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Джейсон Судейкис

Jason Sudeikis
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис Jason Sudeikis
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Дата рождения
18 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Фэрфакс, Вирджиния, США
Рост
185 см
Личные связи
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
вместе с 2011 года
Биография Джейсона Судейкиса

Джейсон Судейкис – американский актер, комик, сценарист и продюсер, родился 18 сентября 1975 года в Фэрфаксе, штат Вирджиния, в семье бизнесменов Кэтти и Дэна Судейкисов. У семьи Судейкис есть литовские, ирландские и немецкие корни. Когда Джейсон был еще маленьким, вместе с двумя сестрами и родителями он переехал в штат Казнас, где и прошло его детство. Начальное образование актер получил в школе Брукридж, затем учился в католической Школе Святого креста. По окончании школы Судейкис поступил в высшую школу Шоуни Мишн. В 1990-х годах Джейсон присоединился к комедийной труппе ComedySportz, которая выступала с импровизациями.

Судейкис еще молодым начал выступать с комедийными номерами, а также вел активную деятельность в шоу-бизнесе, в результате чего его карьера стремительно набирала обороты. Он зарекомендовал себя как успешный комик.

Джейсон достаточно рано начал выступать с комедийными номерами. Его несомненный успех, а также активная деятельность в шоу-бизнесе обеспечили ему быстрый взлет по карьерной лестнице. С 2005 году Судейкис является постоянным участником шоу «Субботним вечером в прямом эфире», над которым также работает в качестве сценариста и менеджера по кастингу.

Фильмы с Джейсоном Судейкисом

Впервые Джейсон появился на экранах в небольшой роли в фантастической комедии «Инопланетные мстители 2» (1998). Затем он эпизодически появился в популярных комедийных телесериалах «В Филадельфии всегда солнечно» и «30 потрясений». Хоть эти роли и были не очень заметными, Судейкиса заметили, после чего принял участие в таких высокобюджетных комедиях, как «Десять заповедей» (2007), «Полупрофессионал» (2008) и «Голый барабанщик» (2008) и «Однажды в Вегасе» (2008).

Очень плодотворным для карьеры Джейсона стал 2011 год, когда он снялся в главных ролях в комедиях «Безбрачная неделя» на пару с Оэуном Уилсоном, «Старая добрая оргия» и «Несносные боссы».

Джейсон Судейкис  - «Несносные боссы»

Комедия «Несносные боссы» (2011) повествует о нелегкой жизни трех друзей, каждый из которых ненавидит своего начальника и мечтает его убить. Помимо Джейсона в фильме сыграли такие звезды Голливуда, как Джейсон Бейтман, Дженнифер Энистон, Кевин Спейси и Колин Фаррелл. Картина была очень успешной в прокате, собрав 209 миллионов долларов при бюджете в 35, а в 2014 году вышел сиквел «Несносные боссы-2».

Джейсон Судейкис  - «Мы-Миллеры»

В 2013 году Судейкис появился в одной из главных ролей комедии «Мы-Миллеры», а супругу его персонажа сыграла Дженнифер Энистон. Забавная история про наркоторговца, стриптизершу и двоих подростков, которые под видом дружной и законопослушной семьи пытаются провезти через границу партию наркотиков, собрала в прокате около 270 миллионов долларов.

Также на счету Джейсона Судейкиса такие проекты, как «Муви 43» (2012), «Грязная кампания за честные выборы» (2012), «Несносные леди» (2016), «Сила воли» и телесериалы «Последний человек на земле» (2015-2016) и «Сын Зорна» (2016-2017).

Личная жизнь Джейсона Судейкиса

В 2004 году актер женился на Кэй Кэннон, сценаристке и актрисе телесериала «30 потрясений». Их брак распался в 2010 году.

С декабря 2011 года Джейсон встречается с актрисой Оливией Уайлд. Они познакомились на на телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» и с тех пор неразлучны. В апреле 2014 года у Джейсона и Оливии родился первенец Отис Александр Судейкис, а в 2016 родилась дочь — Дейзи Джозефин Судейкис.

Интересные факты о Джейсоне Судейкисе
  • Судейкис получил первую славу благодаря своим скетчам в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».
  • Джейсон участвовал в работе над сценарием 20-й ежегодной церемонии вручения кинонаград MTV 2011 года.
  • Он также является актером озвучки, его голосом говорит Бомба в мультфильме «Эпик» (2013), Холт Ричтер в «Шоу Кливленда» (2009) и Рэд в «Angry Birds в кино» (2016).
  • Рост актера – 185 см.
Фильмография Джейсона Судейкиса
К югу от рая
К югу от рая
боевик, криминал, драма 2021, США
6.0
Начитанные
Начитанные
комедия 2019, США
7.0
Тачка на миллион
Тачка на миллион
триллер, биография 2018, США / Великобритания
6.0
Следующее поколение
Следующее поколение
боевик, приключения, анимация 2018, Китай / Канада / США
6.0
Кодахром
Кодахром
драма 2017, США
6.0
Короче
Короче
комедия, драма 2017, США
5.0
Право на измену
Право на измену
драма, мелодрама, комедия 2017, США
5.0
Книга любви
Книга любви
драма 2016, США
6.0
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Фотографии Джейсона Судейкиса Все фотографии
Джейсон Судейкис Джейсон Судейкис Джейсон Судейкис Джейсон Судейкис
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16 февраля 2022 10:55
Джейсон Судейкис теряет свои усы в анимационном спецвыпуске «Теда Лассо» Apple подготовили поклонникам шоу рождественский подарок.
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16 декабря 2021 17:08
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Связи
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд Olivia Wilde
вместе с 2011 года
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