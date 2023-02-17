Сериал «Здравствуй, будущее!» – это комедийно-фантастическая драма о недалеком будущем в альтернативном нашему мире. История здесь пошла не по пути соцсетей и «Старбаксов», а по пути экологичного «викторианского» прогресса. Дамы все еще носят шляпки и платья и занимаются хозяйством, джентльмены облачены в костюмы-тройки и посещают элитные мужские клубы. При этом собак выгуливают летающие дроны, а вместо машин используются реактивные ранцы. В этом мире группа коммивояжеров пытается продать таймшеры на Луне.