Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1982

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1982 году

Место проведения Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Дата проведения 19 сентября 1982
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Barney Miller Barney Miller
Danny Arnold, Frank Dungan, Roland Kibbee, Gary Shaw, Jeff Stein
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Dennis Koenig, Берт Меткалф, Thad Mumford, John Rappaport, Dan Wilcox
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Dan Guntzelman, Blake Hunter, Steve Marshall, PJ Torokvei, Хью Уилсон
Love, Sidney Love, Sidney
Bob Brunner, Ernest Chambers, George Eckstein, Ken Hecht, Эйприл Келли, Jim Parker, Mel Tolkin
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ken Estin, Howard Gewirtz, Ian Praiser, Richard Sakai, Ed. Weinberger
Love, Sidney Love, Sidney
Bob Brunner, Ernest Chambers, George Eckstein, Ken Hecht, Эйприл Келли, Jim Parker, Mel Tolkin
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ken Estin, Howard Gewirtz, Ian Praiser, Richard Sakai, Ed. Weinberger
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Dan Guntzelman, Blake Hunter, Steve Marshall, PJ Torokvei, Хью Уилсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Hill Street Blues Hill Street Blues
Дэвид Анспо, Стивен Бокко, Грегори Хоблит, Anthony Yerkovich
Победитель
Все номинанты
Magnum, P.I. Magnum, P.I.
Donald P. Bellisario, Douglas Green, Andrew Schneider, Rick Weaver
Fame Fame
William Blinn, Gerald I. Isenberg, Stan Rogow, Mel Swope
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman, Джин Рейнольдс
Magnum, P.I. Magnum, P.I.
Donald P. Bellisario, Douglas Green, Andrew Schneider, Rick Weaver
Dynasty Dynasty
Aaron Spelling, E. Duke Vincent, Douglas S. Cramer, Edward Ledding, Elaine Rich
Fame Fame
William Blinn, Gerald I. Isenberg, Stan Rogow, Mel Swope
Dynasty Dynasty
Aaron Spelling, E. Duke Vincent, Douglas S. Cramer, Edward Ledding, Elaine Rich
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Hawkeye Pierce".
Победитель
Все номинанты
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi For playing: "Alex Reiger".
Hal Linden
Barney Miller For playing: "Barney Miller".
Роберт Гийом
Benson For playing: "Benson DuBois".
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Police Squad! For playing: "Frank Drebin".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues For playing: "Frank Furillo".
Победитель
Все номинанты
Джон Форсайт
Dynasty For playing: "Blake Carrington".
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant For playing: "Lou Grant".
Том Селлек
Том Селлек
Magnum, P.I. For playing: "Thomas Magnum".
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Bret Maverick For playing: "Bret Maverick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Кэрол Кейн
Taxi For playing: "Simka Dahblitz". For episode: "Simka Returns".
Победитель
Все номинанты
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Love, Sidney For playing: "Laurie Morgan".
Nell Carter
Gimme a Break! For playing: "Nellie Harper".
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing: "Louise Jefferson".
Шарлотта Рэй
The Facts of Life For playing: "Edna Garrett".
Франклин, Бонни
One Day at a Time For playing: "Ann Romano".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Майкл Лернд
Nurse For playing: "Mary Benjamin".
Победитель
Все номинанты
Дэбби Аллен
Fame For playing: "Lydia Grant".
Stefanie Powers
Hart to Hart For playing: "Jennifer Hart".
Мишель Ли
Knots Landing For playing: "Karen Fairgate".
Вероника Хамель
Hill Street Blues For playing: "Joyce Davenport".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Майкл Конрад
Hill Street Blues For playing: "Phil Esterhaus".
Победитель
Все номинанты
Брюс Уайтц
Hill Street Blues For playing: "Mick Belker".
Taurean Blacque
Hill Street Blues For playing: "Neal Washington".
Майкл Уоррен
Hill Street Blues For playing: "Bobby Hill".
Чарльз Хейд
Hill Street Blues For playing: "Andy Renko".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Lou Grant For playing: "Margaret Pynchon".
Победитель
Все номинанты
Джули Харрис
Knots Landing For playing: "Lilimae Clements".
Бетти Томас
Бетти Томас
Hill Street Blues For playing: "Lucille Bates".
Linda Kelsey
Lou Grant For playing: "Billie Newman".
