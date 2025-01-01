Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1972

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1972 году

Место проведения Pantages Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 14 мая 1972
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement by a Performer in Music or Variety
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Харви Кормен
Победитель
Все номинанты
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Рут Баззи
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Лили Томлин
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Any Area of Creative Technical Crafts
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Michel Deloire, Pierre Goupil, Yves Omer
Победитель
Все номинанты
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Warren Bush, Robert Guenette, Robert Larson, Nicholas Webster, David L. Wolper For episodes: "The Plot to Murder Hitler", "The Last Days of John Dillinger".
U.S.A. U.S.A.
Edie Panda Shown within "Hollywood Television Theater".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Program or Feature Length Film Made for Television, a Single Program of a Series or a Special Program
The Scarecrow The Scarecrow
Jan Scott
Победитель
Все номинанты
Look Homeward, Angel Look Homeward, Angel
Ben Edwards
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lucien Hafley, Gibson Holley
The Snow Goose The Snow Goose
Stanley Morris Shown within "Hallmark Hall of Fame" (1951)_
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lucien Hafley, Gibson Holley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Musical or Variety Single Program of a Series or a Special Program
Diana! Diana!
E. Jay Krause
Победитель
Все номинанты
Flip Flip
Romain Johnston
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom For episode with Vincent Price and Eydie Gormé.
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom For episode with Vincent Price and Eydie Gormé.
The Glen Campbell Goodtime Hour The Glen Campbell Goodtime Hour
Robert Checchi, René Lagler
The Glen Campbell Goodtime Hour The Glen Campbell Goodtime Hour
Robert Checchi, René Lagler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Children's Programming - Individuals
Все номинанты
Sesame Street Sesame Street
George Riesenberger For episode on 5 January 1972.
Play It Again, Charlie Brown Play It Again, Charlie Brown
John Scott Trotter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Children's Programming - Programs
Sesame Street Sesame Street
Jon Stone, David D. Connell
Победитель
Sesame Street Sesame Street
Jon Stone, David D. Connell
Победитель
Все номинанты
The Electric Company The Electric Company
Samuel Y. Gibbon Jr., David D. Connell
The Electric Company The Electric Company
Samuel Y. Gibbon Jr., David D. Connell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Alan Johnson
Победитель
Все номинанты
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ernie Flatt For episode with Mel Tormé and Nanette Fabray.
The Fabulous Fordies The Fabulous Fordies
Tom Hansen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Lloyd Ahern Sr. For episode "Blueprint for Murder (#1.7)".
Победитель
Все номинанты
Hawaii Five-O Hawaii Five-O
Robert L. Morrison
Arnie Arnie
Charles G. Clarke
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television
Brian's Song Brian's Song
Joseph F. Biroc
Победитель
Все номинанты
Дуэль 7.6
Дуэль Duel
Jack A. Marta
The Snow Goose The Snow Goose
Ray Henman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costume Design
Elizabeth R Elizabeth R
Elizabeth Waller For episode "The Lion's Cub".
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Bob Mackie, Ret Turner For episode with Art Carney.
The Fabulous Fordies The Fabulous Fordies
Ret Turner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Daytime Drama - Individuals
Все номинанты
Another World Another World
Gene Martin, Jack Coffey, Selwyn Reed, Louis Gerard
Another World Another World
Gene Martin, Jack Coffey, Selwyn Reed, Louis Gerard
All My Children All My Children
Mel Handelsman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Daytime Drama - Programs
The Doctors The Doctors
Allen Potter
Победитель
Все номинанты
General Hospital General Hospital
James Young
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
Все номинанты
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Пол Линд
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Peter Marshall
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Daytime Programming - Programs
Все номинанты
Dinah's Place Dinah's Place
Henry Jaffe, Дина Шор, Fred Tatashore
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Bill Armstrong, Merrill Heatter, Bob Quigley, Jay Redack
Dinah's Place Dinah's Place
Henry Jaffe, Дина Шор, Fred Tatashore
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Bill Armstrong, Merrill Heatter, Bob Quigley, Jay Redack
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Эдвард М. Абромс For episode "Death Lends a Hand (#1.2)".
