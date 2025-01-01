Меню
Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1979 году

Место проведения Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Дата проведения 9 сентября 1979
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, David Davis, Ed. Weinberger
Победитель
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, David Davis, Ed. Weinberger
Победитель
Все номинанты
Mork & Mindy
Гэрри Маршалл, Bruce Johnson, Anthony W. Marshall, Dale McRaven
Mork & Mindy Mork & Mindy
Гэрри Маршалл, Bruce Johnson, Anthony W. Marshall, Dale McRaven
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф
Barney Miller
Danny Arnold, Tony Sheehan, Reinhold Weege
All in the Family
Milt Josefsberg, Mort Lachman
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Lou Grant
Seth Freeman, Гари Дэвид Голдберг, Джин Рейнольдс
Победитель
Все номинанты
The Paper Chase
Albert Aley, Robert Lewin, Robert C. Thompson
The Rockford Files
Stephen J. Cannell, Juanita Bartlett, Дэвид Чейз, Chas. Floyd Johnson, Meta Rosenberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Кэррол О'Коннор
All in the Family For playing: "Archie Bunker".
Победитель
Все номинанты
Hal Linden
Barney Miller For playing: "Barney Miller".
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi For playing: "Alex Reiger".
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Hawkeye Pierce".
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Mork & Mindy For playing: "Mork".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Рон Лайбмен
Kaz For playing: "Kazinsky".
Победитель
Все номинанты
Джек Клагмен
Джек Клагмен
Quincy, M.E. For playing: "Dr. Quincy".
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant For playing: "Lou Grant".
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
The Rockford Files For playing: "Jim Rockford".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Рут Гордон
Taxi For playing: "Dee Wilcox" in Sugar Mama (1979)
Победитель
Все номинанты
Джин Стэплтон
All in the Family For playing: "Edith Bunker".
Кэтрин Хелмонд
Soap For playing: "Jessica Tate".
Линда Лавин
Alice For playing: "Alice Hyatt".
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing: "Louise Jefferson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Мэриетт Хартли
The Incredible Hulk For playing: "Caroline Fields". For episode: "Married".
Победитель
Все номинанты
Барбара Бел Геддес
Dallas For playing: "Ellie Ewing".
Рита Морено
Рита Морено
The Rockford Files For playing: "Rita Capkovic". For episode: "Rosendahl and Gilda Stern are Dead".
Сэда Томпсон
Family For playing: "Kate Lawrence".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Стюарт Марголин
The Rockford Files For playing: "Evelyn Martin".
Победитель
Все номинанты
Robert Walden
Lou Grant For playing: "Joe Rossi".
Ной Бири мл.
The Rockford Files For playing: "Joseph Rockford".
Joe Santos
The Rockford Files For playing: "Dennis Becker".
Mason Adams
Lou Grant For playing: "Charlie Hume".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Кристи МакНикол
Family For playing: "Letitia Lawrence".
Победитель
Все номинанты
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Lou Grant For playing: "Margaret Pynchon".
Linda Kelsey
Lou Grant For playing: "Billie Newman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
The Lion, the Witch & the Wardrobe
Steven Cuitlahuac Melendez, David D. Connell
Победитель
The Lion, the Witch & the Wardrobe The Lion, the Witch & the Wardrobe
Steven Cuitlahuac Melendez, David D. Connell
Победитель
Все номинанты
You're the Greatest, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Happy Birthday, Charlie Brown
Lee Mendelson
You're the Greatest, Charlie Brown You're the Greatest, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для телесериала
Little House on the Prairie
Дэвид Роуз For episode "The Craftsman".
Победитель
Все номинанты
Lou Grant
Patrick Williams For episode "Prisoner".
Dear Detective
Dick DeBenedictis
The Paper Chase
Charles Fox, Norman Gimbel For episode "A Day in the Life".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
The 3rd Barry Manilow Special
Kevin Carlisle
Победитель
Все номинанты
Great Performances: Dance in America
Martha Graham For episode "Martha Graham Dance Company: Clytemnestra".
