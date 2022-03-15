Джейсон Судейкис – американский актер, комик, сценарист и продюсер, родился 18 сентября 1975 года в Фэрфаксе, штат Вирджиния, в семье бизнесменов Кэтти и Дэна Судейкисов. У семьи Судейкис есть литовские, ирландские и немецкие корни. Когда Джейсон был еще маленьким, вместе с двумя сестрами и родителями он переехал в штат Казнас, где и прошло его детство. Начальное образование актер получил в школе Брукридж, затем учился в католической Школе Святого креста. По окончании школы Судейкис поступил в высшую школу Шоуни Мишн. В 1990-х годах Джейсон присоединился к комедийной труппе ComedySportz, которая выступала с импровизациями.

Судейкис еще молодым начал выступать с комедийными номерами, а также вел активную деятельность в шоу-бизнесе, в результате чего его карьера стремительно набирала обороты. Он зарекомендовал себя как успешный комик.

Джейсон достаточно рано начал выступать с комедийными номерами. Его несомненный успех, а также активная деятельность в шоу-бизнесе обеспечили ему быстрый взлет по карьерной лестнице. С 2005 году Судейкис является постоянным участником шоу «Субботним вечером в прямом эфире», над которым также работает в качестве сценариста и менеджера по кастингу.

Фильмы с Джейсоном Судейкисом

Впервые Джейсон появился на экранах в небольшой роли в фантастической комедии «Инопланетные мстители 2» (1998). Затем он эпизодически появился в популярных комедийных телесериалах «В Филадельфии всегда солнечно» и «30 потрясений». Хоть эти роли и были не очень заметными, Судейкиса заметили, после чего принял участие в таких высокобюджетных комедиях, как «Десять заповедей» (2007), «Полупрофессионал» (2008) и «Голый барабанщик» (2008) и «Однажды в Вегасе» (2008).

Очень плодотворным для карьеры Джейсона стал 2011 год, когда он снялся в главных ролях в комедиях «Безбрачная неделя» на пару с Оэуном Уилсоном, «Старая добрая оргия» и «Несносные боссы».

Джейсон Судейкис - «Несносные боссы»

Комедия «Несносные боссы» (2011) повествует о нелегкой жизни трех друзей, каждый из которых ненавидит своего начальника и мечтает его убить. Помимо Джейсона в фильме сыграли такие звезды Голливуда, как Джейсон Бейтман, Дженнифер Энистон, Кевин Спейси и Колин Фаррелл. Картина была очень успешной в прокате, собрав 209 миллионов долларов при бюджете в 35, а в 2014 году вышел сиквел «Несносные боссы-2».

Джейсон Судейкис - «Мы-Миллеры»

В 2013 году Судейкис появился в одной из главных ролей комедии «Мы-Миллеры», а супругу его персонажа сыграла Дженнифер Энистон. Забавная история про наркоторговца, стриптизершу и двоих подростков, которые под видом дружной и законопослушной семьи пытаются провезти через границу партию наркотиков, собрала в прокате около 270 миллионов долларов.

Также на счету Джейсона Судейкиса такие проекты, как «Муви 43» (2012), «Грязная кампания за честные выборы» (2012), «Несносные леди» (2016), «Сила воли» и телесериалы «Последний человек на земле» (2015-2016) и «Сын Зорна» (2016-2017).

Личная жизнь Джейсона Судейкиса

В 2004 году актер женился на Кэй Кэннон, сценаристке и актрисе телесериала «30 потрясений». Их брак распался в 2010 году.

С декабря 2011 года Джейсон встречается с актрисой Оливией Уайлд. Они познакомились на на телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» и с тех пор неразлучны. В апреле 2014 года у Джейсона и Оливии родился первенец Отис Александр Судейкис, а в 2016 родилась дочь — Дейзи Джозефин Судейкис.