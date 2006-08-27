Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2006

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2006 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 августа 2006
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Офис 8.8
Офис The Office
Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Ben Silverman, Kent Zbornak, Майкл Шур
Победитель
Офис 8.8
Офис The Office
Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Ben Silverman, Kent Zbornak, Майкл Шур
Победитель
Все номинанты
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Рон Ховард, Брайан Грейзер, John Amodeo, Richard Day, Mitchell Hurwitz, Dean Lorey, Tom Saunders, Чак Тэтхэм, James Vallely, Ron Weiner, David Nevins
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде, Ларри Чарльз, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Gavin Polone
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Билл Каллахан, Garrett Donovan, Дэб Фордхэм, Tim Hobert, Билл Лоуренс, Tad Quill, Mike Schwartz, Mark Stegemann, Eric Weinberg, Randall Keenan Winston, Janae Bakken, Neil Goldman
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Чак Лорри, Mark Roberts, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Чак Лорри, Mark Roberts, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Билл Каллахан, Garrett Donovan, Дэб Фордхэм, Tim Hobert, Билл Лоуренс, Tad Quill, Mike Schwartz, Mark Stegemann, Eric Weinberg, Randall Keenan Winston, Janae Bakken, Neil Goldman
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде, Ларри Чарльз, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Gavin Polone
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Рон Ховард, Брайан Грейзер, John Amodeo, Richard Day, Mitchell Hurwitz, Dean Lorey, Tom Saunders, Чак Тэтхэм, James Vallely, Ron Weiner, David Nevins
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Брайан Грейзер, Джон Кассар, Robert Cochran, Мэнни Кото, Фьюри, Дэвид, Ховард Гордон, Evan Katz, Michael Klick, Stephen Kronish, Michael Loceff, Джоэль Сарноу, Брэд Тернер
Победитель
24 часа
24 часа 24
Кифер Сазерленд, Брайан Грейзер, Джон Кассар, Robert Cochran, Мэнни Кото, Фьюри, Дэвид, Ховард Гордон, Evan Katz, Michael Klick, Stephen Kronish, Michael Loceff, Джоэль Сарноу, Брэд Тернер
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Дэвид Чейз, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Мэттью Уэйнер
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Дэвид Чейз, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Мэттью Уэйнер
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Алекс Грейвз, Kristin Harms, Michael Hissrich, Кристофер Мисиано, Peter Noah, Lawrence O'Donnell, Джон Уэллс, Andrew Stearn, Eli Attie, Patrick Ward, Дебора Кан
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Doris Egan, Katie Jacobs, Лоуренс Каплоу, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, David Semel, David Shore, Matt Witten, Рассел Френд, Гаррет Лернер
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Алекс Грейвз, Kristin Harms, Michael Hissrich, Кристофер Мисиано, Peter Noah, Lawrence O'Donnell, Джон Уэллс, Andrew Stearn, Eli Attie, Patrick Ward, Дебора Кан
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Питер Хортон, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Kip Koenig, Джеймс Д. Пэрриотт, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Mimi Schmir, Гэбриэлль Дж. Стэнтон, Krista Vernoff, Harry Werksman, Mark Wilding, Джоан Рэйтер
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Питер Хортон, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Kip Koenig, Джеймс Д. Пэрриотт, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Mimi Schmir, Гэбриэлль Дж. Стэнтон, Krista Vernoff, Harry Werksman, Mark Wilding, Джоан Рэйтер
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Doris Egan, Katie Jacobs, Лоуренс Каплоу, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, David Semel, David Shore, Matt Witten, Рассел Френд, Гаррет Лернер
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing: "Adrian Monk".
Победитель
Все номинанты
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека For playing: "Charlie Harper".
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис For playing: "Michael Scott".
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм For playing: "Larry David".
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
The King of Queens For playing: "Doug Heffernan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа For playing: "Jack Bauer".
Победитель
Все номинанты
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло For playing: "Josiah Bartlet".
Питер Краузе
Питер Краузе
Клиент всегда мертв For playing: "Nate Fisher".
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Elliot Stabler".
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Спаси меня For playing: "Tommy Gavin".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Победитель
Все номинанты
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания For playing: "Lois".
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Out of Practice For playing: "Lydia Barnes".
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Возвращение For playing: "Valerie Cherish".
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс For playing: "Grace Adler".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Olivia Benson".
Победитель
Все номинанты
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло For playing: "C. J. Cregg".
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Commander in Chief For playing: "Mackenzie Allen".
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Клиент всегда мертв For playing: "Ruth Fisher".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы For playing: "Ari Gold".
Победитель
Все номинанты
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс For playing: "Jack McFarland".
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing: "Alan Harper".
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Малкольм в центре внимания For playing: "Hal Wilkerson".
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Задержка в развитии For playing: "George Bluth, Jr.".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Алан Алда
Алан Алда
Западное крыло For playing: "Arnold Vinick".
Победитель
Все номинанты
Оливер Платт
Оливер Платт
Huff For playing: "Russell Tupper".
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Сопрано For playing: "Christopher Moltisanti".
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона For playing: "Denny Crane".
Грегори Итцин
24 часа For playing: "Charles Logan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing: "Karen Walker".
Победитель
Все номинанты
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Отчаянные домохозяйки For playing: "Betty Applewhite".
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Умерь свой энтузиазм For playing: "Cheryl David".
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Дурман For playing: "Celia Hodes".
Джейми Прессли
Джейми Прессли
Меня зовут Эрл For playing: "Joy Turner".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Huff For playing: "Izzy Huffstodt".
Победитель
Все номинанты
Сандра О
Сандра О
Анатомия страсти For playing: "Cristina Yang".
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Юристы Бостона For playing: "Shirley Schmidt".
Chandra Wilson
Анатомия страсти For playing: "Miranda Bailey".
Джин Смарт
Джин Смарт
24 часа For playing: "Martha Logan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
The Girl in the Café For playing: "Gina".
Победитель
Все номинанты
Элфри Вудард
Элфри Вудард
The Water Is Wide For playing: "Mrs. Brown".
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Mrs. Harris For playing: "Pearl Schwartz".
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Mrs. Harris For playing: "Former Tarnower Steady".
