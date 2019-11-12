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Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Постер к сериалу Мандалорец
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
19 постеров
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Мандалорец
Мандалорец (2019 - …) The Mandalorian
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 10 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал в жанре «космический вестерн» о расе мандалорцев, знакомой фанатам популярной франшизы «Звездные войны». Сериал был снят специально для стримингового сервиса Disney+, а шоураннером был приглашен Джон Фавро, на счету которого много успешных проектов, созданных для Disney. Сюжет повествует о событиях, произошедших между фильмами «Возвращение джедая» и «Пробуждение силы».

Мандалорец - трейлер второго сезона
Мандалорец
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ник Нолти
Ник Нолти Kuiil
Розарио Доусон
Розарио Доусон Ahsoka Tano
Джина Карано
Джина Карано Carasynthia "Cara" Dune
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Bo-Katan Kryze
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мандалорец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Мандалорец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Мандалорец - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Педро Паскаль уверен, что сериал «Одни из над» находится «в хороших руках»
Слушать саундтрек сериала Мандалорец
Кадры из сериала
Интересные факты

Сериал является частью киновселенной «Звездных войн». По сюжету события «Мандалорца» происходят через пять лет после финала шестого эпизода.

Главную роль исполнил актер Педро Паскаль, однако под шлемом зачастую скрывается не он, а каскадеры Брэндан Уэйн и Латиф Краудэр. Например, Паскаль фактически не участвовал в создании четвертой серии первого сезона, озвучив необходимые реплики постфактум.

Как и Йода из оригинальной трилогии, ребенок Грогу — кукла. На создание марионетки, управляемой двумя техниками, ушло 5 миллионов долларов. По словам продюсера Дэйва Филони, отказаться от использования CGI их убедил режиссер Вернер Херцог, сыгравший загадочного Клиента.

В 2020 году вокруг звезды шоу Джины Карано разразился громкий скандал. Резкие высказывания в Twitter, затрагивающие политику США, а также блокировка аккаунтов в поддержку BLM, послужили поводом для ее увольнения. Предполагалось, что в декабре 2020 года Карано начнет съемки в полноценном спин-оффе о Каре Дюн.

На производство первого сезона авторам потребовалось сто миллионов долларов, что составляет около 13 миллионов за одну 30-минутную серию.

Одной из ключевых составляющих успеха «Мандалорца» стала его музыка, отсылающая к классическим вестернам. Пригласить композитора Людвига Горанссона шоураннеру Джону Фавро порекомендовали его коллеги Райан Куглер, братья Руссо и Дональд Гловер. По признанию Горанссона, он работал над саундтреком к первому сезону в полном одиночестве, проводя на студии звукозаписи до 10 часов в сутки. В общей сложности на создание музыки ушел месяц.

Джон Фавро в многочисленных интервью выражал разочарование, когда фанаты прозвали ребенка «Малыш Йода».

Роль Асоки Тано из мультсериала «Война клонов» исполнила Розарио Доусон, выражавшая интерес к персонажу еще в 2017 году.

Режиссер и сценарист «Мандалорца» Дэйв Филони ранее поставил девять серий мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», в то время как президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди продюсировала его киноадаптацию «Повелитель стихий».

Сюжет четвертой серии первого сезона во многом схож с любимым фильмом Джорджа Лукаса «Семь самураев».

Мандалорский бластер Дина Джарина создан по образу пистолета «Бергманн 1896», тогда как бластер Кары Дюн основан на ручном пулемете «Брэн».

Ник Нолти, сыгравший Куйила, пробовался на роль Хана Соло в четвертом эпизоде саги.

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