Barbara Bosson
Hill Street Blues For playing: "Fay Furillo".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
The Grinch Grinches the Cat in the Hat The Grinch Grinches the Cat in the Hat
David H. DePatie, Friz Freleng, Dr. Seuss
Победитель
Все номинанты
The Smurfs Springtime Special The Smurfs Springtime Special
Gerard Baldwin, Джозеф Барбера, Уильям Ханна
A Charlie Brown Celebration A Charlie Brown Celebration
Билл Мелендес, Lee Mendelson
A Charlie Brown Celebration A Charlie Brown Celebration
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Someday You'll Find Her, Charlie Brown Someday You'll Find Her, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
The Clockwork Smurf The Clockwork Smurf
Gerard Baldwin, Джозеф Барбера, Уильям Ханна, Kay Wright
The Smurfs Springtime Special The Smurfs Springtime Special
Gerard Baldwin, Джозеф Барбера, Уильям Ханна
The Clockwork Smurf The Clockwork Smurf
Gerard Baldwin, Джозеф Барбера, Уильям Ханна, Kay Wright
Someday You'll Find Her, Charlie Brown Someday You'll Find Her, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Fame Fame
Дэбби Аллен For episode "Come One, Come All".
Победитель
Все номинанты
Shirley MacLaine... Illusions Shirley MacLaine... Illusions
Alan Johnson
The 54th Annual Academy Awards The 54th Annual Academy Awards
Walter Painter
Baryshnikov in Hollywood Baryshnikov in Hollywood
Peter Anastos
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Arthur Faria
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
Peter Bond, Tom Cornwell, David R. Elliott, Tony Garber, Peter Harrison, Joseph A. Mayer, Charles McCann, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Победитель
Все номинанты
The Capture of Grizzly Adams The Capture of Grizzly Adams
Tom Cornwell, David R. Elliott, Peter Harrison, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Marian Rose White Marian Rose White
Tom Cornwell, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Russ Tinsley
The Capture of Grizzly Adams The Capture of Grizzly Adams
Tom Cornwell, David R. Elliott, Peter Harrison, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Marco Polo Marco Polo
Jeff Bushelman, Stephen Bushelman, Barney Cabral, William DeNicholas, Jerelyn J. Harding, Frank Howard, Bobbe Kurtz, Ian MacGregor-Scott, Lettie Odney, Bernard F. Pincus, Pat Somerset, Frank Spencer, David E. Stone, Asher Yates, Sam F. Shaw For part IV.
Marian Rose White Marian Rose White
Tom Cornwell, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Russ Tinsley
Marco Polo Marco Polo
Jeff Bushelman, Stephen Bushelman, Barney Cabral, William DeNicholas, Jerelyn J. Harding, Frank Howard, Bobbe Kurtz, Ian MacGregor-Scott, Lettie Odney, Bernard F. Pincus, Pat Somerset, Frank Spencer, David E. Stone, Asher Yates, Sam F. Shaw For part IV.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
Hill Street Blues Hill Street Blues
Robert W. Glass Jr., Bill Marky, Bill Nicholson, Howard Wilmarth For episode "Personal Foul".
Победитель
Все номинанты
Fire on the Mountain Fire on the Mountain
Thomas Causey, David J. Hudson, Mel Metcalfe, Ray West
World War III World War III
Don Cahn, Jim Cook, Robert L. Harman, Jacques Nosco
Hill Street Blues Hill Street Blues
Don Cahn, Jim Cook, Robert L. Harman, Bill Marky For episode "The Second Oldest Profession".
A Woman Called Golda A Woman Called Golda
Don Cahn, Jim Cook, Robert L. Harman, Eli Yarkoni
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling
Eleanor, First Lady of the World Eleanor, First Lady of the World
Hazel Catmull
Победитель
Все номинанты
Marco Polo Marco Polo
Elda Magnanti, Renata Magnanti For part IV.
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Stephen Robinette For episode "Street Scene".
Fame Fame
Gloria Montemayor For episode "The Strike".
Jacqueline Bouvier Kennedy Jacqueline Bouvier Kennedy
Emma M. diVittorio, Dione Taylor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
World War III World War III
Paul Stanhope Jr.
Победитель
Все номинанты
Оливер Твист 6.8
Оливер Твист Oliver Twist
Del Acevedo, Pauline Heys
Fantasy Island Fantasy Island
Leo Lotito Jr., Nora de la Torre For episode "Case Against Mr. Roarke/Save Sherlock Holmes".