Ширли Джонс
Ширли Джонс
Hidden Places For playing: "Aunt Batty".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Кристиан Клеменсон
Юристы Бостона For playing "Jerry 'Hands' Espenson".
Победитель
Все номинанты
Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик
Остаться в живых For playing "Desmond".
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Юристы Бостона For playing "Daniel Post".
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Анатомия страсти For playing "Dylan Young". For episodes "It's the End of the World" and "As We Know It".
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Скорая помощь For playing "Dr. Nate Lennox". For episode "Body & Soul".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Клиент всегда мертв For playing "Sarah O'Connor".
Победитель
Все номинанты
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Анатомия страсти For playing "Hannah Davies". For episodes "It's the End of the World" and "As We Know It"..
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Huff For playing "Madeleine Sullivan".
Джоанна Кэссиди
Клиент всегда мертв For playing "Margaret Chenowith".
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Анатомия страсти For playing "Ellis Grey".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Лесли Джордан
Лесли Джордан
Уилл и Грейс For playing "Beverly Leslie".
Победитель
Все номинанты
Мартин Шин
Мартин Шин
Два с половиной человека For playing "Harvery". For episode "Sleep Tight, Puddin' Pop".
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Массовка For playing himself. For episode "Ben Stiller".
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Массовка For playing himself. For episode "Patrick Stewart".
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Уилл и Грейс For playing "Malcolm".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Малкольм в центре внимания For playing "Grandma Ida". For episodes "Bride of Ida" and "Graduation".
Победитель
Все номинанты
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Уилл и Грейс For playing "Marilyn Truman".
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Массовка For playing herself. For episode "Kate Winslet".
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Дефективный детектив For playing "Cora Little". For episode "Mr. Monk Bumps His Head".
Ширли Найт
Ширли Найт
Отчаянные домохозяйки For playing "Phyllis Van De Kamp". For episodes "Next","You Could Drive a Person Crazy" and "You'll Never Get Away from Me".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Келси Грэммер For playing "Sideshow Bob". For episode "The Italian Bob".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Mad TV MADtv
Greg O'Connor, Джим Уайз For the song "A Wonderfully Normal Day". For episode Episode 1111.
Победитель
Все номинанты
Gideon's Daughter Gideon's Daughter
Adrian Johnston, Стивен Полякофф For the song: "Natasha's Song".
Once Upon a Mattress Once Upon a Mattress
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "That Baby Of Mine".
Gideon's Daughter Gideon's Daughter
Adrian Johnston, Стивен Полякофф For the song: "Natasha's Song".
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Эндрю Сили, Greg Cham, Рэймонд Чэм мл. For the song: "Get'cha Head In The Game".
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Эндрю Сили, Greg Cham, Рэймонд Чэм мл. For the song: "Get'cha Head In The Game".
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Jamie Houston For the song "Breaking Free".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Мастера ужасов 7.3
Мастера ужасов Masters of Horror
Edward Shearmur
Победитель
Все номинанты
Рим 8.8
Рим Rome
Jeff Beal
Over There Over There
Крис Джеролмо
Get Ed Get Ed
Amin Bhatia, Ari Posner
Get Ed Get Ed
Amin Bhatia, Ari Posner
Побег 8.4
Побег Prison Break
Ramin Djawadi
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
24 часа
24 часа 24
Джон Кассар For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Дэвид Наттер For episode "Join The Club".
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Родриго Гарсиа For the pilot episode.
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Мими Ледер For episode "Election Day".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джек Бендер For episode "Live Together, Die Alone".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Алан Болл For episode "Everyone's Waiting".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Тим Ван Паттен For episode "Members Only".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Марк Баклэнд For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Возвращение
Возвращение The Comeback
Майкл Патрик Кинг For episode "Valerie Does Another Classic Leno".
Красавцы
Красавцы Entourage
Дэн Аттиас For episode "Oh, Mandy".
Красавцы
Красавцы Entourage
Джулиан Фарино For episode "Sundance Kids".
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде For episode "The Christ Nail".
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Крейг Зиск For episode "Good S*** Lollipop".
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Baghdad ER Baghdad ER
Джон Алперт, Joseph Feury, Sheila Nevins, Мэттью О’Нилл Tied with American Experience (1987), episode: "Two Days in October".
Победитель
American Experience American Experience
Nick Fraser, Sharon Grimberg, Роберт Кеннер, Mark Samels For episode: "Two Days in October". Tied with Baghdad ER (2006).
Победитель
Все номинанты
In the Realms of the Unreal In the Realms of the Unreal
Джессика Ю, Susan West, Cara Mertes, Sally Jo Fifer
In the Realms of the Unreal In the Realms of the Unreal
Джессика Ю, Susan West, Cara Mertes, Sally Jo Fifer
Combat Diary: The Marines of Lima Company Combat Diary: The Marines of Lima Company
Michael Epstein, Nancy Dubuc, Dierdre O'Hearn, Jonathan Yellen
Beslan: Three Days in September Beslan: Three Days in September
Peter Van Sant, Michael McHugh, Joe Halderman, Michael Vele
Beslan: Three Days in September Beslan: Three Days in September
Peter Van Sant, Michael McHugh, Joe Halderman, Michael Vele
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement for Enhanced or Interactive Programming: New Delivery Platforms
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement for Enhanced or Interactive Programming: Television
Margret Schmidt
For the TiVo service 2005-2006.
Победитель
Tom Rogers
For the TiVo service 2005-2006.
Победитель
Margret Schmidt
For the TiVo service 2005-2006.
Победитель
Tom Rogers
For the TiVo service 2005-2006.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Richard Gasparian, Дэна Гулд, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Raymond S. Persi, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Дэвид Силверман, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Shannon O'Connor For episode "The Seemingly Neverending Story".
Победитель
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Richard Gasparian, Дэна Гулд, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Raymond S. Persi, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Дэвид Силверман, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Shannon O'Connor For episode "The Seemingly Neverending Story".
Победитель
Все номинанты
Camp Lazlo! Camp Lazlo!
Phil Cummings, Брайан А Миллер, Клэй Морроу, Джо Мюррэй, Кент Осборн, Cosmo Segurson, Брайан Шисли, О’Хэр, Марк, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Mike Roth, Shareena Carlson, Kaz, Стив Литтл, Maureen Mlynarczyk, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Jong Ho Kim For episode "Hello Dolly/Over Cooked Beans".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик For episode "Trapped In The Closet".
