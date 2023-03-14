Невысокий паренек с канадской военной базы становится любимцем международной поп-культуры 1980-х, но неожиданно вся его жизнь меняется из-за шокирующего диагноза. Что бывает, когда неизлечимый оптимист сталкивается с неизлечимой болезнью?
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