Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1999

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1999 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 12 сентября 1999
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Ally McBeal Ally McBeal
Дэвид Э. Келли, Джеффри Крамер, Mike Listo, Jonathan Pontell, Стив Робин, Pamela J. Wisne
Ally McBeal Ally McBeal
Дэвид Э. Келли, Джеффри Крамер, Mike Listo, Jonathan Pontell, Стив Робин, Pamela J. Wisne
Все номинанты
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Келси Грэммер, David Angell, Maggie Blanc, Питер Кэйси, Роб Гринберг, Janis Hirsch, Joe Keenan, Джей Коген, David Lee, Кристофер Ллойд, David Lloyd, Джеффри Ричманн
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Такер Коули, Синди Чупак, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Ellen Sandler, Лев Шнайдер, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens, Kathy Ann Stumpe
Друзья 8.2
Друзья Friends
Richard Allen, Кевин Брайт, Wil Calhoun, Adam Chase, Ted Cohen, Дэвид Крэйн, Майкл Кёртис, Shana Goldberg-Meehan, Alexa Junge, Марта Кауффман, Wendy Knoller, Seth Kurland, Greg Malins, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Barry Jossen, Майкл Патрик Кинг, Даррен Стар
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Практика
Практика The Practice
Дэвид Э. Келли, Robert Breech, Джеффри Крамер, Christina Musrey, Gary M. Strangis, Pamela J. Wisne
Победитель
Все номинанты
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Майкл Крайтон, Penny Adams, Neal Baer, Christopher Chulack, Carol Flint, Джонатан Каплан, Джек Орман, Wendy Spence, Джон Уэллс, Lydia Woodward
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Стивен Бокко, Пэрис Барклай, Bill Clark, Steven DePaul, Robert J. Doherty, Leonard Gardner, Дэвид Милч, Doug Palau, Meredith Stiehm, Mark Tinker, Николас Вуттон
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Рене Бальцер, William N. Fordes, Billy Fox, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Кэти МакКормик, Эдвин Шерин, David Shore, Richard Sweren, Дик Вульф, Ed Zuckerman
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Третья планета от Солнца For playing: "Dick Solomon".
Победитель
Все номинанты
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Spin City For playing: "Mike Flaherty".
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер For playing: "Frasier Crane".
Пол Райзер
Пол Райзер
Mad About You For playing: "Paul Buchman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка For playing: "Andy Sipowicz".
Победитель
Все номинанты
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Закон и порядок For playing: "Jack McCoy".
Джимми Смитс
Джимми Смитс
Полиция Нью-Йорка For playing: "Bobby Simone".
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Практика For playing: "Bobby Donnell".
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано For playing: "Tony Soprano".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Хелен Хант
Хелен Хант
Mad About You For playing: "Jamie Buchman".
Победитель
Все номинанты
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе For playing: "Carrie Bradshaw".
Дженна Эльфман
Дженна Эльфман
Dharma & Greg For playing: "Dharma Montgomery".
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal For playing: "Ally McBeal".
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано For playing: "Carmela Soprano".
Победитель
Все номинанты
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано For playing: "Jennifer Melfi".
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Скорая помощь For playing: "Carol Hathaway".
Кристин Лати
Chicago Hope For playing: "Kathryn Austin".
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Секретные материалы For playing: "Dana Scully".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер For playing: "Niles Crane".
Победитель
Все номинанты
Питер МакНикол
Питер МакНикол
Ally McBeal For playing: "John Cage".
Джон Махони
Фрейзер For playing: "Martin Crane".
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Just Shoot Me! For playing: "Dennis Finch".
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Майкл Бадалуччо
Практика For playing: "Jimmy Berluti".
Победитель
Все номинанты
Стив Харрис
Стив Харрис
Практика For playing: "Eugene Young".
Стивен Хилл
Стивен Хилл
Закон и порядок For playing: "Adam Schiff".
Ноа Уайли
Ноа Уайли
Скорая помощь For playing: "John Carter".
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Закон и порядок For playing: "Rey Curtis".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Кристен Джонстон
Кристен Джонстон
Третья планета от Солнца For playing: "Sally Solomon".
Победитель
Все номинанты
Уэнди Малик
Уэнди Малик
Just Shoot Me! For playing: "Nina Van Horn".
Люси Лью
Люси Лью
Ally McBeal For playing: "Ling Woo".
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Друзья For playing: "Phoebe Buffay".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Практика For playing: "Roberta Kittleson".
Победитель
Все номинанты
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Сопрано For playing: "Livia Soprano".
Камрин Менхейм
Камрин Менхейм
Практика For playing: "Ellenor Frutt".
Ким Делани
Полиция Нью-Йорка For playing: "Diane Russell".
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Практика For playing: "Helen Gamble".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Энн Бэнкрофт
Deep in My Heart For playing: "Gerry Eileen Cummins".
Победитель
Все номинанты
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Жанна Д’Арк For playing: "Isabelle d'Arc".
Сисели Тайсон
A Lesson Before Dying For playing: "Tante Lou".
Биби Ньювирт
Биби Ньювирт
Dash and Lilly For playing: "Dorothy Parker".
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
The Simple Life of Noah Dearborn For playing: "Sarah McClellan".
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Жанна Д’Арк For playing: "Mother Babette".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Эдвард Херрманн
Практика For playing "Atty. Anderson Pearson". For multiple episodes.
Победитель
Все номинанты
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Chicago Hope For playing "Dr. Jeffrey Geiger". For multiple episodes.
Джон Херд
Джон Херд
Сопрано For playing "Detective Vin Makazian". For multiple episodes.
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Тюрьма «ОZ» For playing "Alvah Case". For episode "The Tip".