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Роберт Альварес, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle For episode "Go Goo Go".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
David A. Goodman, Andi Klein, Сет МакФарлейн, Дэн Повенмайр, Майкл Роу, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Chris Robertson, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Shannon Smith For episode "PTV".
Camp Lazlo! Camp Lazlo!
Phil Cummings, Брайан А Миллер, Клэй Морроу, Джо Мюррэй, Кент Осборн, Cosmo Segurson, Брайан Шисли, О’Хэр, Марк, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Mike Roth, Shareena Carlson, Kaz, Стив Литтл, Maureen Mlynarczyk, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Jong Ho Kim For episode "Hello Dolly/Over Cooked Beans".
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Роберт Альварес, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle For episode "Go Goo Go".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
David A. Goodman, Andi Klein, Сет МакФарлейн, Дэн Повенмайр, Майкл Роу, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Chris Robertson, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Shannon Smith For episode "PTV".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Before the Dinosaurs Before the Dinosaurs
Gaynelle Evans, Tim Haines, Adam Kemp, Chloe Leland, Mike Milne, Michael Olmert, William Sargent, Greg Smith, Fiona Walkinshaw
Победитель
Before the Dinosaurs Before the Dinosaurs
Gaynelle Evans, Tim Haines, Adam Kemp, Chloe Leland, Mike Milne, Michael Olmert, William Sargent, Greg Smith, Fiona Walkinshaw
Победитель
Все номинанты
My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime Escape from Cluster Prime
Роберт Альварес, Brandon Kruse, Scott D. Peterson, Chris Reccardi, Роб Ренцетти, Крис Сейвино, Fred Seibert, Alex Kirwan, Heather Martinez, Брайан Эндрюс
My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime Escape from Cluster Prime
Роберт Альварес, Brandon Kruse, Scott D. Peterson, Chris Reccardi, Роб Ренцетти, Крис Сейвино, Fred Seibert, Alex Kirwan, Heather Martinez, Брайан Эндрюс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Leon McCarthy, Eve Stewart, Sarah Whittle
Победитель
Все номинанты
Into the West Into the West
Guy Barnes, Marek Dobrowolski, Paul Healy, Wendy Ozols-Barnes, Rick Roberts
Into the West Into the West
Guy Barnes, Marek Dobrowolski, Paul Healy, Wendy Ozols-Barnes, Rick Roberts
The Girl in the Café The Girl in the Café
Candida Otton, Andrea Coathupe
Безнадега 5.3
Безнадега Desperation
Jason Weil, Marcia Calosio, Phil Dagort
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Bill Crutcher, Simon Elliott
The Girl in the Café The Girl in the Café
Candida Otton, Andrea Coathupe
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Steve Olson, Richard C. Walker For the pilot episode.
Победитель
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Steve Olson, Richard C. Walker For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "I Love L. Gay".
Блондинка в книжной лавке
Блондинка в книжной лавке Stacked
Mark Johnson, Bernard Vyzga For episode "iPOD".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Рим 8.8
Рим Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Domenico Sica For episode "Caesarion, Triumph, Kalends Of February".
Победитель
Рим 8.8
Рим Rome
Joseph Bennett, Cristina Onori, Domenico Sica For episode "Caesarion, Triumph, Kalends Of February".
Победитель
Все номинанты
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Danielle Berman, Derek R. Hill For episode "Autopsy, Distractions, Skin Deep".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Kristan Andrews, Rusty Lipscomb, Suzuki Ingerslev For episodes "Holding My Hand", "Singing For Our Lives" and "Everyone's Waiting".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Thomas A. Walsh, P. Erik Carlson, Erica Rogalla For episode "There's Something About A War".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Ellen Brill, Liz Kay For episode "Ben White".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Kristan Andrews, Rusty Lipscomb, Suzuki Ingerslev For episodes "Holding My Hand", "Singing For Our Lives" and "Everyone's Waiting".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Thomas A. Walsh, P. Erik Carlson, Erica Rogalla For episode "There's Something About A War".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Ellen Brill, Liz Kay For episode "Ben White".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety, Music Program, or Special
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Greg Richman
Победитель
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Greg Richman
Победитель
Все номинанты
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode #1115.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
James Yarnell, Patrick Doherty For episode #206.
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Andy Walmsley For episode #519.
Rome Rome
Vincent Kralyevich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Dava Waite
Победитель
Все номинанты
Возвращение
Возвращение The Comeback
Meg Liberman, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Красавцы
Красавцы Entourage
Sheila Jaffe, Meredith Tucker, Georgianne Walken
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Возвращение
Возвращение The Comeback
Meg Liberman, Cami Patton, Elizabeth Barnes
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Scott Genkinger, Junie Lowry-Johnson
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Anya Colloff, Amy McIntyre Britt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Победитель
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Linda Lowy, John Brace
Победитель
Все номинанты
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
April Webster, Mandy Sherman, Veronica Collins Rooney
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
April Webster, Mandy Sherman, Veronica Collins Rooney
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Stephanie Laffin, Amy Lippens
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Ken Miller, Nikki Valko
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Stephanie Laffin, Amy Lippens
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Doreen Jones
Победитель
Все номинанты
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Natalie Hart, Jason La Padura
The Girl in the Café The Girl in the Café
Fiona Weir
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Natalie Hart, Jason La Padura
Mrs. Harris Mrs. Harris
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
Into the West Into the West
Meg Liberman, Jo Edna Boldin, Candice Elzinga, Rhonda Fisekci, Rene Haynes, Cami Patton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Bill Borden, Barry Rosenbush, Don Schain Tied with I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me (2005).
Победитель
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Bill Borden, Barry Rosenbush, Don Schain Tied with I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me (2005).
Победитель
I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me
Эллен Гусенберг Кент, Dolores Morris, Sheila Nevins Tied with High School Musical (2006).
Победитель
I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me
Эллен Гусенберг Кент, Dolores Morris, Sheila Nevins Tied with High School Musical (2006).
