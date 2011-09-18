Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2011

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2011 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 18 сентября 2011
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Ilana Wernick, Bill Wrubel, Danny Zuker, Abraham Higginbotham
Победитель
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Ilana Wernick, Bill Wrubel, Danny Zuker, Abraham Higginbotham
Победитель
Все номинанты
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Lee Aronsohn, Faye Oshima Belyeu, Питер Чакос, Дэвид Гоетч, Eric Kaplan, Чак Лорри, Стивен Моларо, Билл Прэди, Jim Reynolds, Steve Holland
Парки и зоны отдыха 7.8
Парки и зоны отдыха Parks and Recreation
Грег Дэниелс, Дэниэл Дж. Гур, Howard Klein, David Miner, Эми Полер, Morgan Sackett, Emily Spivey, Майкл Шур
Хор 6.8
Хор Glee
Иэн Бреннан, Dante Di Loreto, Райан Мерфи, Kenneth J. Silverstein, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall, Michael Novick
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Jack Burditt, Irene Burns, Кэй Кэннон, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Josh Siegal, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Dylan Morgan, Robert Carlock, Мэтт Хаббард, Vali Chandrasekaran
Хор 6.8
Хор Glee
Иэн Бреннан, Dante Di Loreto, Райан Мерфи, Kenneth J. Silverstein, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall, Michael Novick
Парки и зоны отдыха 7.8
Парки и зоны отдыха Parks and Recreation
Грег Дэниелс, Дэниэл Дж. Гур, Howard Klein, David Miner, Эми Полер, Morgan Sackett, Emily Spivey, Майкл Шур
Офис 8.8
Офис The Office
Стив Карелл, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Charlie Grandy, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Warren Lieberstein, Стивен Мерчант, Питер Око, Aaron Shure, Ben Silverman, Б.Дж. Новак, Steve Hely, Минди Кейлинг, Холстед Салливан, Дэниэл Чун, Джастин Спитцер, Teri Weinberg
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Lee Aronsohn, Faye Oshima Belyeu, Питер Чакос, Дэвид Гоетч, Eric Kaplan, Чак Лорри, Стивен Моларо, Билл Прэди, Jim Reynolds, Steve Holland
Офис 8.8
Офис The Office
Стив Карелл, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Charlie Grandy, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Warren Lieberstein, Стивен Мерчант, Питер Око, Aaron Shure, Ben Silverman, Б.Дж. Новак, Steve Hely, Минди Кейлинг, Холстед Салливан, Дэниэл Чун, Джастин Спитцер, Teri Weinberg
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Алек Болдуин, Jack Burditt, Irene Burns, Кэй Кэннон, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Josh Siegal, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Dylan Morgan, Robert Carlock, Мэтт Хаббард, Vali Chandrasekaran
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Jonathan Abrahams, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Dwayne L. Shattuck, Dahvi Waller, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Frank Doelger, Mark Huffam, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Ralph Vicinanza
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Мартин Скорсезе, Марк Уолберг, Lawrence Konner, Howard Korder, Стивен Левинсон, Маргарет Нэгл, Rudd Simmons, Тим Ван Паттен, Rick Yorn, Terence Winter, Eugene Kelly
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Мартин Скорсезе, Марк Уолберг, Lawrence Konner, Howard Korder, Стивен Левинсон, Маргарет Нэгл, Rudd Simmons, Тим Ван Паттен, Rick Yorn, Terence Winter, Eugene Kelly
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Мэнни Кото, John Goldwyn, Lauren Gussis, Майкл С. Холл, Chip Johannessen, Robert Lloyd Lewis, Tim Schlattmann, Венди Уэст
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Питер Берг, Брайан Грейзер, Nan Bernstein Freed, Джон Кэмерон, Kerry Ehrin, Jason Katims, Патрик Массет, Майкл Ваксман, Джон Зинмен, Ролин Джонс, David Nevins, Bridget Carpenter, David Hudgins, Sarah Aubrey, Рон Фицджералд
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Ридли Скотт, Тони Скотт, Leonard Dick, Тед Хамфри, Брук Кеннеди, Michelle King, Robert King, David W. Zucker, Keith Eisner, Corinne Brinkerhoff, Кортни А. Кемп
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Мэнни Кото, John Goldwyn, Lauren Gussis, Майкл С. Холл, Chip Johannessen, Robert Lloyd Lewis, Tim Schlattmann, Венди Уэст
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Ридли Скотт, Тони Скотт, Leonard Dick, Тед Хамфри, Брук Кеннеди, Michelle King, Robert King, David W. Zucker, Keith Eisner, Corinne Brinkerhoff, Кортни А. Кемп
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Frank Doelger, Mark Huffam, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс, Ralph Vicinanza
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва For playing "Sheldon Cooper".
Победитель
Все номинанты
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис For playing "Michael Scott".
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Эпизоды For playing "Matt LeBlanc".
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30 For playing "Jack Donaghy".
Джонни Галэки
Джонни Галэки
Теория большого взрыва For playing "Leonard Hofstadter".
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи For playing "Louie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
В лучах славы For playing "Eric Taylor".
Победитель
Все номинанты
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер For playing "Dexter Morgan".
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Правосудие For playing "Raylan Givens".
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Подпольная империя For playing "Nucky Thompson".
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус For playing "Gregory House".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing "Don Draper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Майк и Молли For playing "Molly Flynn".
Победитель
Все номинанты
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30 For playing "Liz Lemon".
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки For playing "Jackie Peyton".
