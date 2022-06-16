Содержание:
Джеймс Марсден - Фильмы
- Джеймс Марсден – «Люди Икс»
- Джеймс Марсден – «Трасса 60»
- Джеймс Марсден – «Дневник памяти»
Джеймс Марсден – Личная жизнь
Джеймс Марсден родился 18 сентября 1973 года в Оклахоме, США, в семье Кэтлин Шольц и Джеймса Марсдена, профессора зоотехники в Университете штата Канзас. У актера есть две сестры и два брата. Когда ему было девять лет, родители развелись. Он учился в государственном университете Оклахомы, где изучал радиожурналистику, но бросил учебу, чтобы уехать в Лос-Анжелес и заняться своей актерской карьерой.
Марсден впервые появился на экране в сериале «Няня» в 1993 году, после чего снялся в роли Чэда Вестерфилда в телешоу «Спасенные звонком: Новый класс». В следующем году актер прошел кастинг в сериал «Нас пятеро», где получил одну из главных ролей, а в 1996 году приходил на пробы в фильм «Первобытный страх», но его обошел Эдвард Нортон. В 1998 году Марсден сыграл в картинах «Непристойное поведение» и «Сплетня», а также появился в нескольких эпизодах популярного телешоу «Элли Макбил».
В 2000 году актер получил роль Циклопа в кинофраншизе «Люди Икс», где его игра была положительно оценена критиками, несмотря на то, что от фильма к фильму количество экранного времени его героя только сокращалось. Тем не менее, эта роль сделала актера всемирно известным и узнаваемым и заметно протолкнула его карьеру вперед. Другой заметной работой Марсдена стала роль второго плана в фильме Кассаветиса «Дневник памяти», где он сыграл вместе с Райаном Гослингом.
В 2007 году актер исполнил роль добродушного, но самовлюбленного принца Эдварда в музыкальной сказке «Зачарованная» о принцессе, которая попадает из нарисованного мира в реальный Нью-Йорк. После этого Марсден снялся в молодежных комедиях «27 свадеб» и «Сексдрайв», а также сыграл главную мужскую роль в триллере «Посылка» вместе с Камерон Диаз. В 2010 году Марсден появился в ремейке одноименного британского фильма «Смерть на похоронах», а в 2011 году – в ремейке картины «Соломенные псы», где исполнил главную мужскую роль.
В 2011-2012 годах снимался в сериале «Студия 30», а также в фильмах «Робот и Фрэнк», «Холостячки» и «Крут как я». В 2014 году принял участие в проектах «Телеведущий: И снова здравствуйте» и «Лучшее во мне». Заметной в карьере Марсдена стала роль Тедди Флуда в сериале «Мир Дикого запада» - андроида, запрограммированного отыгрывать одни и те же сюжеты для богатых посетителей, который пытается спасти свою возлюбленную Долорес от изнасилования, но всегда безуспешно.
Супергеройский боевик Брайана Сингера 2000 года, основанный на одноименном комиксе, положивший начало популярному киносериалу. Юная девушка Мари (Анна Пакуин), впервые прикоснувшись к парню, вводит его в глубокую кому. Не найдя себе места в обществе, она сбегает из дома и садится в попутную машину к угрюмому бойцу без правил Логану (Хью Джекман). В дороге на них нападает звероподобный человек, но Скотт Саммерс по кличке Циклоп (Джеймс Марсден) и Ороро Монро по прозвищу Шторм (Холли Берри) спасают их и доставляют в школу для одаренных подростков, которой руководит Чарльз Ксавьер (Патрик Стюарт).
Роуд-муви Боба Гейла 2002 года о молодом юристе Ниле Оливере (Джеймс Марсден), у которого все хорошо складывается: есть обеспеченные родители, невеста и начинающаяся карьера. Но ему постоянно снится один и тот же сон с участием прекрасной незнакомки, которую он никак не может выкинуть из головы. Однажды ему является некто Грант (Гэри Олдман)– эксцентричный человек, который способен исполнить любое желание. Он приглашает Нила отправиться в путешествие по трассе номер 60, которой нет ни на одной карте, и герой бросает все, что у него есть ради призрачной возможности отыскать красавицу из своих снов.
Мелодрама Ника Кассаветиса 2004 года по одноименному биографическому роману Николаса Спаркса. Молодой бедняк Ной (Райан Гослинг) и дочка богатых родителей Элли (Рэйчел Макадамс) влюбляются друг в друга и проводят вместе несколько прекрасных дней. Но родители девушки категорически не одобряют ее выбор из-за того, что у Ноя ничего нет. Элли ссорится с ними, пока Ной находится в соседней комнате и слышит каждое слово. Он решает, что Элли будет лучше без него и расстается с ней, после чего она вместе с родителями переезжает. Ной в отчаянии начинает писать ей письма, но их получает мать девушки и прячет в течение целого года. После этого герой вместе с другом уходит на войну, а на Элли, ставшую медсестрой в госпитале для военных, обращает внимание тяжело раненный пилот ВВС Лон Хэммонд-младший (Джеймс Марсден). Девушка принимает его ухаживания и через некоторое время выходит за него замуж.
С 2000 по 2011 год актер был женат на актрисе Лизе Линде, у пары родились двое детей – Джек и Мэри. В 2012 году Марсден встречался с моделью Роуз Коста, у них родился сын Уильям.
Во время съемок «Людей Икс» Джеймс Марсден носил специальные туфли на платформе, чтобы выглядеть выше ростом, чем Хью Джекман.
В начале фильма «Трасса 60» герой Марсдена говорит «Для меня все началось 18 сентября» - это дата рождения самого актера.
Во время учебы в университете Марсден был членом братства Delta Delta Тау.