Победитель
Все номинанты
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Christine Bachas, Wally Berger, Linda Ellerbee, Holden Kepecs, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Josh Veselka, Kara Pothier For "Do Something! Caring for the Kids of Katrina".
Classical Baby 2 Classical Baby 2
Dolores Morris, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Levison, Sabina Barach
Classical Baby 2 Classical Baby 2
Dolores Morris, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Levison, Sabina Barach
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Christine Bachas, Wally Berger, Linda Ellerbee, Holden Kepecs, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub, Josh Veselka, Kara Pothier For "Do Something! Caring for the Kids of Katrina".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Кенни Ортега, Charles Klapow, Bonnie Story
Победитель
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Кенни Ортега, Charles Klapow, Bonnie Story
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Nick Kosovich, Cheryl Burke For episode #204 (Dance: Paso Doble).
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Driton 'Tony' Dovolani For episode #208 (Dance: Jive).
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Nick Kosovich, Cheryl Burke For episode #204 (Dance: Paso Doble).
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Cheryl Burke For episode #208 (Dance: Freestyle).
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Fred Tallaksen For episode "Bomb Shelter".
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди The Suite Life of Zack and Cody
Travis Payne For episode "Commercial Breaks".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Multi-Camera Productions
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Uri Sharon, Chip Goebert, Per Larsson, Tom Cunningham, Scott Shelley, Sylvestre Campe For episode "Here Comes The Bedouin!".
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Uri Sharon, Chip Goebert, Per Larsson, Tom Cunningham, Scott Shelley, Sylvestre Campe For episode "Here Comes The Bedouin!".
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Derek Carver, Mark Hryma, Mark 'Ninja' Lynch, Michael Murray, Leighton De Barros, Kevin Garrison For episode "Big Trek, Big Trouble, Big Surprise".
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Marc Carter, Зак МакФарлэйн, Scott Simper, Bryan Miller, Doug Stanley, Patrick Cummings For episode "The Clock's Ticking".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Tony Sacco For episode "Clothes Off Your Back".
The Apprentice The Apprentice
Alan Pierce, Jeff Watt, Jim Harrington, Rodney Chauvin, Tom Magill, Vince Monteleone For episode #509.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Single-Camera Productions
Baghdad ER Baghdad ER
Джон Алперт, Мэттью О’Нилл
Победитель
Baghdad ER Baghdad ER
Джон Алперт, Мэттью О’Нилл
Победитель
Все номинанты
Children of Beslan Children of Beslan
Dirk Nel
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Maryse Alberti, Sandra Chandler, Beth Wichterich
I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me I Have Tourette's But Tourette's Doesn't Have Me
Buddy Squires
Rome Rome
Джеремайя Кроуэлл
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Maryse Alberti, Sandra Chandler, Beth Wichterich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Kieran McGuigan For episode: "1".
Победитель
Все номинанты
Into the West Into the West
William Wages For episode "Dreams And Schemes".
Four Minutes Four Minutes
James Chressanthis
Sleeper Cell Sleeper Cell
Robert Primes For episode "Al-Faitha (#1.1)".
Mrs. Harris Mrs. Harris
Steven Poster
Into the West Into the West
Алан Казо For episode "Wheel To The Stars".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Chris La Fountaine For episode "The Limo".
Победитель
Все номинанты
Как сказал Джим 5.9
Как сказал Джим According to Jim
George Mooradian For episode "Mr. Right".
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Carpet Burns And A Bite Mark".
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Gregg Heschong For episode "Open Water".
Reba Reba
Bryan Hays For episode "The Goodbye Guy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Майкл Словис For episode "Gum Drops".
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Rodney Charters For episode "9:00 PM - 10:00 PM".
Все ненавидят Криса 8.4
Все ненавидят Криса Everybody Hates Chris
Mark Doering-Powell For episode "Everybody Hates Funerals".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Michael Bonvillain For episode "Man Of Science, Man Of Faith".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Фил Абрахам For episode "The Ride".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Samantha Horn, Mike O'Neill For part 2.
Победитель
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Samantha Horn, Mike O'Neill For part 2.
Победитель
Все номинанты
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Andrea Galer, Charlotte Morris
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elaine Ramires, Julie Weiss
Once Upon a Mattress Once Upon a Mattress
Dawn Climie, Christopher Hargadon, Bob Mackie
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elaine Ramires, Julie Weiss
Into the West Into the West
Michael T. Boyd, Joe McCloskey For episode "Hell On Wheels".
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Andrea Galer, Charlotte Morris
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Рим 8.8
Рим Rome
April Ferry, Augusto Grassi For episode "Triumph".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Elizabeth Feldbauer, Juliet Polcsa, Joseph La Corte For episode "Mr. And Mrs. John Sacrimoni Request...".
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Glenne Campbell, Cali Newcomen, Glenna Owen For episode "Lay Down Your Burdens", part 2.
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Glenne Campbell, Cali Newcomen, Glenna Owen For episode "Lay Down Your Burdens", part 2.
Все ненавидят Криса 8.4
Все ненавидят Криса Everybody Hates Chris
Darryle Johnson, Sharlene Williams For episode "Everybody Hates The Pilot".
Все ненавидят Криса 8.4
Все ненавидят Криса Everybody Hates Chris
Darryle Johnson, Sharlene Williams For episode "Everybody Hates The Pilot".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Elizabeth Feldbauer, Juliet Polcsa, Joseph La Corte For episode "Mr. And Mrs. John Sacrimoni Request...".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "Next".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Benise: Nights of Fire Benise: Nights of Fire
Erin Lareau
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Dana Campbell, Randall Christensen For episode #208A.
Победитель
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Wanda Leavey For episode #1109.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Baghdad ER Baghdad ER
Джон Алперт, Мэттью О’Нилл
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
Сэмюэл Д. Поллард For episode "John Ford/John Wayne: The Filmmaker and the Legend".
Нет пути назад: Боб Дилан 8.2
Нет пути назад: Боб Дилан No Direction Home: Bob Dylan
Мартин Скорсезе (Screened within _"American Masters" (1983)_.)
