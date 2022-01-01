Сериал «Наблюдатель» – это американский детективный триллер о загадочном преследователе. Молодая супружеская пара с двумя прекрасными детьми вселяется в новый дом. Все члены семьи уверены, что здесь их ждет спокойная и счастливая жизнь, а былые проблемы и ссоры окажутся в прошлом. Но идиллию нарушают странные послания, которые супруги начинают находить под своей дверью. Некто отправляет им письма с угрозами, подписываясь именем «Наблюдатель». С каждым днем опасность становится все более ощутимой.