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха For playing "Leslie Knope".
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Воспитывая Хоуп For playing "Virginia Chance".
Лора Линни
Лора Линни
Диагнозу вопреки For playing "Cathy Jamison".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена For playing "Alicia Florrick".
Победитель
Все номинанты
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Безумцы For playing "Peggy Olson".
Конни Бриттон
Конни Бриттон
В лучах славы For playing "Tami Taylor".
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Olivia Benson".
Мирей Инос
Мирей Инос
Убийство For playing "Sarah Linden".
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Harry's Law For playing "Harriet Korn".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка For playing "Phil Dunphy".
Победитель
Все номинанты
Эд О’Нил
Эд О’Нил
Американская семейка For playing "Jay Pritchett".
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Американская семейка For playing "Mitchell Pritchett".
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing "Alan Harper".
Крис Колфер
Крис Колфер
Хор For playing "Kurt Hummel".
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Американская семейка For playing "Cameron Tucker".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов For playing "Tyrion Lannister".
Победитель
Все номинанты
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Men of a Certain Age For playing "Owen Thoreau, Jr.".
Алан Камминг
Алан Камминг
Хорошая жена For playing "Eli Gold".
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Безумцы For playing "Roger Sterling, Jr.".
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Хорошая жена For playing "Will Gardner".
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Правосудие For playing "Boyd Crowder".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка For playing "Claire Dunphy".
Победитель
Все номинанты
София Вергара
София Вергара
Американская семейка For playing "Gloria Delgado-Pritchett".
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Красотки в Кливленде For playing "Elka Ostrovsky".
Джейн Линч
Джейн Линч
Хор For playing "Sue Sylvester".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Студия 30 For playing "Jenna Maroney".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Правосудие For playing "Mags Bennett".
Победитель
Все номинанты
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Подпольная империя For playing "Margaret Schroeder".
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Хорошая жена For playing "Kalinda Sharma".
Мишель Форбс
Убийство For playing "Mitch Larsen".
Кристин Барански
Кристин Барански
Хорошая жена For playing "Diane Lockhart".
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Безумцы For playing "Joan Harris".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Пол Маккрейн
Harry's Law For playing "Josh Peyton".
Победитель
Все номинанты
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Правосудие For playing "Dickie Bennett".
Роберт Морс
Безумцы For playing "Bertram Cooper".
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Хорошая жена For playing "Louis Canning".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Братья и сестры For playing "Nick Brody".
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Большая любовь For playing "Frank Harlow".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн
Анатомия страсти For playing "Adele Webber".
Победитель
Все номинанты
Кара Буоно
Кара Буоно
Безумцы For playing "Faye Miller".
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Декстер For playing "Lumen Pierce".
Randee Heller
Безумцы For playing "Miss Blankenship".
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Ищейка For playing "Capt. Sharon Raydor"
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Настоящая кровь For playing "Ruby Jean Reynolds"
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Бесстыжие For playing "Sheila Jackson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Justin Timberlake/Lady Gaga".
Победитель
Все номинанты
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Диагнозу вопреки For playing "Lenny".
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Студия 30 For playing "Carol".
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Американская семейка For playing "Pepper Saltzman".
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Студия 30 For playing "Devon Banks". For episode: "Plan B".
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Zach Galifianakis/Jessie J".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Хор For playing "Holly Holliday".
Победитель
Все номинанты
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Хор For playing "April Rhodes".
Дот-Мари Джонс
Дот-Мари Джонс
Хор For playing "Coach Beiste".
Тина Фей
Тина Фей
Saturday Night Live For playing: Host. For episode: "Tina Fey/Ellie Goulding".
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Воспитывая Хоуп For playing "Maw Maw".
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Студия 30 For playing "Avery".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Lew Morton, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, Ira Sherak For episode "The Late Philip J. Fry."
Победитель
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Lew Morton, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, Ira Sherak For episode "The Late Philip J. Fry."
Победитель
Все номинанты
Robot Chicken: Star Wars III Robot Chicken: Star Wars III
Сет Грин, Крис МакКэй, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Geoff Johns, Mike Lazzo, Дэн Милано, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Matthew Ireland Beans, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Savelen Forrest, Mike Fasolo, Hugh Sterbakov, Зеб Уэллс
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Ryan Quincy, Jenny Yu For episode "Crack Baby Athletic Association."
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Matt Warburton, Sam Im, Alex Ruiz For episode "Angry Dad - The Movie."
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Ryan Quincy, Jenny Yu For episode "Crack Baby Athletic Association."
Robot Chicken: Star Wars III Robot Chicken: Star Wars III
Сет Грин, Крис МакКэй, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Geoff Johns, Mike Lazzo, Дэн Милано, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Matthew Ireland Beans, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Savelen Forrest, Mike Fasolo, Hugh Sterbakov, Зеб Уэллс
Шоу Кливленда
Шоу Кливленда The Cleveland Show
Ричард Аппель, Doug Gallery, Jonathan Green, Jamie H. Huang, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Макс Мартинес, Gabe Miller, Kara Vallow, Киркер Батлер, Patrick Buchanan, Brandi Young, Майк Генри, Albert Calleros, Tom Pope, Eric Bryan, Maureen Mlynarczyk, Clarence Livingston, Асим Батра, Ken Wong For episode "Murray Christmas."
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Bill Odenkirk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Matt Warburton, Sam Im, Alex Ruiz For episode "Angry Dad - The Movie."