The Letter The Letter
Jack Barron, Jack Freeman
Mae West Mae West
Richard Blair
Fantasy Island Fantasy Island
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
The Princess and the Cabbie The Princess and the Cabbie
Patrick Williams
Победитель
Все номинанты
Killjoy Killjoy
Bruce Broughton
Ivanhoe Ivanhoe
Allyn Ferguson
The Letter The Letter
Laurence Rosenthal
A Woman Called Golda A Woman Called Golda
Мишель Легран
Jacqueline Bouvier Kennedy Jacqueline Bouvier Kennedy
Billy Goldenberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Дэвид Роуз For episode "He Was Only Twelve", part II.
Победитель
Все номинанты
The Incredible Hulk The Incredible Hulk
Joseph Harnell For episode "Triangle".
Dallas Dallas
Bruce Broughton For episode "The Search".
Lou Grant Lou Grant
Patrick Williams For episode "Hometown".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction
Night of 100 Stars Night of 100 Stars
Elliot Lawrence, Lanny Meyers, Tommy Newsom, Jonathan Tunick, Torrie Zito, William Elton
Победитель
Все номинанты
The Magical World of Disney Disneyland
Chris Boardman, Billy Byers, Ian Fraser For episode "Walt Disney: One Man's Dream (#28.12)".
Shirley MacLaine... Illusions Shirley MacLaine... Illusions
Peter Matz
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Luther Henderson
The 2nd American Movie Awards The 2nd American Movie Awards
Allyn Ferguson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Shirley MacLaine... Illusions Shirley MacLaine... Illusions
Larry Grossman, Buz Kohan For the song "On the Outside Looking In".
Победитель
Все номинанты
Advice to the Lovelorn Advice to the Lovelorn
James Di Pasquale, Carol Connors For the song "If This is Love".
Advice to the Lovelorn Advice to the Lovelorn
James Di Pasquale, Carol Connors For the song "If This is Love".
The Magical World of Disney Disneyland
Ken Welch, Mitzie Welch For episode "Walt Disney: One Man's Dream (#28.12)". For the song "Marceline"
The Gift of Life The Gift of Life
Harry Shannon, Billy Goldenberg For the song "Just a Little More Love".
Night of 100 Stars Night of 100 Stars
Buz Kohan For the song "What's Your Line?"
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Stephen Geyer For the song "Dreams" in episode "Dreams".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing
Perry Como's Easter in Guadalajara Perry Como's Easter in Guadalajara
Doug Nelson, Chris Haire, Richard Masci
Победитель
Все номинанты
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Jerry Clemans, Don Worsham, Matthew Hyde For episode with Ray Charles and Sylvia on 23 January 1982.
Frank Sinatra: The Man and His Music Frank Sinatra: The Man and His Music
Jerry Clemans, Joe Ralston
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
William Cole, Allen Patapoff, Joe Ralston
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Jerry Clemans, Don Worsham, Matthew Hyde For episode with Ray Charles and Sylvia on 23 January 1982.
Debby Boone... One Step Closer Debby Boone... One Step Closer
Chris Haire, Don Worsham, Russell Terrana
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
The Letter The Letter
Jerry Adams, James Hulsey
Победитель
Все номинанты
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
Peter Phillips For episode I: "Et in Arcadia Ego". (Shown within _"Great Performances" (1972)_).
Marco Polo Marco Polo
Bruno Cesari, Luciano Ricceri For part II.
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
Kuli Sander, Herbert Strabel, Rolf Zehetbauer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
Fame Fame
Ira Diamond, Joseph J. Stone For episode "Tomorrow's Farewell".
Победитель
Все номинанты
Hart to Hart Hart to Hart
James J. Agazzi, Bob Signorelli, Paul Sylos For episode "The Hart of the Matter".
Bret Maverick Bret Maverick
Scott Ritenour, Robert L. Zilliox For episode "The Yellow Rose".
Hill Street Blues Hill Street Blues
James Cane, Jeffrey L. Goldstein For episode "Personal Foul".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 54th Annual Academy Awards The 54th Annual Academy Awards
Ray Klausen
Победитель
Все номинанты
American Playhouse American Playhouse
Dwight Jackson, Charles Lisanby For Working (1982).
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Romain Johnston, Jim Wagner For episode with Tom Jones and R.C. Bannon on 20 February 1982.
