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Постер фильма НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс - Трейлер
Киноафиша Фильмы НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
8.3

НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс

, 2023
STILL: A Michael J. Fox Movie
США / биография, документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
8.3
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс - Трейлер
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс  Трейлер

О фильме

Невысокий паренек с канадской военной базы становится любимцем международной поп-культуры 1980-х, но неожиданно вся его жизнь меняется из-за шокирующего диагноза. Что бывает, когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью?

В ролях

Эндрю Барбер
Эндрю Барбер
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Narrator
Сьюзен Брессман
Self - Doctor
Дэвис Гуггенхайм
Self - Interviewer
Трэйси Поллан
Трэйси Поллан
Self
Сэм Фокс
Self - Michael's Son
Aquinnah Fox
Self - Michael's Daughter
Schuyler Fox
Self - Michael's Daughter
Esmé Fox
Self - Michael's Daughter
Ryan Orser
Self - Physical Therapist
Siobhan Murphy
Self - Speech Therapist
Режиссер Дэвис Гуггенхайм
Сценарист Майкл Джей Фокс
Композитор Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 мая 2023
Премьера в мире 14 марта 2023
Производство Concordia Studio
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Рейтинг фильма

8.3
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 13 мая 2023

Трейлеры фильма

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НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс - Трейлер
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс Трейлер
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