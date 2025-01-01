Фестиваль российского кино «Окно в Европу» впервые состоялся в 1993 году. С тех пор он ежегодно собирает в Выборге более тысячи авторитетных деятелей культуры и искусства, звезд российского и мирового кинематографа. Учредители фестиваля - Министерство культуры РФ, Правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (RECA).
Главной задачей фестиваля является популяризация и продвижение лучших образцов отечественного киноискусства.
Призы фестиваля:
Конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры»:
- Главный Приз
- Три специальных приза жюри.
Конкурс «Игровое кино. Копродукция»:
- Приз «За лучший фильм».
Конкурс неигрового кино:
- Главный Приз
- Специальный приз жюри
Конкурс анимационного кино:
- Главный Приз
- Специальный приз жюри
Конкурс «Выборгский счет»:
- Приз по итогам голосования участников-кинематографистов, представителей средств массовой информации, а также зрителей Фестиваля.
Другие награды:
- Дипломы («Особые упоминания жюри»)
- Приз им. Саввы Кулиша присуждается решением Президентского совета РЕКА.
- Приз имени Станислава и Андрея Ростоцких присуждается решением Президентского совета РЕКА.
- Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России присуждается по итогам всех конкурсных программ Фестиваля.
- Решением Президента Фестиваля может быть присуждён особый Приз по итогам всех конкурсных программ Фестиваля.