Тони Данца
Практика For playing "Tommy Silva". For multiple episodes.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Дебра Монк
Полиция Нью-Йорка For playing "Katie Sipowicz". For multiple episodes.
Победитель
Все номинанты
Вероника Картрайт
Вероника Картрайт
Секретные материалы For playing "Cassandra Spender". For episodes "Two Fathers" and "One Son".
Мэрион Росс
Touched by an Angel For playing "Emma Winowitz". For episode "The Wind Beneath My Wings".
Patty Duke
Touched by an Angel For playing "Nancy". For episode "I Do".
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Закон и порядок For playing "Katrina Ludlow". For episode "Empire".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Мэл Брукс
Мэл Брукс
Mad About You For playing "Uncle Phil Buchman". For episode "Uncle Phil Goes Back To High School".
Победитель
Все номинанты
Джон Риттер
Ally McBeal For playing "George Madison". For episodes "It's My Party" and "Story Of Love".
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Третья планета от Солнца For playing "The Big Giant Head". For episodes "Dick's Big Giant Headache", part I and II.
Charles Nelson Reilly
The Drew Carey Show For playing "Mr. Hathaway". For episode "Drugco".
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Фрейзер For playing "Woody". For episode "The Show Where Woody Shows Up".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Трейси Ульман
Трейси Ульман
Ally McBeal For playing "Tracy Clark". For multiple episodes.
Победитель
Все номинанты
Кристин Барански
Кристин Барански
Фрейзер For playing "Dr. Nora Fairchild". For episode "Dr. Nora".
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Фрейзер For playing "Mrs. Mulhern". For episode "Dr. Nora".
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Третья планета от Солнца For playing "Jennifer". For multiple episodes.
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Третья планета от Солнца For playing "Charlotte Everly". For episode "Alien Hunter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
The PJs The PJs
Ja'net DuBois For playing "Mrs. Avery".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Пэрис Барклай For episode "Hearts and Souls".
Победитель
Все номинанты
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Эдвин Шерин For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Homicide: Life on the Street Homicide: Life on the Street
Эдвин Шерин For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Дэвид Чейз For the pilot.
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Мэттью Пенн For episode "Empire".
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Эдвин Шерин For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Homicide: Life on the Street Homicide: Life on the Street
Эдвин Шерин For episodes "Sideshow", parts 1 & 2. This two-parter began on 'Law & Order' and ended on 'Homicide: Life on the Street'.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Sports Night Sports Night
Томас Шламме For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Берроуз, Джеймс For the pilot.
Друзья 8.2
Друзья Friends
Майкл Лембек For episode "The One Where Everyone Finds Out".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Уилл МакКензи For episode "Robert's Date".
Ally McBeal Ally McBeal
Арлин Санфорд For episode "Those Lips, That Hand".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Cinematography
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Samuel M. Henriques, Bob Perrin
Победитель
Все номинанты
Avalanche: The White Death Avalanche: The White Death
Richard Chisolm, Cory Taylor, Erich Volkstorf, Skip Gray (Screened within National Geographic Specials (1965).)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Picture Editing
Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth
Роберт Б. Уайде, Geof Bartz Tied with The Farm: Angola, USA (1998).
Победитель
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Mona Davis, Mary Manhardt Tied with Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth (1998).
Победитель
Все номинанты
Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright
Tricia Reidy
Biography Biography
Luke Sacher For episode "The Rat Pack".
Leonard Bernstein: Reaching for the Note Leonard Bernstein: Reaching for the Note
Deborah Peretz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Editing
Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry Why Dogs Smile & Chimpanzees Cry
George Leyva, Derek Luff, Rick Norman
Победитель
Все номинанты
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Margaret Crimmins, Paul Hsu
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Non-Fiction Programming - Sound Mixing
Avalanche: The White Death Avalanche: The White Death
Scot Charles, Al Decker, Tara A. Paul, Dennis Towns (Screened within National Geographic Specials (1965).)
Победитель
Biography Biography
Chris Drozdowski For episode "The Rat Pack".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Спаун 8.0
Спаун Spawn
John Leekley, Тодд МакФарлэйн, Thomas A. Nelson, Чак Паттон, Фрэнк Пор, Brad Rader, Mike Vosburg, Randall White, Дженнифер Ю, Rebekah Bradford Leekley
Победитель
Все номинанты
Our Friend, Martin Our Friend, Martin
Robert Brousseau, Dawn Comer Jefferson, Andy Heyward, Madison Jones, Robby London, Michael Maliani, Deborah Pratt, Chris Simmons, Janice Sonski, Vincenzo Trippetti, Sib Ventress
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Царь горы
Царь горы King of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Уэс Арчер, Lolee Aries, Glenn Berger, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Jonathan Collier, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Alan Freedland, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Cheryl Holliday, Майк Джадж, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Mark McJimsey, David Pritchard, Richard Raynis, Michael Rotenberg, Cyndi Tang, Jon Vitti, Michael Wolf, David Zuckerman For episode "And They Call It Bobby Love".
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Нил Аффлек, Lolee Aries, Доник Кэри, David X. Cohen, Larry Doyle, Tom Gammill, Dan Greaney, Ron Hauge, Al Jean, Joel Kuwahara, Colin A.B.V. Lewis, Tom Martin, Ian Maxtone-Graham, J. Michael Mendel, George Meyer, Дэвид Миркин, Frank Mula, Carolyn Omine, Bonita Pietila, David Pritchard, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Jace Richdale, Phil Roman, Richard Sakai, Brian Scully, Mike Scully, Matt Selman, Сэм Саймон, Denise Sirkot, David M. Stern, Julie Thacker-Scully, Michael Wolf For episode "Viva Ned Flanders".
