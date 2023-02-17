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Постер к сериалу Здравствуй, будущее!
Постер к сериалу Здравствуй, будущее!
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Киноафиша Сериалы Здравствуй, будущее!

Здравствуй, будущее! (2023 - …)

Hello Tomorrow! 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Сериал «Здравствуй, будущее!» – это комедийно-фантастическая драма о недалеком будущем в альтернативном нашему мире. История здесь пошла не по пути соцсетей и «Старбаксов», а по пути экологичного «викторианского» прогресса. Дамы все еще носят шляпки и платья и занимаются хозяйством, джентльмены облачены в костюмы-тройки и посещают элитные мужские клубы. При этом собак выгуливают летающие дроны, а вместо машин используются реактивные ранцы. В этом мире группа коммивояжеров пытается продать таймшеры на Луне.

Здравствуй, будущее! - трейлер
Здравствуй, будущее!
трейлер
В ролях
В ролях
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Джеки Уивер
Джеки Уивер
Билли Крудап
Билли Крудап
Элисон Пилл
Элисон Пилл
Haneefah Wood
Николас Подани
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Здравствуй, будущее!»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Здравствуй, будущее! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
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