Кифер Сазерленд, Брайан Грейзер, Джон Кассар, Robert Cochran, Мэнни Кото, Фьюри, Дэвид, Ховард Гордон, Evan Katz, Michael Klick, Stephen Kronish, Michael Loceff, Джоэль Сарноу, Брэд Тернер
Победитель
24 часа24
Победитель
8.7
СопраноThe Sopranos
Генри Брончтейн, Martin Bruestle, Дэвид Чейз, Diane Frolov, Brad Grey, Ilene S. Landress, Andrew Schneider, Gianna Maria Smart, Terence Winter, Мэттью Уэйнер
8.7
9.2
Западное крылоThe West Wing
Алекс Грейвз, Kristin Harms, Michael Hissrich, Кристофер Мисиано, Peter Noah, Lawrence O'Donnell, Джон Уэллс, Andrew Stearn, Eli Attie, Patrick Ward, Дебора Кан
Доктор ХаусHouse M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Doris Egan, Katie Jacobs, Лоуренс Каплоу, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, David Semel, David Shore, Matt Witten, Рассел Френд, Гаррет Лернер
9.2
8.2
Анатомия страстиGrey's Anatomy
Питер Хортон, Betsy Beers, Rob Corn, Mark Gordon, Kip Koenig, Джеймс Д. Пэрриотт, Tony Phelan, Shonda Rhimes, Mimi Schmir, Гэбриэлль Дж. Стэнтон, Krista Vernoff, Harry Werksman, Mark Wilding, Джоан Рэйтер
8.2
Доктор ХаусHouse M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Doris Egan, Katie Jacobs, Лоуренс Каплоу, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, David Semel, David Shore, Matt Witten, Рассел Френд, Гаррет Лернер
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Richard Gasparian, Дэна Гулд, Al Jean, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Carolyn Omine, Don Payne, Raymond S. Persi, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Дэвид Силверман, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Shannon O'Connor For episode "The Seemingly Neverending Story".
Победитель
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Победитель
Camp Lazlo!Camp Lazlo!
Phil Cummings, Брайан А Миллер, Клэй Морроу, Джо Мюррэй, Кент Осборн, Cosmo Segurson, Брайан Шисли, О’Хэр, Марк, Merriwether Williams, Jennifer Pelphrey, Mike Roth, Shareena Carlson, Kaz, Стив Литтл, Maureen Mlynarczyk, Lindsey Pollard, Dong-kun Won, Jong Ho Kim For episode "Hello Dolly/Over Cooked Beans".
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Стоф, Эрик For episode "Trapped In The Closet".
Foster's Home for Imaginary FriendsFoster's Home for Imaginary Friends
Роберт Альварес, Vincent Aniceto, Lauren Faust, Крэйг Маккракен, Брайан А Миллер, Jennifer Pelphrey, Eric Pringle For episode "Go Goo Go".
8.6
ГриффиныFamily Guy
David A. Goodman, Andi Klein, Сет МакФарлейн, Дэн Повенмайр, Майкл Роу, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Chris Robertson, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Shannon Smith For episode "PTV".
8.6
Джерри Брукхаймер, Эллисон Чейз, Phil Keoghan, Jonathan Littman, John Moffet, Robert C. Mora, Cynthia A. Palormo, Bill Pruitt, Alex Rader, Bertram van Munster, Hayma Washington, Evan Weinstein, Giselle Parets, Elise Doganieri, David C. Brown, Barry Hennessey, Bob Parr, Mark A. Vertullo, Michael Noval, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Michael Norton, Amy Chacon, Jennifer Basa
Победитель
Удивительная гонкаThe Amazing Race
Победитель
Танцы со звездамиDancing with the Stars
Том Бержерон, Conrad Green, Samantha Harris, Richard Hopkins, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli, Izzie Pick Ibarra, Len Goodman, Rob Wade, Matilda Zoltowski
American IdolAmerican Idol: The Search for a Superstar
Пола Абдул, James Breen, Simon Fuller, Найджел Литго, Райан Сикрест, Кен Уорвик, Саймон Коуэлл, Randy Jackson, Cécile Frot-Coutaz, Megan Michaels, Simon Lythgoe, Charles Boyd
7.7
Проект ПодиумProject Runway
Хайди Клум, Харви Вайнштейн, Frances Berwick, Rich Buhrman, Rich Bye, Andy Cohen, Дэн Катфорт, Noel A Guerra, Джейн Липшиц, Barbara Schneeweiss, Bob Weinstein, Michael Rucker, Steve Lichtenstein, Alexandra Lipsitz, Benjamin Mack, Jennifer Berman, Shari Levine, Gaylen Gawlowski, Jane Cha Cutler, Desiree Gruber, Andrew Wallace
Последний геройSurvivor
Teri Kennedy, Дэвид Буррис, Mark Burnett, David Dryden, Kevin Greene, Jesse Jensen, John Kirhoffer, Doug McCallie, Cathrine Irgens Nilsen, Charlie Parsons, David Pritikin, Jeff Probst, Conrad Riggs, Tom Shelly, Daniel Munday, Kate Adler, Benjamin Beatie