Шоу Кливленда
Шоу Кливленда The Cleveland Show
Ричард Аппель, Doug Gallery, Jonathan Green, Jamie H. Huang, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Макс Мартинес, Gabe Miller, Kara Vallow, Киркер Батлер, Patrick Buchanan, Brandi Young, Майк Генри, Albert Calleros, Tom Pope, Eric Bryan, Maureen Mlynarczyk, Clarence Livingston, Асим Батра, Ken Wong For episode "Murray Christmas."
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Морис ЛаМарше For playing "Lrrr & Orson Welles". For episode "Lrrreconcilable Ndndifferences"
Победитель
Все номинанты
Moguls & Movie Stars: A History of Hollywood Moguls & Movie Stars: A History of Hollywood
Кристофер Пламмер For the narration. For episode "The Birth Of Hollywood".
Луни Тюнз шоу
Луни Тюнз шоу The Looney Tunes Show
Боб Берген For playing "Porky Pig." For episode "Jailbird And Jailbunny".
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин For playing "Batman/Cobra Commander/Judge/Light Cycle Driver/Newscaster/Robot Chicken Nerd/Teenager/Venger". For episode "Catch Me If You Kangaroo Jack".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Бренда Стронг For playing "Mary-Alice Young". For episode "Come On Over For Dinner".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Дэн Кастелланета For playing "Barney Gumble/Homer Simpson/Krusty the Clown/Louie". For episode "Donnie Fatso".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Seth Meyers, Джон Малэйни, Katreese Barnes For the song "Justin Timberlake Monologue". For episode "Host: Justin Timberlake".
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Seth Meyers, Джон Малэйни, Katreese Barnes For the song "Justin Timberlake Monologue". For episode "Host: Justin Timberlake".
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Jerrod Bettis, DJ Frank E For the song "I Just Had Sex". For episode "Host: Jeff Bridges."
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер For the song "3-Way (The Golden Rule)". For episode "Host: Justin Timberlake".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Michael 'Woodzy' Woods For the song "Jack Sparrow". For episode "Host: Tina Fey".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джастин Тимберлейк, Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер For the song "3-Way (The Golden Rule)". For episode "Host: Justin Timberlake".
Robert Klein: Unfair and Unbalanced Robert Klein: Unfair and Unbalanced
Роберт Клайн, Bob Stein For the song "An American Prayer - Hymn II?".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Ron Jones, Сет МакФарлейн, Danny Smith For the song "Christmastime Is Killing Us". For episode "Road To The North Pole".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Trevor Morris
Победитель
Все номинанты
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Sean Callery
Камелот
Камелот Camelot
Mychael Danna, Jeff Danna
Камелот
Камелот Camelot
Mychael Danna, Jeff Danna
Эпизоды
Эпизоды Episodes
Mark Thomas
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Carter Burwell
Any Human Heart Any Human Heart
Dan Jones
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Мартин Скорсезе For Boardwalk Empire (2010)
Победитель
Все номинанты
Убийство 8.3
Убийство The Killing
Пэтти Дженкинс For Pilot (2011)
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Нил Джордан For The Poisoned Chalice (2011) & The Assassin (2011)
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Джереми Подесва For Anastasia (2010)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Тим Ван Паттен For Winter Is Coming (2011)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Майкл Спиллер For Halloween (2010)
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Бет МакКарти-Миллер For Live Show (2010)
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Гейл Манкусо For Slow Down Your Neighbors (2011)
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Памела Фрайман For Subway Wars (2010)
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Стивен Левитан For See You Next Fall (2011)
Прайм-таймовая «Эмми» / Creative Achievement in Interactive Media
Все номинанты
Conan Conan
Конан О’Брайен, Aaron Bleyaert, John A. Wooden, Jeff Ross
Грань 8.3
Грань Fringe
Conan Conan
Конан О’Брайен, Aaron Bleyaert, John A. Wooden, Jeff Ross
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Late Night with Jimmy Fallon Late Night with Jimmy Fallon
Джимми Фэллон, Gavin Purcell, Robert L. Angelo, Sara Schaefer
Late Night with Jimmy Fallon Late Night with Jimmy Fallon
Джимми Фэллон, Gavin Purcell, Robert L. Angelo, Sara Schaefer
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Борцы за свободу 7.9
Борцы за свободу Freedom Riders
Sharon Grimberg, Стэнли Нельсон, Mark Samels, Laurens Grant
Победитель
Борцы за свободу 7.9
Борцы за свободу Freedom Riders
Sharon Grimberg, Стэнли Нельсон, Mark Samels, Laurens Grant
Победитель
Все номинанты
Газовая страна 7.6
Газовая страна GasLand
Триш Адлесик, Джош Фокс, Molly Gandour
Газовая страна 7.6
Газовая страна GasLand
Триш Адлесик, Джош Фокс, Molly Gandour
The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers
Rick Goldsmith, Judith Ehrlich, Sally Jo Fifer, Jodie Evans
The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers
Rick Goldsmith, Judith Ehrlich, Sally Jo Fifer, Jodie Evans
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
2010 MTV Video Music Awards 2010 MTV Video Music Awards
Tamlyn Wright, Florian Andreas Wieder, Isabell Rauert
Победитель
2010 MTV Video Music Awards 2010 MTV Video Music Awards
Tamlyn Wright, Florian Andreas Wieder, Isabell Rauert
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with host Russell Brand.
The 83rd Annual Academy Awards The 83rd Annual Academy Awards
Joe Celli, Steve Bass, Kristen Merlino
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Dave Edwards For episode #1018
Gettysburg Gettysburg
Sylvain Gingras, Emma Eunson
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode with host Russell Brand.
The 83rd Annual Academy Awards The 83rd Annual Academy Awards
Joe Celli, Steve Bass, Kristen Merlino
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
James Yarnell, Dave Edwards For episode #1018
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Peter Rogness, Ellen Christiansen, Mark Friedberg
Победитель
Все номинанты
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Enrico Campana, Mun Ying Kwun, Rocco Matteo
Вверх и вниз по лестнице 8.1
Вверх и вниз по лестнице Upstairs Downstairs
Julia Castle, David Hindle, Eve Stewart
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Charmian Adams, Gina Cromwell, Donal Woods
Вверх и вниз по лестнице 8.1
Вверх и вниз по лестнице Upstairs Downstairs
Julia Castle, David Hindle, Eve Stewart
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Charmian Adams, Gina Cromwell, Donal Woods
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде Hot in Cleveland
Michael Hynes, Maralee Zediker For episodes: "Sisterhood Of The Traveling SPANX," "I Love Lucci: Part Two," and "LeBron Is Le Gone."
Победитель
Красотки в Кливленде 8.2
Красотки в Кливленде Hot in Cleveland
Michael Hynes, Maralee Zediker For episodes: "Sisterhood Of The Traveling SPANX," "I Love Lucci: Part Two," and "LeBron Is Le Gone."
Победитель
Все номинанты
Правила совместной жизни
Правила совместной жизни Rules of Engagement
Jerie Kelter, Bernard Vyzga For episodes: "Last Of The Red Hat Lovers," "Singing And Dancing," and "The Set Up."
Майк и Молли 7.7
Майк и Молли Mike & Molly
John Shaffner, Ann Shea For episode "Pilot."
Правила совместной жизни
Правила совместной жизни Rules of Engagement
Jerie Kelter, Bernard Vyzga For episodes: "Last Of The Red Hat Lovers," "Singing And Dancing," and "The Set Up."
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes: "Subway Wars" and "Natural History."
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Francoise Cherry-Cohen, John Shaffner, Ann Shea For episodes: "The Love Car Displacement", "The 21-Second Excitation" and "The Agreement Dissection".
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes: "Subway Wars" and "Natural History."
Майк и Молли 7.7
Майк и Молли Mike & Molly
John Shaffner, Ann Shea For episode "Pilot."
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Francoise Cherry-Cohen, John Shaffner, Ann Shea For episodes: "The Love Car Displacement", "The 21-Second Excitation" and "The Agreement Dissection".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Bob Shaw, Doug Huszti, Debra Schutt For episode "Boardwalk Empire (Pilot)".
Победитель
Все номинанты
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Laura Richarz, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episode "Beautifully Broken".
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Jonathan McKinstry, François Séguin, Judit Varga For episode "Lucrezia's Wedding".
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Laura Richarz, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episode "Beautifully Broken".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Claudette Didul, Christopher Brown For episode "Public Relations".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Richard Berg, Amber Haley For episode "Halloween".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Richard Berg, Amber Haley For episode "Halloween".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Claudette Didul, Christopher Brown For episode "Public Relations".
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Jonathan McKinstry, François Séguin, Judit Varga For episode "Lucrezia's Wedding".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Хор 6.8
Хор Glee
Eric Dawson, Robert J. Ulrich
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jennifer McNamara, Katja Blichfeld
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Julie Tucker, Ross Meyerson
Диагнозу вопреки
Диагнозу вопреки The Big C
Julie Tucker, Ross Meyerson
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jennifer McNamara, Katja Blichfeld
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Jeff Greenberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Ellen Lewis, Meredith Tucker
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Robert Sterne
Убийство 8.3
Убийство The Killing
Sean Cossey, Stuart Aikins, Corinne Clark, Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Jennifer Page
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Mark Saks
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Laura Rosenthal
Победитель
Все номинанты
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Alexa L. Fogel, Christine Kromer
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Jill Trevellick
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Randi Hiller
Вверх и вниз по лестнице 8.1
Вверх и вниз по лестнице Upstairs Downstairs
Andy Pryor
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Alexa L. Fogel, Christine Kromer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Under The Influence: Kids Of Alcoholics".
Победитель
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "Under The Influence: Kids Of Alcoholics".
Победитель
Все номинанты
Masterclass Masterclass
Karen Goodman, Kirk Simon, Lin Arison
Masterclass Masterclass
Karen Goodman, Kirk Simon, Lin Arison
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Детский сад поэзии 6.1
Детский сад поэзии A Child's Garden of Poetry
Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Levison, Beth Aala
Победитель
Детский сад поэзии 6.1
Детский сад поэзии A Child's Garden of Poetry
Jacqueline Glover, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Levison, Beth Aala
Победитель
Все номинанты
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, George Doty IV, Joe Catania
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Richard Goodman, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Perry M. Rein
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Brendon Yorke, Stephanie Williams
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, George Doty IV, Joe Catania
Виктория-победительница
Виктория-победительница Victorious
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Richard Goodman, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Perry M. Rein
Виктория-победительница
Виктория-победительница Victorious
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Brendon Yorke, Stephanie Williams
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Миа Майклс For the routines "Alice in Mia-Land Every Little Thing She Does Is Magic", "When We Dance" and "This Bitter Earth - On The Nature of Daylight"
Победитель
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Tabitha Dumo, Napoleon Dumo For the routines "Scars", "Fallin" and "Outta Your Mind"
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Mark Ballas For the routines "Jive - Write Sins Not Tragedies", "Viennese Waltz - Hedwigs Theme (Theme from Harry Potter)" and "Slow Waltz - My Love"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall For the routines "Collide", "How It Ends" and "Fix You"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Stacey Tookey For the routines "Mad World", "Sundrenched World" and "Heaven Is A Place On Earth"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Mandy Moore For the routines "Oh Yeah", "Boogie Shoes" and "I Surrender""
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Haiti".
Победитель
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode "Haiti".
Победитель
Все номинанты
If God Is Willing and da Creek Don't Rise If God Is Willing and da Creek Don't Rise
Cliff Charles
Gettysburg Gettysburg
Michael Snyman
Газовая страна 7.6
Газовая страна GasLand
Джош Фокс
American Masters American Masters
Арлин Доннелли Нельсон, Nicola Marsh For episode "Troubadours: Carole King/James Taylor & The Rise Of The Singer-Songwriter".
Whale Wars Whale Wars
For episode "To The Ends Of The Earth".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Cinematography team. For episode: "Redemption Day".
Победитель
Все номинанты
Intervention Intervention
Joia Speciale For episode "Rachel".
Последний герой
Последний герой Survivor
For episode "Rice Wars".
Top Chef Top Chef
Tim Spellman For episode "Give Me Your Huddled Masses".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
For episode "You Don't Get Paid Unless You Win".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
David Katznelson For episode #1
Победитель
Все номинанты
Столпы Земли
Столпы Земли The Pillars of the Earth
Attila Szalay For episode "Legacy".
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Kramer Morgenthau
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Эдвард Лэчмен For episode "Part Five".
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
David Moxness For episode 'Life Sentences".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Hookers, Hookers, Hookers".
Победитель
Все номинанты
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Rick F. Gunter For episode "Dancing With Angels".
Правила совместной жизни
Правила совместной жизни Rules of Engagement
Wayne Kennan For episode "Uh Oh It's Magic".
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Chris La Fountaine For episode "Hopeless".
Retired at 35 Retired at 35
Donald A. Morgan For episode "Rocket Man".
Pair of Kings Pair of Kings
John Simmons For episode "Return Of The Kings".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Jonathan Freeman For episode "Home".
Победитель
Все номинанты
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Фред Мёрфи For episode "Double Jeopardy".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Kramer Morgenthau For episode "A Return To Normalcy".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Stuart Dryburgh For episode "Boardwalk Empire (Pilot)".
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Paul Sarossy For episode "The Poisoned Chalice/The Assassin"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Susannah Buxton, Caroline McCall For episode #1.
Победитель
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Susannah Buxton, Caroline McCall For episode #1.
Победитель
Все номинанты
Вверх и вниз по лестнице 8.1
Вверх и вниз по лестнице Upstairs Downstairs
Giles Gale, Amy Roberts For episode #1.
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Michelle Matland, Ann Roth, Patrick Wiley For episode "Part Two".
Вверх и вниз по лестнице 8.1
Вверх и вниз по лестнице Upstairs Downstairs
Giles Gale, Amy Roberts For episode #1.
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Joseph T. Mastrolia, Suttirat Anne Larlarb
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Joseph T. Mastrolia, Suttirat Anne Larlarb
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Michelle Matland, Ann Roth, Patrick Wiley For episode "Part Two".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Gabriella Pescucci, Uliva Pizzetti For episode "Lucrezia's Wedding".
Победитель
Борджиа 8.3
Борджиа The Borgias
Gabriella Pescucci, Uliva Pizzetti For episode "Lucrezia's Wedding".
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Janie Bryant, Le Dawson For episode "The Beautiful Girls".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Rachael Webb-Crozier For episode "The Pointy End".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Rachael Webb-Crozier For episode "The Pointy End".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
John Dunn, Christopher Peterson, Courtney McClain For episode "Anastasia".
Хор 6.8
Хор Glee
Marisa Aboitiz, Lou Eyrich For episode "New York".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Amanda Needham, Nichole Dimitras For episode "Farm". Tied with Kate Carin and Abigail Metcalfe for Gettysburg (2011).
Победитель
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Amanda Needham, Nichole Dimitras For episode "Farm". Tied with Kate Carin and Abigail Metcalfe for Gettysburg (2011).
Победитель
Gettysburg Gettysburg
Kate Carin, Abigail Metcalfe Tied with Amanda Needham and Nichole Dimitras for Portlandia (2011).
Победитель
Gettysburg Gettysburg
Kate Carin, Abigail Metcalfe Tied with Amanda Needham and Nichole Dimitras for Portlandia (2011).
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Газовая страна 7.6
Газовая страна GasLand
Джош Фокс
Победитель
Все номинанты
A Letter to Elia A Letter to Elia
Мартин Скорсезе, Kent Jones For episode "A Letter To Elia/Reflecting On Kazan".
Becoming Chaz Becoming Chaz
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато
Becoming Chaz Becoming Chaz
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато
Top Chef Top Chef
Paul Starkman For episode "Give Me Your Huddled Masses".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "You Don't Get Paid Unless You Win".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Брайан Персивал For episode #1
Победитель
Все номинанты
Карлос
Карлос Carlos
Оливье Ассайас
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Кертис Хэнсон
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Тодд Хейнс
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode "Host: Justin Timberlake".
Победитель
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode #3333
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #16048
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Gregg Gelfand For episode #1024/#1025A
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode #6112
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Special
Great Performances Great Performances
Лонни Прайс For episode "Sondheim! The Birthday Concert".