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Шари Куксон
Children of Beslan Children of Beslan
Leslie Woodhead, Ewa Ewart
Children of Beslan Children of Beslan
Leslie Woodhead, Ewa Ewart
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Том Хупер
Победитель
Все номинанты
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Джастин Чадвик
The Girl in the Café The Girl in the Café
Дэвид Йейтс
Классный мюзикл 6.7
Классный мюзикл High School Musical
Кенни Ортега
Flight 93 Flight 93
Питер Маркл
Mrs. Harris Mrs. Harris
Филлис Наж
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Победитель
Все номинанты
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #10140.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode #110.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Бет МакКарти-Миллер For episode with host Steve Martin.
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bruce Gowers For episode "Finale".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Fae Hammond, Sue Westwood For part 2.
Победитель
Все номинанты
Into the West Into the West
Mary Lampert, Jennifer Santiago For episode "Casualties Of War".
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elle Elliott, Bunny Parker, Susan Schuler-Page
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elle Elliott, Bunny Parker, Susan Schuler-Page
Into the West Into the West
Iloe Flewelling For episode "Manifest Destiny".
Into the West Into the West
Mary Lampert, Jennifer Santiago For episode "Casualties Of War".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Рим 8.8
Рим Rome
Stefano Ceccarelli, Ferdinando Merolla, Aldo Signoretti, Gaetano Panico For episode "Stealing From Saturn".
Победитель
Рим 8.8
Рим Rome
Stefano Ceccarelli, Ferdinando Merolla, Aldo Signoretti, Gaetano Panico For episode "Stealing From Saturn".
Победитель
Все номинанты
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Katherine Rees, Michael Reitz, Yesim 'Shimmy' Osman For episode "There's Only One Sydney Bristow".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, Nicole DeFrancesco, James Dunham For episode "Remember".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Luke O'Connor, Tim Burke For episode "The Finale".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Katherine Rees, Michael Reitz, Yesim 'Shimmy' Osman For episode "There's Only One Sydney Bristow".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Daphne Lawson, Randy Sayer, Karl Wesson, Miia Kovero For episode "Everyone's Waiting".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Sarah de Gaudemar For episode "Easter Chicken".
Победитель
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Шеннон Тиндл For episode "Go Goo Go".
Победитель
My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime Escape from Cluster Prime
Bryan Arnett
Победитель
The Grim Adventures of Billy & Mandy The Grim Adventures of Billy & Mandy
Michael Diederich
Победитель
The Life and Times of Juniper Lee The Life and Times of Juniper Lee
Frederick J. Gardner III For episode "Adventures in Babysitting".
Победитель
Classical Baby 2 Classical Baby 2
Jarek Szyszko For the hippo dance.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Manilow: Music and Passion Manilow: Music and Passion
Barry Manilow
Победитель
Все номинанты
The Late Late Show with Craig Ferguson The Late Late Show with Craig Ferguson
Крэйг Фергюсон
The Colbert Report The Colbert Report
Стефен Колбер
The 59th Annual Tony Awards The 59th Annual Tony Awards
Хью Джекман
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Дэвид Леттерман
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Thief For playing: "Nick Atwater".
Победитель
Все номинанты
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Холодный дом For playing: "Mr. Tulkinghorn".
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Живой товар For playing: "Bill Meehan".
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Mrs. Harris For playing: "Herman Tarnower".
Джон Войт
Джон Войт
Faith: Pope John Paul II For playing: "Pope John Paul II".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Елизавета I For playing: "Queen Elizabeth I".
Победитель
Все номинанты
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Холодный дом For playing: "Lady Dedlock".
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Ambulance Girl For playing: "Jane Stern".
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
A Little Thing Called Murder For playing: "Sante Kimes".
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Mrs. Harris For playing: "Jean Harris".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
2005 American Music Awards 2005 American Music Awards
Harry Sangmeister, Olin Younger
Победитель
2005 American Music Awards 2005 American Music Awards
Harry Sangmeister, Olin Younger
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, George Harvey, Eli McKinney For episode "American Classics Songbook With Rod Stewart".
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, Harry Sangmeister, George Harvey For episode "Finale".
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Fred Bock For episode #2226.
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
The Girl in the Café The Girl in the Café
Пол Эбботт, Hilary Bevan Jones, Ричард Кертис
Победитель
Все номинанты
Flight 93 Flight 93
Clara George, David Gerber
The Flight That Fought Back The Flight That Fought Back
Phil Craig, Philip Marlow, Christina Bavetta
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elizabeth Karlsen, Pamela Koffler, Кристин Вачон, Chrisann Verges, Джон Уэллс
Flight 93 Flight 93
Clara George, David Gerber
The Flight That Fought Back The Flight That Fought Back
Phil Craig, Philip Marlow, Christina Bavetta
Mrs. Harris Mrs. Harris
Elizabeth Karlsen, Pamela Koffler, Кристин Вачон, Chrisann Verges, Джон Уэллс
Вчера 7.6
Вчера Yesterday
Sudhir Pragjee, Anant Singh, Sanjeev Singh, Helena Spring
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Jon Teschner, Kristijan Petrovic, Renato Grgic, Alen Petkovic
Победитель
Все номинанты
Тайны Бермудского треугольника 7.8
Тайны Бермудского треугольника The Triangle
Robert Cribbett, Garson Yu, Yolanda Santosa, Nate Homan
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Kirk Baxter, Морис Мэрэбл, Angus Wall, Reece Ewing
Тайны Бермудского треугольника 7.8
Тайны Бермудского треугольника The Triangle
Robert Cribbett, Garson Yu, Yolanda Santosa, Nate Homan
Говорящая с призраками 7.8
Говорящая с призраками Ghost Whisperer
Anthony Vitagliano, Paul Matthaeus, Shangyu Yin, Erin Sarofsky
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Kirk Baxter, Морис Мэрэбл, Angus Wall, Reece Ewing
Говорящая с призраками 7.8
Говорящая с призраками Ghost Whisperer
Anthony Vitagliano, Paul Matthaeus, Shangyu Yin, Erin Sarofsky
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Thomas Cobb, Robert Bradley
Рим 8.8
Рим Rome
Kirk Balden, Angus Wall, Brad Waskewich, Andrew Hall
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Daniel Phillips
Победитель
Все номинанты
The Ten Commandments The Ten Commandments
Khalid Alami, Michele Baylis, Angie Mudge, Jennifer Harty
The Ten Commandments The Ten Commandments
Khalid Alami, Michele Baylis, Angie Mudge, Jennifer Harty
Mrs. Harris Mrs. Harris
Michele Baylis, Julie Hewett, Tina Roesler Kerwin, Elisa Marsh
Into the West Into the West
Tarra D. Day For episode "Ghost Dance".