The Muppets Go Hollywood
Anita Mann
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Friendly Fire
Bill Wistrom
Победитель
Все номинанты
A Fire in the Sky
Mark Dennis, Doug Grindstaff, Bob J. Human, Larry Kaufman, Hank Salerno, Larry Singer, Don Isaacs
Ike: The War Years Ike
Leonard Corso, Linda Dove, Peter Harrison, Michael P. Redbourn, Russ Tinsley For part II.
A Fire in the Sky A Fire in the Sky
Mark Dennis, Doug Grindstaff, Bob J. Human, Larry Kaufman, Hank Salerno, Larry Singer, Don Isaacs
The Triangle Factory Fire Scandal
Charles L. Campbell, Robert Canton, Pieter Hubbard, Charles E. Moran, Colin C. Mouat, Lawrence E. Neiman, David Pettijohn, Martin Varno, Gary Vaughan, Donald L. Warner Jr.
The Triangle Factory Fire Scandal The Triangle Factory Fire Scandal
Charles L. Campbell, Robert Canton, Pieter Hubbard, Charles E. Moran, Colin C. Mouat, Lawrence E. Neiman, David Pettijohn, Martin Varno, Gary Vaughan, Donald L. Warner Jr.
Ike: The War Years Ike
Leonard Corso, Linda Dove, Peter Harrison, Michael P. Redbourn, Russ Tinsley For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
The Winds of Kitty Hawk
Eddie Nelson, George Porter, Bill Teague, Ray West
Победитель
The Winds of Kitty Hawk The Winds of Kitty Hawk
Eddie Nelson, George Porter, Bill Teague, Ray West
Победитель
Все номинанты
The Triangle Factory Fire Scandal
Maury Harris, Eddie Nelson, George Porter, Ray West
A Christmas to Remember
Stan Gordon, Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter
The Triangle Factory Fire Scandal The Triangle Factory Fire Scandal
Maury Harris, Eddie Nelson, George Porter, Ray West
A Christmas to Remember A Christmas to Remember
Stan Gordon, Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter
Ike: The War Years Ike
Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter, Bill Teague For part II.
Ike: The War Years Ike
Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter, Bill Teague For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Cinderella at the Palace
Eytan Keller, Stu Bernstein
Победитель
Cinderella at the Palace Cinderella at the Palace
Eytan Keller, Stu Bernstein
Победитель
Все номинанты
Vega$
Phill Norman For premiere episode "Centerfold".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling
The Triangle Factory Fire Scandal
Janice D. Brandow
Победитель
Все номинанты
Ike: The War Years Ike
Jean Burt Reilly For part III.
Backstairs at the White House
Susan Germaine, Lola Kemp, Vivian McAteer For episode "Book Four".
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Susan Germaine, Lola Kemp, Vivian McAteer For episode "Book Four".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Lighting Direction (Electronic)
You Can't Take It with You
Roy Barnett, George Riesenberger
Победитель
Все номинанты
Cinderella at the Palace
Fred McKinnon
Mourning Becomes Electra
William C. Knight For episode one: "The Homecoming".
A Salute to American Imagination
Bill Klages, George Riesenberger
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
Backstairs at the White House
Mark Bussan, Tommy Cole, Ron Walters For episode "Book Four".
Победитель
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Mark Bussan, Tommy Cole, Ron Walters For episode "Book Four".
Победитель
Все номинанты
Lady of the House
Leo Lotito Jr., Nicholas Pagliaro
Roots: The Next Generations
Ken Chase, Joe DiBella, David Dittmar, Zoltan Elek, Tom Miller For episode III.
