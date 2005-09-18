Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2005

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2005 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 18 сентября 2005
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Leslie Caveny, Такер Коули, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Mike Royce, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Holli Gailen
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Leslie Caveny, Такер Коули, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Mike Royce, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Holli Gailen
Все номинанты
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Рон Ховард, Брайан Грейзер, John Amodeo, Брэд Коуплэнд, Barbie Adler, Mitchell Hurwitz, Chuck Martin, Richard Rosenstock, James Vallely, David Nevins
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Bruce Alden, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Alex Herschlag, Гари Джанетти, Tim Kaiser, David Kohan, Гэйл Лернер, Greg Malins, Макс Мучник, Kirk J. Rudell, Steve Sandoval, Bill Wrubel, Kate Angelo, Sally Bradford, Jon Kinnally, Tracy Poust
Уилл и Грейс Will & Grace
Bruce Alden, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Alex Herschlag, Гари Джанетти, Tim Kaiser, David Kohan, Гэйл Лернер, Greg Malins, Макс Мучник, Kirk J. Rudell, Steve Sandoval, Bill Wrubel, Kate Angelo, Sally Bradford, Jon Kinnally, Tracy Poust
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Билл Каллахан, Garrett Donovan, Tim Hobert, Билл Лоуренс, Tad Quill, Mike Schwartz, Matt Tarses, Eric Weinberg, Randall Keenan Winston, Гэбриэлль Аллан, Neil Goldman
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Марк Черри, Michael Edelstein, Patty Lin, Joey Murphy, Kevin Murphy, John Pardee, George W. Perkins, Ларри Шоу, Том Спезейли, Tracey Stern, Александра Каннингэм
Задержка в развитии Arrested Development
Рон Ховард, Брайан Грейзер, John Amodeo, Брэд Коуплэнд, Barbie Adler, Mitchell Hurwitz, Chuck Martin, Richard Rosenstock, James Vallely, David Nevins
Клиника Scrubs
Билл Каллахан, Garrett Donovan, Tim Hobert, Билл Лоуренс, Tad Quill, Mike Schwartz, Matt Tarses, Eric Weinberg, Randall Keenan Winston, Гэбриэлль Аллан, Neil Goldman
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Марк Черри, Michael Edelstein, Patty Lin, Joey Murphy, Kevin Murphy, John Pardee, George W. Perkins, Ларри Шоу, Том Спезейли, Tracey Stern, Александра Каннингэм
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Jesse Alexander, Джек Бендер, Sarah Caplan, Карлтон Кьюз, Leonard Dick, Фьюри, Дэвид, Хавьер Грилло-Марсуа, Jean Higgins, Damon Lindelof, Bryan Burk
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Jesse Alexander, Джек Бендер, Sarah Caplan, Карлтон Кьюз, Leonard Dick, Фьюри, Дэвид, Хавьер Грилло-Марсуа, Jean Higgins, Damon Lindelof, Bryan Burk
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Carol Flint, Алекс Грейвз, Kristin Harms, Michael Hissrich, Кристофер Мисиано, Peter Noah, Джон Уэллс, Джон Сейкрет Янг, Andrew Stearn, Eli Attie
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Алан Болл, Скотт Бак, Рик Кливланд, Robert Del Valle, Bob Greenblatt, David Janollari, Lori Jo Nemhauser, Алан Пол, Kate Robin, Джилл Солоуэй, Брюс Эрик Каплан
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Carol Flint, Алекс Грейвз, Kristin Harms, Michael Hissrich, Кристофер Мисиано, Peter Noah, Джон Уэллс, Джон Сейкрет Янг, Andrew Stearn, Eli Attie
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Эд Бьянчи, Gregg Fienberg, Дэвид Милч, Elizabeth Sarnoff, Scott Stephens, Jody Worth, Тед Манн
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Брайан Грейзер, Питер М. Ленков, Джон Кассар, Robert Cochran, Ховард Гордон, Тим Якофано, Evan Katz, Stephen Kronish, Michael Loceff, Джоэль Сарноу
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Алан Болл, Скотт Бак, Рик Кливланд, Robert Del Valle, Bob Greenblatt, David Janollari, Lori Jo Nemhauser, Алан Пол, Kate Robin, Джилл Солоуэй, Брюс Эрик Каплан
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing: "Adrian Monk".
Все номинанты
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс For playing: "Will Truman".
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Задержка в развитии For playing: "Michael Bluth".
Зак Брафф
Зак Брафф
Клиника For playing: "John Dorian".
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона For playing: "Alan Shore".
Все номинанты
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Дэдвуд For playing: "Al Swearengen".
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Huff For playing: "Craig Huffstodt".
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус For playing: "Gregory House".
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа For playing: "Jack Bauer".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки For playing: "Lynette Scavo".
Все номинанты
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания For playing: "Lois".
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер
Отчаянные домохозяйки For playing: "Susan Mayer".
Марсия Кросс
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки For playing: "Bree Van de Kamp".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум For playing: "Allison DuBois".
Все номинанты
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Клиент всегда мертв For playing: "Ruth Fisher".
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Olivia Benson".
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка For playing: "Sydney Bristow".
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Щит For playing: "Monica Rawling".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Everybody Loves Raymond For playing: "Robert Barone".
Все номинанты
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс For playing: "Jack McFarland".
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Задержка в развитии For playing: "George Bluth and Oscar Bluth".
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы For playing: "Ari Gold".
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона For playing: "Denny Crane".
Все номинанты
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс
Остаться в живых For playing: "Sayid Jarrah".
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн
Остаться в живых For playing: "John Locke".
Оливер Платт
Оливер Платт
Huff For playing: "Russell Tupper".
Алан Алда
Алан Алда
Западное крыло For playing: "Arnold Vinick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Все номинанты
Кончата Феррелл
Два с половиной человека For playing: "Berta".
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Два с половиной человека For playing: "Evelyn Harper".
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing: "Karen Walker".
Джессика Уолтер
Джессика Уолтер
Задержка в развитии For playing: "Lucille Bluth".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Huff For playing: "Izzy Huffstodt".
Все номинанты
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Judging Amy For playing: "Maxine Gray".
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Западное крыло For playing: "Abbey Bartlet".
Сандра О
Сандра О
Анатомия страсти For playing: "Cristina Yang".
Си Си Эйч Паундер
Си Си Эйч Паундер
Щит For playing: "Claudette Wyms".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Джейн Александр
Тёплые источники For playing: "Sara Delano Roosevelt".
Все номинанты
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
The Life and Death of Peter Sellers For playing: "Britt Ekland".
Камрин Менхейм
Камрин Менхейм
Elvis For playing: "Gladys Presley".
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Эмпайр-Фоллс For playing: "Francine Whiting".
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Тёплые источники For playing: "Helena Mahoney".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Скорая помощь For playing "Charlie Metcalf". For episode "Time of Death".
Все номинанты
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Без следа For playing "Frank Malone". For episodes "Malone vs. Malone" and "John Michaels".
Ред Баттонс
Скорая помощь For playing "Mr. Rubadoux". For episode "Ruby Redux".
Осси Дэвис
Секс в другом городе For playing "Melvin Porter". Posthumously.
