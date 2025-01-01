Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус

Золотой глобус

Место проведения США

«Золотой глобус» — американская кинопремия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

«Золотыми глобусами» награждаются представители и киноиндустрии, и телевидения – ежегодно статуэтки получают лучшие фильмы, актеры, режиссеры, сценаристы, композиторы, а также лучшие сериалы и телепередачи, телевизионные актеры.

Год проведения
Номинации
Золотой глобус 2025
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Золотой глобус / Best Director, Motion Picture
Поток
Поток
Золотой глобус / Best Motion Picture, Animated
Бруталист
Бруталист
Золотой глобус / Best Motion Picture, Drama
Эмилия Перес
Эмилия Перес
Золотой глобус / Best Motion Picture, Musical or Comedy
Эмилия Перес
Эмилия Перес
Золотой глобус / Best Motion Picture, Non-English Language
Претенденты
Претенденты
Золотой глобус / Best Original Score, Motion Picture
Эмилия Перес
Эмилия Перес
Золотой глобус / Best Original Song, Motion Picture
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Фернанда Торрес
Фернанда Торрес
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Деми Мур
Деми Мур
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Зои Салдана
Зои Салдана
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Джессика Ганнинг
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Анна Саваи
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Джин Смарт
Джин Смарт
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Киран Калкин
Киран Калкин
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Али Вонг
Али Вонг
Золотой глобус / Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Конклав
Конклав
Золотой глобус / Best Screenplay, Motion Picture
Олененок
Олененок
Золотой глобус / Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Сегун
Сегун
Золотой глобус / Best Television Series, Drama
Хитрости
Хитрости
Золотой глобус / Best Television Series, Musical or Comedy
Злая: Сказка о ведьме Запада
Злая: Сказка о ведьме Запада
Золотой глобус / Cinematic and Box Office Achievement
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Премия Сесиля Б. Де Милля
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Премия Сесиля Б. Де Милля
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Carol Burnett Award
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Carol Burnett Award

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше