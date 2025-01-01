Меню
Окно в Европу

Место проведения Россия

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» впервые состоялся в 1993 году. С тех пор он ежегодно собирает в Выборге более тысячи авторитетных деятелей культуры и искусства, звезд российского и мирового кинематографа.  Учредители фестиваля - Министерство культуры РФ, Правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (RECA).

Главной задачей фестиваля является популяризация и продвижение лучших образцов отечественного киноискусства. 

Призы фестиваля:

Конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры»:
- Главный Приз 
- Три специальных приза жюри.

Конкурс «Игровое кино. Копродукция»:
- Приз «За лучший фильм».

Конкурс неигрового кино: 
- Главный Приз
- Специальный приз жюри

Конкурс анимационного кино: 
- Главный Приз
- Специальный приз жюри

Конкурс «Выборгский счет»:
- Приз  по итогам голосования участников-кинематографистов, представителей средств массовой информации, а также зрителей Фестиваля. 

Другие награды:
- Дипломы («Особые упоминания жюри»)
- Приз им. Саввы Кулиша присуждается решением Президентского совета РЕКА. 
- Приз имени Станислава и Андрея Ростоцких присуждается решением  Президентского совета РЕКА. 
- Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России присуждается по итогам всех конкурсных программ Фестиваля. 
- Решением Президента Фестиваля может быть присуждён особый Приз по итогам всех конкурсных программ Фестиваля. 

Год проведения
Номинации
Окно в Европу 2024
Филателия
Филателия
Special Mention of the Jury
Филателия
Филателия
Гран При / Лучший фильм
Ласточка
Ласточка
Специальный приз жюри / Специальный приз