Olivia Newton-John: Let's Get Physical Olivia Newton-John: Physical
Kim Colefax
Baryshnikov in Hollywood Baryshnikov in Hollywood
Roy Christopher
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
The Wave The Wave
Virginia L. Carter, Fern Field
Победитель
Все номинанты
The Time Crystal Through the Magic Pyramid
Рон Ховард, Herbert Wright, Рэнс Хауард
Alice at the Palace Alice at the Palace
Joseph Papp
The Electric Grandmother The Electric Grandmother
Doro Bachrach, Linda Gottlieb
Please Don't Hit Me, Mom Please Don't Hit Me, Mom
Virginia L. Carter, Fern Field
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
The Letter The Letter
James Crabe
Победитель
Все номинанты
Marco Polo Marco Polo
Pasqualino De Santis For part IV.
The Princess and the Cabbie The Princess and the Cabbie
Gayne Rescher
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
Fame Fame
William W. Spencer For episode "Alone in a Crowd".
Победитель
Все номинанты
Baker's Dozen Baker's Dozen
Sol Negrin For episode "A Class by Himself".
Lou Grant Lou Grant
Robert F. Liu For episode "Ghosts".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Ted Voigtlander For episode "He Was Only Twelve", part II.
Magnum, P.I. Magnum, P.I.
Woody Omens For episode "Memories Are Forever".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Great Performances at the Met Great Performances at the Met
Michael Bronson, Clemente D'Alessio For episode "La Bohème".
Победитель
Все номинанты
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Danny Kaye, John Goberman, Herbert Bonis For episode "An Evening with Danny Kaye and the New York Philharmonic"
Horowitz in London: A Royal Concert Horowitz in London: A Royal Concert
Peter Gelb, Vladimir Horowitz, John Vernon
Bernstein/Beethoven Bernstein/Beethoven
Leonard Bernstein, David Griffiths, Horant H. Hohlfeld, Harry J. Kraut
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Itzhak Perlman For episode "An Evening with Itzhak Perlman and the New York Philharmonic".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Danny Kaye, John Goberman, Herbert Bonis For episode "An Evening with Danny Kaye and the New York Philharmonic"
Bernstein/Beethoven Bernstein/Beethoven
Leonard Bernstein, David Griffiths, Horant H. Hohlfeld, Harry J. Kraut
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Regular or Limited Series
Marco Polo Marco Polo
Enrico Sabbatini For part III.
Победитель
Все номинанты
Solid Gold Solid Gold
Rickie A. Hansen For episode with Andy Gibb, Marilyn McCoo.
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Bill Hargate For episode with Brenda Lee and Paul Williams on 28 November 1981.
Fantasy Island Fantasy Island
Grady Hunt For episode "La Liberatora/Mr. Nobody".
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
Jane Robinson For episode II: "Home and Abroad". (Shown within _"Great Performances" (1972)_).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Special
The Letter The Letter
Donald Brooks
Победитель
Все номинанты
The Elephant Man The Elephant Man
Julie Weiss
Mae West Mae West
Jean-Pierre Dorléac
Eleanor, First Lady of the World Eleanor, First Lady of the World
Noel Taylor
Jacqueline Bouvier Kennedy Jacqueline Bouvier Kennedy
Travilla
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy Series
One Day at a Time One Day at a Time
Алан Рефкин For episode "Barbara's Crisis".
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Хи Эвербэк For episode "Sons and Bowlers".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф For episode "Picture This".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Charles S. Dubin For episode "Pressure Points".
Taxi Taxi
Берроуз, Джеймс For episode "Jim the Psychic".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For episode "Where There's a Will, There's a War".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
Fame Fame
Гарри Харрис For episode "To Soar and Never Falter".
Победитель
Все номинанты
Hill Street Blues Hill Street Blues
Роберт Батлер For episode "The Second Oldest Profession".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Джефф Блекнер For episode "The World According to Freedom".
Lou Grant Lou Grant
Джин Рейнольдс For episode "Hometown".
Fame Fame
Роберт Ширер For episode "Musical Bridge".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
Марвин Дж. Чомски
Победитель
Все номинанты
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
Майкл Линдсей-Хогг, Чарльз Стёрридж For episode I: "Et in Arcadia Ego". (Shown within _"Great Performances" (1972)_).