Чарльз Дернинг
Морская полиция: Спецотдел For playing "Ernie Yost".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Miranda Cole". For episode "Weak".
Все номинанты
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Joan of Arcadia For playing "Aunt Olive". For episode "The Cat".
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Huff For playing "Madeline Sullivan".
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Закон и порядок. Специальный корпус, Law & Order: Trial by Jury For playing "Eleanor Duvall". For episodes "Night" and "Day".
Джилл Клейберг
Части тела For playing "Bobbi Broderick". For episodes "Bobbi Broderick" and "Naomi Gaines".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Уилл и Грейс For playing "Vince".
Все номинанты
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Уилл и Грейс For playing "Malcolm".
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Everybody Loves Raymond For playing "Hank".
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Уилл и Грейс For playing "Frank/Scott".
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Уилл и Грейс For playing "Peter Bovington". For episode "Saving Grace Again".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Kathryn Joosten
Отчаянные домохозяйки For playing "Mrs. McClusky". For episodes "Love Is In The Air" and "Live Alone And Like It".
Все номинанты
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Уилл и Грейс For playing "Marilyn Truman".
Люпе Онтиверос
Отчаянные домохозяйки For playing "Juanita Solis".
Джорджия Энджел
Everybody Loves Raymond For playing "Pat".
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Малкольм в центре внимания For playing "Ida". For episodes "Ida Loses A Leg" and "Ida's Dance".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона 8.3
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Кит Дэвид juried award: no noms
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс For Pilot: Part 1 (2004) & Pilot: Part 2 (2004)
Все номинанты
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Питер Хортон For A Hard Day's Night (2005)
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Алекс Грейвз For 2162 Votes (2005)
Спаси меня
Спаси меня Rescue Me
Питер Толан For Guts (2004)
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Gregg Fienberg For Complications (2005)
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Квентин Тарантино For Grave Danger (1) (2005)
Huff Huff
Скотт Уинант For Crazy Nuts & All Fucked Up (2005)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Чарльз МакДугалл For the pilot.
Все номинанты
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Гэри Холворсон For episode "Finale".
Дефективный детектив 8.4
Дефективный детектив Monk
Рэндолл Зиск For episode "Mr. Monk Takes His Medicine".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Берроуз, Джеймс For episode "It's a Dad, Dad, Dad, Dad World".
Красавцы
Красавцы Entourage
Дэвид Фрэнкел For the pilot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Death in Gaza Death in Gaza
Nancy Abraham, James Miller, Sheila Nevins, Saira Shah Miller's nomination and award were posthumously.
Death in Gaza Death in Gaza
Nancy Abraham, James Miller, Sheila Nevins, Saira Shah Miller's nomination and award were posthumously.
Все номинанты
Last Letters Home: Voices of American Troops from the Battlefields of Iraq Last Letters Home: Voices of American Troops from the Battlefields of Iraq
Bill Couturié, John Hoffman, Sheila Nevins, Jane Bornemeier
Last Letters Home: Voices of American Troops from the Battlefields of Iraq Last Letters Home: Voices of American Troops from the Battlefields of Iraq
Bill Couturié, John Hoffman, Sheila Nevins, Jane Bornemeier
American Experience American Experience
Nick Fraser, Mark Samels, Robert Stone For episode "Guerrilla: The Taking of Patty Hearst (#17.11)". (Shown within American Experience (1987) as "Guerrilla: The Taking of Patty Hearst".)
With All Deliberate Speed With All Deliberate Speed
Steve Carlis, Peter Gilbert, Steve Rosenbaum, Don Baer
American Experience American Experience
Nick Fraser, Mark Samels, Robert Stone For episode "Guerrilla: The Taking of Patty Hearst (#17.11)". (Shown within American Experience (1987) as "Guerrilla: The Taking of Patty Hearst".)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Дженнифер Хауэлл, Стоф, Эрик For episode "Best Friends Forever".
Все номинанты
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
David A. Goodman, Сет МакФарлейн, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Greg Colton, Shannon Smith For episode "North by North Quahog".
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Марк Эндрюс, Брайан А Миллер, Randy Myers, Генндий Тартаковский, Джеймс Т. Уолкер, Брайан Эндрюс, Hueng-soon Park, Kwang-bae Park For episode "The Four Seasons of Death".
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Стивен Хилленберг, Алан Смарт, Vincent Waller, Tom Yasumi, К. Х. Гринблатт, Пол Тиббит, Майк Белл For episodes "Fear of a Krabby Patty"/"Shell of Man".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Дэна Гулд, Dan Greaney, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Дэвид Силверман, Laurie Biernacki, Robert Ingram, Ralph Sosa For episode "Future Drama".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Дэна Гулд, Dan Greaney, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Дэвид Силверман, Laurie Biernacki, Robert Ingram, Ralph Sosa For episode "Future Drama".
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Стивен Хилленберг, Алан Смарт, Vincent Waller, Tom Yasumi, К. Х. Гринблатт, Пол Тиббит, Майк Белл For episodes "Fear of a Krabby Patty"/"Shell of Man".
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Марк Эндрюс, Брайан А Миллер, Randy Myers, Генндий Тартаковский, Джеймс Т. Уолкер, Брайан Эндрюс, Hueng-soon Park, Kwang-bae Park For episode "The Four Seasons of Death".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
David A. Goodman, Сет МакФарлейн, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Greg Colton, Shannon Smith For episode "North by North Quahog".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Звездные войны: Войны клонов 7.8
Звездные войны: Войны клонов Star Wars: Clone Wars
Роберт Альварес, Claudia Katz, Брайан А Миллер, Randy Myers, Пол Рудиш, Генндий Тартаковский, Scott Vanzo, Jennifer Pelphrey, Yumun Jeong, Geraldine Symon, Shareena Carlson, Darrick Bachman, Брайан Эндрюс, Dong Soo Lee, Jong Ho Kim For vol. 2 (chapters 21-25).
Звездные войны: Войны клонов 7.8
Звездные войны: Войны клонов Star Wars: Clone Wars
Роберт Альварес, Claudia Katz, Брайан А Миллер, Randy Myers, Пол Рудиш, Генндий Тартаковский, Scott Vanzo, Jennifer Pelphrey, Yumun Jeong, Geraldine Symon, Shareena Carlson, Darrick Bachman, Брайан Эндрюс, Dong Soo Lee, Jong Ho Kim For vol. 2 (chapters 21-25).
Все номинанты
Dragons: A Fantasy Made Real The Last Dragon
Justin Hardy, Mike Milne, John Smithson, Ceri Barnes, Rola Bauer, Tim Halkin, Charlie Foley, David McNab, Kevin Tao Mohs, Aidan Woodward, Alice Keens-Soper
Dragons: A Fantasy Made Real The Last Dragon
Justin Hardy, Mike Milne, John Smithson, Ceri Barnes, Rola Bauer, Tim Halkin, Charlie Foley, David McNab, Kevin Tao Mohs, Aidan Woodward, Alice Keens-Soper
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Frank Galline, Sarah Knowles, Thomas Minton, Scott Ritenour
The Lost Prince The Lost Prince
John Paul Kelly, Emma MacDevitt, Sara Wan
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Frank Galline, Sarah Knowles, Thomas Minton, Scott Ritenour
Все номинанты
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Vincent Joseph Cresciman, Raymond Pumilia
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Vincent Joseph Cresciman, Raymond Pumilia
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Norman Garwood, Maggie Gray, Chris Lowe, Lucy Richardson, John Ralph
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Norman Garwood, Maggie Gray, Chris Lowe, Lucy Richardson, John Ralph
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
John Kasarda, Maria Nay, Stuart Wurtzel
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
John Kasarda, Maria Nay, Stuart Wurtzel
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
George Lopez George Lopez
Judi Giovanni, John Shaffner For episodes "Leave it to Lopez"/"The Simple Life"/"Trouble in Paradise".
