgan
Победитель
Все номинанты
Camera Three Camera Three
Nick Havinga, James MacAllen
Camera Three Camera Three
Nick Havinga, James MacAllen
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Roger Ailes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
CBS Playhouse CBS Playhouse
Ed Chaney, A.J. Cunningham, Harry Tatarian, Robert Fonarow, Ben Wolf For episode "Do Not Go Gentle into That Good Night".
Победитель
CBS Playhouse CBS Playhouse
Ed Chaney, A.J. Cunningham, Harry Tatarian, Robert Fonarow, Ben Wolf For episode "Do Not Go Gentle into That Good Night".
Победитель
Все номинанты
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Ray Figelski, Roy Holm, Bob Keys, Carl Pitsch, Ron Sheldon, Tony Yarlett, Joe Strauss, Richard Durham
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Heino Ripp
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games 10th Winter Olympic Games
Chuck Howard
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Ray Figelski, Roy Holm, Bob Keys, Carl Pitsch, Ron Sheldon, Tony Yarlett, Joe Strauss, Richard Durham
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Peter C. Johnson For episode "The Sounds and Sights of Chicago".
Победитель
Все номинанты
The Bob Hope Christmas Special The Bob Hope Christmas Special
Richard K. Brockway, Donn Cambern, John C. Fuller
Mission: Impossible Mission: Impossible
David Wages For episode "The Photographer".
NBC Experiment in Television NBC Experiment in Television
Peter V. Punzi For episode "Four Days in Omaha".
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
Donald R. Rode For episode "The Doomsday Machine".
Mission: Impossible Mission: Impossible
Robert Watts For episode "The Traitor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Musical Composition
I Spy I Spy
Earle Hagen For episode "Laya".
Победитель
Все номинанты
Gunsmoke Gunsmoke
Morton Stevens For episode "Major Glory".
Run for Your Life Run for Your Life
Pete Rugolo For episode "Cry Hard, Cry Fast".
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lalo Schifrin For episode "The Seal".
CBS Playhouse CBS Playhouse
Bernard Green For episode "My Father and My Mother".
The High Chaparral The High Chaparral
Harry Sukman For episode "The Champion of the Western World".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Sports Programming - Individuals
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Jim McKay
Победитель
Все номинанты
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games 10th Winter Olympic Games
Dick Button
ABC's College Football ABC's College Football
Chris Schenkel Official ATAS database lists title as "NCAA Football".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Sports Programming - Programs
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Победитель
Все номинанты
The Flying Fisherman The Flying Fisherman
N.W. Russo Syndicated.
Grenoble 1968: X Olympic Winter Games 10th Winter Olympic Games
Roone Arledge
The American Sportsman The American Sportsman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Don Adams
Get Smart For playing: "Maxwell Smart".
Победитель
Все номинанты
Брайан Кит
Семейное дело For playing: "Bill Davis".
Дик Йорк
Bewitched For playing: "Darrin Stephens".
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
He & She For playing: "Dick Hollister".
Себастьян Кабот
Семейное дело For playing: "Giles French".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Билл Косби
I Spy For playing: "Alexander Scott".
Победитель
Все номинанты
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Mission: Impossible For playing: "Rollin Hand".
Рэймонд Берр
Ironside For playing: "Robert T. Ironside".
Роберт Калп
I Spy For playing: "Kelly Robinson".
Бен Газзара
Бен Газзара
Run for Your Life For playing: "Paul Bryan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Люсиль Болл
The Lucy Show For playing: "Lucy Carmichael".
Победитель
Все номинанты
Пола Прентисс
He & She For playing: "Paula Hollister".
Марло Томас
That Girl For playing: "Ann Marie".
Barbara Feldon
Get Smart For playing: "Agent 99".
Elizabeth Montgomery
Bewitched For playing: "Samantha Stephens".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Барбара Бэйн
Mission: Impossible For playing: "Cinnamon Carter".
Победитель
Все номинанты
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
The Big Valley For playing: "Victoria Barkley".
Дайана Ригг
Дайана Ригг
The Avengers For playing: "Emma Peel".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Брюс Билсон
Get Smart For episode "Maxwell Smart, Private Eye".
Победитель
Все номинанты
Danny Arnold
That Girl For episode "That Girl".
Джеймс Фроули
Джеймс Фроули
The Monkees For episode "The Devil And Peter Tork".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Paul Bogart
CBS Playhouse For episode "Dear Friends".
Победитель
Все номинанты
George Schaefer
CBS Playhouse For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night".
