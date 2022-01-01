«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» – это авторский сериал-антология ужасов от Гильермо дель Торо. В каждом эпизоде зрителей ждет законченный сюжет в жанре хоррор. Идеи создатели черпали из личных записных книжек великого сценариста и режиссера. В сборник вошли замыслы, не нашедшие применения в других работах дель Торо. Зрителей ждут как встречи с классическими экранными чудовищами, так и погружения в более современные психологические ужастики. Оборотни, мутанты, мертвые дети и говорящие игрушки – все это появится на экране.