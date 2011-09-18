Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Ilana Wernick, Bill Wrubel, Danny Zuker, Abraham Higginbotham
Победитель
7.7
Американская семейкаModern Family
Все номинанты
8.3
Теория большого взрываThe Big Bang Theory
7.8
Парки и зоны отдыхаParks and Recreation
Грег Дэниелс, Дэниэл Дж. Гур, Howard Klein, David Miner, Эми Полер, Morgan Sackett, Emily Spivey, Майкл Шур
6.8
ХорGlee
Студия 3030 Rock
Алек Болдуин, Jack Burditt, Irene Burns, Кэй Кэннон, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Josh Siegal, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Dylan Morgan, Robert Carlock, Мэтт Хаббард, Vali Chandrasekaran
6.8
ХорGlee
7.8
Парки и зоны отдыхаParks and Recreation
8.8
ОфисThe Office
8.3
Теория большого взрываThe Big Bang Theory
8.8
ОфисThe Office
Студия 3030 Rock
Jonathan Abrahams, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Dwayne L. Shattuck, Dahvi Waller, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick
Победитель
Все номинанты
8.6
Игра престоловGame of Thrones
8.6
Подпольная империяBoardwalk Empire
8.6
Подпольная империяBoardwalk Empire
8.9
ДекстерDexter
8.7
В лучах славыFriday Night Lights
8.5
Хорошая женаThe Good Wife
8.9
ДекстерDexter
8.5
Хорошая женаThe Good Wife
8.6
Игра престоловGame of Thrones
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Lew Morton, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, Ira Sherak For episode "The Late Philip J. Fry."
Победитель
9.3
ФутурамаFuturama
Все номинанты
Robot Chicken: Star Wars IIIRobot Chicken: Star Wars III
Сет Грин, Крис МакКэй, Брекин Мейер, Александр Балкли, Corey Campodonico, Keith Crofford, Хью Дэвидсон, Ollie Green, Geoff Johns, Mike Lazzo, Дэн Милано, Кевин Шиник, Дуглас Голдштейн, Matthew Ireland Beans, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Savelen Forrest, Mike Fasolo, Hugh Sterbakov, Зеб Уэллс
7.9
Южный ПаркSouth Park
9.3
СимпсоныThe Simpsons
7.9
Южный ПаркSouth Park
Robot Chicken: Star Wars IIIRobot Chicken: Star Wars III
Шоу КливлендаThe Cleveland Show
Ричард Аппель, Doug Gallery, Jonathan Green, Jamie H. Huang, Anthony Lioi, Сет МакФарлейн, Макс Мартинес, Gabe Miller, Kara Vallow, Киркер Батлер, Patrick Buchanan, Brandi Young, Майк Генри, Albert Calleros, Tom Pope, Eric Bryan, Maureen Mlynarczyk, Clarence Livingston, Асим Батра, Ken Wong For episode "Murray Christmas."
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Шоу КливлендаThe Cleveland Show