Все номинанты
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Garvin Eddy, Tara Stephenson For episodes "Down the Road Apiece"/"Angie"/"Don't Lie to Me".
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
John Shaffner, Ann Shea For episodes "It Was 'Mame' Mom"/"A Low, Guttural Tongue Flapping Noise".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "The Birds and the Bees".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Garvin Eddy, Tara Stephenson For episodes "Down the Road Apiece"/"Angie"/"Don't Lie to Me".
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
John Shaffner, Ann Shea For episodes "It Was 'Mame' Mom"/"A Low, Guttural Tongue Flapping Noise".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, James J. Murakami, David Potts For episodes "Requiem for a Gleet"/"Complications"/"Childish Things".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Ernie Bishop, Maria Caso, James J. Murakami, David Potts For episodes "Requiem for a Gleet"/"Complications"/"Childish Things".
Все номинанты
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Thomas A. Walsh, P. Erik Carlson, Erica Rogalla For episode "Suspicious Minds".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Kristan Andrews, Rusty Lipscomb, Suzuki Ingerslev For episodes "Grinding the Corn"/"Bomb Shelter"/"Untitled".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Thomas A. Walsh, P. Erik Carlson, Erica Rogalla For episode "Suspicious Minds".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Kristan Andrews, Rusty Lipscomb, Suzuki Ingerslev For episodes "Grinding the Corn"/"Bomb Shelter"/"Untitled".
Детектив Раш
Детектив Раш Cold Case
Sandy Getzler, Corey Kaplan, Timothy Stepeck For episode "Factory Girls".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Dan Bishop, Joyce Anne Gilstrap, Roger L. King, David Morong For episodes "Old Cherry Blossom Road"/Damascus, NE"/"Outside New Canaan".
Детектив Раш
Детектив Раш Cold Case
Sandy Getzler, Corey Kaplan, Timothy Stepeck For episode "Factory Girls".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program or Special
The 47th Annual Grammy Awards The 47th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Tamlyn Wright, Scott Welborn
The 47th Annual Grammy Awards The 47th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Tamlyn Wright, Scott Welborn
Все номинанты
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson, Greg Richman
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Andy Walmsley For episode #419.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson, Greg Richman
First Invasion: The War of 1812 First Invasion: The War of 1812
H. David Wright
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode #1006.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tracy Lilienfield
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Allison Jones
Красавцы
Красавцы Entourage
Sheila Jaffe, Meredith Tucker, Georgianne Walken
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Brett Benner, Debby Romano
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
April Webster, Alyssa Weisberg, Mandy Sherman, Veronica Collins Rooney
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
April Webster, Alyssa Weisberg, Mandy Sherman, Veronica Collins Rooney
Все номинанты
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
24 часа
24 часа 24
Peggy Kennedy, Debi Manwiller
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Amy Lippens
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Eric Dawson, Carol Kritzer, Robert J. Ulrich
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
John Papsidera
Все номинанты
Elvis Elvis
Beth Blanks, Steve Brooksbank, Mary Jo Slater
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Shay Griffin, Lynn Kressel
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Nina Gold
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Avy Kaufman
Elvis Elvis
Beth Blanks, Steve Brooksbank, Mary Jo Slater
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Classical Baby Classical Baby
Dolores Morris, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Levison, Sabina Barach, Gina B. Legnani, Elisabeth K. Wolfe, Elissa W. Patterson
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Never Again? From the Holocaust to the Sudan".
Classical Baby Classical Baby
Dolores Morris, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Levison, Sabina Barach, Gina B. Legnani, Elisabeth K. Wolfe, Elissa W. Patterson
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Never Again? From the Holocaust to the Sudan".
Все номинанты
Zoey 101 Zoey 101
Jan Korbelin, Dan Schneider, Bill O'Dowd
Pride Pride
Саймон Кертис, Delia Fine, Christopher Hall, Laura Mackie, Emilio Nunez, John Downer
That's So Raven That's So Raven
David Brookwell, Michael Carrington, Patty Gary Cox, Шон МакНамара, Dennis Rinsler, Dava Savel, Suzie V. Freeman, Marc Warren, Sarah Jane Cunningham
Zoey 101 Zoey 101
Jan Korbelin, Dan Schneider, Bill O'Dowd
That's So Raven That's So Raven
David Brookwell, Michael Carrington, Patty Gary Cox, Шон МакНамара, Dennis Rinsler, Dava Savel, Suzie V. Freeman, Marc Warren, Sarah Jane Cunningham
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Smucker's Stars on Ice Smucker's Stars on Ice
Christopher Dean
Все номинанты
A Christmas Carol: The Musical A Christmas Carol
Dan Siretta
Mad TV MADtv
Monie Adamson For episode #1023.
36th NAACP Image Awards 36th NAACP Image Awards
Richmond Talauega, Anthony Talauega, Jeffrey Page
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл 7.1
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл Reefer Madness: The Movie Musical
Mary Ann Kellogg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Death in Gaza Death in Gaza
James Miller Posthumously.
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Michael Applebaum, Derek Carver, Kent Harvey, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, David Parkinson, Jeff Watt, Paul Moss, Leighton De Barros, John Tattersall, Michael Yelseth, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Lance Milbrand, Jeffery Taylor, Paulo Castillo, Russell Fill, Bennie Cronje, David Chapiro, Matthias Hoffmann, Justine Evans For episode "This Has Never Happened Before".
Living with Wolves Living with Wolves
Jim Dutcher
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Uri Sharon, Chip Goebert, Per Larsson, Lucas Mertes, Tom Cunningham, Scott Walker, Scott Shelley, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong, Mark Walker For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Uri Sharon, Chip Goebert, Per Larsson, Lucas Mertes, Tom Cunningham, Scott Walker, Scott Shelley, Dave Ross, Sylvestre Campe, John Armstrong, Mark Walker For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Последний герой
Последний герой Survivor
Michael Applebaum, Derek Carver, Kent Harvey, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, David Parkinson, Jeff Watt, Paul Moss, Leighton De Barros, John Tattersall, Michael Yelseth, Kevin Garrison, Lee Doig, Peter Wery, Lance Milbrand, Jeffery Taylor, Paulo Castillo, Russell Fill, Bennie Cronje, David Chapiro, Matthias Hoffmann, Justine Evans For episode "This Has Never Happened Before".
The Contender The Contender
Scott Acosta, Scott Duncan, Michael Koepke, Rob Landry, Michael Murray, Alan Pierce, Therese Sherman, Raphael Smadja, Matt Valentine, Jeff Watt, Rodney Chauvin, John Tattersall, Vince Monteleone, Martin Palafox, Kevin Garrison, Tyne M. Whitmore, Jeremy Schneider, Paulo Castillo, Russell Fill, Mande Whitaker, John Armstrong, Chris S. Smith For episode "The Final Four".