Skokie Skokie
Херберт Уайз
Mae West Mae West
Ли Филипс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Variety or Music Program
Goldie and Kids: Listen to Us Goldie and Kids: Listen to Us
Dwight Hemion
Победитель
Все номинанты
The 54th Annual Academy Awards The 54th Annual Academy Awards
Marty Pasetta
Baryshnikov in Hollywood Baryshnikov in Hollywood
Don Mischer
Night of 100 Stars Night of 100 Stars
Clark Jones
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Роберт Ширер For episode "An Evening with Danny Kaye and the New York Philharmonic"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama Special
A Woman Called Golda A Woman Called Golda
Harve Bennett, Gene Corman
Победитель
Все номинанты
The Elephant Man The Elephant Man
Richmond Crinkley, Martin Starger
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
E. Jack Neuman
Bill Bill
Alan Landsburg, Мэл Стюарт
Skokie Skokie
Robert Berger, Herbert Brodkin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
A Woman Called Golda A Woman Called Golda
Robert F. Shugrue
Победитель
Все номинанты
A Piano for Mrs. Cimino A Piano for Mrs. Cimino
Rita Roland
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
Richard Belding, Les Green, James T. Heckert
Marco Polo Marco Polo
John A. Martinelli For part IV.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Andrew Chulack For episode "Of Mouse and Man".
Победитель
Все номинанты
Dallas Dallas
Fred W. Berger For episode "The Split".
Fame Fame
Mark Melnick For episode "Musical Bridge".
Fame Fame
Майкл А. Хоуи For episode "Passing Grade".
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Jeanene Ambler For episode "For Love of Joshua".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Ray Daniels For episode "The Second Oldest Profession".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
The Grinch Grinches the Cat in the Hat The Grinch Grinches the Cat in the Hat
Bill Perez
Победитель
Все номинанты
Someday You'll Find Her, Charlie Brown Someday You'll Find Her, Charlie Brown
Phil Roman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Children's Programming
Alice at the Palace Alice at the Palace
Ralph Holmes
Победитель
Все номинанты
Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn
Byron 'Buzz' Brandt
Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn
Keith A. Wester, Robert W. Glass Jr., Bill Nicholson, Howard Wilmarth
Alice at the Palace Alice at the Palace
Theoni V. Aldredge
Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn
Keith A. Wester, Robert W. Glass Jr., Bill Nicholson, Howard Wilmarth
Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn Rascals and Robbers: The Secret Adventures of Tom Sawyer and Huck Finn
Albert Heschong, Warren Welch
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Creative Special Achievement
Shirley MacLaine... Illusions Shirley MacLaine... Illusions
Andy Zall
Победитель
Все номинанты
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
Tim Donahue, William Mesa
Marco Polo Marco Polo
Jeff Bushelman, Stephen Bushelman, Barney Cabral, William DeNicholas, Jerelyn J. Harding, Bobbe Kurtz, Ian MacGregor-Scott, Lettie Odney, Pat Somerset, Asher Yates For part IV.
Inside the Third Reich Inside the Third Reich
Tim Donahue, William Mesa
Marco Polo Marco Polo
Jeff Bushelman, Stephen Bushelman, Barney Cabral, William DeNicholas, Jerelyn J. Harding, Bobbe Kurtz, Ian MacGregor-Scott, Lettie Odney, Pat Somerset, Asher Yates For part IV.
SCTV Network SCTV Network 90
Michael C. Gross, Alex Tkach, Wayne Schneider For episode "Cycle Two, Show One" (16 October 1981).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Graphic Design and Title Sequences
Все номинанты
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Bob Pook, Arlen Schumer, William Shortridge Jr. For episode with Ruth Norman and 'Vic Gold' on 29 April 1982.
Fame Fame
Майкл А. Хоуи, Michael Levine For premiere episode "Metamorphosis".
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Bob Pook, Arlen Schumer, William Shortridge Jr. For episode with Ruth Norman and 'Vic Gold' on 29 April 1982.
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
Valerie Pye For episode XI: "Brideshead Revisited". (Shown within _"Great Performances" (1972)_).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Все номинанты
Omni: The New Frontier Omni: The New Frontier
Richard L. Froman, Ron Hays For episode "Terminal Man/Ciani".
Omni: The New Frontier Omni: The New Frontier
Richard L. Froman, Ron Hays For episode "Terminal Man/Ciani".
Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark
Gary C. Bourgeois, Hoppy Mehterian, David Wisnievitz, Howard S. Wollman
Omni: The New Frontier Omni: The New Frontier
Питер Устинов
Hollywood: The Gift of Laughter Hollywood: The Gift of Laughter
Bruce Bryant, James Castle
Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark
Gil Hubbs, Phillip Schuman
Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark
Gary C. Bourgeois, Hoppy Mehterian, David Wisnievitz, Howard S. Wollman
Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark
Gil Hubbs, Phillip Schuman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Class
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Nell Carter
Победитель
Fame Fame
Marilyn Matthews For episode "The Strike".
Победитель
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
André De Shields
Победитель
Все номинанты
Murder Is Easy Murder Is Easy
Gloria Barnes, Elsa Fennell, Colin Wilson
Murder Is Easy Murder Is Easy
Gloria Barnes, Elsa Fennell, Colin Wilson
I Love Liberty I Love Liberty
Грегори Хайнс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series
Creativity with Bill Moyers Creativity with Bill Moyers
Mert Koplin, Bill Moyers, Charles Grinker, Betsy McCarthy
Победитель
Все номинанты
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Don Mischer, Joann Goldberg
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Vin Di Bona, Andy Friendly, Jim Bellows, John Goldhammer
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Robin Breed
Middletown Middletown
Peter Davis
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Don Mischer, Joann Goldberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Special
The Making of 'Raiders of the Lost Ark' The Making of 'Raiders of the Lost Ark'
Sidney Ganis, Howard G. Kazanjian
Победитель
Все номинанты
Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark Great Movie Stunts: Raiders of the Lost Ark
Sidney Ganis, Robert Guenette
High Hopes: The Capra Years High Hopes: The Capra Years
Frank Capra Jr., Carl Pingitore
Hollywood: The Gift of Laughter Hollywood: The Gift of Laughter
Jack Haley Jr., David L. Wolper
Marva Collins: Excellence in Education Marva Collins: Excellence in Education
Kathleen Maloney
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Микки Руни
Bill For playing "Bill Sackter".
Победитель
Все номинанты
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
The Hunchback of Notre Dame For playing "Quasimodo".
Энтони Эндрюс
Brideshead Revisited For playing: "Sebastian Flyte". (Shown within Great Performances (1971)).
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Brideshead Revisited For playing: "Charles Ryder". (Shown within Great Performances (1971)).
Philip Anglim
The Elephant Man For playing: "John Merrick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
A Woman Called Golda For playing: "Golda Meir". Posthumously. Bergman died 3 weeks prior to the ceremony, after the ballots were cast.
Победитель
Все номинанты
Гленда Джексон
Гленда Джексон
The Patricia Neal Story For playing: "Patricia Neal".
Джин Стэплтон
Eleanor, First Lady of the World For playing: "Eleanor Roosevelt".
Сисели Тайсон
The Marva Collins Story For playing "Marva Collins".
Энн Джиллиан
Mae West For playing: "'Mae West'".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic)
American Playhouse American Playhouse
Ken Dettling, George Riesenberger For Working (1982).
Победитель
Все номинанты
The Nashville Palace The Nashville Palace
Leard Davis For episode with Tammy Wynette, George Jones and Minnie Pearl on 14 November 1981.
I Love Liberty I Love Liberty
Marc Palius, Fred McKinnon
Solid Gold Solid Gold
Robert A. Dickinson, Harold Guy For episode with Marilyn McCoo and the Charlie Daniels Band.
Solid Gold Solid Gold
Robert A. Dickinson, Harold Guy For episode with Marilyn McCoo and the Charlie Daniels Band.
Debby Boone... One Step Closer Debby Boone... One Step Closer
Greg Brunton
I Love Liberty I Love Liberty
Marc Palius, Fred McKinnon
Night of 100 Stars Night of 100 Stars
Bill Klages
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Marco Polo Marco Polo
Vincenzo Labella
Победитель
Все номинанты
A Town Like Alice A Town Like Alice
Henry Crawford, Joan Wilson (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
A Town Like Alice A Town Like Alice
Henry Crawford, Joan Wilson (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Flickers Flickers
Joan Brown, Joan Wilson (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Oppenheimer Oppenheimer
Peter Goodchild, Lindsay Law Shown within American Playhouse (1982).