Элвис 6.9
Элвис Elvis
Marvin G. Westmore
Roots: The Next Generations Roots: The Next Generations
Ken Chase, Joe DiBella, David Dittmar, Zoltan Elek, Tom Miller For episode III.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing
Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin
Ed Greene, Dennis S. Sands, Phillip Seretti, Garry Ulmer
Победитель
Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin
Ed Greene, Dennis S. Sands, Phillip Seretti, Garry Ulmer
Победитель
Все номинанты
Perry Como's Early American Christmas
Thomas J. Huth, Gordon Klimuck
The 3rd Barry Manilow Special
Doug Nelson
The Muppets Go Hollywood
Ed Greene
Return Engagement
Phillip Seretti, Georja Skinner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Live Wednesday
Don Barker, Reed Howard, George Loomis, Kurt Tonnessen, Jerry Weiss, Peggy Mahoney, William Landers, Louis Cywinski, Brian Sherriffe For show #1 on 20 September 1978
Победитель
Live Wednesday Live Wednesday
Don Barker, Reed Howard, George Loomis, Kurt Tonnessen, Jerry Weiss, Peggy Mahoney, William Landers, Louis Cywinski, Brian Sherriffe For show #1 on 20 September 1978
Победитель
Все номинанты
The Midnight Special
Roy Holm, Peggy Mahoney, Jim Herring, William Landers, Bruce Bottone, Robert G. Holmes For episode with host Dolly Parton on 29 September 1978.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Heino Ripp, John Pinto, Peter Basil, Al Camoin, Tom De Zendorf, Vince Di Pietro For episode with Richard Benjamin on 7 April 1979.
You Can't Take It with You
Diane Biederbeck, Barry Brown, Hank Geving, Larry Heider, Robert Jones, David Levisohn, Wayne Orr, Richard Price, Tom Karnowski
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Heino Ripp, John Pinto, Peter Basil, Al Camoin, Tom De Zendorf, Vince Di Pietro For episode with Richard Benjamin on 7 April 1979.
You Can't Take It with You You Can't Take It with You
Diane Biederbeck, Barry Brown, Hank Geving, Larry Heider, Robert Jones, David Levisohn, Wayne Orr, Richard Price, Tom Karnowski
The Midnight Special The Midnight Special
Roy Holm, Peggy Mahoney, Jim Herring, William Landers, Bruce Bottone, Robert G. Holmes For episode with host Dolly Parton on 29 September 1978.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Studs Lonigan
Bill Harp, Jan Scott For part III.
Победитель
Studs Lonigan Studs Lonigan
Bill Harp, Jan Scott For part III.
Победитель

Studs Lonigan Studs Lonigan
Bill Harp, Edward J. McDonald, Jan Scott For part I.
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Richard Y. Haman, Anne D. McCulley For episode "Book One".
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Richard Y. Haman, Anne D. McCulley For episode "Book One".
Centennial Centennial
John W. Corso, John M. Dwyer, Robert George Freer, Sherman Loudermilk, Jack Senter, Joseph J. Stone For chapter seven: "The Shepherds".
Studs Lonigan Studs Lonigan
Bill Harp, Edward J. McDonald, Jan Scott For part I.
Blind Ambition Blind Ambition
Michael Baugh, Robert Checchi, Arthur Jeph Parker For part III.
Centennial Centennial
John W. Corso, John M. Dwyer, Robert George Freer, Sherman Loudermilk, Jack Senter, Joseph J. Stone For chapter seven: "The Shepherds".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
Little Women Little Women
Richard C. Goddard, Howard E. Johnson For "Little Women" (1978) {Part I (#1.1)}
Победитель
Little Women Little Women
Richard C. Goddard, Howard E. Johnson For "Little Women" (1978) {Part I (#1.1)}
Победитель
Все номинанты
The Mary Tyler Moore Hour The Mary Tyler Moore Hour
René Lagler, Earl Carlson For episode with Gene Kelly on 1 April 1979.
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Lowell Chambers, John E. Chilberg II, Mickey S. Michaels For episode "Saga of a Star World".
