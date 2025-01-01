Дэн Эйкройд, Anne Beatts, Tom Davis, James Downey, Брайан Дойл-Мюррей, Al Franken, Brian McConnachie, Lorne Michaels, Дон Новелло, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Walter Williams, Alan Zweibel For Richard Benjamin/Rickie Lee Jones (1979)
8.6
Чертова служба в госпитале МэшM*A*S*H
David Isaacs, Кен Ливайн For Point of View (1978)
8.6
Чертова служба в госпитале МэшM*A*S*H
David Isaacs, Кен Ливайн For Point of View (1978)
All in the FamilyAll in the Family
Milt Josefsberg, Bob Schiller, Phil Sharp, Bob Weiskopf For California, Here We Are (1978)
All in the FamilyAll in the Family
Milt Josefsberg, Bob Schiller, Phil Sharp, Bob Weiskopf For California, Here We Are (1978)
Saturday Night Live
Дэн Эйкройд, Anne Beatts, Tom Davis, James Downey, Брайан Дойл-Мюррей, Al Franken, Brian McConnachie, Lorne Michaels, Дон Новелло, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Walter Williams, Alan Zweibel For Richard Benjamin/Rickie Lee Jones (1979)