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
Derek Granger, Robert Kotlowitz, Samuel Paul, Jac Venza (Shown within _"Great Performances" (1972)_).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Taxi For playing: "Jim Ignatowski".
Победитель
Все номинанты
Дэвид Огден Стайерз
Дэвид Огден Стайерз
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Charles Emerson Winchester III".
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi For playing: "Louie De Palma".
Steve Landesberg
Barney Miller For playing: "Arthur Deitrich".
Рон Гласс
Рон Гласс
Barney Miller For playing: "Ron Harris".
Гарри Морган
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Sherman Potter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Brideshead Revisited For playing: "Lord Marchmain". (Shown within Great Performances (1971)).
Победитель
Все номинанты
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Brideshead Revisited For playing: "Edward Ryder". (Shown within Great Performances (1971)).
Леонард Нимой
Леонард Нимой
A Woman Called Golda For playing: "Morris Meyerson".
Джек Альбертсон
My Body, My Child For playing: "Poppa MacMahon". Posthumously.
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Inside the Third Reich For playing: "Adolf Hitler".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Margaret Houlihan".
Победитель
Все номинанты
Инга Суэнсон
Benson For playing: "Gretchen Kraus".
Айлин Бреннан
Private Benjamin For playing: "Doreen Lewis".
Энн Мира
Энн Мира
Archie Bunker's Place For playing: "Veronica Rooney". For episode: "Relapse".
Марла Гиббс
Марла Гиббс
The Jeffersons For playing: "Florence Johnston".
Андреа Мартин
SCTV Network For playing: "Various Character".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Penny Fuller
The Elephant Man For playing: "Madge Kendal".
Победитель
Все номинанты
Vicki Lawrence
Eunice For playing: "Thelma Harper".
Клер Блум
Brideshead Revisited For playing: "Lady Marchmain". (Shown within Great Performances (1971)).
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
A Woman Called Golda For playing: "Young Golda".
Рита Морено
Рита Морено
Portrait of a Showgirl For playing: "Rosella DeLeon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork
The Magic of David Copperfield IV: The Vanishing Airplane The Magic of David Copperfield IV: The Vanishing Airplane
Ken Dahlquist, Dean Hall, Roy Holm, David B. Nowell, Tom Munshower, Jerry Weiss, Jim Herring, Bruce Bottone, Wayne Nostaja
Победитель
Все номинанты
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Don Barker, George Falardeau, Mike Higuera, Roy Holm, Reed Howard, O. Tamburri
Rod Stewart: Tonight He's Yours Rod Stewart: Tonight He's Yours
Rocky Danielson, Terry Donohue, Joe Epperson, John Gillis, Dean Hall, Mike Keeler, Bruce Oldham, Kenneth Patterson, John Repczynski, Ken Tamburri, Don Jones
All the Way Home All the Way Home
Les Atkinson, George Falardeau, Mike Higuera, Roy Holm, Karl Messerschmidt, Michael Stramisky, Jim Herring
Lynda Carter: Street Life Lynda Carter: Street Life
D.J. Diomedes, Bill Scott, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Gerry Bucci, Jay Lowry
Rod Stewart: Tonight He's Yours Rod Stewart: Tonight He's Yours
Rocky Danielson, Terry Donohue, Joe Epperson, John Gillis, Dean Hall, Mike Keeler, Bruce Oldham, Kenneth Patterson, John Repczynski, Ken Tamburri, Don Jones
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Don Barker, George Falardeau, Mike Higuera, Roy Holm, Reed Howard, O. Tamburri
All the Way Home All the Way Home
Les Atkinson, George Falardeau, Mike Higuera, Roy Holm, Karl Messerschmidt, Michael Stramisky, Jim Herring
Lynda Carter: Street Life Lynda Carter: Street Life
D.J. Diomedes, Bill Scott, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Gerry Bucci, Jay Lowry
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Night of 100 Stars Night of 100 Stars
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
Победитель
Все номинанты
SCTV Network SCTV Network 90
Andrew Alexander, Doug Holtby, Дон Новелло, Jack E. Rhodes, Barry Sand, Len Stuart, Patrick Whitley, Nic Wry
Baryshnikov in Hollywood Baryshnikov in Hollywood
Михаил Барышников, Don Mischer, Herman Krawitz
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Buddy Bregman, Alvin Cooperman
SCTV Network SCTV Network 90
Andrew Alexander, Doug Holtby, Дон Новелло, Jack E. Rhodes, Barry Sand, Len Stuart, Patrick Whitley, Nic Wry
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Buddy Bregman, Alvin Cooperman
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Frank Capra A Tribute to Frank Capra
George Stevens Jr.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special
American Bandstand's 30th Anniversary Special American Bandstand's 30th Anniversary Special
Bill Breshears, Pam Marshall, Tucker Wiard
Победитель
Все номинанты
Lily for President? Lily for President?
