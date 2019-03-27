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Постер сериала Чем мы заняты в тени
Постер сериала Чем мы заняты в тени
Постер сериала Чем мы заняты в тени
Постер сериала Чем мы заняты в тени
Постер сериала Чем мы заняты в тени
Постер сериала Чем мы заняты в тени
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Чем мы заняты в тени

Чем мы заняты в тени (2019 - …)

What We Do in the Shadows 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 20 часов 30 минут
О чем сериал

«Чем мы заняты в тени» — это комедийный сериал с элементами хоррора, снятый на основе одноименного популярного фильма. Создателем выступил Джемейн Клемент, который в паре с Тайкой Вайтити когда-то снял и сам фильм. В центре сюжета также находятся несколько вампиров, живущих в одном доме в городке и рассказывающих о своих бытовых проблемах съемочной группе. В отличие от кинокартины, в сериале, помимо классических вурдалаков, сосущих кровь, есть еще такой узнаваемый персонаж, как энергетический вампир.

Чем мы заняты в тени - трейлер пятого сезона
Чем мы заняты в тени
трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джемейн Клемент
Джемейн Клемент
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кайван Новак
Кайван Новак Nandor
Мэтт Берри
Мэтт Берри Laszlo Cravensworth
Харви Гильен
Харви Гильен Guillermo
Марк Прокш
Марк Прокш Colin Robinson
Натасия Деметриу
Натасия Деметриу Nadja
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»
Episode 1
Сезон 5 Серия 1
13 июля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Чем мы заняты в тени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 10 эпизодов
 
Чем мы заняты в тени - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2023, 1 эпизод
 
Сезон 6
TBA,
 
Новости о сериале
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саундтрек сериала Чем мы заняты в тени
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