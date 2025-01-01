Меню
Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1950

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1950 году

Место проведения Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 января 1950
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Children's Show
Time for Beany Time for Beany
Победитель
Все номинанты
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
The Adventures of Cyclone Malone The Adventures of Cyclone Malone
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Film Made for and Viewed on Television in 1949
The Life of Riley The Life of Riley
Победитель
Все номинанты
The Silver Theatre The Silver Theatre
For episode "The Guiding Star".
The Lone Ranger The Lone Ranger
Your Show Time Your Show Time
Official ATAS records list title as "Your Showtime".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Kinescope Show
The Milton Berle Show Texaco Star Theatre Starring Milton Berle
Победитель
Все номинанты
Studio One Studio One
The Fred Waring Show The Fred Waring Show
The Goldbergs The Goldbergs
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Live Show
The Ed Wynn Show The Ed Wynn Show
Победитель
Все номинанты
Stump the Stars Pantomime Quiz
Your Witness Your Witness
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Public Service, Cultural or Educational Program
Crusade in Europe Crusade in Europe
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Outstanding Kinescope Personality
Милтон Берл
Милтон Берл
Победитель
Все номинанты
Fran Allison
Arthur Godfrey
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Outstanding Live Personality
Эд Винн
Победитель
Все номинанты
Bill Welsh
Mike Stokey
Том Хэрмон
Station Award
Station Award - Honorable Mention
Год проведения
Номинации

