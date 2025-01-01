«Золотой глобус» — американская кинопремия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

«Золотыми глобусами» награждаются представители и киноиндустрии, и телевидения – ежегодно статуэтки получают лучшие фильмы, актеры, режиссеры, сценаристы, композиторы, а также лучшие сериалы и телепередачи, телевизионные актеры.