Into the West Into the West
Gail Kennedy For episode "Wheel To The Stars".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Black. White. Black. White.
Will Huff, Brian Sipe, Keith VanderLaan For episode "Hour One".
Победитель
Все номинанты
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Michele Tyminski Schoenbach, Debbie Zoller For episode "Quentin Costa".
Рим 8.8
Рим Rome
Federico Laurenti, Francesco Nardi, Maurizio Silvi, Laura Tonello For episode "Caesarion".
Рим 8.8
Рим Rome
Federico Laurenti, Francesco Nardi, Maurizio Silvi, Laura Tonello For episode "Caesarion".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash, Michele Tyminski Schoenbach, Debbie Zoller For episode "Quentin Costa".
CSI: Место преступления Нью-Йорк
CSI: Место преступления Нью-Йорк CSI: NY
John Goodwin, James MacKinnon, Rela Martine, Perri Sorel For episode "Wasted".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Patricia Bunch, Greg Cannom, Karen Kawahara, Farah Bunch For episode "Finale".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Owner Of A Lonely Heart".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, David Williams, Heather Mages For episode #1109.
CSI: Место преступления Нью-Йорк
CSI: Место преступления Нью-Йорк CSI: NY
John Goodwin, James MacKinnon, Rela Martine, Perri Sorel For episode "Wasted".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Owner Of A Lonely Heart".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Nathalie Fratti, David Williams, Heather Mages For episode #1109.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
George Faber, Suzan Harrison, Charles Pattinson, Barney Reisz, Nigel Williams
Победитель
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
George Faber, Suzan Harrison, Charles Pattinson, Barney Reisz, Nigel Williams
Победитель
Все номинанты
Into the West Into the West
Стивен Спилберг, Kirk Ellis, William Mastrosimone, Larry Rapaport, David A. Rosemont, Justin Falvey, Darryl Frank
Sleeper Cell Sleeper Cell
Ann Kindberg, Ethan Reiff, Cyrus Voris, Janet Tamaro
Into the West Into the West
Стивен Спилберг, Kirk Ellis, William Mastrosimone, Larry Rapaport, David A. Rosemont, Justin Falvey, Darryl Frank
Sleeper Cell Sleeper Cell
Ann Kindberg, Ethan Reiff, Cyrus Voris, Janet Tamaro
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Rebecca Eaton, Nigel Stafford-Clark
Холодный дом 8.4
Холодный дом Bleak House
Rebecca Eaton, Nigel Stafford-Clark
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Joe Bella For episode "That Special Tug".
Победитель
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Tom Catusi, Mark Spada, Steve Hostomsky, Andrew Evangelista, Mona Lu For episode #2519.
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Katherine Babiak, Mark Jankeloff, Liz Gross, Victor C. Fabilli For episode #2198.
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Katherine Babiak, Mark Jankeloff, Liz Gross, Victor C. Fabilli For episode #2198.
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Michael Karlich For episode "We Will Rock You".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Питер Чакос For episode "The Finale".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Ed Greene, Andy Strauber For episode "The Debate".
Победитель
Все номинанты
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Bob La Masney, Charlie McDaniel, Kathy Oldham, Bruce Peters For episode "The Unfortunate Little Schnauzer".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Into the West Into the West
Geoff Zanelli
Победитель
Все номинанты
Sleeper Cell Sleeper Cell
Paul Haslinger For episode "Al-Faitha (#1.1)".
The Dive from Clausen's Pier The Dive from Clausen's Pier
Bruce Broughton
The Water Is Wide The Water Is Wide
Jeff Beal
Живой товар
Живой товар Human Trafficking
Normand Corbeil For part 1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "6:00 AM - 7:00 AM".
Победитель
Все номинанты
Мастера ужасов 7.3
Мастера ужасов Masters of Horror
Richard Band For episode "Dreams In The Witch House".
Звездные врата: Атлантида 9.2
Звездные врата: Атлантида Stargate Atlantis
Joel Goldsmith For episode "Grace Under Pressure".
Рим 8.8
Рим Rome
Jeff Beal For episode "Triumph".
Сверхъестественное 8.6
Сверхъестественное Supernatural
Christopher Lennertz For episode "Pilot".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Great Performances Great Performances
Paul Gemignani For episode "South Pacific In Concert From Carnegie Hall".
Победитель
Все номинанты
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence, Rob Mathes
Great Performances Great Performances
David Foster For episode "Andrea Bocelli: Amore Under the Desert Sky (#34.2)".