The Contender The Contender
Scott Acosta, Scott Duncan, Michael Koepke, Rob Landry, Michael Murray, Alan Pierce, Therese Sherman, Raphael Smadja, Matt Valentine, Jeff Watt, Rodney Chauvin, John Tattersall, Vince Monteleone, Martin Palafox, Kevin Garrison, Tyne M. Whitmore, Jeremy Schneider, Paulo Castillo, Russell Fill, Mande Whitaker, John Armstrong, Chris S. Smith For episode "The Final Four".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Peter Levy
Все номинанты
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Bill Roe
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Robbie Greenberg
Четыре тысячи четыреста 7.7
Четыре тысячи четыреста The 4400
Томас Бёрстин For part I.
The Five People You Meet in Heaven The Five People You Meet in Heaven
Kramer Morgenthau
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tony Askins For episode "Friends With Benefits".
Все номинанты
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Back Off, Mary Poppins".
Hope & Faith Hope & Faith
Richard Quinlan For episode "Carmen Get it".
Reba Reba
Bryan Hays For episode "Flowers For Van".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Mike Berlin For episode "Pat's Secret".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
James Glennon For episode "Complications".
Все номинанты
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Lowell Peterson For episode "Untitled".
24 часа
24 часа 24
Rodney Charters For episode "5:00 AM - 6:00 AM".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Jim Denault For episode "The Road to Damascus".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Jeffrey Jur For episode "Lincoln Highway".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
The Lost Prince The Lost Prince
Odile Dicks-Mireaux, Colin May For episode one.
Все номинанты
The Conquest of America The Conquest of America
Jeannine Wiest, Phil Wayne For episode "The Southwest".
Elvis Elvis
Eduardo Castro, Helen Monaghan For part 1.
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Charlotte Sewell, Jill Taylor
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Hope Hanafin, Keith G. Lewis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Boy the Earth Talks to".
Все номинанты
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Chrisi Karvonides-Dushenko, Robin Roberts For episode "The Road to Damascus".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Chrisi Karvonides-Dushenko, Robin Roberts For episode "The Road to Damascus".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "Suspicious Minds".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Jill M. Ohanneson, Bridget Ostersehlte For episode "Grinding the Corn".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Laura Goldsmith, Leslie Herman, Christine Orth For episode "Tuesday".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Laura Goldsmith, Leslie Herman, Christine Orth For episode "Tuesday".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Wanda Leavey For episode #1017.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Death in Gaza Death in Gaza
James Miller Posthumously.
Все номинанты
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Patrick Higgins For episode "The Dore Family".
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона 8.3
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Кен Бёрнс
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "Finale".
The Apprentice The Apprentice
Glenn Weiss For episode "Season 2 Finale".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Стивен Хопкинс
Все номинанты
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Джордж С. Вольф
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Джозеф Сарджент
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Фред Скеписи
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Bucky Gunts For the opening ceremony.
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode #2269.
Али Джи шоу
Али Джи шоу Da Ali G Show
Джеймс Бобин For episode "Rekognize".
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #9010.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Enzo Angileri, Veronica McAleer, Ashley Johnson
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Enzo Angileri, Veronica McAleer, Ashley Johnson
Все номинанты
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Fay Kelly, Charles Gregory Ross
Their Eyes Were Watching God Their Eyes Were Watching God
Alan D'Angerio, Barbara Lorenz
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Vanessa Davis, Taylor Knight
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Fay Kelly, Charles Gregory Ross
Tracey Ullman: Live and Exposed Tracey Ullman: Live and Exposed
Audrey Futterman-Stern
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Terry Baliel, Carol Pershing, Kimberley Spiteri For episode "Boy the Earth Talks to".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Terry Baliel, Carol Pershing, Kimberley Spiteri For episode "Boy the Earth Talks to".
Все номинанты
American Dreams American Dreams
Norma Lee, Cathrine A. Marcotte, Mary Ann Valdes, Paulette Pennington For episode "Starting Over".
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Laura Connolly, Roma Goddard, Michael Moore For episode "In a Mirror, Darkly".
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Laura Connolly, Roma Goddard, Michael Moore For episode "In a Mirror, Darkly".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Norma Lee, Violet Ortiz, Nanci Cascio For episode "Outside New Canaan".
Mad TV MADtv
Anthea Grutsis, Matthew Kasten, Desmond Miller, Raissa Patton For episode #1017.
American Dreams American Dreams
Norma Lee, Cathrine A. Marcotte, Mary Ann Valdes, Paulette Pennington For episode "Starting Over".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Michael Reitz For episode "Nocturne".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Classical Baby Classical Baby
Barbara Wierzchowska For segment "Bear Hugs".
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Ed Baker For episode "World Wide Wabbit".
Звездные войны: Войны клонов 7.8
Звездные войны: Войны клонов Star Wars: Clone Wars
Justin K. Thompson For vol. 2 (chapters 21-25).
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Крэйг Маккракен For episode "House of Bloos".
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Брайан Эндрюс For episode "The Four Seasons of Death".
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Frederick J. Gardner III For episode "West In Pieces".
Волшебные покровители
Волшебные покровители The Fairly OddParents
Gordon Hammond For episode "Shelf Life".
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Mike Moon For episode "House of Bloos".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
The 58th Annual Tony Awards The 58th Annual Tony Awards
Хью Джекман
Все номинанты
Whoopi: Back to Broadway - The 20th Anniversary Whoopi: Back to Broadway - The 20th Anniversary
Вупи Голдберг
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Джей Лено
Tracey Ullman: Live and Exposed Tracey Ullman: Live and Exposed
Трейси Ульман
The Daily Show The Daily Show
Йон Стюарт
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Джеффри Раш
Джеффри Раш
The Life and Death of Peter Sellers For playing "Peter Sellers".
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
The Wool Cap For playing "Gigot".
Эд Харрис
Эд Харрис
Эмпайр-Фоллс For playing "Miles Roby".
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Elvis For playing "Elvis Presley".
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Тёплые источники For playing "Franklin Delano Roosevelt".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
С. Ипата Меркерсон
С. Ипата Меркерсон
Lackawanna Blues For playing: "Rachel Nanny Crosby".
Все номинанты
Холли Берри
Холли Берри
Their Eyes Were Watching God For playing: "Janie Crawford".
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Dawn Anna For playing: "Dawn Anna".
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Тёплые источники For playing: "Eleanor Roosevelt".
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Back When We Were Grownups For playing: "Rebecca".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Ted Wells, Theodore Tsevas, Eleftheria Deko For the opening ceremony.
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Ted Wells, Theodore Tsevas, Eleftheria Deko For the opening ceremony.