The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls
Крэйг Маккракен, John McIntyre, Amy Keating Rogers, Генндий Тартаковский, Jason Butler Rote For Bubblevicious/The Bare Facts (1999).
The PJs The PJs
Рон Ховард, Эдди Мерфи, Брайан Грейзер, Donald R. Beck, David Bleiman Ichioka, Les Firestein, David Flebotte, Bill Freiberger, Марк Густафсон, Al Jean, Тони Крантц, J. Michael Mendel, Michael Price, Mike Reiss, Mary Sandell, Стив Томпкинс, Tom Turpin, Уилл Винтон, Ларри Уилмор For episode "He's Gotta Have It".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
The Rat Pack The Rat Pack
Kathleen M. McKernin, Linda Spheeris, Hilda Stark
Победитель
Все номинанты
Horatio Hornblower: The Fire Ship Hornblower: The Examination for Lieutenant
Mike Joyce, Jan Chaney, Christian Huband, Andrew Mollo
Cleopatra Cleopatra
Frank Walsh, Judy Farr, Martin Hitchcock For part I.
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Shannon Grover, Michael Joy, Martin Martinec For episode "Night 1".
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Karen Brookes, Roger Hall, Rosalind Shingleton, Alan Tomkins
Cleopatra Cleopatra
Frank Walsh, Judy Farr, Martin Hitchcock For part I.
Winchell Winchell
Cindy Coburn, Marcia Hinds, Bo Johnson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
Buddy Faro Buddy Faro
Thomas A. Walsh, Kim Hix, Leslie McCarthy-Frankenheimer For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: Дальний Космос 9
Звездный путь: Дальний Космос 9 Star Trek: Deep Space Nine
Randall McIlvain, Laura Richarz, Herman F. Zimmerman For episode "Prodigal Daughter".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Sandy Getzler, Corey Kaplan, Lauren E. Polizzi, Timothy Stepeck For episode "One Son".
Ally McBeal Ally McBeal
Diane O'Connell, Peter Politanoff For episode "Making Spirits Bright".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Roy Christopher, Steve Olson
Победитель
Все номинанты
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Chez Cherry, Evette Knight, Suzuki Ingerslev For episode "Scandal".
The 41st Annual Grammy Awards The 41st Annual Grammy Awards
Bob Keene, Brian J. Stonestreet
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie
Winchell Winchell
Juel Bestrop
Победитель
Все номинанты
The Rat Pack The Rat Pack
Nancy Foy
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) 7.1
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) Pirates of Silicon Valley
Lisa Freiberger
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Deirdre Bowen, Susan Glicksman, Fern Orenstein
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Shay Griffin, Robi Reed
The Temptations The Temptations
Jaki Brown, Canice Kennedy, Robyn M. Mitchell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Series
Все номинанты
Практика
Практика The Practice
Janet Gilmore, Megan McConnell
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Suzanne Ryan
Ally McBeal Ally McBeal
Jeanie Bacharach, Sharon Jetton
Тюрьма «ОZ»
Тюрьма «ОZ» Oz
Alexa L. Fogel
Ally McBeal Ally McBeal
Jeanie Bacharach, Sharon Jetton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
The Teen Files The Teen Files
Allison Grodner, Майкл Рабб, Arnold Shapiro For episode "The Truth About Drinking".
Победитель
Все номинанты
Kids Are Punny Kids Are Punny
Рози О’Доннелл, Diane Kolyer, Sheila Nevins, Carole Rosen, Эми Шатц
A Winnie the Pooh Thanksgiving A Winnie the Pooh Thanksgiving
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки! Rugrats
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Paul Demeyer, Cella Nichols Duffy, Арлин Класки, Margot Pipkin
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Anne-Marie Cunniffe For the special edition: "The Clinton Crisis".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Goodwill Games Opening Celebration Goodwill Games Opening Celebration
Marguerite Pomerhn Derricks
Победитель
Great Performances Great Performances
Judith Jamison For episode "Dance in America: A Hymn for Alvin Ailey".
Победитель
Все номинанты
Universoul Circus The UniverSoul Circus
Jean-Claude Belmat For episode "Straps".
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Дэбби Аллен
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Tina Landon, Michael Andrews, Teresa Espinosa, Robert Vinson
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Joseph Malone For episode "Drugs".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Winchell Winchell
Robbie Greenberg
Победитель
Все номинанты
Dash and Lilly Dash and Lilly
Bruce Surtees
Dr. Quinn Medicine Woman: The Movie Dr. Quinn, Medicine Woman: The Movie
Roland 'Ozzie' Smith
Lansky Lansky
John A. Alonzo
The '60s The '60s
Michael D. O'Shea For episode "Night 2".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
Felicity Felicity
Robert Primes For episode "Todd Mulcahy", part 2.
Победитель
Все номинанты
Chicago Hope Chicago Hope
James R. Bagdonas For episode "Home Is Where The Heartache Is".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Bill Roe For episode "The Unnatural".
Практика
Практика The Practice
Дэннис Смит For episode "Happily Ever After".
JAG JAG
Hugo Cortina For episode "Gypsy Eyes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Music-Dance Program
Itzhak Perlman: Fiddling for the Future Itzhak Perlman: Fiddling for the Future
Itzhak Perlman, Walter Scheuer, Margaret Smilow, Jac Venza, Allan Miller
Победитель
Все номинанты
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Marc Bauman, John Goberman For episode "Ellington at 100 - New York Philharmonic And Jazz At Lincoln Center".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Charles Knode
Победитель
Все номинанты
Horatio Hornblower: The Wrong War Hornblower: The Frogs and the Lobsters
John Mollo
Dash and Lilly Dash and Lilly
Nic Ede
Cleopatra Cleopatra
Enrico Sabbatini For part I.