Победитель
Все номинанты
The 64th Annual Tony Awards The 64th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
The 83rd Annual Academy Awards The 83rd Annual Academy Awards
Don Mischer
Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden
Laurieann Gibson
The 53rd Annual Grammy Awards The 53rd Annual Grammy Awards
Louis J. Horvitz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Jenny Arbour, Judi Cooper-Sealy
Победитель
Все номинанты
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Jerry DeCarlo, Jerry Popolis
Столпы Земли
Столпы Земли The Pillars of the Earth
Tricia Cameron, Loulia Sheppard
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Terry Baliel, Beth Buckwalter Miller, Carol Pershing
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Jerry DeCarlo, Jerry Popolis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Rachel Dowling, Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #1106.
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Rachel Dowling, Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #1106.
Победитель
Все номинанты
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Cindy Costello, Cyndra Dunn, Maria Valdivia, Kim Messina, David Larson, Shawn Finch For episode "iStart A Fan War".
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Cindy Costello, Cyndra Dunn, Maria Valdivia, Kim Messina, David Larson, Shawn Finch For episode "iStart A Fan War".
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Russell Latham, Carol McCoo, Desiree Dizard, Annette M. Jones, Justina Turk, Mary Lum For episode #529
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Russell Latham, Carol McCoo, Desiree Dizard, Annette M. Jones, Justina Turk, Mary Lum For episode #529
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Christal Schanes, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio For episode "Host: Anne Hathaway".
The Pee-Wee Herman Show on Broadway The Pee-Wee Herman Show on Broadway
Steven Kirkham
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lucia Mace, Gloria Pasqua Casny, Theraesa Rivers, Jules Holdren, Sean Flanigan For episode "Christmas Comes But Once A Year".
Победитель
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lucia Mace, Gloria Pasqua Casny, Theraesa Rivers, Jules Holdren, Sean Flanigan For episode "Christmas Comes But Once A Year".
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lucia Mace, Terrie Velazquez Owen, Theraesa Rivers For episode "Hands And Knees".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Jerry DeCarlo, Michael Kriston For episode "Boardwalk Empire" (Pilot).
Хор 6.8
Хор Glee
Стэйси К. Блэк, Janis Clark, Sterfon Demings, Susan Zietlow-Maust, Monte Haught For episode "The Sue Sylvester Shuffle".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks For episode "A Golden Crown"
Хор 6.8
Хор Glee
Стэйси К. Блэк, Janis Clark, Sterfon Demings, Susan Zietlow-Maust, Monte Haught For episode "The Sue Sylvester Shuffle".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host For A Reality Or Reality - Competition Program
Последний герой
Последний герой Survivor
Jeff Probst
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кэт Дили
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Райан Сикрест
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Phil Keoghan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Сообщество 8.3
Сообщество Community
Drew Hodges For the episode "Abed's Uncontrollable Christmas"
Победитель
Firebreather Firebreather
Питер Чунг
Победитель
Финес и Ферб
Финес и Ферб Phineas and Ferb
Brian Woods For episode "Wizard Of Odd".
Победитель
Финес и Ферб
Финес и Ферб Phineas and Ferb
Jill Daniels For episode "Wizard Of Odd".
Победитель
Юная Лига Справедливости 8.6
Юная Лига Справедливости Young Justice
Phil Bourassa For episode "Independence Day".
Победитель
Firebreather Firebreather
Jung Chang Sung
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Клан Кеннеди For playing: "Robert F. Kennedy".
Победитель
Все номинанты
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Лютер For playing "Detective John Luther".
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Thurgood For playing: "Thurgood Marshall".
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Слишком крут для неудачи For playing: "Hank Paulson".
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Карлос For playing: "Ilich Ramirez Sanchez".
Грег Киннир
Грег Киннир
Клан Кеннеди For playing: "John F. Kennedy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Милдред Пирс For playing "Mildred Pierce".
Победитель
Все номинанты
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Taken from Me: The Tiffany Rubin Story For playing "Tiffany Rubin".
Джин Марш
Вверх и вниз по лестнице For playing "Rose Buck".
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Правдивое кино For playing "Pat Loud".
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Аббатство Даунтон For playing "Cora Crawley".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Series
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer For episode "Season 7 Finale (Part 2)".
Победитель
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Robert T. Barnhart, Matt Firestone, Pete Radice, Patrick Boozer For episode "Season 7 Finale (Part 2)".
Победитель
Все номинанты
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Kieran Healy, George Harvey, Josh Hutchings, Matt McAdam For episode "Finale".
