Peter Bond, Tom Cornwell, David R. Elliott, Tony Garber, Peter Harrison, Joseph A. Mayer, Charles McCann, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Победитель
Inside the Third ReichInside the Third Reich
Peter Bond, Tom Cornwell, David R. Elliott, Tony Garber, Peter Harrison, Joseph A. Mayer, Charles McCann, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Победитель
Все номинанты
The Capture of Grizzly AdamsThe Capture of Grizzly Adams
Tom Cornwell, David R. Elliott, Peter Harrison, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Marian Rose WhiteMarian Rose White
Tom Cornwell, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Russ Tinsley
The Capture of Grizzly AdamsThe Capture of Grizzly Adams
Tom Cornwell, David R. Elliott, Peter Harrison, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Bill Wistrom, Russ Tinsley
Marco PoloMarco Polo
Jeff Bushelman, Stephen Bushelman, Barney Cabral, William DeNicholas, Jerelyn J. Harding, Frank Howard, Bobbe Kurtz, Ian MacGregor-Scott, Lettie Odney, Bernard F. Pincus, Pat Somerset, Frank Spencer, David E. Stone, Asher Yates, Sam F. Shaw For part IV.
Marian Rose WhiteMarian Rose White
Tom Cornwell, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Bill Thiederman, Rusty Tinsley, Russ Tinsley
Marco PoloMarco Polo
Jeff Bushelman, Stephen Bushelman, Barney Cabral, William DeNicholas, Jerelyn J. Harding, Frank Howard, Bobbe Kurtz, Ian MacGregor-Scott, Lettie Odney, Bernard F. Pincus, Pat Somerset, Frank Spencer, David E. Stone, Asher Yates, Sam F. Shaw For part IV.
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Chris Cluess, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Stu Kreisman, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Brian McConnachie, Mert Rich, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Moral Majority Show" (10 July 1981).
Победитель
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Chris Cluess, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Stu Kreisman, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Brian McConnachie, Mert Rich, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Moral Majority Show" (10 July 1981).
Победитель
Все номинанты
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Eddie Gorodetsky, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Дон Новелло, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Tom Couch For episode with Tony Bennett on 16 April 1982.
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Mert Rich, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Christmas Show" (18 December 1981).
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Cycle Two, Show Two" (23 October 1981).
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Cycle Two, Show Two" (23 October 1981).
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Mert Rich, Doug Steckler, Дэйв Томас For episode "Christmas Show" (18 December 1981).
I Love LibertyI Love Liberty
Norman Lear, Richard Alfieri, Rita Mae Brown, Rick Mitz, Артур Аллан Сайдлман
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Рик Морэнис, Кэтрин О'Хара, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Eddie Gorodetsky, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Дон Новелло, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Tom Couch For episode with Tony Bennett on 16 April 1982.
I Love LibertyI Love Liberty
Norman Lear, Richard Alfieri, Rita Mae Brown, Rick Mitz, Артур Аллан Сайдлман
For the "Hallmark Hall of Fame" program series. Dedicated to the standards of quality throughout the thirty-one years on television, the "Hallmark Hall of Fame" has brought millions of Americans an opportunity to see the classic dramas of the past and outstanding works of contemporary playwrights.