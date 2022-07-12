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Мартин Шорт
Мартин Шорт
Martin Short
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Мартин Шорт
Martin Short
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Дата рождения
26 марта 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Гамильтон, Онтарио, Канада
Рост
173 см
Биография Мартина Шорта
Роидлся 26 марта 1950 года. Гамильтон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Мартина Шорта
Семейка Уиллоби
анимация, семейный, приключения
2020, Канада / США / Великобритания
6.0
Эллиот
анимация, семейный
2017, Канада
5.0
Врожденный порок
драма, мелодрама, комедия, криминал, детектив
2014, США
7.0
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
6.0
Красная Шапка против зла
анимация, комедия
2010, США
7.0
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.0
Санта Клаус 3
комедия, семейный, сказка
2006, США
4.0
101 далматинец 2: приключения в Лондоне
приключения, анимация, семейный
2003, США
5.0
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