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Lowell Chambers, John E. Chilberg II, Mickey S. Michaels For episode "Saga of a Star World".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Christmas Eve on Sesame Street Christmas Eve on Sesame Street
Dulcy Singer, Jon Stone
Победитель
Все номинанты
Once Upon a Classic Once Upon a Classic
James A. DeVinney, Graeme MacDonald, Jay Rayvid
Benji's Very Own Christmas Story Benji's Very Own Christmas Story
Джо Кэмп
A Special Sesame Street Christmas A Special Sesame Street Christmas
Bob Banner, Stephen Pouliot
Once Upon a Classic Once Upon a Classic
James A. DeVinney, Graeme MacDonald, Jay Rayvid
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Rainbow Rainbow
Howard Schwartz
Победитель
Все номинанты
Элвис 6.9
Элвис Elvis
Donald M. Morgan
The Winds of Kitty Hawk The Winds of Kitty Hawk
Dennis Dalzell
Ike: The War Years Ike
Freddie Young, Archie R. Dalzell For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Ted Voigtlander For episode "The Craftsman".
Победитель
Все номинанты
Little Women Little Women
Joseph F. Biroc For "Little Women" (1978) {Part II (#1.2)}
Barnaby Jones Barnaby Jones
William W. Spencer For episode "Memory of a Nightmare".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Judy Kinberg, Jac Venza, Merrill Brockway For episode "Choreography by Balanchine - Part IV".
Победитель
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Judy Kinberg, Jac Venza, Merrill Brockway For episode "Choreography by Balanchine - Part IV".
Победитель
Все номинанты
Giulini's Beethoven's 9th Live: A Gift from Los Angeles Giulini's Beethoven's 9th Live: A Gift from Los Angeles
John Goberman, Jeanne Mulcahy
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Judy Kinberg, Jac Venza, Merrill Brockway For episode "Choreography by Balanchine - Part III".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Judy Kinberg, Jac Venza, Merrill Brockway For episode "Choreography by Balanchine - Part III".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman For episode "American Ballet Theatre: The Sleeping Beauty".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman For episode "Luciano Pavarotti and Dame Joan Sutherland in Recital".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin
Eydie Gormé, Dwight Hemion, Стив Лоуренс, Gary Smith
Победитель
Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin Steve & Eydie Celebrate Irving Berlin
Eydie Gormé, Dwight Hemion, Стив Лоуренс, Gary Smith
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джон Белуши, Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Джейн Кертин, Lorne Michaels, Гаррет Моррис, Ларейн Ньюман, Гилда Рэднер
The Muppet Show The Muppet Show
Фрэнк Оз, Джим Хенсон, Дэйв Гольц, Ричард Хант, David Lazer, Джерри Нельсон
Shirley MacLaine at the Lido Shirley MacLaine at the Lido
Ширли МакЛэйн, Dwight Hemion, Gary Smith
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джон Белуши, Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Джейн Кертин, Lorne Michaels, Гаррет Моррис, Ларейн Ньюман, Гилда Рэднер
Arthur Fiedler: Just Call Me Maestro Arthur Fiedler: Just Call Me Maestro
William Cosel, Arthur Fiedler
The Muppet Show The Muppet Show
Фрэнк Оз, Джим Хенсон, Дэйв Гольц, Ричард Хант, David Lazer, Джерри Нельсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Limited Series or a Special
Edward the King Edward the Seventh
Ann Hollowood, Christine Wilson, Sue Le Cash For episode "King at Last".
Победитель
Edward the King Edward the Seventh
Ann Hollowood, Christine Wilson, Sue Le Cash For episode "King at Last".
Победитель
Все номинанты
The Corn Is Green The Corn Is Green
David Walker
Cher... and Other Fantasies Cher... and Other Fantasies
Bob Mackie, Ret Turner
The John Davidson Christmas Show The John Davidson Christmas Show
Warden Neil
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Series
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Jean-Pierre Dorléac For episode "Furlon".
Победитель
Все номинанты
Laverne & Shirley Laverne & Shirley
Al Lehman For episode "The Third Annual Shotz Talent Show".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Barney Miller Barney Miller
Noam Pitlik For episode "The Harris Incident".
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For episode "Dear Sis".
All in the Family All in the Family
Paul Bogart For episode "California, Here We Are", part II.
Soap Soap
Джей Сэндрич For episode #27.