The 59th Annual Tony Awards The 59th Annual Tony Awards
Elliot Lawrence
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Bill Conti
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
Ten Days That Unexpectedly Changed America Ten Days That Unexpectedly Changed America
Джо Берлинджер, Susan Werbe, Sidney Beaumont, Greg Schultz
Победитель
Ten Days That Unexpectedly Changed America Ten Days That Unexpectedly Changed America
Джо Берлинджер, Susan Werbe, Sidney Beaumont, Greg Schultz
Победитель
Все номинанты
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Nathanial Havholm, Этан Прочник, Larry Law, Том Бирс, Patrick Costello, Johnny Petillo, Jeff Conroy, Крис Ни, Tracy Green, Брайан Ловетт, Doug Stanley, David McKillop, Todd Stanley
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, Gary Simson, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin
American Masters American Masters
Мартин Скорсезе, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Nigel Sinclair, Anthony Wall, Prudence Glass, Jeff Rosen
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Nathanial Havholm, Этан Прочник, Larry Law, Том Бирс, Patrick Costello, Johnny Petillo, Jeff Conroy, Крис Ни, Tracy Green, Брайан Ловетт, Doug Stanley, David McKillop, Todd Stanley
Biography Biography
Kevin Burns, Steven C. Smith, Gary Simson, Dierdre O'Hearn, Kim Sheerin
American Masters American Masters
Мартин Скорсезе, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Nigel Sinclair, Anthony Wall, Prudence Glass, Jeff Rosen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
Rome Rome
Dolores Gavin, Vincent Kralyevich, Kristy Sabat, Bill Hunt, Christopher Cassel
Победитель
Rome Rome
Dolores Gavin, Vincent Kralyevich, Kristy Sabat, Bill Hunt, Christopher Cassel
Победитель
Все номинанты
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Рози О’Доннелл, Шари Куксон, John Hoffman, Sheila Nevins, Kelli O'Donnell
Stardust: The Bette Davis Story Stardust: The Bette Davis Story
Tom Brown, George Feltenstein, Peter Jones, Roger Mayer, Melissa Roller, Brian Tessier
National Geographic: Inside 9/11 National Geographic: Inside 9/11
Michael Cascio, Jonathan Towers, Lance Hori, Colette Beaudry, Rachel Milton, Bernard Dudek, Alex Flaster, Nicole Rittenmeyer
How William Shatner Changed the World How William Shatner Changed the World
Susan Werbe, Alan Handel, Malcolm Clark
All Aboard! Rosie's Family Cruise All Aboard! Rosie's Family Cruise
Рози О’Доннелл, Шари Куксон, John Hoffman, Sheila Nevins, Kelli O'Donnell
How William Shatner Changed the World How William Shatner Changed the World
Susan Werbe, Alan Handel, Malcolm Clark
National Geographic: Inside 9/11 National Geographic: Inside 9/11
Michael Cascio, Jonathan Towers, Lance Hori, Colette Beaudry, Rachel Milton, Bernard Dudek, Alex Flaster, Nicole Rittenmeyer
Stardust: The Bette Davis Story Stardust: The Bette Davis Story
Tom Brown, George Feltenstein, Peter Jones, Roger Mayer, Melissa Roller, Brian Tessier
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Large Team Entries - Primarily Multi-Camera Productions)
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Mike Bolanowski For episode "Here Comes The Bedouin!".
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Mike Bolanowski For episode "Here Comes The Bedouin!".
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Conroy Browne, Frederick Hawthorne, Ivan Ladizinsky, Evan Mediuch For episode "Salvation And Desertion".
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Barnaby Levy, Narumi Inatsugu, Ryan Tanner, Oren Castro, Cliff Dorsey For episode "Audition City: Greensboro".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Noel A Guerra, Laronda Morris, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Joe Mastromonaco, Drew Brown For episode "Clothes Off Your Back".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, H.A. Arnarson, Michael Greer, Frederick Hawthorne, J.D. Sievertson, Evan Mediuch, Dave Harrison For episode "Starvation & Lunacy".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, Conroy Browne, Frederick Hawthorne, Ivan Ladizinsky, Evan Mediuch For episode "Salvation And Desertion".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Noel A Guerra, Laronda Morris, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Joe Mastromonaco, Drew Brown For episode "Clothes Off Your Back".
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Atzinger, H.A. Arnarson, Michael Greer, Frederick Hawthorne, J.D. Sievertson, Evan Mediuch, Dave Harrison For episode "Starvation & Lunacy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Small Team Entries - Primarily Single-Camera Productions)
Rome Rome
Jennifer Honn
Победитель
Все номинанты
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Steven Uhlenberg For episode "Prostitution".
AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
Baghdad ER Baghdad ER
Patrick McMahon, Carrie Goldman
AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes: America's Greatest Quips, Comebacks and Catchphrases
Debra Light, Barry A. O'Brien, Tim Preston
American Masters American Masters
Steven Wechsler For episode "John Ford/John Wayne: The Filmmaker and the Legend".
Baghdad ER Baghdad ER
Patrick McMahon, Carrie Goldman
Нет пути назад: Боб Дилан 8.2
Нет пути назад: Боб Дилан No Direction Home: Bob Dylan
Дэвид Тедески (Screened within _"American Masters" (1983)_.)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Anny Lowery Meza, Michael Polito, Catherine Shields, John Zimmer
Победитель
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Anny Lowery Meza, Michael Polito, Catherine Shields, John Zimmer
Победитель
Все номинанты
A Concert for Hurricane Relief A Concert for Hurricane Relief
Paul Musilli, Barry Spitzer, Rico Bolognino, Sean Sohl
Bill Maher: I'm Swiss Bill Maher: I'm Swiss
Sara Aderhold, El Armstrong
The 78th Annual Academy Awards The 78th Annual Academy Awards
Трой Миллер, June Beallor, Jon Bloom, Michael Polito, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Michael J. Shapiro
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Girish Bhargava For episode "Swan Lake With American Ballet Theatre".
Turin 2006: XX Olympic Winter Games Turin 2006: XX Olympic Winter Games
Rachel Pillar, Howard Tate, Patrice Freymond, Don Vermeulen Jr., Jim O'Farrell For the opening ceremony.
A Concert for Hurricane Relief A Concert for Hurricane Relief
Paul Musilli, Barry Spitzer, Rico Bolognino, Sean Sohl
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Clinton Wayne, John E. Jackson, Matthew W. Mungle, Michelle Vittone For episode "Everyone's Waiting".
Победитель
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Clinton Wayne, John E. Jackson, Matthew W. Mungle, Michelle Vittone For episode "Everyone's Waiting".
Победитель
Все номинанты
Into the West Into the West
Gail Kennedy, Matthew W. Mungle For episode "Wheel To The Stars".
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Cherry Peck".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Yesterday".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Wade Daily, Douglas Noe, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1117.
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Stephanie A. Fowler, Eryn Krueger Mekash For episode "Cherry Peck".
Into the West Into the West
Gail Kennedy, Matthew W. Mungle For episode "Wheel To The Stars".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Yesterday".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Wade Daily, Douglas Noe, James Rohland, David Williams, Heather Mages For episode #1117.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality Program
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Andrew Lipson, Michael Maloy, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Courtney MacGregor, Denise Cramsey, Tom Forman, Matt Fisher, Charisse Simonian
Победитель
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Andrew Lipson, Michael Maloy, Ty Pennington, Conrad L. Ricketts, Courtney MacGregor, Denise Cramsey, Tom Forman, Matt Fisher, Charisse Simonian
Победитель
Все номинанты
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Mark L. Walberg, Marsha Bemko
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Cesar Millan, Colette Beaudry
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Пенн Джиллетт, Star Price, Tim Rogan, Теллер, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Michael Goudeau
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Matthew Lahey, Marcia Mulé, Bryan Scott, Rachel Smith
Penn & Teller: Bullshit! Penn & Teller: Bullshit!
