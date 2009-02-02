"Королевские гонки РуПола" - это уникальное шоу, которое погружает зрителей в мир настоящей трансформации. Оно наполнено яркими костюмами, макияжем, экстравагантными выступлениями и незабываемой музыкой. В "Королевских гонках РуПола" участвуют настоящие звезды шоу-бизнеса, которые воплощают в жизнь свои образы, выходя на подиум в самых необычных и оригинальных нарядах. Зрители будут поражены масштабностью и грандиозностью шоу, которое быстро завоевало мировую популярность. "Королевские гонки РуПола" это шоу, которое расширяет наши границы понимания мира, где нет места предрассудкам и ограничениям. Это место, где настоящие королевы восходят к своей славе и обретают свою судьбу.