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode #2269.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Great Performances Great Performances
Stan Crocker For episode "Eric Clapton Crossroads Guitar Festival".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey For episode "Finale", part 2.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Celia D. Costas, Mark Gordon, Chrisann Verges
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Celia D. Costas, Mark Gordon, Chrisann Verges
Все номинанты
The Wool Cap The Wool Cap
Уильям Х. Мэйси, Elaine Frontain Bryant, Irene Litinsky, David A. Rosemont, Стивен Скачер, Frances Croke Page
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Холли Берри, Vincent Cirrincione, Nellie Nugiel, Рубен Сантьяго-Хадсон, Shelby Stone
The Wool Cap The Wool Cap
Уильям Х. Мэйси, Elaine Frontain Bryant, Irene Litinsky, David A. Rosemont, Стивен Скачер, Frances Croke Page
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Холли Берри, Vincent Cirrincione, Nellie Nugiel, Рубен Сантьяго-Хадсон, Shelby Stone
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Simon Bosanquet, Freddy De Mann, George Faber, Charles Pattinson, David M. Thompson
Офис 6.6
Офис The Office
Анил Гупта, Jon Plowman, Ash Atalla For episode "Christmas Special: Part 1 (#3.1)".
Офис 6.6
Офис The Office
Анил Гупта, Jon Plowman, Ash Atalla For episode "Christmas Special: Part 1 (#3.1)".
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Simon Bosanquet, Freddy De Mann, George Faber, Charles Pattinson, David M. Thompson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Huff Huff
Andre Stringer, Jose Gomez, Christopher Markos, Tracy Chandler
Huff Huff
Andre Stringer, Jose Gomez, Christopher Markos, Tracy Chandler
Все номинанты
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Paul Donnellon, David Z. Obadiah, Andrew White, John Sunter
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Dave Molloy, Dan Brown, Matt Mulder, Jake Sargeant
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Paul Donnellon, David Z. Obadiah, Andrew White, John Sunter
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Garson Yu, Yolanda Santosa
The Grid The Grid
Paul Matthaeus, Danny Yount, Shawn Fedorchuck, Dan Brown
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Dave Molloy, Dan Brown, Matt Mulder, Jake Sargeant
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Theme Music
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Дэнни Элфман
Все номинанты
Huff Huff
W.G. Snuffy Walden
Лига справедливости: Без границ
Лига справедливости: Без границ Justice League Unlimited
Michael McCuistion
Звездные врата: Атлантида 9.2
Звездные врата: Атлантида Stargate Atlantis
Joel Goldsmith
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
James L. Venable
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Frankenstein Frankenstein
Beatrix Dollingerova
Все номинанты
Revelations Revelations
Richard Snell, Julie Socash, Kandace Westmore For part I.
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Donna M. Premick, Carla White
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Denise Pugh-Ruiz, Edna Sheen, Karen Westerfield
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Denise Pugh-Ruiz, Edna Sheen, Karen Westerfield
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл 7.1
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл Reefer Madness: The Movie Musical
Victoria Down, Joann Fowler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Adam Brandy, Deborah McNulty, John Rizzo, Ron Snyder For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Adam Brandy, Deborah McNulty, John Rizzo, Ron Snyder For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
Все номинанты
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1004.
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1004.
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Simone Almekias-Siegl, Steve Artmont, Heather Plott For episode "Alamogordo, N.M.".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Julia McNamara".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Simone Almekias-Siegl, Steve Artmont, Heather Plott For episode "Alamogordo, N.M.".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Melanie Levitt, Matthew W. Mungle, Pam Phillips, Perri Sorel For episode "Ch-Changes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
The Lost Prince The Lost Prince
Joanna Beresford, John Chapman, Rebecca Eaton, Питер Финчман, David M. Thompson
Все номинанты
Четыре тысячи четыреста 7.7
Четыре тысячи четыреста The 4400
Ira Steven Behr, Brent-Karl Clackson, René Echevarria, Scott Peters, Ив Симоно, Maira Suro
Elvis Elvis
Judy Cairo, Kimberly Calhoun Boling, Howard Braunstein, Bob Greenblatt, Michael Jaffe, David Janollari, Ilene Kahn Power, Malcolm Petal, Thomas Becker, Jörg Westerkamp
Elvis Elvis
Judy Cairo, Kimberly Calhoun Boling, Howard Braunstein, Bob Greenblatt, Michael Jaffe, David Janollari, Ilene Kahn Power, Malcolm Petal, Thomas Becker, Jörg Westerkamp
Четыре тысячи четыреста 7.7
Четыре тысячи четыреста The 4400
Ira Steven Behr, Brent-Karl Clackson, René Echevarria, Scott Peters, Ив Симоно, Maira Suro
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Пол Ньюман, Marc Platt, Фред Скеписи, Scott Steindorff, Уильям Тейтлер
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Пол Ньюман, Marc Platt, Фред Скеписи, Scott Steindorff, Уильям Тейтлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
John Michel For episode "My Life in Four Cameras".
Все номинанты
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Joe Bella For episode "It Was Mame, Mom".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Питер Чакос For episode "The Newlydreads".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Patricia Barnett For episode "The Faux Pas".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Michael Karlich For episode "Angie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Bob La Masney, Charlie McDaniel, Kathy Oldham, Bruce Peters For episode "Can You Eat Human Flesh With Wooden Teeth?".
Все номинанты
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "Boys' Therapy".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Peter Damski, Kathy Oldham, Craig Porter For episodes "Friends With Benefits"/"Kiss and Tell".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Charlie McDaniel, Craig Porter, Vince Rohr For episode "Angie".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Peter Damski, Kathy Oldham, Craig Porter For episodes "Friends With Benefits"/"Kiss and Tell".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
John Bickelhaupt, Kathy Oldham, Brentley Walton For episode "Boys' Therapy".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Charlie McDaniel, Craig Porter, Vince Rohr For episode "Angie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore)
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Bruce Broughton
Все номинанты
Pride Pride
George Fenton
Salem's Lot Salem's Lot
Lisa Gerrard, Christopher Gordon
Miracle Run Miracle Run
Joseph Conlan
Revelations Revelations
Joseph Vitarelli For part I.
Однажды в апреле 7.8
Однажды в апреле SOMETIMES IN APRIL
Брюно Куле
Salem's Lot Salem's Lot
Lisa Gerrard, Christopher Gordon
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Майкл Джаккино For the pilot episode.
Все номинанты
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Jeff Beal For episode "Lincoln Highway".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse of Horror XV".
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "2:00 AM - 3:00 AM".
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Christopher Hoag For the pilot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
A Christmas Carol: The Musical A Christmas Carol
Michael Kosarin
Все номинанты
Genius: A Night for Ray Charles Genius: A Night for Ray Charles
Rickey Minor
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Matthias Gohl For episode "Oh, What a Beautiful Morning".
Great Performances Great Performances
Rachel Portman For episode "The Little Prince". (Shown within _"Great Performances" (1972)_.)
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music and Lyrics
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл 7.1
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл Reefer Madness: The Movie Musical
Kevin Murphy, Dan Studney For the song: "Mary Jane/Mary Lane".
Все номинанты
The Muppets' Wizard of Oz The Muppets' Wizard of Oz
Debra Frank, Майкл Джаккино, Steve L. Hayes, Adam Cohen, Jeannie Lurie For the song: "I'm With You".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen, Carolyn Omine For the song "Always My Dad". For episode "A Star is Torn"
Terror at Home: Domestic Violence in America Terror at Home: Domestic Violence in America
Michael Bolton For the song: "The Tears of the Angels".
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Eric Kaplan, Charles Sydnor For the song "The Marriage Bed". For episode "Dewey's Opera".