Jimmy B. Frazier, Ken Laski
Perry Como's French-Canadian Christmas Perry Como's French-Canadian Christmas
Pam Marshall
American Playhouse American Playhouse
Roy Stewart For Working (1982).
Ain't Misbehavin' Ain't Misbehavin'
Ed J. Brennan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Series
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Ken Denisoff For episode with Brenda Lee and Paul Williams on 28 November 1981.
Победитель
Все номинанты
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Arthur Schneider, Rod Stephens, Mario Di Mambro, John Carrol, Dave Goldson For episode "Lost Diablo Mine".
Report to Murphy Report to Murphy
Raymond M. Bush For episode "High Noon".
The Greatest American Hero The Greatest American Hero
Arthur Schneider, Rod Stephens, Mario Di Mambro, John Carrol, Dave Goldson For episode "Lost Diablo Mine".
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Энди Экерман For episode "Fire".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy Series
Taxi Taxi
Ken Estin For Elegant Iggy (1982)
Победитель
Все номинанты
Barney Miller Barney Miller
Frank Dungan, Tony Sheehan, Jeff Stein For Landmark: Part 3 (1982)
Barney Miller Barney Miller
Frank Dungan, Tony Sheehan, Jeff Stein For Landmark: Part 3 (1982)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For Follies of the Living - Concerns of the Dead (1982)
Police Squad! Police Squad!
Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер For A Substantial Gift (The Broken Promise) (1982)
Taxi Taxi
Holly Holmberg Brooks, Barry Kemp For Jim the Psychic (1981)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Michael Kozoll, Jeff Lewis, Michael I. Wagner, Anthony Yerkovich For episode "Freedom's Last Stand".
Победитель
Все номинанты
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Jeff Lewis, Michael I. Wagner, Anthony Yerkovich For episode "Personal Foul".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Michael I. Wagner For episode "The World According to Freedom".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Robert Crais, Michael Kozoll, Anthony Yerkovich For episode "The Second Oldest Profession".
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman For episode "Blacklist".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Bill Bill
Corey Blechman, Barry Morrow
Победитель
Все номинанты
Brideshead Revisited Brideshead Revisited
John Mortimer For episode I: "Et in Arcadia Ego". (Shown within _"Great Performances" (1972)_).
Oppenheimer Oppenheimer
Peter Prince For part V. Shown within American Playhouse (1982).
Sidney Shorr: A Girl's Best Friend Sidney Shorr: A Girl's Best Friend
Oliver Hailey
Skokie Skokie
Ernest Kinoy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Variety or Music Program
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Chris Cluess, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Stu Kreisman, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Brian McConnachie, Mert Rich, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Moral Majority Show" (10 July 1981).
Победитель
Все номинанты
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Eddie Gorodetsky, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Дон Новелло, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Tom Couch For episode with Tony Bennett on 16 April 1982.
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Mert Rich, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Christmas Show" (18 December 1981).
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Cycle Two, Show Two" (23 October 1981).
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Mert Rich, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Christmas Show" (18 December 1981).
I Love Liberty I Love Liberty
Norman Lear, Richard Alfieri, Rita Mae Brown, Rick Mitz, Артур Аллан Сайдлман
SCTV Network SCTV Network 90
I Love Liberty I Love Liberty
Norman Lear, Richard Alfieri, Rita Mae Brown, Rick Mitz, Артур Аллан Сайдлман
Governor's Award
Hallmark Hall of Fame Hallmark Hall of Fame
For the "Hallmark Hall of Fame" program series. Dedicated to the standards of quality throughout the thirty-one years on television, the "Hallmark Hall of Fame" has brought millions of Americans an opportunity to see the classic dramas of the past and outstanding works of contemporary playwrights.
Победитель
Citation / Outstanding Achievement in Engineering Development
Special Award / Outstanding Achievement in Engineering Development
Hal Collins
For his contributions to the art and development of videotape editing. Posthumously.
Победитель
Год проведения
Номинации

