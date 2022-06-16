Содержание:

Джеймс Марсден - Фильмы

- Джеймс Марсден – «Люди Икс»

- Джеймс Марсден – «Трасса 60»

- Джеймс Марсден – «Дневник памяти»

Джеймс Марсден – Личная жизнь

Джеймс Марсден родился 18 сентября 1973 года в Оклахоме, США, в семье Кэтлин Шольц и Джеймса Марсдена, профессора зоотехники в Университете штата Канзас. У актера есть две сестры и два брата. Когда ему было девять лет, родители развелись. Он учился в государственном университете Оклахомы, где изучал радиожурналистику, но бросил учебу, чтобы уехать в Лос-Анжелес и заняться своей актерской карьерой.



Джеймс Марсден - Фильмы

Марсден впервые появился на экране в сериале «Няня» в 1993 году, после чего снялся в роли Чэда Вестерфилда в телешоу «Спасенные звонком: Новый класс». В следующем году актер прошел кастинг в сериал «Нас пятеро», где получил одну из главных ролей, а в 1996 году приходил на пробы в фильм «Первобытный страх», но его обошел Эдвард Нортон. В 1998 году Марсден сыграл в картинах «Непристойное поведение» и «Сплетня», а также появился в нескольких эпизодах популярного телешоу «Элли Макбил».



В 2000 году актер получил роль Циклопа в кинофраншизе «Люди Икс», где его игра была положительно оценена критиками, несмотря на то, что от фильма к фильму количество экранного времени его героя только сокращалось. Тем не менее, эта роль сделала актера всемирно известным и узнаваемым и заметно протолкнула его карьеру вперед. Другой заметной работой Марсдена стала роль второго плана в фильме Кассаветиса «Дневник памяти», где он сыграл вместе с Райаном Гослингом.



В 2007 году актер исполнил роль добродушного, но самовлюбленного принца Эдварда в музыкальной сказке «Зачарованная» о принцессе, которая попадает из нарисованного мира в реальный Нью-Йорк. После этого Марсден снялся в молодежных комедиях «27 свадеб» и «Сексдрайв», а также сыграл главную мужскую роль в триллере «Посылка» вместе с Камерон Диаз. В 2010 году Марсден появился в ремейке одноименного британского фильма «Смерть на похоронах», а в 2011 году – в ремейке картины «Соломенные псы», где исполнил главную мужскую роль.



В 2011-2012 годах снимался в сериале «Студия 30», а также в фильмах «Робот и Фрэнк», «Холостячки» и «Крут как я». В 2014 году принял участие в проектах «Телеведущий: И снова здравствуйте» и «Лучшее во мне». Заметной в карьере Марсдена стала роль Тедди Флуда в сериале «Мир Дикого запада» - андроида, запрограммированного отыгрывать одни и те же сюжеты для богатых посетителей, который пытается спасти свою возлюбленную Долорес от изнасилования, но всегда безуспешно.



Джеймс Марсден – «Люди Икс»

Супергеройский боевик Брайана Сингера 2000 года, основанный на одноименном комиксе, положивший начало популярному киносериалу. Юная девушка Мари (Анна Пакуин), впервые прикоснувшись к парню, вводит его в глубокую кому. Не найдя себе места в обществе, она сбегает из дома и садится в попутную машину к угрюмому бойцу без правил Логану (Хью Джекман). В дороге на них нападает звероподобный человек, но Скотт Саммерс по кличке Циклоп (Джеймс Марсден) и Ороро Монро по прозвищу Шторм (Холли Берри) спасают их и доставляют в школу для одаренных подростков, которой руководит Чарльз Ксавьер (Патрик Стюарт).



Джеймс Марсден – «Трасса 60»

Роуд-муви Боба Гейла 2002 года о молодом юристе Ниле Оливере (Джеймс Марсден), у которого все хорошо складывается: есть обеспеченные родители, невеста и начинающаяся карьера. Но ему постоянно снится один и тот же сон с участием прекрасной незнакомки, которую он никак не может выкинуть из головы. Однажды ему является некто Грант (Гэри Олдман)– эксцентричный человек, который способен исполнить любое желание. Он приглашает Нила отправиться в путешествие по трассе номер 60, которой нет ни на одной карте, и герой бросает все, что у него есть ради призрачной возможности отыскать красавицу из своих снов.



Джеймс Марсден – «Дневник памяти»

Мелодрама Ника Кассаветиса 2004 года по одноименному биографическому роману Николаса Спаркса. Молодой бедняк Ной (Райан Гослинг) и дочка богатых родителей Элли (Рэйчел Макадамс) влюбляются друг в друга и проводят вместе несколько прекрасных дней. Но родители девушки категорически не одобряют ее выбор из-за того, что у Ноя ничего нет. Элли ссорится с ними, пока Ной находится в соседней комнате и слышит каждое слово. Он решает, что Элли будет лучше без него и расстается с ней, после чего она вместе с родителями переезжает. Ной в отчаянии начинает писать ей письма, но их получает мать девушки и прячет в течение целого года. После этого герой вместе с другом уходит на войну, а на Элли, ставшую медсестрой в госпитале для военных, обращает внимание тяжело раненный пилот ВВС Лон Хэммонд-младший (Джеймс Марсден). Девушка принимает его ухаживания и через некоторое время выходит за него замуж.



Джеймс Марсден – Личная жизнь

С 2000 по 2011 год актер был женат на актрисе Лизе Линде, у пары родились двое детей – Джек и Мэри. В 2012 году Марсден встречался с моделью Роуз Коста, у них родился сын Уильям.