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
John Hay For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Series
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Melina Root For episode "That Disco Episode".
Победитель
Все номинанты
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Jennifer von Mayrhauser For episodes "Refuge", parts 1 & 2.
Друзья 8.2
Друзья Friends
Debra McGuire For episode "The One With All The Thanksgivings".
The Magnificent Seven The Magnificent Seven
Dan Moore For episode "Vendetta".
Ally McBeal Ally McBeal
Rachael M. Stanley For episode "Making Spirits Bright".
Remember WENN Remember WENN
Marie Abma For episode "The Follies of WENN".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program
The Snowden, Raggedy Ann and Andy Holiday Show The Snowden, Raggedy Ann and Andy Holiday Show
Jef Billings
Победитель
Все номинанты
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook For episode #402.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Tom Broecker For episode with host Vince Vaughn.
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Jane Ruhm For episode "America".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costuming for a Series
JAG JAG
L. Paul Dafelmair For episode "Gypsy Eyes".
Победитель
Все номинанты
The Nanny The Nanny
Shawn Holly Cookson, Terry Gordon For episode "Oh Say, Can You Ski?".
Практика
Практика The Practice
Shelly Levine, Loree Parral For episode "Of Human Bondage".
The Nanny The Nanny
Shawn Holly Cookson, Terry Gordon For episode "Oh Say, Can You Ski?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
The Temptations The Temptations
Аллан Аркуш
Победитель
Все номинанты
Dash and Lilly Dash and Lilly
Кэти Бейтс
The Baby Dance The Baby Dance
Jane Anderson
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Кристиан Дюге
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Джозеф Сарджент
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety or Music Program
The 52nd Annual Tony Awards The 52nd Annual Tony Awards
Paul Miller
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
Ellen Brown For episode #1613.
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Louis J. Horvitz
The 41st Annual Grammy Awards The 41st Annual Grammy Awards
Walter C. Miller
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Бет МакКарти-Миллер For episode with host Jennifer Love Hewitt.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Houdini Houdini
Judy Crown
Победитель
Все номинанты
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Tim Jones, Marlene D. Williams
Cleopatra Cleopatra
Desiree Corridoni, Maria Teresa Corridoni, Barry Richardson
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Jan Archibald, Benjamin Robin
The Rat Pack The Rat Pack
Audrey Futterman-Stern, Gail Rowell-Ryan, Kelvin R. Trahan
The Rat Pack The Rat Pack
Audrey Futterman-Stern, Gail Rowell-Ryan, Kelvin R. Trahan
Cleopatra Cleopatra
Desiree Corridoni, Maria Teresa Corridoni, Barry Richardson
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Tim Jones, Marlene D. Williams
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Audrey Futterman-Stern For episode "Hair".
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: Дальний Космос 9
Звездный путь: Дальний Космос 9 Star Trek: Deep Space Nine
Laura Connolly, Rebecca De Morrio, Frank Fontaine, Virginia Grobeson, Angela Gurule, Tim Jones, Norma Lee, Gloria Pasqua Casny, Gloria Ponce, Linda Leiter Sharp, Brian A. Tunstall, Susan Zietlow-Maust, Lauran Upshaw For episode "Badda-Bing Badda-Bang".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Cindy Costello, Deborah Ann Piper, Gabriella Pollino, Valerie Scott For episode "Prom Night".
Mad TV MADtv
Matthew Kasten For episode #402.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bobby H. Grayson For episode with host Gwyneth Paltrow.
Звездный путь: Дальний Космос 9
Звездный путь: Дальний Космос 9 Star Trek: Deep Space Nine
Laura Connolly, Rebecca De Morrio, Frank Fontaine, Virginia Grobeson, Angela Gurule, Tim Jones, Norma Lee, Gloria Pasqua Casny, Gloria Ponce, Linda Leiter Sharp, Brian A. Tunstall, Susan Zietlow-Maust, Lauran Upshaw For episode "Badda-Bing Badda-Bang".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Joanna Quinn For episode "Wife of Bath's Tale".
Победитель
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Ashley Potter For episode "Nun's Priest's Tale".
Победитель
The Canterbury Tales The Canterbury Tales
Les Mills For episode "Wife of Bath's Tale".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Winchell For playing: "Walter Winchell".
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Джек Леммон
Inherit the Wind For playing: "Henry Drummond".
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Dash and Lilly For playing: "Dashiell Hammett".
Дон Чидл
Дон Чидл
A Lesson Before Dying For playing: "Grant Wiggins".
Иэн Холм
Иэн Холм
Performance For playing: "King Lear". For episode: "King Lear".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Хелен Миррен
Хелен Миррен
The Passion of Ayn Rand For playing: "Ayn Rand".
Победитель
Все номинанты
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
The Baby Dance For playing: "Rachel Luckman".
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Dash and Lilly For playing: "Lillian Hellman".
Лили Собески
Лили Собески
Жанна Д’Арк For playing: "Joan of Arc".
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Life of the Party: The Pamela Harriman Story For playing: "Pamela Harriman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Comedy Series
Home Improvement Home Improvement
Donald A. Morgan For episode "Mark's Big Break".
Победитель
Все номинанты
Mr. Show with Bob and David Mr. Show with Bob and David
Simon Miles For episode "Like Chickens...Delicious Chickens".