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Eric Kaplan, Charles Sydnor For the song "The Marriage Bed". For episode "Dewey's Opera".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Джули Эндрюс, Джефф Дюпре, David Horn, Michael Kantor, Sally Rosenthal, Jac Venza, Bill O'Donnell
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Джули Эндрюс, Джефф Дюпре, David Horn, Michael Kantor, Sally Rosenthal, Jac Venza, Bill O'Donnell
Все номинанты
Dinner for Five Dinner for Five
Питер Биллингсли, Chris Donovan, Джон Фавро, Alison Palmer Bourke, Lisa Tauger, Evan Shapiro
Biography Biography
Craig Haffner, Jeff Hasler, Donna E. Lusitana, Dierdre O'Hearn, Darryl Rehr, Rhys Thomas
Cold Case Files Cold Case Files
Laura Fleury, Bill Kurtis, Michael Harvey, Tania Lindsay, Mary Frances O'Connor, Mike West
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Alice Siess, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Dinner for Five Dinner for Five
Питер Биллингсли, Chris Donovan, Джон Фавро, Alison Palmer Bourke, Lisa Tauger, Evan Shapiro
Biography Biography
Craig Haffner, Jeff Hasler, Donna E. Lusitana, Dierdre O'Hearn, Darryl Rehr, Rhys Thomas
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Alice Siess, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона 8.3
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Paul Barnes, Кен Бёрнс, David Schaye
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона 8.3
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Paul Barnes, Кен Бёрнс, David Schaye
Все номинанты
Cary Grant: A Class Apart Cary Grant: A Class Apart
Tom Brown, George Feltenstein, Roger Mayer, Melissa Roller, Robert Trachtenberg
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Alice Siess, Christian Barcellos For 10th anniversary special.
Live from New York: The First 5 Years of Saturday Night Live Live from New York: The First 5 Years of Saturday Night Live
Ken Aymong, Kenneth Bowser, Rachel Talbot
Beyond the Da Vinci Code Beyond the Da Vinci Code
Gary Grossman, Robb Weller, Thomas Quinn, Steve Lange, Rob Blumenstein, Margaret Kim
Cary Grant: A Class Apart Cary Grant: A Class Apart
Tom Brown, George Feltenstein, Roger Mayer, Melissa Roller, Robert Trachtenberg
Beyond the Da Vinci Code Beyond the Da Vinci Code
Gary Grossman, Robb Weller, Thomas Quinn, Steve Lange, Rob Blumenstein, Margaret Kim
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Alice Siess, Christian Barcellos For 10th anniversary special.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Michael Friedman, Julian Gomez, Jeff Runyan, Chris Dalzell, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Eric Scott Wilson, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Heeyeon Chang, Danny Flynn, Mike Bolanowski For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Michael Friedman, Julian Gomez, Jeff Runyan, Chris Dalzell, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Eric Scott Wilson, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Heeyeon Chang, Danny Flynn, Mike Bolanowski For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Tracy Bacenas, Brian Barefoot, Mitchell Danton, Rich Fox, Jerry U. Frizell, Eric Gardner, Michael Greer, David Handman, Frederick Hawthorne, Ricky Kreitman, Ivan Ladizinsky, James M. Smith, Bob Mathews, Evan Mediuch For episode "This Has Never Happened Before".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Tracy Bacenas, Brian Barefoot, Mitchell Danton, Eric Gardner, Michael Greer, David Handman, Frederick Hawthorne, Bryan M. Horne, Ricky Kreitman, Ivan Ladizinsky, James M. Smith, Bob Mathews, Evan Mediuch For episode "Culture Shock and Violent Storms".
The Apprentice The Apprentice
Scott Gamzon, Pamela Malouf, Jonathon Braun, Lane Baker, Peregrine Beckman, Buzz Chatman, David Cutler, Glen Ebesu, David Michael Maurer, Dave Oliver, Jason Pedroza, James Ruxin, M. Edward Salier, Клер Скэнлон, Plowden Schumacher, Chris Simpson, Michael T. Smith, Janet Swanson, Dean Permé, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Steven J. Escobar, Jason Steinberg, Andrew Ecker For episode "Lights! Camera! Transaction!".
The Contender The Contender
H.A. Arnarson, Conroy Browne, Nicholas J. Don Vito, Sean Foley, Andrew Frank, J.D. Sievertson, Hudson Smith, Steven Uhlenberg, Eric Van Wagenen, Rich Remis, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto, Джулиус Рамсей, Willie Castro For episode "The Hangman's Noose".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Tracy Bacenas, Brian Barefoot, Mitchell Danton, Rich Fox, Jerry U. Frizell, Eric Gardner, Michael Greer, David Handman, Frederick Hawthorne, Ricky Kreitman, Ivan Ladizinsky, James M. Smith, Bob Mathews, Evan Mediuch For episode "This Has Never Happened Before".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Joubin Mortazavi, Tracy Bacenas, Brian Barefoot, Mitchell Danton, Eric Gardner, Michael Greer, David Handman, Frederick Hawthorne, Bryan M. Horne, Ricky Kreitman, Ivan Ladizinsky, James M. Smith, Bob Mathews, Evan Mediuch For episode "Culture Shock and Violent Storms".
The Contender The Contender
H.A. Arnarson, Conroy Browne, Nicholas J. Don Vito, Sean Foley, Andrew Frank, J.D. Sievertson, Hudson Smith, Steven Uhlenberg, Eric Van Wagenen, Rich Remis, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto, Джулиус Рамсей, Willie Castro For episode "The Hangman's Noose".
The Apprentice The Apprentice
Scott Gamzon, Pamela Malouf, Jonathon Braun, Lane Baker, Peregrine Beckman, Buzz Chatman, David Cutler, Glen Ebesu, David Michael Maurer, Dave Oliver, Jason Pedroza, James Ruxin, M. Edward Salier, Клер Скэнлон, Plowden Schumacher, Chris Simpson, Michael T. Smith, Janet Swanson, Dean Permé, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Steven J. Escobar, Jason Steinberg, Andrew Ecker For episode "Lights! Camera! Transaction!".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Great Performances Great Performances
Gary Bradley For episode "Eric Clapton Crossroads Guitar Festival".
Все номинанты
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Patrice Freymond, Phillip Chalmers, Jim O'Farrell, Jim Bell For the opening ceremony.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Martin Apelbaum, June Beallor, Carsten Becker, Jon Bloom, Kimberly Cooper, Kyle Cooper, Beth Dewey, Josh Laurence, Barnaby Levy, David Martell, David E. Miller, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe, Matthew Sharp, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Michael J. Shapiro, John Francis, Karen Erickson Moore, Paul C. Nesmith, John Zimmer, Gus Comegys, John Sterneman, Brian Derby, Tony Cacciarelli, Tim Carras, Maura Corey, Carol A. Streit, Scott Kirby, Shawn Fedorchuck
Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad Athens 2004: Games of the XXVIII Olympiad
Patrice Freymond, Phillip Chalmers, Jim O'Farrell, Jim Bell For the opening ceremony.