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Christian Hibbard For episode directed by 'Michel Gondrey'.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles For episode #1204A
Conan Conan
Robert A. Dickinson, Noah Mitz For episode "Love Gets Liposuctioned".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode "Host: Justin Timberlake"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Special
The 53rd Annual Grammy Awards The 53rd Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner, Travis Hagenbuch
Победитель
The 53rd Annual Grammy Awards The 53rd Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner, Travis Hagenbuch
Победитель
Все номинанты
The 83rd Annual Academy Awards The 83rd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner
The 83rd Annual Academy Awards The 83rd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner
Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden
Tom Beck, Leroy Bennett
Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden
Tom Beck, Leroy Bennett
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kirk Shintani, Angus Wall, Rob Feng, Hameed Shaukat
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Karin Fong, Michelle Dougherty, Lauren Hartstone, Cara McKenney
Рубикон
Рубикон Rubicon
Karin Fong, Cara McKenney, Jeremy Cox, Theo Daley
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Adam Bluming, Michael Riley, Bob Swensen, Cory Shaw
Any Human Heart Any Human Heart
Hugo Moss, Justin Lowings, Paul McDonnell
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Karin Fong, Michelle Dougherty, Lauren Hartstone, Cara McKenney
Any Human Heart Any Human Heart
Hugo Moss, Justin Lowings, Paul McDonnell
Рубикон
Рубикон Rubicon
Karin Fong, Cara McKenney, Jeremy Cox, Theo Daley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Linda Dowds, Colin Penman, Jordan Samuel, Amanda Terry
Победитель
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Linda Dowds, Colin Penman, Jordan Samuel, Amanda Terry
Победитель
Все номинанты
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Kimberly Felix, Mindy Hall, Julie Hewett
Столпы Земли
Столпы Земли The Pillars of the Earth
Colleen Quinton
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Linda Melazzo, Patricia Regan
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Kimberly Felix, Mindy Hall, Julie Hewett
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Josh Turi, Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Katherine O'Donnell, Daniela Zivkovic For episode "Host: Jon Hamm".
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #1205
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Patti Brand, Tyson Fountaine, Michael Johnston, Melanie Mills, Kim Perrodin, Patti Ramsey Bortoli For episode "iStart A Fan War".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #1205
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Brad Look, Jennifer Turchi Nigh, Megan Moore For episode "Bad News".
The Pee-Wee Herman Show on Broadway The Pee-Wee Herman Show on Broadway
Cristina Waltz, Katie Pellegrino
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Patti Brand, Tyson Fountaine, Michael Johnston, Melanie Mills, Kim Perrodin, Patti Ramsey Bortoli For episode "iStart A Fan War".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Nicki Ledermann, Evelyne Noraz For episode "Boardwalk Empire (Pilot)".
Победитель
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Nicki Ledermann, Evelyne Noraz For episode "Boardwalk Empire (Pilot)".
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Paul Engelen, Melissa Lackersteen For episode "Winter Is Coming (Pilot)".
Хор 6.8
Хор Glee
Jennifer Greenberg, Eryn Krueger Mekash, Robin L. Neal, Michael Mekash For episode "The Rocky Horror Glee Show".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Mary Kay Morse, Ron Pipes, Tricia Sawyer, Maurine Burke, Lana Horochowski For episode "The Rejected".
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Brigette A. Myre, Lana Horochowski For episode "9 Crimes".
Хор 6.8
Хор Glee
Jennifer Greenberg, Eryn Krueger Mekash, Robin L. Neal, Michael Mekash For episode "The Rocky Horror Glee Show".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Mary Kay Morse, Ron Pipes, Tricia Sawyer, Maurine Burke, Lana Horochowski For episode "The Rejected".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries or Movie
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Rebecca Eaton, Джулиан Феллоуз, Nigel Marchant, Gareth Neame, Liz Trubridge
Победитель
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Rebecca Eaton, Джулиан Феллоуз, Nigel Marchant, Gareth Neame, Liz Trubridge
Победитель
Все номинанты
Столпы Земли
Столпы Земли The Pillars of the Earth
Ридли Скотт, Тони Скотт, Jonas Bauer, Michael Prupas, David A. Rosemont, John Ryan, David W. Zucker, Rola Bauer, Tim Halkin
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Steven Michaels, Джон Кассар, Stephen Kronish, Michael Prupas, Jamie Paul Rock, Christine Shipton, Джоэль Сарноу, Tara Ellis, Dirk Hoogstra, David McKillop, Jonathan Koch, Brian Gibson
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Zanne Devine, Karyn McCarthy, Gavin Polone
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Тодд Хейнс, Pamela Koffler, Ilene S. Landress, Кристин Вачон, Джон Уэллс
Правдивое кино 6.5
Правдивое кино Cinema Verite
Zanne Devine, Karyn McCarthy, Gavin Polone
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Кертис Хэнсон, Carol Fenelon, Ezra Swerdlow, Paula Weinstein, Jeff Levine
Слишком крут для неудачи 7.2
Слишком крут для неудачи Too Big to Fail
Кертис Хэнсон, Carol Fenelon, Ezra Swerdlow, Paula Weinstein, Jeff Levine
Клан Кеннеди
Клан Кеннеди The Kennedys
Steven Michaels, Джон Кассар, Stephen Kronish, Michael Prupas, Jamie Paul Rock, Christine Shipton, Джоэль Сарноу, Tara Ellis, Dirk Hoogstra, David McKillop, Jonathan Koch, Brian Gibson
Столпы Земли
Столпы Земли The Pillars of the Earth
Ридли Скотт, Тони Скотт, Jonas Bauer, Michael Prupas, David A. Rosemont, John Ryan, David W. Zucker, Rola Bauer, Tim Halkin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Милдред Пирс
Милдред Пирс Mildred Pierce
Carter Burwell For episode "Part Five".
Победитель
Все номинанты
Столпы Земли
Столпы Земли The Pillars of the Earth
Trevor Morris For episode "Anarchy".
Any Human Heart Any Human Heart
Dan Jones For episode #1.2
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
David Arnold, Michael Price For episode "A Study In Pink".
Thurgood Thurgood
Rob Mathes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
American Masters American Masters
Garth Neustadter For the episode "John Muir In The New World".