Rude Awakening Rude Awakening
Alan Keath Walker For episode "Don't Do The Strippers".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Drama Series, Variety Series, Miniseries, Movie or a Special
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Ford, Andy O'Reilly
Победитель
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Matt Ford, Andy O'Reilly
Победитель
Все номинанты
Opening the Lost Tombs: Live from Egypt Opening the Lost Tombs: Live from Egypt
Greg Brunton
The 78th Annual Miss America Pageant The 78th Annual Miss America Pageant
Jeff Engel, Victor Fable
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Jerry Watson
Three Tenors '98 World Cup Paris The 3 Tenors, Paris 1998
Olin Younger
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Тед Демме, Robert Benedetti, Ellen M. Krass, Joel Stillerman
Победитель
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Тед Демме, Robert Benedetti, Ellen M. Krass, Joel Stillerman
Победитель
Все номинанты
Dash and Lilly Dash and Lilly
Delia Fine, Jerry Ludwig, Stan Margulies, Craig McNeil, Antony Root
The Rat Pack The Rat Pack
Fred C. Caruso, Neal H. Moritz
The Rat Pack The Rat Pack
Fred C. Caruso, Neal H. Moritz
The Baby Dance The Baby Dance
Джоди Фостер, Vicky Herman, Tony Allard, Robert A. Halmi, Meg LeFauve, Matthew O'Connor
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) 7.1
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) Pirates of Silicon Valley
Steven Haft, Nick Lombardo, Leanne Moore
Dash and Lilly Dash and Lilly
Delia Fine, Jerry Ludwig, Stan Margulies, Craig McNeil, Antony Root
The Baby Dance The Baby Dance
Джоди Фостер, Vicky Herman, Tony Allard, Robert A. Halmi, Meg LeFauve, Matthew O'Connor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Dilbert Dilbert
Ярроу Чейни, Carrie Cheney
Победитель
Все номинанты
Private Screenings Private Screenings
Jin Lim, Shannon Davis-Forsyth
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Chris Allies
Private Screenings Private Screenings
Jin Lim, Shannon Davis-Forsyth
Первая волна 8.3
Первая волна First Wave
Halbo van der Klaauw
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Theme Music
Trinity Trinity
Martin Davich
Победитель
Все номинанты
V.I.P. V.I.P.
Frankie Blue
Profiler Profiler
Danny Lux
The PJs The PJs
Quincy Jones III, George Clinton
Viva Variety Viva Variety
Роберт Бен Гарант, Glen Roven
Viva Variety Viva Variety
Роберт Бен Гарант, Glen Roven
The PJs The PJs
Quincy Jones III, George Clinton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Duncan Jarman, James Kell, Sandra Shepherd, Anne Spiers
Победитель
Все номинанты
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Tomoko Hidaka, Melissa Purino
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Susan A. Cabral, Joe Hailey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Jane Aull, Laverne Munroe, Fionagh Cush, Greg Funk, Jake Garber, Kevin Haney, Steve LaPorte, Cheri Montesanto, Craig Reardon, Mark Shostrom, Perri Sorel, Rick Stratton, Julie Socash, Jeanne Van Phue, John Vulich, Kevin Westmore, John Wheaton For episode "Two Fathers/One Son", parts I and II.
Победитель
Все номинанты
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Kathleen Berkeley, Ron Berkeley, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman For episode "America".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Винсент Дж. Гуастини, Andrea Miller, Louie Zakarian For episode with host Brendan Fraser.
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Robin Beauchesne, Ed French, Jamie Kelman, Erwin H. Kupitz, John Maldonado, Todd McIntosh, Brigette A. Myre, Douglas Noe, Craig Reardon, Blake Shepard, John Vulich, John Wheaton For episode "The Zeppo".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Andrew Benson, Delia Fine, Vernon Lawrence
Победитель
Horatio Hornblower: The Duchess and the Devil Hornblower: The Duchess and the Devil
Andrew Benson, Delia Fine, Vernon Lawrence
Победитель
Horatio Hornblower: The Fire Ship Hornblower: The Examination for Lieutenant
Andrew Benson, Delia Fine, Vernon Lawrence
Победитель
Horatio Hornblower: The Wrong War Hornblower: The Frogs and the Lobsters
Andrew Benson, Delia Fine, Vernon Lawrence
Победитель
Все номинанты
Great Expectations Great Expectations
Rebecca Eaton, David Snodin, Michael Wearing
The Temptations The Temptations
Jay Benson, Suzanne Coston, Suzanne De Passe, David V. Picker
The '60s The '60s
Jim Chory, Lynda Obst
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Peter Bray, Andrew Deane, Graham Flashner, Brenda Friend, Ed Gernon, Peter Alan Sussman
The Temptations The Temptations
Jay Benson, Suzanne Coston, Suzanne De Passe, David V. Picker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Michael Polito, Joseph Wiedenmayer, Mark Muheim, Barbara Ballow, Randy Magalski
Победитель
Все номинанты
Disney's Young Musicians' Symphony Orchestra Disney's Young Musicians' Symphony Orchestra
Bruce Motyer
Céline Dion: These Are Special Times Céline Dion: These Are Special Times
Booey Kober
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Michael Goldsmith, Tom Catusi, Keith Debetham, Mark Spada For the fifth anniversary special.
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Michael Goldsmith, Tom Catusi, Keith Debetham, Mark Spada For the fifth anniversary special.
The Kennedy Center Presents: A Tribute to Muddy Waters: King of the Blues The Kennedy Center Presents: A Tribute to Muddy Waters: King of the Blues
Sean Fullan
The World's Greatest Magic 5 The World's Greatest Magic 5
Ray Miller
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Sports Night Sports Night
Janet Ashikaga For episode "Small Town".
Победитель
Все номинанты
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ron Volk For episode "Shutout in Seattle".
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Vince Humphrey For episode "Dick and Taxes".