Пенн Джиллетт, Star Price, Tim Rogan, Теллер, Mark Wolper, Jon Hotchkiss, Michael Goudeau
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Beth Wichterich, Lisa Tucker, Matthew Lahey, Marcia Mulé, Bryan Scott, Rachel Smith
Dog Whisperer with Cesar Millan Dog Whisperer with Cesar Millan
Kay Sumner, SueAnn Fincke, Mark Hufnail, Jim Milio, Melissa Jo Peltier, Sheila Possner, Cesar Millan, Colette Beaudry
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality-Competition Program
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, David C. Brown, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jennifer Basa
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, David C. Brown, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jennifer Basa
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Пола Абдул, James Breen, Simon Fuller, Найджел Литго, Райан Сикрест, Кен Уорвик, Саймон Коуэлл, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Simon Lythgoe, Charles Boyd
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Харви Вайнштейн, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Noel A Guerra, Джейн Липшиц, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Steve Lichtenstein, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Jennifer Berman, Shari Levine, Gaylen Gawlowski, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Последний герой
Последний герой Survivor
Teri Kennedy, Дэвид Буррис, Mark Burnett, David Dryden, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Daniel Munday, Kate Adler, Benjamin Beatie
Последний герой
Последний герой Survivor
Teri Kennedy, Дэвид Буррис, Mark Burnett, David Dryden, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Daniel Munday, Kate Adler, Benjamin Beatie
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Lance Luckey For episode "Joy's Wedding".
Победитель
Все номинанты
Офис 8.8
Офис The Office
Дэвид Роджерс For episode "Christmas Party".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Nancy Morrison For episode "That's Good, That's Bad".
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "The Ski Lift".
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Stuart Bass For episode "The Ocean Walker".
Дурман 8.6
Дурман Weeds
David Helfand For episode "Good S*** Lollipop".
Офис 8.8
Офис The Office
Дин Холлэнд For episode "Booze Cruise".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
24 часа
24 часа 24
David Latham For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Победитель
Все номинанты
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Sarah Boyd For episode "One Of Them".
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Philip Carr Neel For episode "Race Ipsa".
24 часа
24 часа 24
Scott Powell For episode "9:00 AM - 10:00 AM".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Stephen Semel, Sue Blainey, Sarah Boyd For episode "Live Together, Die Alone" (Parts 1 & 2).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Beverley Mills For part 1.
Победитель
Все номинанты
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Melanie Oliver For part 2.
The Ten Commandments The Ten Commandments
Mark Conte, Victor Du Bois, Klaus Hundsbichler, Ingrid Koller
The Girl in the Café The Girl in the Café
Mark Day
The Ten Commandments The Ten Commandments
Mark Conte, Victor Du Bois, Klaus Hundsbichler, Ingrid Koller
Flight 93 Flight 93
Scott Boyd
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Into the West Into the West
George Tarrant, Richard D. Rogers, Rick Alexander For episode "Dreams And Schemes".
Победитель
Все номинанты
Into the West Into the West
Bayard Carey, Richard D. Rogers, Rick Alexander For episode "Hell On Wheels".
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Ken Campbell, Paul Hamblin For part 1.
The Ten Commandments The Ten Commandments
Alistair Crocker, Terry O'Bright, Keith Rogers For part II.
Sleeper Cell Sleeper Cell
Joe Earle, Roger Pietschmann, Elmo Ponsdomenech For episode "Youmud Din (#1.10)".
Into the West Into the West
Bayard Carey, Richard D. Rogers, Rick Alexander For episode "Hell On Wheels".
Елизавета I
Елизавета I Elizabeth I
Ken Campbell, Paul Hamblin For part 1.
Flight 93 Flight 93
Mark Linden, Tara A. Paul, Harry E. Snodgrass, Liam Lockhart
Sleeper Cell Sleeper Cell
Joe Earle, Roger Pietschmann, Elmo Ponsdomenech For episode "Youmud Din (#1.10)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
William Butler, Craig Hunter, Peter Kelsey, Clark King For episode "Finding Nimmo".
Победитель
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
William Butler, Craig Hunter, Peter Kelsey, Clark King For episode "Finding Nimmo".
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Frank Morrone, Sean Rush, Scott Weber, David Yaffe For episode "Live Together, Die Alone" (part 2).
24 часа
24 часа 24
William Gocke, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "7:00 AM - 8:00 AM".
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Russell C. Fager, Gerry Lentz, Richard Weingart For episode "Euphoria", part 1.
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Michael Fowler, Yuri Reese, William Smith For episode "A Bullet Runs Through It".
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Rick Bal, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "Scattered".
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Rick Bal, Mike Olman, Kenneth Kobett For episode "Scattered".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Baghdad ER Baghdad ER
Lila Yomtoob
Победитель
Все номинанты
Нет пути назад: Боб Дилан 8.2
Нет пути назад: Боб Дилан No Direction Home: Bob Dylan
Jennifer L. Dunnington, Annette Kudrak, Fred Rosenberg, Philip Stockton, Allan Zaleski (Screened within _"American Masters" (1983)_.)
American Experience American Experience
Jeff K. Brunello, Daniel Colman, Jack Levy, Doug Madick, Kim Roberts, Vince Balunas For episode "Two Days in October (#18.1)".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Rick Livingstone, Mike Bolanowski For episode "Here Comes The Bedouin!".
Последний герой
Последний герой Survivor
Glen Frazier, Ryan Owens, Monique Reymond, Mark Jasper, Vince Tennant, Rick Livingstone, Michael Brake, Matt Slivinski For episode "Big Trek, Big Trouble, Big Surprise".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Evan Finn, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Matt Deitrich, Andrew Kozar, Rick Livingstone, Mike Bolanowski For episode "Here Comes The Bedouin!".
American Experience American Experience
Jeff K. Brunello, Daniel Colman, Jack Levy, Doug Madick, Kim Roberts, Vince Balunas For episode "Two Days in October (#18.1)".