Alex Segal
The Crucible
Ли Х. Кацин
Mission: Impossible For episode "The Killing".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Music or Variety
Jack Haley Jr.
Movin' with Nancy
Победитель
Все номинанты
Dwight Hemion
Herb Alpert and the Tijuana Brass
Билл Фостер
Rowan & Martin's Laugh-In For episode "Pilot (#1.0)".
Gordon Wiles
Rowan & Martin's Laugh-In
Greg Garrison
The Dean Martin Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Dramatic Program
Elizabeth the Queen Elizabeth the Queen
George Schaefer
Победитель
Все номинанты
CBS Playhouse CBS Playhouse
George Schaefer For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night".
Uncle Vanya Uncle Vanya
Лоуренс Оливье Shown within _"NET Playhouse" (1966)_
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dan Curtis
Luther Luther
Michael Style, Trevor Wallace Aired as a "Xerox Special".
CBS Playhouse CBS Playhouse
Herbert Brodkin For episode "Dear Friends".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Dramatic Series
Mission: Impossible Mission: Impossible
Joseph Gantman
Победитель
Все номинанты
Run for Your Life Run for Your Life
Roy Huggins
The Avengers The Avengers
Brian Clemens, Albert Fennell
I Spy I Spy
Morton S. Fine, David Friedkin
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
Gene Roddenberry
NET Playhouse NET Playhouse
Curtis W. Davis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Electronic Production
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Arthur Schneider For pilot episode (September 9, 1967).
Победитель
Все номинанты
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
Herbert Weiss For episode January 13, 1968.
Carousel Carousel
Jerry Smith
I Spy I Spy
Robert H. Guhl For episode "Home to Judgement".
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
William Cole
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
Nick Giordano For episode January 13, 1968.
Carousel Carousel
Lon Stucky
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Bill Klages
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Music (Other Than Composer)
Все номинанты
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
Mitchell Ayres
The Legend of Robin Hood The Legend of Robin Hood
Sammy Cahn
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Arthur Malvin
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Neal Hefti
NBC Children's Theatre NBC Children's Theatre
Arthur Fiedler
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Lee Hale For episode on 21 December 1967.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in the Visual Arts
Все номинанты
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dick Smith
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Bertram Gordon
Lost in Space Lost in Space
Daniel C. Striepeke For episode "The Space Destructors".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Musical or Variety Program
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
George Schlatter For the special (9 September 1967).
Победитель
Все номинанты
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Dwight Hemion, Gary Smith
Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim Frank Sinatra: A Man and His Music + Ella + Jobim
Роберт Ширер
Herb Alpert and the Tijuana Brass Herb Alpert and the Tijuana Brass
Dwight Hemion, Gary Smith
Lincoln Center/Stage 5 Lincoln Center/Stage 5
Jac Venza Syndicated.
The Bob Hope Christmas Special The Bob Hope Christmas Special
Боб Хоуп
The Fred Astaire Show The Fred Astaire Show
Фред Астер, Gil Rodin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Musical or Variety Series
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
George Schlatter
Победитель
Все номинанты
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Joe Hamilton
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Robert Drew, Henry Jaffe, Мэл Стюарт, Mike Jackson
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Robert Drew, Henry Jaffe, Мэл Стюарт, Mike Jackson
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ernest Chambers, Saul Ilson
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Greg Garrison
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Вернер Клемперер
Hogan's Heroes For playing: "Wilhelm Klink".
Победитель
Все номинанты
Gale Gordon
The Lucy Show For playing: "Theodore Mooney".
Уильям Демарест
My Three Sons For playing: "Charley O'Casey".
Джек Кэссиди
He & She For playing: "Oscar North".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Милберн Стоун
Gunsmoke For playing: "Doc". For episode: "Baker's Dozen".
Победитель
Все номинанты
Леонард Нимой
Леонард Нимой
Звездный путь For playing: "Spock".
Joseph Campanella
Mannix For playing: "Lew Wickersham".
Лоуренс Добкин
CBS Playhouse For playing: "Dr. Gettlinger". For episode: "Do Not Go Gentle Into That Goodnight".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Marion Lorne
Bewitched For playing: "Aunt Clara". Awarded posthumously. Lorne died ten days before the ceremony. Elizabeth Montgomery accepted the award.
Победитель
Все номинанты
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Bewitched For playing: "Endora".
Nita Talbot
Hogan's Heroes For playing: "Marya". For episode: "The Hostage".