Just Shoot Me! Just Shoot Me!
Paul Anderson For episode "Two Girls For Every Boy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Movie (Dramatic Underscore)
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Richard Hartley
Победитель
Все номинанты
Winnie the Pooh: A Valentine for You Winnie the Pooh: A Valentine for You
Carl Johnson
David and Lisa David and Lisa
Marco Beltrami
Mutiny Mutiny
Lee Holdridge
Rear Window Rear Window
Дэвид Шайр
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Invasion America Invasion America
Carl Johnson For episode "Final Mission".
Победитель
Все номинанты
Зена — королева воинов 7.9
Зена — королева воинов Xena: Warrior Princess
Joseph LoDuca For episode "Devi".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Mark Snow For episode "S.R. 819".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse of Horror IX".
Fantasy Island Fantasy Island
Джон Оттмен For the pilot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
The Rat Pack The Rat Pack
Mark Adler
Победитель
Все номинанты
And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story
Steve Tyrell
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Rex Salas
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Bill Conti
The Temptations The Temptations
Daniel Allan Carlin For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music and Lyrics
AFI's 100 Years... 100 Movies: America's Greatest Movies AFI's 100 Years... 100 Movies: America's Greatest Movies
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman For the song "A Ticket To Dream".
Победитель
Все номинанты
Winnie the Pooh: A Valentine for You Winnie the Pooh: A Valentine for You
Michael Silversher, Patty Silversher For the song "Places In The Heart".
You Lucky Dog You Lucky Dog
David Michael Frank, Todd Smallwood For the song "Togetherness".
Sin City Spectacular Sin City Spectacular
Colman deKay, Пенн Джиллетт, Gary Stockdale, Теллер For the song "Freedom Dot Com". For episode #118.
Winnie the Pooh: A Valentine for You Winnie the Pooh: A Valentine for You
Michael Silversher, Patty Silversher For the song "Places In The Heart".
Home Improvement Home Improvement
Dan Foliart For the song "We've Got It All". For episode "The Long And Winding Road".
Sin City Spectacular Sin City Spectacular
Colman deKay, Пенн Джиллетт, Gary Stockdale, Теллер For the song "Freedom Dot Com". For episode #118.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Series
American Experience American Experience
Margaret Drain, Austin Hoyt, Mark Samels
Победитель
Все номинанты
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
The Awful Truth The Awful Truth
Ellin Baumel, Kathleen Glynn, Dave Hamilton, Тиа Лессин, Henriette Mantel, Nick McKinney, Майкл Мур, Francis Gasparini, Jay Martel, Annie Cohen
Biography Biography
Michael Cascio, CarolAnne Dolan, Peter Jones
The Awful Truth The Awful Truth
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Special
Thug Life in D.C. Thug Life in D.C.
Nancy Abraham, Марк Левин, Sheila Nevins, Daphne Pinkerson
Победитель
Все номинанты
Little Dieter Needs to Fly Little Dieter Needs to Fly
Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth
Роберт Б. Уайде, Sheila Nevins, Anthony Radziwill
The Farm: Angola, USA The Farm: Angola, USA
Avalanche: The White Death Avalanche: The White Death
Nicolas Noxon, Barry Nye, Steven Reich (Screened within National Geographic Specials (1965).)
Dying to Tell the Story Dying to Tell the Story
Jacoba Atlas, Kathy Eldon, Kyra Thompson, Victoria Waldock
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Variety or Music Program
John Leguizamo: Freak John Leguizamo: Freak
Джон Легуизамо
Победитель
Все номинанты
Dennis Miller Live Dennis Miller Live
Деннис Миллер
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Трейси Ульман
George Carlin: You Are All Diseased George Carlin: You Are All Diseased
Джордж Карлин
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Крис Рок
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Horatio Hornblower: The Duel Hornblower: The Even Chance
Keith Palmer
Победитель
Все номинанты
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) 7.1
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) Pirates of Silicon Valley
Richard Halsey
The Rat Pack The Rat Pack
Eric A. Sears
The Temptations The Temptations
John Duffy, Neil Mandelberg For part II.
Dash and Lilly Dash and Lilly
Cindy Mollo
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Ralph Brunjes For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Joanna Cappuccilli Lovetti For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Kevin Casey For episode "The Storm", part I.
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Heather MacDougall For episode "S.R. 819".
Ally McBeal Ally McBeal
Philip Carr Neel For episode "Angels and Blimps".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Буря столетия 8.4
Буря столетия Storm of the Century
Peter Austin, Benjamin Beardwood, Joe Earle, Andrew Ellerd, Dennis Gray, Barbara Issak, Kenneth L. Johnson, Bradley C. Katona, Gary L. Krause, Paul Longstaffe, David Melhase, Patricia Nedd, Brian Thomas Nist, Eric A. Norris, Ralph Osborn, Nancy Parker, Richard Taylor, Sherry Whitfield For part II.
Победитель
Все номинанты
Houdini Houdini
Skip Adams, William H. Angarola, Zane D. Bruce, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess, Jeanette Surga
A Soldier's Sweetheart A Soldier's Sweetheart
NetForce NetForce
Billy B. Bell, William C. Carruth, Marc Caruso, Tim Chilton, Rick Crampton, Mike Dickeson, David C. Eichhorn, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley For part I.
A Soldier's Sweetheart A Soldier's Sweetheart
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
James Bailey, Rick Camara, Casey J. Crabtree, Thomas A. Harris, Bruce M. Honda, Rick Hromadka, Walter Newman, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, Darren Wright For episode "The Storm", part II.
