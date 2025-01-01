Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1960

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1960 году

Место проведения США
Дата проведения 20 июня 1960
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Ralph Berger, Frank T. Smith For episode "Untouchables".
Победитель
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Ralph Berger, Frank T. Smith For episode "Untouchables".
Победитель
Все номинанты
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
John J. Lloyd
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Charles Lisanby
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Charles Straumer For episode "Untouchables".
Победитель
Все номинанты
77 Sunset Strip 77 Sunset Strip
Ralph Woolsey For episode "Secret Island".
The Lawless Years The Lawless Years
William Margulies For episode "The Morrison Story".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics
Победитель
Все номинанты
Playhouse 90 Playhouse 90
Startime Startime
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
The Untouchables The Untouchables
Ben Ray, Robert L. Swanson
Победитель
The Untouchables The Untouchables
Ben Ray, Robert L. Swanson
Победитель
Все номинанты
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Edward W. Williams For episode "Man From the South".
General Electric Theater General Electric Theater
Danny B. Landres
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in the Field of Children's Programming
The Huckleberry Hound Show The Huckleberry Hound Show
Победитель
Все номинанты
Mr. Wizard Watch Mr. Wizard
Quick Draw McGraw Quick Draw McGraw
Captain Kangaroo Captain Kangaroo
Lassie Lassie
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in the Field of Music
Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Moscow Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Moscow
Победитель
Все номинанты
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
The Green Pastures The Green Pastures
Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
For episode "The Music of George Gershwin".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Бад Йоркин
The Jack Benny Program
Победитель
Ральф Леви
The Jack Benny Program
Победитель
Все номинанты
Seymour Berns
The Red Skelton Hour
Шелдон Леонард
The Danny Thomas Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Роберт Маллиган
The Moon and Sixpence
Победитель
Все номинанты
Джон Франкенхаймер
Startime For episode "The Turn of the Screw".
Фил Карлсон
Westinghouse Desilu Playhouse For episode "The Untouchables".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Series (Lead or Support)
Роберт Стэк
The Untouchables
Победитель
Все номинанты
Ричард Бун
Have Gun - Will Travel
Рэймонд Берр
Perry Mason
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Series (Lead or Support)
Джейн Уайатт
Father Knows Best
Победитель
Все номинанты
Лоретта Янг
The Loretta Young Show
Донна Рид
The Donna Reed Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
The Revlon Revue The Revlon Revue
Хэрри Белафонте For "Tonight with Belafonte".
Победитель
Все номинанты
Another Evening with Fred Astaire Another Evening with Fred Astaire
Фред Астер
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Дина Шор
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
Playhouse 90 Playhouse 90
Победитель
Все номинанты
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "Ethan Frome".
The Moon and Sixpence The Moon and Sixpence
The Untouchables The Untouchables
Startime Startime
For episode "The Turn of the Screw".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
Art Carney Special Art Carney Special
For episode "Very Important People".
Победитель
Все номинанты
Father Knows Best Father Knows Best
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of News
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Победитель
Все номинанты
The CBS Evening News CBS Television News
Journey to Understanding Journey to Understanding
For coverage of Nikita Khrushev's visit to the U.S. (September 15-27, 1959)
Chet Huntley Reporting Outlook
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Public Affairs and Education
The Twentieth Century The Twentieth Century
Победитель
Все номинанты
CBS Reports CBS Reports
For episode "The Population Explosion".
Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics Squaw Valley 1960: VIII Winter Olympics
Meet the Press Meet the Press
Small World Small World
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
The Fabulous Fifties The Fabulous Fifties
Победитель
Все номинанты
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
Another Evening with Fred Astaire Another Evening with Fred Astaire
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
The Revlon Revue The Revlon Revue
For episode "Tonight with Belafonte".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor (Lead or Support)
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
The Moon and Sixpence
Победитель
Все номинанты
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Playhouse 90 For episode "Project Immortality".
Алек Гиннесс
Startime For episode "The Wicked Scheme of Jebal Deeks (#1.6)". (Shown within Startime (1959)).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress (Lead or Support)
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Startime For episode "The Turn of the Screw".
Победитель
Все номинанты
Джули Харрис
The DuPont Show of the Month For episode "Ethan Frome".
Тереза Райт
Sunday Showcase For episode "The Margaret Bourke-White Story".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Победитель
Все номинанты
Father Knows Best Father Knows Best
Dorothy Cooper, Roswell Rogers
The Ballad of Louie the Louse The Ballad of Louie the Louse
Nat Hiken
Father Knows Best Father Knows Best
Dorothy Cooper, Roswell Rogers
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama
Сумеречная зона 9.0
Сумеречная зона The Twilight Zone
Род Серлинг
Победитель
Все номинанты
Startime Startime
James Costigan For episode "The Turn of the Screw".
Playhouse 90 Playhouse 90
Loring Mandel For episode "Project Immortality".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in the Documentary Field
CBS Reports CBS Reports
Ховард К. Смит, Av Westin For episode "The Population Explosion".
Победитель
Все номинанты
The Twentieth Century The Twentieth Century
James Benjamin For episode "From Kaiser to Fuehrer".
Project Twenty Project Twenty
Richard Hanser For episode "Life in the Thirties".
