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Постер сериала Новичок
Постер сериала Новичок
Постер сериала Новичок
Постер сериала Новичок
Постер сериала Новичок
Постер сериала Новичок
Рейтинги
8.6 Рейтинг IMDb: 8
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Новичок

Новичок (2018 - …)

The Rookie 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 94 часа 30 минут

О чем сериал

«Новичок» — многосерийная криминальная драма, повествующая о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который серьезно пересматривает свое отношение к жизни и окружающему миру после тяжелого развода и жуткого инцидента, произошедшего с ним в отделении банка. В частности, герой буквально оказался в шаге от гибели после нападения группы бандитов. В итоге Нолан решает закрыть свой строительный бизнес и переехать в Город Ангелов, чтобы устроиться на работу в местное отделение полиции. Так, Джон становится самым возрастным «новичком» в рядах правоохранителей Лос-Анджелеса. Новая работа учит его по-другому относиться к стрессу, подвергая постоянному смертельному риску.

Новичок - промо четвертого сезона
Новичок  промо четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Алекси Хоули
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алисса Диас Angela Lopez
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион John Nolan
Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс Sergeant Wade Grey
Мекиа Кокс
Мекиа Кокс Nyla Harper
Melissa O'Neil Lucy Chen
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.6
Оцените 14 голосов
8 IMDb
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Сезоны
Новичок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 20 эпизодов
 
Новичок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 20 эпизодов
 
Новичок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 14 эпизодов
 
Новичок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 22 эпизода
 
Новичок - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 22 эпизода
 
Новичок - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2024, 10 эпизодов
 
Новичок - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2025, 18 эпизодов
 
Сезон 8
TBA,
 
Отзывы о сериале
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