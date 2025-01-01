Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми»

Прайм-таймовая премия «Эмми»

Место проведения США
Год проведения
Номинации
Primetime Emmy Awards 2023
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Наследники
Наследники
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Киран Калкин
Киран Калкин
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Кинта Брансон
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Сара Снук
Сара Снук
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Стивен Ян
Стивен Ян
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Али Вонг
Али Вонг
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Ник Офферман
Ник Офферман
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Сторм Рейд
Сторм Рейд
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джудит Лайт
Джудит Лайт
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Симпсоны
Симпсоны
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Большой рот
Большой рот
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Тед Лассо
Тед Лассо
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Уэнсдэй
Уэнсдэй
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Белый лотос
Белый лотос
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Наследники
Наследники
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
The Territory
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Тим Робинсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Jasmine Guy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Белый лотос
Белый лотос
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Грызня
Грызня
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Предатели
Предатели
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Слепые пятна
Слепые пятна
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Танцы со звездами
Танцы со звездами
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Черная птица
Черная птица
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
100-футовая волна
100-футовая волна
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем»
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Атланта
Атланта
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Удивительная миссис Мейзел
Удивительная миссис Мейзел
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Apple: The Greatest
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Грызня
Грызня
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Уэнсдэй
Уэнсдэй
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Белый лотос
Белый лотос
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling
Уэнсдэй
Уэнсдэй
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
We're Here
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Грызня
Грызня
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем»
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The 1619 Project
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Ради всего человечества
Ради всего человечества
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Emerging Media Program
Дом дракона
Дом дракона
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Jeopardy!
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Game Show
We're Here
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Game Show
РуПол
РуПол
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Lyle Gamm
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Shauna Minoprio
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Robin O'Sullivan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Amy Entelis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Nadya Mahdi
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Fiona Cleary
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Francesco Ficarra
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Jon Adler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Katie Isaacson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Симпсоны
Симпсоны
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
More Than I Want to Remember
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Звездные войны: Видения
Звездные войны: Видения
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Энтергалактик
Энтергалактик
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Танцы со звездами
Танцы со звездами
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
The 2022 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Грызня
Грызня
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited or Anthology Series
Одни из нас
Одни из нас
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Beauty and the Beast: A 30th Celebration
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Мисс Марвел
Мисс Марвел
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Motion Design
Странный Эл
Странный Эл
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Белый лотос
Белый лотос
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Joni Mitchell: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Работа: Что мы делаем весь день
Работа: Что мы делаем весь день
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Narrator
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Великая
Великая
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period Costumes for a Series
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Удивительная миссис Мейзел
Удивительная миссис Мейзел
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Дамы шутят по-черному
Дамы шутят по-черному
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Одни из нас
Одни из нас
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Грызня
Грызня
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Night Court
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Multi-Camera Comedy Series
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем»
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Уэнсдэй
Уэнсдэй
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Production Design for a Variety Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Одни из нас
Одни из нас
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Prosthetic Makeup
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality Competition Program
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Scripted Variety Series
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Succession: Controlling the Narrative
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Одни из нас
Одни из нас
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Добыча
Добыча
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Одни из нас
Одни из нас
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Дейзи Джонс и The Six
Дейзи Джонс и The Six
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем»
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Одни из нас
Одни из нас
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Пять дней после катастрофы
Пять дней после катастрофы
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Queer Eye
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Structured Reality Program
Барри
Барри
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Пацаны
Пацаны
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Мандалорец
Мандалорец
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Stunt Performance
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Ниси Нэш
Ниси Нэш
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
The Daily Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Talk Series
Танцы со звездами
Танцы со звездами
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Special
Странный Эл
Странный Эл
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Television Movie
Добро пожаловать в «Рексем»
Добро пожаловать в «Рексем»
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Unstructured Reality Program
Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Special (Live)
Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Медведь
Медведь
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Comedy Series
Наследники
Наследники
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Drama Series
Грызня
Грызня
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Соединенные Штаты и Холокост
Соединенные Штаты и Холокост
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Nonfiction Program
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Variety Series
John Mulaney: Baby J
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing for a Variety Special