Победитель
Все номинанты
Longstreet Longstreet
Joseph Dervin
The Bold Ones: The Lawyers The Bold Ones: The Lawyers
Richard Bracken, Gloryette Clark, J. Terry Williams
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program Made for Television
Brian's Song Brian's Song
Bud S. Isaacs
Победитель
Все номинанты
The Glass House The Glass House
Gene Fowler Jr.
The Snow Goose The Snow Goose
Ken Pearce
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for News and Documentary Programming - Regularly Scheduled News Programs and Coverage of Special Events
National Geographic Specials National Geographic Specials
David Saxon "Monkeys, Apes & Man"
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Дуэль 7.6
Дуэль Duel
Sam Caylor, Dale Johnston, Jack Kirschner, Ronald LaVine, Sid Lubow, Richard Raderman, John Stacy, James Troutman, Jerry Christian
Победитель
Дуэль 7.6
Дуэль Duel
Sam Caylor, Dale Johnston, Jack Kirschner, Ronald LaVine, Sid Lubow, Richard Raderman, John Stacy, James Troutman, Jerry Christian
Победитель
Все номинанты
Brian's Song Brian's Song
George C. Emick, Wayne Fury, Ralph Hickey, Marvin I. Kosberg, Paul Laune, Monty Pearce, Harold E. Wooley
Brian's Song Brian's Song
George C. Emick, Wayne Fury, Ralph Hickey, Marvin I. Kosberg, Paul Laune, Monty Pearce, Harold E. Wooley
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roger Sword, Charles L. Campbell, Colin C. Mouat
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roger Sword, Charles L. Campbell, Colin C. Mouat
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
Fireball Forward Fireball Forward
Richard Overton, Theodore Soderberg
Победитель
Все номинанты
Brian's Song Brian's Song
Alfred E. Overton, William J. Montague
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roy Granville, Eddie Nelson, George Porter
Brian's Song Brian's Song
Alfred E. Overton, William J. Montague
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roy Granville, Eddie Nelson, George Porter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Live or Tape Sound Mixing
All in the Family All in the Family
Norman Dewes For episode "The Elevator Story".
Победитель
Все номинанты
Bing Crosby and His Friends Bing Crosby and His Friends
William Cole
Flip Flip
Dave Williams
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
Kung Fu Kung Fu
Frank Westmore For episode "Pilot" (#1.0).
Победитель
Все номинанты
Night Gallery Night Gallery
John Chambers, Leonard Engelman, Nick Marcellino For episode "Pickman's Model".
Gideon Gideon
Harry Blake Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Night Gallery Night Gallery
John Chambers, Leonard Engelman, Nick Marcellino For episode "Pickman's Model".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series
The Bold Ones: The Lawyers The Bold Ones: The Lawyers
Pete Rugolo For episode "In Defense of Ellen McKay".
Победитель
Все номинанты
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Billy Goldenberg For episode "Lady in Waiting (#1.5)".
Love, American Style Love, American Style
Charles Fox
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition - For a Special Program
Джейн Эйр 6.4
Джейн Эйр Jane Eyre
John Williams
Победитель
Все номинанты
Brian's Song Brian's Song
Мишель Легран
The Snow Goose The Snow Goose
Carl Davis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction of a Variety, Musical or Dramatic Program
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Elliot Lawrence
Победитель
Все номинанты
Chevrolet Presents the Golddiggers Chevrolet Presents the Golddiggers
Van Alexander For episode with Fess Parker.
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
James E. Dale For episode with Jean Stapleton and Mike Connors.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music, Lyrics and Special Material
The Funny Side The Funny Side
Ray Charles For episode "The Funny Side of Marriage".
Победитель
Все номинанты
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Billy Barnes For episode with Liza Minnelli.
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Earl Brown
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Religious Programming - Individuals
A City of the King A City of the King
Lon Stucky
Победитель
And David Wept And David Wept
Alfredo Antonini
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Religious Programming - Programs
Все номинанты
Insight Insight
Ellwood Kieser, John Meredyth Lucas
This Is the Life The Fisher Family
Martin J. Neeb Jr., Melvin Hersh, Stan Hersh
This Is the Life The Fisher Family
Martin J. Neeb Jr., Melvin Hersh, Stan Hersh
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Sports Programming
1971 AFC Championship Game 1971 AFC Championship Game
Gene Martin, William P. Kelley, Cal Shadwell, Frank Manfredi, Buddy Joseph, Billy Barnes, Mario Ciarlo, Ron Charbonneau, Jim Culley, Corey Leible, Jack Bennett
Победитель
1971 AFC Championship Game 1971 AFC Championship Game
Gene Martin, William P. Kelley, Cal Shadwell, Frank Manfredi, Buddy Joseph, Billy Barnes, Mario Ciarlo, Ron Charbonneau, Jim Culley, Corey Leible, Jack Bennett
Победитель
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Победитель
Все номинанты
1972 Rose Bowl 1972 Rose Bowl
Lou Kusserow, Scotty Connal
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
Sapporo 1972: XI Olympic Winter Games Sapporo 1972: XI Olympic Winter Games
Jack Perkins Official ATAS database lists title as "XI Olympic Winter Games".
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
1972 Rose Bowl 1972 Rose Bowl
Lou Kusserow, Scotty Connal
1971 World Series 1971 World Series
Lou Kusserow
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Heino Ripp, Gene Martin, Al Camoin, Don Mulvaney, Frank Gaeta
Победитель
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Heino Ripp, Gene Martin, Al Camoin, Don Mulvaney, Frank Gaeta
Победитель
Все номинанты
Flip Flip
Ray Figelski, Rick Lombardo, Jon Olson, Louis Fusari, Wayne Osterhout
Gideon Gideon
Bob Keys, O. Tamburri, Jon Olson, Don Mulvaney Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Gideon Gideon
Bob Keys, O. Tamburri, Jon Olson, Don Mulvaney Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Flip Flip
Ray Figelski, Rick Lombardo, Jon Olson, Louis Fusari, Wayne Osterhout
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Video Tape Editing
Great Performances Great Performances
Patrick McKenna For episode "Hogans Goat". Originally aired as an NET "Special of the Week" special.
Победитель
Все номинанты
Great Performances Great Performances
Frank Herold For episode "Paradise Lost". Originally aired on _"NET Playhouse" (1966)_.
The ABC Comedy Hour The ABC Comedy Hour
Mike Wenig For episode "The Twentieth Century Folies ".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Кэррол О’Коннор
All in the Family For playing: "Archie Bunker".
Победитель
Все номинанты
Тони Ренделл
The Odd Couple For playing: "Felix Unger".
Джек Клагмен
Джек Клагмен
The Odd Couple For playing: "Oscar Madison".
Редд Фокс
Sanford and Son For playing: "Fred Sanford".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Питер Фальк
Питер Фальк
Коломбо For playing: "Columbo".
Победитель
Все номинанты
Майк Коннорс
Mannix For playing: "Joe Mannix".
Кейт Мишель
The Six Wives of Henry VIII For playing: "Henry VIII".
Рэймонд Берр
Ironside For playing: "Robert T. Ironside".
Robert Young
Marcus Welby, M.D. For playing: "Dr. Marcus Welby".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Джин Стэплтон
All in the Family For playing: "Edith Bunker".
Победитель
Все номинанты
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Mary Richards".
Sandy Duncan
Funny Face For playing: "Sandy Stockton".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Elizabeth R For playing: "Queen Elizabeth I".