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Charles S. Dubin For episode "Point of View".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
The White Shadow The White Shadow
Джекки Купер For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Джин Рейнольдс For episode "Prisoner".
Lou Grant Lou Grant
Мэл Дэмски For episode "Murder".
Lou Grant Lou Grant
Бёрт Бринкерхофф For episode "Schools".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Friendly Fire Friendly Fire
Дэвид Грин
Победитель
Все номинанты
Silent Victory: The Kitty O'Neil Story Silent Victory: The Kitty O'Neil Story
Лу Антонио
Les Miserables Les Miserables
Гленн Джордан
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama or Comedy Special
Friendly Fire Friendly Fire
Philip Barry Jr., Fay Kanin, Martin Starger
Победитель
Все номинанты
Dummy Dummy
Frank Konigsberg, Sam Manners, Ernest Tidyman
First, You Cry First You Cry
Philip Barry Jr.
Dummy Dummy
Frank Konigsberg, Sam Manners, Ernest Tidyman
Summer of My German Soldier Summer of My German Soldier
Linda Gottlieb
Миля Джерико 7.2
Миля Джерико The Jericho Mile
Tim Zinnemann
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Миля Джерико 7.2
Миля Джерико The Jericho Mile
Arthur Schmidt
Победитель
Все номинанты
First, You Cry First You Cry
James Galloway
The Winds of Kitty Hawk The Winds of Kitty Hawk
John A. Martinelli
Ike: The War Years Ike
Paul Dixon, Bill Lenny, John Woodcock For part III.
Centennial Centennial
Robert Watts For chapter one: "Only the Rocks Live Forever".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Series
Taxi Taxi
M. Pam Blumenthal For episode "Paper Marriage".
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
James Galloway For episode "Hooker".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "The Billfold Syndrome".
Dallas Dallas
Fred W. Berger For episode "Reunion" part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
Все номинанты
The Lion, the Witch & the Wardrobe The Lion, the Witch & the Wardrobe
Билл Мелендес, David D. Connell
A Pink Christmas A Pink Christmas
John Bradford, Doug Goodwin For main title song.
A Pink Christmas A Pink Christmas
Doug Goodwin For the songs.
Puff the Magic Dragon Puff the Magic Dragon
David Campbell, Peter Yarrow
The Lion, the Witch & the Wardrobe The Lion, the Witch & the Wardrobe
Билл Мелендес, David D. Connell
Puff the Magic Dragon Puff the Magic Dragon
David Campbell, Peter Yarrow
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Children's Program
Все номинанты
Christmas Eve on Sesame Street Christmas Eve on Sesame Street
Gerri Brioso
Christmas Eve on Sesame Street Christmas Eve on Sesame Street
Dave Clark, Tony Di Girolamo
Christmas Eve on Sesame Street Christmas Eve on Sesame Street
Dave Clark, Tony Di Girolamo
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
John Dykstra, Ричард Эдлунд, Joe Goss For episode "Saga of a Star World".
Победитель
Giulini's Beethoven's 9th Live: A Gift from Los Angeles Giulini's Beethoven's 9th Live: A Gift from Los Angeles
Tom Ancell
Победитель
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
John Dykstra, Ричард Эдлунд, Joe Goss For episode "Saga of a Star World".
Победитель
Все номинанты
A Fire in the Sky A Fire in the Sky
Joseph A. Unsinn
Welcome Back, Kotter Welcome Back, Kotter
Dick Wilson For episode "Barbarino's Baby".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Program
Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids? Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids?
John Korty
Победитель
Scared Straight! Scared Straight!
Bob Niemack
Победитель
Все номинанты
Scared Straight! Scared Straight!