The 77th Annual Academy Awards The 77th Annual Academy Awards
Martin Apelbaum, June Beallor, Carsten Becker, Jon Bloom, Kimberly Cooper, Kyle Cooper, Beth Dewey, Josh Laurence, Barnaby Levy, David Martell, David E. Miller, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe, Matthew Sharp, Yoram Tal, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Michael J. Shapiro, John Francis, Karen Erickson Moore, Paul C. Nesmith, John Zimmer, Gus Comegys, John Sterneman, Brian Derby, Tony Cacciarelli, Tim Carras, Maura Corey, Carol A. Streit, Scott Kirby, Shawn Fedorchuck
Tracey Ullman: Live and Exposed Tracey Ullman: Live and Exposed
Tammis Chandler
Dave Chappelle: For What It's Worth Dave Chappelle: For What It's Worth
Jeff U'ren
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Davy Jones, Wesley Wofford
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Davy Jones, Wesley Wofford
Все номинанты
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Mary Kay Morse For episode "Christian Troy".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1013.
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Suzanne Diaz, Earl Ellis, Garrett Immel, Brad Look, Michael Westmore, Jeff Lewis For episode "United".
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Joel Harlow, Rob Hinderstein, Kenny Myers For episode "Damascus, NE".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, James Rohland, Randy Westgate, Scott Wheeler For episode #1013.
Карнавал
Карнавал Carnivàle
Joel Harlow, Rob Hinderstein, Kenny Myers For episode "Damascus, NE".
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Suzanne Diaz, Earl Ellis, Garrett Immel, Brad Look, Michael Westmore, Jeff Lewis For episode "United".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality Program
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Andrew Lipson, Michael Maloy, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Diane Korman, Denise Cramsey, Tom Forman
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Andrew Lipson, Michael Maloy, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Diane Korman, Denise Cramsey, Tom Forman
Все номинанты
Зеленый свет
Зеленый свет Project Greenlight
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Харви Вайнштейн, Sean Bailey, Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Casey Kriley, Джейн Липшиц, Крис Мур, Kevin Morra, Bob Osher, Barbara Schneeweiss, Dave Serwatka, Bob Weinstein, Eli Holzman, Alexandra Lipsitz, Jennifer Berman, Marc Joubert, Larry Tanz, Gaylen Gawlowski
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
Frances Berwick, Andy Cohen, David Collins, Amy Introcaso, Michael Williams, Linda Lea, Джей Родригез, Lynn Sadofsky, David Metzler, Ted Allen, Thom Filicia, Carson Kressley, Kyan Douglas, Christian Barcellos
Зеленый свет
Зеленый свет Project Greenlight
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Харви Вайнштейн, Sean Bailey, Frances Berwick, Rich Buhrman, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Casey Kriley, Джейн Липшиц, Крис Мур, Kevin Morra, Bob Osher, Barbara Schneeweiss, Dave Serwatka, Bob Weinstein, Eli Holzman, Alexandra Lipsitz, Jennifer Berman, Marc Joubert, Larry Tanz, Gaylen Gawlowski
Queer Eye Queer Eye for the Straight Guy
Frances Berwick, Andy Cohen, David Collins, Amy Introcaso, Michael Williams, Linda Lea, Джей Родригез, Lynn Sadofsky, David Metzler, Ted Allen, Thom Filicia, Carson Kressley, Kyan Douglas, Christian Barcellos
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Пенн Джиллетт, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Теллер, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Renee Y. Henson, June Molgaard, Aaron Yampolski, Joshua E. Kessler, Randall Kirk, Peter Adam Golden, Michael Goudeau, Tammie Smalls
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Shari Adagio, Patti Duce, Пенн Джиллетт, Krasher Lewis, Star Price, Tim Rogan, Теллер, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Renee Y. Henson, June Molgaard, Aaron Yampolski, Joshua E. Kessler, Randall Kirk, Peter Adam Golden, Michael Goudeau, Tammie Smalls
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Marsha Bemko, Lara Spencer, Robert Marshall
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality-Competition Program
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Nancy Gunn, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Scott Owens, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Glenn Stickley, Elise Doganieri, David C. Brown, Jarratt Carson, Curtis Colden, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Al Edgington, Michael Noval, Julian Grimmond, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Richard Hall, Jennifer Basa, Rebekah Fry
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Nancy Gunn, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Scott Owens, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Glenn Stickley, Elise Doganieri, David C. Brown, Jarratt Carson, Curtis Colden, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Al Edgington, Michael Noval, Julian Grimmond, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Richard Hall, Jennifer Basa, Rebekah Fry
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Teri Kennedy, Maria Baltazzi, Дэвид Буррис, Mark Burnett, Viki Cacciatore, David Dryden, Eden Gaha, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Holly Wofford, Daniel Munday, Kate Adler
The Apprentice The Apprentice
Matthew Bartley, Jay Bienstock, James Bruce, Mark Burnett, James Canniffe, Kevin Harris, Bill Pruitt, Conrad Riggs, Дональд Трамп, Luciana Brafman, Rob LaPlante, Seth Cohen, Katherine Walker
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Пола Абдул, James Breen, Simon Fuller, Найджел Литго, Райан Сикрест, Кен Уорвик, Саймон Коуэлл, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Simon Lythgoe, Charles Boyd
Последний герой
Последний герой Survivor
Teri Kennedy, Maria Baltazzi, Дэвид Буррис, Mark Burnett, Viki Cacciatore, David Dryden, Eden Gaha, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Holly Wofford, Daniel Munday, Kate Adler
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Харви Вайнштейн, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Дэн Катфорт, Джейн Липшиц, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Eli Holzman, Sebastian Doggart, Alexandra Lipsitz, Jennifer Berman, Shari Levine, Gaylen Gawlowski, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber
The Apprentice The Apprentice
Matthew Bartley, Jay Bienstock, James Bruce, Mark Burnett, James Canniffe, Kevin Harris, Bill Pruitt, Conrad Riggs, Дональд Трамп, Luciana Brafman, Rob LaPlante, Seth Cohen, Katherine Walker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Michael Berenbaum For the pilot.
Все номинанты
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Steven Sprung For episode "Let 'Em Eat Cake".
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Richard Candib For episode "Good Grief".
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Robert Bramwell For episode "Mother Boy XXX".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Jonathan Posell For episode "Pretty Little Picture".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Mary Jo Markey For the pilot (parts 1 & 2).
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Chris G. Willingham For episode "7:00 PM - 8:00 PM".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Stephen Mark For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
24 часа
24 часа 24
David Latham For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
24 часа
24 часа 24
Scott Powell For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
John Smith
Все номинанты
Back When We Were Grownups Back When We Were Grownups
Tina Hirsch
The Wool Cap The Wool Cap
Paul Dixon
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Scott Boyd
Эмпайр-Фоллс
Эмпайр-Фоллс Empire Falls
Kate Williams For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Rick Ash, Mary H. Ellis, Adam Jenkins
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
Rick Ash, Mary H. Ellis, Adam Jenkins
Все номинанты
The Wool Cap The Wool Cap
Robert L. Harman, Claude La Haye, Terry O'Bright
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Mark Linden, Tara A. Paul, Richard Schexnayder, Harry E. Snodgrass, Liam Lockhart
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Rick Ash, Adam Jenkins, Susumu Tokunow
Faith of My Fathers Faith of My Fathers
Mark Linden, Tara A. Paul, Richard Schexnayder, Harry E. Snodgrass, Liam Lockhart
Lackawanna Blues Lackawanna Blues
Rick Ash, Adam Jenkins, Susumu Tokunow
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Rick Ash, Adam Jenkins, Simon Kaye
The Wool Cap The Wool Cap
Robert L. Harman, Claude La Haye, Terry O'Bright
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Rick Ash, Adam Jenkins, Simon Kaye
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
24 часа
24 часа 24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
24 часа
24 часа 24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Все номинанты
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "Down the Drain".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Patrick Hanson, Dan Hiland, Gary D. Rogers For episode "2162 Votes".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
William Freesh, Geoffrey Patterson, R. Russell Smith For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "Down the Drain".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Patrick Hanson, Dan Hiland, Gary D. Rogers For episode "2162 Votes".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Frank Morrone, Michael C. Moore, Scott Weber For episode "Outlaws".