Победитель
Все номинанты
Притворщик 7.4
Притворщик The Pretender
Christopher Briles, Dominique Decaudain, Thomas DeGorter, Andrew Ellerd, Mark Kamps, Bradley C. Katona, Gary L. Krause, David Melhase, Patricia Nedd, Warren Smith, James A. Williams, Tiffany S. Griffith For episode "At The Hour Of Our Death".
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
William H. Angarola, Fernand Bos, Zane D. Bruce, Mark Cleary, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess For episode "Lover's Walk".
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Maciek Malish, Stuart Calderon, Jeff Charbonneau, Thierry J. Couturier, Gabrielle Gilbert Reeves, Mike Goodman, H. Jay Levine, Gary Marullo, George Nemzer, Cecilia Perna, Christopher B. Reeves, Michael Salvetta For episode "Triangle".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
William H. Angarola, Benjamin Beardwood, Zane D. Bruce, Mark Cleary, Kathryn Dayak, Robert Guastini, Rick Hinson, Anna MacKenzie, Mike Marchain, Cindy Rabideau, Joseph T. Sabella, Ray Spiess, Bruce Swanson For episode "I Dream Of Jeannie Cusamano".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Ally McBeal Ally McBeal
Peter Kelsey, Paul Lewis, Nello Torri For episode "Love's Illusions".
Победитель
Все номинанты
Третья планета от Солнца 8.4
Третья планета от Солнца 3rd Rock from the Sun
Todd Grace, Jesse Peck, Craig Porter For episode "Dick's Big Giant Headache".
Home Improvement Home Improvement
John Bickelhaupt, Klaus Landsberg, Charlie McDaniel, Kathy Oldham For episode "Love's Labor Lost", part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Dave Concors, Marc A. Gilmartin, Michael Jiron, Allen L. Stone For episode "The Storm", part II.
Победитель
Все номинанты
Практика
Практика The Practice
Harry Andronis, Kurt Kassulke, Clark King, David John West For episode "Happily Ever After".
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Thomas Meloeny, Bill Nicholson, David Platt For episode "Empire".
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
J. Stanley Johnston, Joe Kenworthy, Elmo Ponsdomenech For episode "Raging Bulls".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Ron Evans, Todd Orr, Mathew Price, Adam Sawelson For episode "A Hit Is A Hit".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
The Rat Pack The Rat Pack
Felipe Borrero, Michael C. Casper, Daniel J. Leahy
Победитель
Все номинанты
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Urmas Rosin, Lou Solakofski, Orest Sushko For part I.
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) Pirates of Silicon Valley
Stephen Halbert, Phillip Seretti
The Temptations The Temptations
Расселл Уильямс II, Rick Hart, Richard D. Rogers, Rick Alexander For part I.
The '60s The '60s
Gary Coppola, Kenn Fuller, Craig M. Otte For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
The 41st Annual Grammy Awards The 41st Annual Grammy Awards
Randy Ezratty, Ed Greene, John Harris, Bob La Masney, Don Worsham
Победитель
Все номинанты
Céline Dion: These Are Special Times Céline Dion: These Are Special Times
Daniel Baron, Bob La Masney, Paul Sandweiss, Denis Savage
An All-Star Tribute to Johnny Cash An All-Star Tribute to Johnny Cash
Thom Cadley, Susan Pelino
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie
Alice in Wonderland Alice in Wonderland
Avtar Bains, William Bartlett, Nicholas Bennett, Oliver Bersey, David Booth, Murray Butler, Richard Conway, Jamie Courtier, Ben Cronin, Bob Hollow, Andy Lomas, Martin Parsons, George Roper, Pedro Sabrosa, Angus Wilson, Alex Parkinson
Победитель
Все номинанты
Max Q Max Q
Brian Battles, Trevor Cawood, Gary Gutierrez, Winston Helgason, Richard Matsushita, Dale Mayeda, Charles Meredith, Brian Moylan, Stephen Pepper, Gary Poole, Kay Cloud, Halbo van der Klaauw, David Nix, Andy Freeman
Буря столетия 8.4
Буря столетия Storm of the Century
David Stump, Chris Bond, Steve Bowen, Lucy Hofert, Danny Mudgett, Robert Scifo, Boyd Shermis For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects for a Series
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Elizabeth Castro, Arthur J. Codron, Dan Curry, Don Greenberg, Paul Hill, Adam 'Mojo' Lebowitz, Ronald B. Moore, Mitch Suskin, John Teska, Rob Bonchune, Gregory Rainoff For episode "Dark Frontier".
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: Вояджер
Звездный путь: Вояджер Star Trek: Voyager
Bruce Branit, Elizabeth Castro, Dan Curry, Paul Hill, Ronald B. Moore, Gregory Rainoff For episode "Thirty Days".
Total Recall 2070 Total Recall 2070
Barb Benoit, Jon Campfens, John D.B. Cox, Van LaPointe, Joel Skeete, David Alexander, Rick Gajdecki, Sasha Jarh, Linda Tremblay, Ray Caesar For episode "Machine Dreams".
Звездный путь: Дальний Космос 9
Звездный путь: Дальний Космос 9 Star Trek: Deep Space Nine
Adam Howard, David Lombardi, Arthur J. Codron, Dan Curry, Judy Elkins, Don Greenberg, Paul Hill, Sherry Hitch, Gary Hutzel, Gary Monak, David Stipes, Adam Buckner, Kevin Bouchez, Davy Nethercutt, Steve Fong, Paul Maples, Rob Bonchune, Gregory Rainoff, Larry Younger For episode "What You Leave Behind".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Питер О’Брайэн
Жанна Д’Арк For playing: "Bishop Pierre Cauchon".
Победитель
Все номинанты
Джо Мантенья
Джо Мантенья
The Rat Pack For playing: "Dean Martin".