Marge Redmond
The Flying Nun For playing: "Sister Jacqueline".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Barbara Anderson
Ironside For playing: "Eve Whitfield".
Победитель
Все номинанты
Линда Кристал
The High Chaparral For playing: "Victoria Cannon".
Tessie O'Shea
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde For playing: "Tessie O'Toole".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
CBS Playhouse For playing: "Peter Schermann". For episode: "Do Not Go Gentle Into That Goodnight".
Победитель
Все номинанты
Илай Уоллак
CBS Playhouse For playing: "Douglas Lambert". For episode: "Dear Friends".
Рэймонд Берр
Ironside For playing: "Robert T. Ironside". TV movie pilot aired on NBC World Premiere.
Ван Хефлин
A Case of Libel For playing: "Robert Sloane".
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
The Crucible For playing: "John Proctor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Among the Paths to Eden For playing: "Mary O'Meaghan".
Победитель
Все номинанты
Джудит Андерсон
Elizabeth the Queen For playing "Queen Elizabeth I".
Энн Джексон
CBS Playhouse For playing: "Vivian Spears" For episode: "Dear Friends".
Коллин Дьюхерст
The Crucible For playing: "Elizabeth Proctor".
Женевьев Бюжо
Saint Joan For playing "Joan of Arc".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy
He & She He & She
Allan Burns, Chris Hayward For The Coming-Out Party (1967)
Победитель
He & She He & She
Allan Burns, Chris Hayward For The Coming-Out Party (1967)
Победитель
Все номинанты
That Girl That Girl
Danny Arnold, Ruth Brooks Flippen For The Mailman Cometh (1967)
He & She He & She
Leonard Stern, Arne Sultan For The Old Man & the She (1967)
The Lucy Show The Lucy Show
Milt Josefsberg, Ray Singer For Lucy Gets Jack Benny's Account (1967)
The Lucy Show The Lucy Show
Milt Josefsberg, Ray Singer For Lucy Gets Jack Benny's Account (1967)
That Girl That Girl
Danny Arnold, Ruth Brooks Flippen For The Mailman Cometh (1967)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama
CBS Playhouse CBS Playhouse
Loring Mandel For episode "Do Not Go Gentle Into That Good Night (#1.2)".
Победитель
Все номинанты
CBS Playhouse CBS Playhouse
Reginald Rose For episode "Dear Friends".
Mission: Impossible Mission: Impossible
Allan Balter, William Read Woodfield For episode "The Seal".
Ironside Ironside
Don Mankiewicz TV movie pilot aired on NBC World Premiere.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Music or Variety
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Chris Bearde, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Coslough Johnson, Paul Keyes, Marc London, Allan Manings, David Panich, Hugh Wedlock Jr., Digby Wolfe
Победитель
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Chris Bearde, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Coslough Johnson, Paul Keyes, Marc London, Allan Manings, David Panich, Hugh Wedlock Jr., Digby Wolfe
Победитель
Все номинанты
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ted Bergman, Allan Blye, Сэм Бобрик, Ernest Chambers, Ron Clark, Hal Goldman, Al Gordon, Saul Ilson, Lorenzo Music, Mason Williams, Gene Farmer For episode on 15 October 1967.
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Stan Burns, Don Hinkley, Buz Kohan, Mike Marmer, Gail Parent, Arnie Rosen, Kenny Solms, Saul Turteltaub
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ted Bergman, Allan Blye, Сэм Бобрик, Ernest Chambers, Ron Clark, Hal Goldman, Al Gordon, Saul Ilson, Lorenzo Music, Mason Williams, Gene Farmer For episode on 15 October 1967.
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Larry Hovis, Paul Keyes, Jim Mulligan, David Panich, George Schlatter, Digby Wolfe For episode "Pilot (#1.0)".
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Stan Burns, Don Hinkley, Buz Kohan, Mike Marmer, Gail Parent, Arnie Rosen, Kenny Solms, Saul Turteltaub
Прайм-таймовая «Эмми» / Special Classification of Individual Achievements
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Pat Paulsen Tied with Art Carney
Победитель
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Арт Карни For his performances on the show. Tied with Pat Paulsen
Победитель
Все номинанты
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Билл Мелендес
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
For episode "Metamorphosis".
Mission: Impossible Mission: Impossible
Joseph G. Sorokin For episode "The Survivors".
You're in Love, Charlie Brown You're in Love, Charlie Brown
Charles M. Schulz
Movin' with Nancy Movin' with Nancy
Дэвид Уинтерс