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
William Freesh, Geoffrey Patterson, R. Russell Smith For episode "A Lie Agreed Upon", part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Pompeii: The Last Day Pompeii: The Last Day
Simon Farmer
Все номинанты
Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy
Troy Bogert, David Comtois, Scott B. Morgan, Molly Shock
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Michael Friedman, Julian Gomez, Jeff Runyan, Chris Dalzell, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Eric Scott Wilson, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Heeyeon Chang, Danny Flynn, Mike Bolanowski For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона 8.3
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Erik Ewers, Sean Huff, Jacob Ribicoff For episode one.
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Branka Mrkic, Deborah Wallach For episode "Syncopated City".
Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy
Troy Bogert, David Comtois, Scott B. Morgan, Molly Shock
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Michael Friedman, Julian Gomez, Jeff Runyan, Chris Dalzell, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Eric Scott Wilson, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Heeyeon Chang, Danny Flynn, Mike Bolanowski For episode "We're Moving Up the Food Chain".
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона 8.3
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson
Erik Ewers, Sean Huff, Jacob Ribicoff For episode one.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Felicity Cottrell, Zack Davis, Richard Ford, Tim Hands, Laura Lovejoy, Anna MacKenzie, James Mather, Geoffrey G. Rubay, Ruth Sullivan, Victoria Brazier
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Felicity Cottrell, Zack Davis, Richard Ford, Tim Hands, Laura Lovejoy, Anna MacKenzie, James Mather, Geoffrey G. Rubay, Ruth Sullivan, Victoria Brazier
Все номинанты
The Grid The Grid
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Jill Schachne, Mark Steele, Tom Trafalski, Charlie Kolander For part IV".
Hercules Hercules
Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Allan K. Rosen, Jill Schachne
The Grid The Grid
Devon Heffley Curry, Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Kevin Fisher, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Jill Schachne, Mark Steele, Tom Trafalski, Charlie Kolander For part IV".
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
James Bailey, David Beadle, John Benson, Jane Boegel, Mark Cookson, Russell DeWolf, Juanita Diana Feeney, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Eileen Horta, Ed Kalnins, Jason Lezama, Stuart Martin, Todd Murakami, Brian Thomas Nist, Richard Taylor, Robert Arturo Ramirez
3: The Dale Earnhardt Story 3: The Dale Earnhardt Story
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Chris McGeary, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Kathryn Madsen, Charlie Kolander
Hercules Hercules
Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Allan K. Rosen, Jill Schachne
Тёплые источники 7.3
Тёплые источники Warm Springs
James Bailey, David Beadle, John Benson, Jane Boegel, Mark Cookson, Russell DeWolf, Juanita Diana Feeney, Andrew Ellerd, Sonya Lindsay, Patrick Hogan, Eileen Horta, Ed Kalnins, Jason Lezama, Stuart Martin, Todd Murakami, Brian Thomas Nist, Richard Taylor, Robert Arturo Ramirez
3: The Dale Earnhardt Story 3: The Dale Earnhardt Story
Billy B. Bell, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Joy Ealy, Mark Friedgen, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Chris McGeary, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Kathryn Madsen, Charlie Kolander
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
24 часа
24 часа 24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Vince Nicastro, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher For episode "12:00 PM - 1:00 PM".
24 часа
24 часа 24
Pembrooke Andrews, Jeff Charbonneau, William Dotson, Shawn Kennelly, Laura Macias, Vince Nicastro, Cathie Speakman, Jeffrey R. Whitcher For episode "12:00 PM - 1:00 PM".
Все номинанты
Тайны Смолвиля 8.4
Тайны Смолвиля Smallville
Stuart Calderon, Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Eric Erickson, Karyn Foster, Adam Johnston, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Marc Meyer, David Werntz For episode "Commencement".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Maciek Malish, Troy Allen, Patrick Cabral, Thomas DeGorter, Gabrielle Gilbert Reeves, Marc Glassman, Trevor Jolly, Paul Menichini, Cynthia Merrill, Christopher B. Reeves, Roland N. Thai, Stephen M. Davis For the pilot (part 2).
CSI: Место преступления Майами 8.0
CSI: Место преступления Майами CSI: Miami
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Ann Hadsell, Bradley C. Katona, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Skye Lewin For episode "Lost Son".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Christine H. Luethje, Mace Matiosian, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "Down the Drain".
CSI: Место преступления Майами 8.0
CSI: Место преступления Майами CSI: Miami
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Ann Hadsell, Bradley C. Katona, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Skye Lewin For episode "Lost Son".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Christine H. Luethje, Mace Matiosian, Todd Niesen, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "Down the Drain".
Тайны Смолвиля 8.4
Тайны Смолвиля Smallville
Stuart Calderon, Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Eric Erickson, Karyn Foster, Adam Johnston, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Marc Meyer, David Werntz For episode "Commencement".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Maciek Malish, Troy Allen, Patrick Cabral, Thomas DeGorter, Gabrielle Gilbert Reeves, Marc Glassman, Trevor Jolly, Paul Menichini, Cynthia Merrill, Christopher B. Reeves, Roland N. Thai, Stephen M. Davis For the pilot (part 2).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Broadway: The American Musical Broadway: The American Musical
Ed Campbell For episode "Oh, What a Beautiful Mornin'".
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Jonathan Andrews, Christina Chin, Terrance Dwyer, Steve Guercio, Jeremy Ireland, Terry Meehan, Mike Ormsby, Rob MacKay, Michael St. Hilaire, Dan Foster, Chris Kelly, Tony Jensen, Drew Levinson, Scott Hanlon, Colette Stewart, Molefi J. Chabane For episode "Love is in the Air, Rats are Everywhere".
Последний герой
Последний герой Survivor
Jonathan Andrews, Christina Chin, Terrance Dwyer, Steve Guercio, Jeremy Ireland, Terry Meehan, Mike Ormsby, Rob MacKay, Michael St. Hilaire, Dan Foster, Chris Kelly, Tony Jensen, Drew Levinson, Scott Hanlon, Colette Stewart, Molefi J. Chabane For episode "Love is in the Air, Rats are Everywhere".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Heron Alencar, Peter Jones, Jim Ursulak, Troy Smith, Dean Gaveau, Barry Weissman, Kristopher Bagley, William Minchin, Tyler Bender, Brian Johnson, Gustavo Gama Rodrigues, Gary Azzinaro, Stephen Crawley For episode "We're Moving Up the Food Chain".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Brian Riordan For episodes #401/#402.