Победитель
Все номинанты
Пегги Липтон
Пегги Липтон
Mod Squad For playing: "Julie Barnes".
Susan Saint James
McMillan & Wife For playing: "Peggy Maxwell".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Джон Рич
All in the Family For Sammy's Visit (1972)
Победитель
Все номинанты
Джей Сэндрич
The Mary Tyler Moore Show For Thoroughly Unmilitant Mary (1971)
Питер Болдуин
The Mary Tyler Moore Show For Where There's Smoke, There's Rhoda (1972)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy, Variety or Music
Martin Charnin
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Победитель
Walter C. Miller
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Победитель
Все номинанты
Roger Englander
New York Philharmonic Young People's Concerts For Liszt and the Devil (1972)
Dave Powers
Julie and Carol at Lincoln Center
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program
Tom Gries
The Glass House
Победитель
Все номинанты
Филдер Кук
The Homecoming: A Christmas Story
Patrick Garland
The Snow Goose
Базз Кьюлик
Brian's Song
Paul Bogart
Look Homeward, Angel
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Александер Сингер
The Bold Ones: The Lawyers For episode "The Invasion of Kevin Ireland".
Победитель
Все номинанты
Эдвард М. Абромс
Коломбо For episode "Short Fuse (#1.6)".
Дэниел Питри
The Man and the City For episode "Hands of Love".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Art Fisher
The Sonny and Cher Comedy Hour For episode with 'Tony Randall'.
Победитель
Все номинанты
Tim Kiley
Flip For episode on 16 December 1971 (with Petula Clark and Redd Foxx).
Dave Powers
The Carol Burnett Show For episode with Carol Channing and Steve Lawrence.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding New Series
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Победитель
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Chris Bearde, Allan Blye
The Six Wives of Henry VIII The Six Wives of Henry VIII
Mark Shivas, Ronald Travers
Sanford and Son Sanford and Son
Бад Йоркин, Aaron Ruben
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Chris Bearde, Allan Blye
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Everett Chambers, Ричард Левинсон, Уильям Линк (Shown within The NBC Mystery Movie (1971).)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Lou Grant".
Победитель
Все номинанты
Роб Райнер
Роб Райнер
All in the Family For playing: "Michael Stivic".
Ted Knight
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Ted Baxter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Джек Уорден
Джек Уорден
Brian's Song For playing: "George Halas".
Победитель
Все номинанты
Greg Morris
Mission: Impossible For playing: "Barney Collier".
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Marcus Welby, M.D. For playing: "Steven Kiley".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Comedy
Сэлли Стразерс
All in the Family For playing: "Gloria Stivic". Tied with Valerie Harper for Mary Tyler Moore (1970).
Победитель
Валери Харпер
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Rhoda Morgenstern". Tied with Sally Struthers for All in the Family (1971).
Победитель
Все номинанты
Клорис Личмен
Клорис Личмен
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Phyllis Lindstrom".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Drama
Дженни Агаттер
Дженни Агаттер
The Snow Goose For playing: "Fritha".
Победитель
Все номинанты
Gail Fisher
Mannix For playing: "Peggy Fair".
Elena Verdugo
Marcus Welby, M.D. For playing: "Consuelo Lopez".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Series - Comedy
All in the Family All in the Family
Norman Lear
Победитель
Все номинанты
Sanford and Son Sanford and Son
Бад Йоркин, Aaron Ruben
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Джеймс Л Брукс, Allan Burns, David Davis
The Odd Couple The Odd Couple
Гэрри Маршалл, Джерри Белсон, Jerry Davis
The Odd Couple The Odd Couple
Гэрри Маршалл, Джерри Белсон, Jerry Davis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Series - Drama
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Победитель
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson
Победитель
Все номинанты
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Everett Chambers, Ричард Левинсон, Уильям Линк (Shown within The NBC Mystery Movie (1971).)
