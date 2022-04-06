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Генри Уинклер

Henry Winkler
Генри Уинклер
Генри Уинклер Henry Winkler
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Дата рождения
30 октября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
168 см
Биография Генри Уинклера

Родился 30 октября 1945 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.

Фильмография Генри Уинклера
Толстяк на ринге
Толстяк на ринге
боевик, комедия 2012, США
7.0
Лучшее время года
Лучшее время года
комедия, драма, семейный 2008, США
7.0
Клик:с пультом по жизни
Клик:с пультом по жизни
комедия 2006, США
7.0
Только ты и я
Только ты и я
комедия, драма, мелодрама 2000, США
6.0
Маменькин сынок
Маменькин сынок
комедия, спорт 1998, США
6.0
Полицейский с половиной
Полицейский с половиной
комедия, криминал, семейный 1993, США
4.0
Герои
Герои
комедия, драма 1977, США
6.0
Лорды Флэтбуша
Лорды Флэтбуша
мелодрама, драма, комедия 1974, США
6.0
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18 сентября 2018 11:09
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