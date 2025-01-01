Своеобразный «британский Оскар», премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) ежегодно вручается в Великобритании лучшим представителям британского и мирового кинематографа.
Церемонии вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств являются своеобразной генеральной репетицией «Оскара», поскольку в большинстве случаев они предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства. Нередки случаи, когда фильмы, режиссеры и актеры, отмеченные «Золотой маской» BAFTA, впоследствии становятся лауреатами «Оскара».
Впервые премия BAFTA была вручена в 1948 году в Лондоне. С 2000 года премия носит имя The Orange British Academy Film and Television Awards и вручается ежегодно в феврале – незадолго до «Оскара».