Mannix Mannix
Bruce Geller, Ivan Goff, Ben Roberts
The Six Wives of Henry VIII The Six Wives of Henry VIII
Mark Shivas, Ronald Travers
Marcus Welby, M.D. Marcus Welby, M.D.
David J. O'Connell, David Victor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Кейт Мишель
The Six Wives of Henry VIII For playing: "Henry VIII". For episode: "Catherine Howard".
Победитель
Все номинанты
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс
Brian's Song For playing: "Gale Sayers".
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Джейн Эйр For playing: "Edward Rochester".
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Brian's Song For playing: "Brian Piccolo".
Ричард Харрис
Ричард Харрис
The Snow Goose For playing: "Philip Rhayadar".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Elizabeth R For playing: "Queen Elizabeth I". For episode: "The Shadow In The Sun".
Победитель
Все номинанты
Хелен Хэйс
Do Not Fold, Spindle or Mutilate For playing: "Sophie Tate Curtis".
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Elizabeth R For playing: "Queen Elizabeth I". For episode: "The Lion's Cub".
Патриция Нил
The Homecoming: A Christmas Story For playing: "Olivia Walton".
Сюзанна Йорк
Джейн Эйр For playing: "Jane Eyre".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Program - Drama or Comedy
Brian's Song Brian's Song
Paul Junger Witt
Победитель
Все номинанты
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson For The Lion's Cub (1971)
The Six Wives of Henry VIII The Six Wives of Henry VIII
Mark Shivas, Ronald Travers For Jane Seymour (1970)
All in the Family All in the Family
Norman Lear For Sammy's Visit (1972)
Elizabeth R Elizabeth R
Roderick Graham, Christopher Sarson For The Lion's Cub (1971)
The Snow Goose The Snow Goose
Frank O'Connor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Program - Variety or Musical - Classical Music
Bernstein on Beethoven: A Celebration in Vienna Beethoven's Birthday: A Celebration in Vienna with Leonard Bernstein
Leonard Bernstein, Humphrey Burton, James Krayer
Победитель
Все номинанты
The Peking Ballet: First Spectacular from China The Peking Ballet: First Spectacular from China
Lucy Jarvis
The Trial of Mary Lincoln The Trial of Mary Lincoln
Peter Herman Adler, Peter Griffiths
Heifetz Heifetz
Jascha Heifetz, Paul Louis, Lester Shurr
The Trial of Mary Lincoln The Trial of Mary Lincoln
Peter Herman Adler, Peter Griffiths
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Джек Леммон, Joseph Cates, Martin Charnin
Победитель
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Джек Леммон, Joseph Cates, Martin Charnin
Победитель
Все номинанты
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Флип Уилсон For episode on 2 March 1972 (with Sammy Davis Jr., Lily Tomlin and Ed McMahon).
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Шер, Chris Bearde, Allan Blye, Сонни Боно For episode on 31 January 1972.
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Джули Эндрюс, Кэрол Барнетт, Joe Hamilton
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Флип Уилсон For episode on 2 March 1972 (with Sammy Davis Jr., Lily Tomlin and Ed McMahon).
