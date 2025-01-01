Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии

BAFTA - премия Британской киноакадемии

Место проведения Великобритания

Своеобразный «британский Оскар», премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) ежегодно вручается в Великобритании лучшим представителям британского и мирового кинематографа.

Церемонии вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств являются своеобразной генеральной репетицией «Оскара», поскольку в большинстве случаев они предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства. Нередки случаи, когда фильмы, режиссеры и актеры, отмеченные «Золотой маской» BAFTA, впоследствии становятся лауреатами «Оскара».

Впервые премия BAFTA была вручена в 1948 году в Лондоне. С 2000 года премия носит имя The Orange British Academy Film and Television Awards и вручается ежегодно в феврале – незадолго до «Оскара».

Год проведения
Номинации
BAFTA 2024
Оппенгеймер
Оппенгеймер
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Зона интересов
Зона интересов
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Зона интересов
Зона интересов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Jellyfish and Lobster
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Crab Day
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Мальчик и птица
Мальчик и птица
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
20 Days in Mariupol
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Эмма Стоун
Эмма Стоун
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Оппенгеймер
Оппенгеймер
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Оппенгеймер
Оппенгеймер
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Зона интересов
Зона интересов
BAFTA в области кино / Лучший звук
Оппенгеймер
Оппенгеймер
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
Бедные-несчастные
Бедные-несчастные
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Оппенгеймер
Оппенгеймер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Earth Mama
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Бедные-несчастные
Бедные-несчастные
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Бедные-несчастные
Бедные-несчастные
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Анатомия падения
Анатомия падения
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Американское чтиво
Американское чтиво
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Оставленные
Оставленные
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
Бедные-несчастные
Бедные-несчастные
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Celebrity Race Across the World
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
The Sixth Commandment
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
Eurovision Song Contest Liverpool 2023
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
Игра в кальмара: Вызов
Игра в кальмара: Вызов
BAFTA в области телевидения / Reality
Casualty
BAFTA в области телевидения / Soap
ITV Racing
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
Baldur's Gate III
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
Viewfinder
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
June Givanni
Outstanding British Contribution to Cinema
Счастливая долина
Счастливая долина
P&O Cruises Memorable Moment
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Жасмин Джобсон
Жасмин Джобсон
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Rob & Romesh Vs
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
Великая
Великая
BAFTA в области телевидения / Costume Design
This World
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
Scam Interceptors
BAFTA в области телевидения / Daytime
Peter Beard
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
Bruce Fletcher
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
Питер Хор
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
Eurovision Song Contest Liverpool 2023
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
Главарь
Главарь
BAFTA в области телевидения / Drama Series
Once Upon a Time in Northern Ireland
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
Медленные лошади
Медленные лошади
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
London Bridge: Facing Terror
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
Эти храбрые девочки
Эти храбрые девочки
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
Eurovision Song Contest Liverpool 2023
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
Late Night Lycett
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
Strictly Come Dancing
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
Lockerbie
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Black Ops
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Тысяча жизней Бернара Тапи
Тысяча жизней Бернара Тапи
BAFTA в области телевидения / International
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Длинная тень
Длинная тень
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
Juice
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Channel 4 News
BAFTA в области телевидения / News Coverage
Once Upon a Time in Northern Ireland
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
Укрытие
Укрытие
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
Черное зеркало
Черное зеркало
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
The Detectives: Taking Down an OCG
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
Укрытие
Укрытие
BAFTA в области телевидения / Production Design
Three Little Birds
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
Эти храбрые девочки
Эти храбрые девочки
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
Mobility
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
Ellie Simmonds: Finding my Secret Family
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
The Coronation and Crowning of King Charles III & Queen Camilla
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
Медленные лошади
Медленные лошади
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
Ведьмак
Ведьмак
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
White Nanny Black Child
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
Пустошь
Пустошь
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
Большие мальчики
Большие мальчики
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
Черное зеркало
Черное зеркало
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Academy Fellowship
Alan Wake II
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Alan Wake II
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Hi-Fi Rush
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
Viewfinder
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Venba
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Cyberpunk 2077
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
Super Mario Bros. Wonder
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
Baldur's Gate III
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Super Mario Bros. Wonder
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Baldur's Gate III
BAFTA в области видеоигр / Best Music
Baldur's Gate III
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
Tchia
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
Dave the Diver
BAFTA в области видеоигр / Game Design
Spider-Man 2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
Baldur's Gate III
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
Миа Маккенна-Брюс
Миа Маккенна-Брюс
EE Rising Star Award