Arnold Shapiro
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Class
Все номинанты
The Music for UNICEF Concert: A Gift of Song The Music for UNICEF Concert: A Gift of Song
Carl Vitelli
Rockette: A Holiday Tribute to Radio City Music Hall Rockette: A Holiday Tribute to Radio City Music Hall
Bill Klages
The Television Annual: 1978/1979 The Television Annual: 1978/1979
David W. Foster, Eddy Joseph
The Television Annual: 1978/1979 The Television Annual: 1978/1979
David W. Foster, Eddy Joseph
General Electric's All-Star Anniversary General Electric's All-Star Anniversary
Harry Blake, David Dittmar, Robert Ostermann
Baryshnikov at the White House Baryshnikov at the White House
Dave Clark, Harry Bottorf, Michael Rosatti
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Events
Baryshnikov at the White House Baryshnikov at the White House
Михаил Барышников
Победитель
Все номинанты
The 51st Annual Academy Awards 51st Annual Academy Awards
Terry M. Pickford, Mike Wenig
The 51st Annual Academy Awards 51st Annual Academy Awards
Terry M. Pickford, Mike Wenig
The 51st Annual Academy Awards 51st Annual Academy Awards
Roy Christopher
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Program
Scared Straight! Scared Straight!
Arnold Shapiro
Победитель
Все номинанты
Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids? Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids?
Генри Уинклер, John Korty, Warren Lockhart, Dan McCann
Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids? Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids?
Генри Уинклер, John Korty, Warren Lockhart, Dan McCann
The Sexes The Sexes
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
The Sexes The Sexes
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Питер Штраусс
Миля Джерико For playing: "Larry Murphy".
Победитель
Все номинанты
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Backstairs at the White House For playing: "Levi Mercer".
Курт Рассел
Курт Рассел
Элвис For playing: "Elvis Presley".
Нед Битти
Friendly Fire For playing: "Gene Mullen".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Strangers: The Story of a Mother and Daughter For playing: "Lucy Mason".
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
The Corn Is Green For playing: "Lilly Moffat".
Мэри Тайлер Мур
First, You Cry For playing: "Betty Rollin".
Оливия Коул
Backstairs at the White House For playing: "Maggie Rogers".
Кэрол Барнетт
Friendly Fire For playing: "Peg Mullen".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Roots: The Next Generations Roots: The Next Generations
Stan Margulies, David L. Wolper
Победитель
Roots: The Next Generations Roots: The Next Generations
Stan Margulies, David L. Wolper
Победитель
Все номинанты
Blind Ambition Blind Ambition
George Schaefer, David Susskind, Renée Valente
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Ed Friendly, Michael O'Herlihy
Blind Ambition Blind Ambition
George Schaefer, David Susskind, Renée Valente
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Limited Series or a Special
Friendly Fire Friendly Fire
Leonard Rosenman
Победитель
Все номинанты
The Hal Linden Special The Hal Linden Special
Ken Welch, Mitzie Welch
The Hal Linden Special The Hal Linden Special
Ken Welch, Mitzie Welch
The Word The Word
Alex North
First, You Cry First You Cry
Peter Matz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement - Special Class
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova
Победитель
Operation: Lifeline Lifeline
Geof Bartz, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore
Победитель
Operation: Lifeline Lifeline
Geof Bartz, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore
Победитель
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova
Победитель
Все номинанты
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Дик Каветт, Christopher Porterfield
Meeting of Minds Meeting of Minds
Стив Аллен, Loring d'Usseau
Meeting of Minds Meeting of Minds
Стив Аллен, Loring d'Usseau
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement - Special Events
The 51st Annual Academy Awards 51st Annual Academy Awards
Jack Haley Jr.
Победитель
Все номинанты
Baryshnikov at the White House Baryshnikov at the White House
Эмиль Ардолино, Gerald Slater
The 33rd Annual Tony Awards The 33rd Annual Tony Awards
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
The 33rd Annual Tony Awards The 33rd Annual Tony Awards
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Роберт Гийом
Soap For playing: "Benson DuBois".
Победитель
Все номинанты
Max Gail
Barney Miller For playing: "Stan Wojciehowicz".
Гарри Морган
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Sherman Potter".
Гэри Бергхофф
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Corp. O'Reilly".
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi For playing: "Louie De Palma".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Roots: The Next Generations For playing: "George Lincoln Rockwell". For episode VII.
