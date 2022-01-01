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Киноафиша Сериалы Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо (2022 - …) Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» – это авторский сериал-антология ужасов от Гильермо дель Торо. В каждом эпизоде зрителей ждет законченный сюжет в жанре хоррор. Идеи создатели черпали из личных записных книжек великого сценариста и режиссера. В сборник вошли замыслы, не нашедшие применения в других работах дель Торо. Зрителей ждут как встречи с классическими экранными чудовищами, так и погружения в более современные психологические ужастики. Оборотни, мутанты, мертвые дети и говорящие игрушки – все это появится на экране.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо - тизер
Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
тизер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бен Барнс
Бен Барнс
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Криспин Гловер
Криспин Гловер
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Эндрю Линкольн
Эндрю Линкольн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Руперт Гринт получил роль в сериале-антологии Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей»
Руперт Гринт получил роль в сериале-антологии Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей»
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