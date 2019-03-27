«Чем мы заняты в тени» — это комедийный сериал с элементами хоррора, снятый на основе одноименного популярного фильма. Создателем выступил Джемейн Клемент, который в паре с Тайкой Вайтити когда-то снял и сам фильм. В центре сюжета также находятся несколько вампиров, живущих в одном доме в городке и рассказывающих о своих бытовых проблемах съемочной группе. В отличие от кинокартины, в сериале, помимо классических вурдалаков, сосущих кровь, есть еще такой узнаваемый персонаж, как энергетический вампир.