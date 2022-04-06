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Генри Уинклер
Генри Уинклер
Henry Winkler
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Генри Уинклер
Henry Winkler
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Дата рождения
30 октября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
168 см
Биография Генри Уинклера
Родился 30 октября 1945 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Генри Уинклера
Толстяк на ринге
боевик, комедия
2012, США
7.0
Лучшее время года
комедия, драма, семейный
2008, США
7.0
Клик:с пультом по жизни
комедия
2006, США
7.0
Только ты и я
комедия, драма, мелодрама
2000, США
6.0
Маменькин сынок
комедия, спорт
1998, США
6.0
Полицейский с половиной
комедия, криминал, семейный
1993, США
4.0
Герои
комедия, драма
1977, США
6.0
Лорды Флэтбуша
мелодрама, драма, комедия
1974, США
6.0
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