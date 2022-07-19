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Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
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Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
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Дата рождения
28 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
178 см
Биография Дженнифер Кулидж
Родилась 28 августа 1963 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Дженнифер Кулидж
Блондинка в законе 3
комедия, мелодрама
2023, США
0.0
We Have a Ghost
приключения, семейный, ужасы
2022, США
0.0
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Компания на праздники
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
7.0
Талисманы
комедия
2016, США
5.0
В ад и обратно
комедия, анимация
2015, США
5.0
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
семейный
2014, США
7.0
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HBO Max выпустил тизер своих ближайших премьер, включая второй сезон «Белого лотоса»
Таня Маккуойд отправляется на Сицилию.
Написать
19 июля 2022 16:03
Стартовали съемки второго сезона «Белого лотоса»
В продолжении вернется Дженнифер Кулидж.
Написать
1 марта 2022 14:12
Netflix выпустил трейлер ромкома «Компания на праздники»
Фильм о любви и дружбе в разгар семейных праздников выйдет на платформе 2 декабря.
Написать
11 ноября 2021 14:42
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Статьи о персоне
Вспоминаем детство: 20 голливудских звезд, которые снялись в «Друзьях»
За 10 лет в «Друзьях» успели засветиться десятки звезд – побольше и помельче, от «ветеранов» Голливуда Джулии Робертс, Джорджа Клуни и Брэда Питта до тогда еще совсем новичка – будущей звезды «Анатомии страсти» Эллен Помпео.
Написать
28 мая 2019 06:17
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