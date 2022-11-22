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Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в Чиппендейлс

Добро пожаловать в Чиппендейлс (2022 - …)

Welcome to Chippendales
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Это безумная, наполненная мрачной иронией история об уникальном мужском ревю, ставшем культурным феноменом. В центре событий оказывается американский предприниматель индийского происхождения по имени Сомен «Стив» Банерджи, который стал основателем величайшей в мире империи. Он смог популяризовать стриптиз среди мужчин. Сомен Банерджи упорно шел к своей цели, не позволяя никому встать на своем пути. Так появилась «Чиппендейлс» – гастролирующая танцевальная труппа, славящаяся мужскими эротическими номерами.

Добро пожаловать в Чиппендейлс - тизер
Добро пожаловать в Чиппендейлс
тизер
В ролях
В ролях
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Никола Пельтц Бекхэм
Никола Пельтц Бекхэм
Мюррэй Бартлетт
Мюррэй Бартлетт
Феликс Росси
Зак Пармизано
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 января 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Добро пожаловать в Чиппендейлс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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