Питер Фонда
Питер Фонда
The Passion of Ayn Rand For playing: "Frank O'Connor".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Inherit the Wind For playing: "E.K. Hornbeck".
Дон Чидл
Дон Чидл
The Rat Pack For playing: "Sammy Davis Jr.".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
The Tonight Show with Jay Leno The Tonight Show with Jay Leno
William Gardhouse, Larry Heider, Rob Palmer, Brian Reason, Michael Stramisky, Kurt Tonnessen, Kevin Fraser, Hugo Morelli For episode #1613.
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Steven Cimino, Jan Kasoff, Susan Noll, Frank Grisanti, John Pinto, Carl Eckett, Barry Frisher, Brian Phraner, Richard B. Fox, Michael Ruiz For episode with host Ben Stiller.
Home Improvement Home Improvement
Gary Allen, Larry Gaudette, Bob Kaufman, Marvin Shearer, Craig Shideler, Bettina Levesque, Jeff Barnes For episode "The Long And Winding Road", part III.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Special
Janet: The Velvet Rope Janet: The Velvet Rope
Matthew Allwork, Theodore Ashton, Rocky Danielson, Barrie Dodd, Sam Drummy, Dave Eastwood, Thomas Geren, Ian Hembury, Jay Kulick, Kenneth Patterson, Bill Philbin, Phil Piotrowsky, David Plakos, James Ramsay, Matty Randazzo, Chuck Reilly, Ron Tufnell, Keith Winikoff
Победитель
Все номинанты
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Theodore Ashton, Rob Balton, John Burdick, Rocky Danielson, Bob DelRusso, Sam Drummy, Dave Eastwood, Rick Edwards, John B. Field, Thomas Geren, Hank Geving, Marc Hunter, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, Lyn Noland, Wayne Orr, Rob Palmer, Kenneth Patterson, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Chuck Reilly, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Ron Sheldon, Ron Smith, Chris Tafuri, Allan Wells, Mark Whitman, Keith Winikoff
1998 MTV Video Music Awards 1998 MTV Video Music Awards
Dave Eastwood, Thomas Geren, Hank Geving, Charlie Huntley, David Levisohn, Jean Mason, John Meiklejohn, Bill Philbin, David Plakos, Hector Ramirez, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Mark Whitman, Keith Winikoff
Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time' Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time'
Rob Balton, Dave Eastwood, Thomas Geren, Bob Highton, Charlie Huntley, Ernie Jew, Jay Kulick, Lyn Noland, Kenneth Patterson, Manny Rodriguez, Mark Sanford, Ron Washburn, Keith Winikoff
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Rob Burnett, Barbara Gaines, Maria Pope
Победитель
Все номинанты
Dennis Miller Live Dennis Miller Live
David Feldman, Eddie Feldmann, Colleen Grillo, Leah Krinsky, Деннис Миллер, Kevin C. Slattery
Tracey Takes On... Tracey Takes On...
Трейси Ульман, Джерри Белсон, Дик Клемент, Stephanie Laing, Jenji Kohan, Ian La Frenais, George McGrath, Allan McKeown, Gail Parent
The 52nd Annual Tony Awards The 52nd Annual Tony Awards
Рози О’Доннелл, Walter C. Miller, Roy A. Somlyo
Победитель
Все номинанты
George Carlin: You Are All Diseased George Carlin: You Are All Diseased
Джордж Карлин, Jerry Hamza, Kimber Rickabaugh, Рокко Урбиски
Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time' Jerry Seinfeld: 'I'm Telling You for the Last Time'
Джерри Сайнфелд, Марти Коллнер, Jeff Thorsen
The 71st Annual Academy Awards The 71st Annual Academy Awards
Гилберт Кэйтс
John Leguizamo: Freak John Leguizamo: Freak
Джон Легуизамо, Denis Biggs, David Bar Katz, Robert Morton, Krysia Plonka
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Comedy Series
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Джей Коген For Merry Christmas, Mrs. Moskowitz (1998)
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal Ally McBeal
Дэвид Э. Келли For Sideshow (1999)
Друзья 8.2
Друзья Friends
Alexa Junge For The One Where Everybody Finds Out (1999)
Just Shoot Me! Just Shoot Me!
Стивен Левитан For Slow Donnie (1999)
Sports Night Sports Night
Аарон Соркин For The Apology (1998)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Drama Series
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Дэвид Чейз, James Manos Jr. For episode "College".
Победитель
Все номинанты
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Митчелл Бёрджесс, Robin Green For episode "Isabella".
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Frank Renzulli For episode "Nobody Knows Anything".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
A Lesson Before Dying A Lesson Before Dying
Ann Peacock
Победитель
Все номинанты
The Baby Dance The Baby Dance
Jane Anderson
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) 7.1
Пираты Силиконовой Долины (ТВ) Pirates of Silicon Valley
Мартин Берк
The Rat Pack The Rat Pack
Kario Salem
Dash and Lilly Dash and Lilly
Jerry Ludwig
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Variety or Music Program
The Chris Rock Show The Chris Rock Show
Крис Рок, Tom Agna, Луис С.К., Vernon Chatman, Lance Crouther, Эли Лерой, Steve O'Donnell, Фрэнк Себастиано, Chuck Sklar, Джефф Стилсон, Ванда Сайкс, Mike Upchurch, Gregory Greenberg
Победитель
Все номинанты
Mr. Show with Bob and David Mr. Show with Bob and David
Скотт Окерман, Jerry Collins, Дэвид Кросс, Джей Джонстон, Bill Odenkirk, Боб Оденкерк, BJ Porter, Brian Posehn, Dino Stamatopoulos