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Джефф Ричмонд For episode "100".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Walter Murphy For episode "And Then There Were Fewer".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Ron Jones For episode "Road To The North Pole".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse Of Horror XXI.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Great Performances Great Performances
Харри Конник мл. For episode "Harry Connick Jr. In Concert On Broadway".
Победитель
Все номинанты
Great Performances Great Performances
David Foster For episode "Hit Man: David Foster and Friends".
The 2011 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony The 2011 Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony
Paul Shaffer
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Rob Mathes, Rob Berman
The 83rd Annual Academy Awards The 83rd Annual Academy Awards
William Ross
An Evening of Stars: Tribute to Chaka Khan An Evening of Stars: Tribute to Chaka Khan
Rickey Minor
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
Stanley F. Buchthal, Michael Cohl, Michael Epstein, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Prudence Glass, Jessica Levin
Победитель
American Masters American Masters
Stanley F. Buchthal, Michael Cohl, Michael Epstein, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Prudence Glass, Jessica Levin
Победитель
Все номинанты
30 for 30 30 for 30
Bill Simmons, Joan Lynch, Коннор Шелл, John Dahl, John Skipper, Keith Clinkscales, John Walsh
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Stone Roberts
Biography Biography
Judith Belushi-Pisano, Peter Tarshis, Rob Goldberg, Kevin Bachar, Thomas Moody, Joey Allen, Amelia Hanibelsz
Moguls & Movie Stars: A History of Hollywood Moguls & Movie Stars: A History of Hollywood
Jon Wilkman, Bill Haber
Biography Biography
Judith Belushi-Pisano, Peter Tarshis, Rob Goldberg, Kevin Bachar, Thomas Moody, Joey Allen, Amelia Hanibelsz
Pioneers of Television Pioneers of Television
Mike Trinklein, Steve Boettcher
30 for 30 30 for 30
Bill Simmons, Joan Lynch, Коннор Шелл, John Dahl, John Skipper, Keith Clinkscales, John Walsh
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Stone Roberts
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
Gettysburg Gettysburg
Ридли Скотт, Тони Скотт, Christopher G. Cowen, Ben Fox, Mark Herzog, Джулиан Хоббс, Mary Lisio, David McKillop, Mary Donahue
Победитель
Gettysburg Gettysburg
Ридли Скотт, Тони Скотт, Christopher G. Cowen, Ben Fox, Mark Herzog, Джулиан Хоббс, Mary Lisio, David McKillop, Mary Donahue
Победитель
Все номинанты
Jaws: The Inside Story Jaws: The Inside Story
Peter Tarshis, Georgia Manukas, Kevin Bachar, Thomas Moody, Amelia Hanibelsz
Stand Up to Cancer Stand Up to Cancer
Michael B. Seligman, Pamela Oas Williams, Laura Ziskin
Jaws: The Inside Story Jaws: The Inside Story
Peter Tarshis, Georgia Manukas, Kevin Bachar, Thomas Moody, Amelia Hanibelsz
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда 6.9
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда His Way
Стивен Содерберг, Graydon Carter, Audrey Rosenberg, Гейб Польски, Алан Польски
Becoming Chaz Becoming Chaz
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Chaz Bono
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда 6.9
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда His Way
Стивен Содерберг, Graydon Carter, Audrey Rosenberg, Гейб Польски, Алан Польски
Becoming Chaz Becoming Chaz
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Chaz Bono
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Борцы за свободу 7.9
Борцы за свободу Freedom Riders
Lewis Erskine, Aljernon Tunsil
Победитель
Борцы за свободу 7.9
Борцы за свободу Freedom Riders
Lewis Erskine, Aljernon Tunsil
Победитель
Все номинанты
If God Is Willing and da Creek Don't Rise If God Is Willing and da Creek Don't Rise
Гита Гандбир, Сэмюэл Д. Поллард
Anthony Bourdain: No Reservations Anthony Bourdain: No Reservations
Eric Lasby For episode "Haiti".
Becoming Chaz Becoming Chaz
Cameron Teisher
American Masters American Masters
Ed Barteski, Deborah Peretz For episode "LENNONYC".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Kelly Coskran, Alex Durham, Josh Earl For episode "Redemption Day".
Победитель
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Kelly Coskran, Alex Durham, Josh Earl For episode "Redemption Day".
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
H.A. Arnarson, Eric Gardner, Michael Greer, Evan Mediuch, Andrew Bolhuis, James Ciccarello, Chad Bertalotto For episode "Don't You Work For Me?"
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode: "You Don't Get Paid Unless You Win".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode: "You Don't Get Paid Unless You Win".
Top Chef Top Chef
Tom Danon, Laronda Morris, Jeff Nemetz, Brianna Dellinger, Chris Colombel, Michael Lynn Deis, Kevin Kearney For episode "Give Me Your Huddled Masses".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Lisa Trulli, Blue, Erik Hammarberg, Josh Franco For episode "There Is An I" In Team"".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Sue Federman For episode "Subway Wars".
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Meg Reticker For episode "100".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Jonathan Schwartz For episode "Slow Down Your Neighbors".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Райан Кейс For episode "Halloween"
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Питер Чакос For episode "The Agreement Dissection".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden
Bill DeRonde, Michael Polito, Kevin O'Dea, Katie Hetland
Победитель
Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden Lady Gaga Presents: The Monster Ball Tour at Madison Square Garden
Bill DeRonde, Michael Polito, Kevin O'Dea, Katie Hetland
Победитель
Все номинанты
Ricky Gervais: Out of England 2 - The Stand-Up Special Ricky Ger