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Киноафиша Сериалы Наблюдатель
Наблюдатель (2022 - …) The Watcher
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал «Наблюдатель» – это американский детективный триллер о загадочном преследователе. Молодая супружеская пара с двумя прекрасными детьми вселяется в новый дом. Все члены семьи уверены, что здесь их ждет спокойная и счастливая жизнь, а былые проблемы и ссоры окажутся в прошлом. Но идиллию нарушают странные послания, которые супруги начинают находить под своей дверью. Некто отправляет им письма с угрозами, подписываясь именем «Наблюдатель». С каждым днем опасность становится все более ощутимой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Уэстли Коул Батор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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