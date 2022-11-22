Это безумная, наполненная мрачной иронией история об уникальном мужском ревю, ставшем культурным феноменом. В центре событий оказывается американский предприниматель индийского происхождения по имени Сомен «Стив» Банерджи, который стал основателем величайшей в мире империи. Он смог популяризовать стриптиз среди мужчин. Сомен Банерджи упорно шел к своей цели, не позволяя никому встать на своем пути. Так появилась «Чиппендейлс» – гастролирующая танцевальная труппа, славящаяся мужскими эротическими номерами.