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Джули Эндрюс, Кэрол Барнетт, Joe Hamilton
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Шер, Chris Bearde, Allan Blye, Сонни Боно For episode on 31 January 1972.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Series - Musical
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Кэрол Барнетт, Joe Hamilton, Arnie Rosen
Победитель
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Кэрол Барнетт, Joe Hamilton, Arnie Rosen
Победитель
Все номинанты
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Флип Уилсон
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Флип Уилсон
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Шер, Chris Bearde, Allan Blye, Сонни Боно
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Дин Мартин, Greg Garrison
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Шер, Chris Bearde, Allan Blye, Сонни Боно
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Series - Talk
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Дик Каветт, John Gilroy
Победитель
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Дик Каветт, John Gilroy
Победитель
Все номинанты
The David Frost Show The David Frost Show
David Frost, Peter Baker
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova
The David Frost Show The David Frost Show
David Frost, Peter Baker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy
All in the Family All in the Family
Burt Styler For Edith's Problem (1972)
Победитель
Все номинанты
All in the Family All in the Family
Norman Lear, Burt Styler For The Saga of Cousin Oscar (1971)
All in the Family All in the Family
Phil Mishkin, Alan J. Levitt For Mike's Problem (1971)
All in the Family All in the Family
Phil Mishkin, Alan J. Levitt For Mike's Problem (1971)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
The Trial of Mary Lincoln The Trial of Mary Lincoln
Anne Howard Bailey
Победитель
Все номинанты
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Bob Ellison, Marty Farrell, Ken Welch, Mitzie Welch
'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin 'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin
Martin Charnin
Julie and Carol at Lincoln Center Julie and Carol at Lincoln Center
Bob Ellison, Marty Farrell, Ken Welch, Mitzie Welch
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Ричард Левинсон, Уильям Линк For episode "Death Lends a Hand (#1.2)".
Победитель
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Ричард Левинсон, Уильям Линк For episode "Death Lends a Hand (#1.2)".
Победитель
Все номинанты
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Стивен Бокко For episode "Murder by the Book (#1.1)".
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Jackson Gillis For episode "Suitable for Framing (#1.4)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama - Adaptation
Brian's Song Brian's Song
William Blinn
Победитель
Все номинанты
The Homecoming: A Christmas Story The Homecoming: A Christmas Story
Earl Hamner Jr.
The Snow Goose The Snow Goose
Paul Gallico
The Glass House The Glass House
Tracy Keenan Wynn
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama - Original Teleplay
To All My Friends on Shore To All My Friends on Shore
Allan Sloane
Победитель
Все номинанты
Goodbye, Raggedy Ann Goodbye, Raggedy Ann
Jack Sher
Thief Thief
John D.F. Black
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Art Baer, Roger Beatty, Stan Burns, Stan Hart, Don Hinkley, Ben Joelson, Heywood Kling, Mike Marmer, Arnie Rosen, Larry Siegel For episode with 'Tim Conway' and Ray Charles.
Победитель
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Art Baer, Roger Beatty, Stan Burns, Stan Hart, Don Hinkley, Ben Joelson, Heywood Kling, Mike Marmer, Arnie Rosen, Larry Siegel For episode with 'Tim Conway' and Ray Charles.
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Стив Мартин, Bob Arnott, Chris Bearde, Allan Blye, George Burditt, Боб Эйнштейн, Phil Hahn, Coslough Johnson, Paul Wayne For episode with Carroll O'Connor.
Flip Flip
Herbert Baker, Hal Goodman, Sidney Green, Richard Hills, Bob Schiller, Bob Weiskopf, Флип Уилсон, Larry Klein For episode on 2 March 1972 (with Sammy Davis Jr., Lily Tomlin and Ed McMahon).
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Стив Мартин, Bob Arnott, Chris Bearde, Allan Blye, George Burditt, Боб Эйнштейн, Phil Hahn, Coslough Johnson, Paul Wayne For episode with Carroll O'Connor.
Прайм-таймовая «Эмми» / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Docu-Drama
The Search for the Nile The Search for the Nile
Christopher Ralling
Победитель
Все номинанты
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Warren Bush, Robert Guenette, Robert Larson For episode "The Plot to Murder Hitler".
Прайм-таймовая «Эмми» / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - General Programming
Все номинанты
Mutual of Omaha's Wild Kingdom Mutual of Omaha's Wild Kingdom
Don Meier
The French Chef The French Chef
Julia Child, Ruth Lockwood
The Magical World of Disney Disneyland
Ron Miller
Прайм-таймовая «Эмми» / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Individuals
Все номинанты
The Search for the Nile The Search for the Nile
Michael Hastings, Derek Marlowe
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше