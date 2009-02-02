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Постер телешоу Королевские Гонки РуПола
Постер телешоу Королевские Гонки РуПола
Постер телешоу Королевские Гонки РуПола
Постер телешоу Королевские Гонки РуПола
Постер телешоу Королевские Гонки РуПола
Постер телешоу Королевские Гонки РуПола
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Киноафиша Сериалы Королевские Гонки РуПола

Королевские Гонки РуПола (2009 - …)

RuPaul's Drag Race 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 15 сезонов
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал MTV
Продолжительность телешоу 223 часа 10 минут
О чем телешоу

"Королевские гонки РуПола" - это уникальное шоу, которое погружает зрителей в мир настоящей трансформации. Оно наполнено яркими костюмами, макияжем, экстравагантными выступлениями и незабываемой музыкой. В "Королевских гонках РуПола" участвуют настоящие звезды шоу-бизнеса, которые воплощают в жизнь свои образы, выходя на подиум в самых необычных и оригинальных нарядах. Зрители будут поражены масштабностью и грандиозностью шоу, которое быстро завоевало мировую популярность. "Королевские гонки РуПола" это шоу, которое расширяет наши границы понимания мира, где нет места предрассудкам и ограничениям. Это место, где настоящие королевы восходят к своей славе и обретают свою судьбу.

В ролях
В ролях
РуПол
РуПол
Michelle Visage
Carson Kressley
Ross Mathews
Merle Ginsberg
Santino Rice
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 15-го сезона телешоу «Королевские Гонки РуПола»
ReUnited
Сезон 15 Серия 15
7 апреля 2023
Grand Finale
Сезон 15 Серия 16
14 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Королевские Гонки РуПола - Сезон 1 Сезон 1
2009, 9 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 2 Сезон 2
2010, 12 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 15 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2013, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2014, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2015, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2016, 10 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2018, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2019, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2020, 14 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2021, 16 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2022, 16 эпизодов
Королевские Гонки РуПола - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2023, 16 эпизодов
Кадры из телешоу
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