Победитель
Все номинанты
Роберт Вон
Backstairs at the White House For playing: "Woodrow Wilson". For episode "Book One".
Эд Флэндерс
Backstairs at the White House For playing: "Calvin Coolidge". For episode "Book Two".
Пол Уинфилд
Пол Уинфилд
Roots: The Next Generations For playing: "Horace Huguley". For episode V.
Al Freeman Jr.
Roots: The Next Generations For playing: "Malcolm X". For episode VII.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Сэлли Стразерс
All in the Family For playing: "Gloria Bunker". For episode: "California, Here We Are".
Победитель
Все номинанты
Мэрион Росс
Happy Days For playing: "Marion Cunningham".
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Margaret Houlihan".
Полли Холлидэй
Alice For playing: "Florence Jean Castleberry".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Esther Rolle
Summer of My German Soldier For playing: "Ruth".
Победитель
Все номинанты
Коллин Дьюхерст
Silent Victory: The Kitty O'Neil Story For playing: "Mrs. O'Neil".
Селеста Холм
Backstairs at the White House For playing: "Florence Harding".
Руби Ди
Roots: The Next Generations For playing: "Queen Haley".
Айлин Хекарт
Backstairs at the White House For playing: "Eleanor Roosevelt" For episode 3.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special
The Scarlet Letter The Scarlet Letter
Ken Denisoff, Tucker Wiard, Janet McFadden For part II.
Победитель
The Scarlet Letter The Scarlet Letter
Ken Denisoff, Tucker Wiard, Janet McFadden For part II.
Победитель
Все номинанты
Liberace: A Valentine Special Liberace: A Valentine Special
Marco Zappia
The Cheryl Ladd Special The Cheryl Ladd Special
Andy Zall
The Muppets Go Hollywood The Muppets Go Hollywood
Darryl Sutton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Series
Stockard Channing in Just Friends Stockard Channing in Just Friends
Andy Zall For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
All in the Family All in the Family
Hal Collins, Harvey Berger For episode "The 200th Episode Celebration of 'All in the Family'".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For Inga (1979)
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дэн Эйкройд, Anne Beatts, Tom Davis, James Downey, Брайан Дойл-Мюррей, Al Franken, Brian McConnachie, Lorne Michaels, Дон Новелло, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Walter Williams, Alan Zweibel For Richard Benjamin/Rickie Lee Jones (1979)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
David Isaacs, Кен Ливайн For Point of View (1978)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
David Isaacs, Кен Ливайн For Point of View (1978)
All in the Family All in the Family
Milt Josefsberg, Bob Schiller, Phil Sharp, Bob Weiskopf For California, Here We Are (1978)
All in the Family All in the Family
Milt Josefsberg, Bob Schiller, Phil Sharp, Bob Weiskopf For California, Here We Are (1978)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дэн Эйкройд, Anne Beatts, Tom Davis, James Downey, Брайан Дойл-Мюррей, Al Franken, Brian McConnachie, Lorne Michaels, Дон Новелло, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Walter Williams, Alan Zweibel For Richard Benjamin/Rickie Lee Jones (1979)
Taxi Taxi
Michael Leeson For Blind Date (1978)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
Lou Grant Lou Grant
Michele Gallery For episode "Dying".
Победитель
Все номинанты
The Paper Chase The Paper Chase
Джеймс Бриджес For episode "The Late Mr. Hart"
Lou Grant Lou Grant
Leon Tokatyan For episode "Vet".
Lou Grant Lou Grant
Джин Рейнольдс For episode "Marathon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Миля Джерико 7.2
Миля Джерико The Jericho Mile
Майкл Манн, Patrick J. Nolan
Победитель
Все номинанты
Roots: The Next Generations Roots: The Next Generations
Ernest Kinoy For episode I.
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Gwen Bagni, Paul Dubov For episode "Book One".
Summer of My German Soldier Summer of My German Soldier
Jane-Howard Hammerstein
Friendly Fire Friendly Fire
Fay Kanin
