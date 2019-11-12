Интересные факты

Сериал является частью киновселенной «Звездных войн». По сюжету события «Мандалорца» происходят через пять лет после финала шестого эпизода.

Главную роль исполнил актер Педро Паскаль, однако под шлемом зачастую скрывается не он, а каскадеры Брэндан Уэйн и Латиф Краудэр. Например, Паскаль фактически не участвовал в создании четвертой серии первого сезона, озвучив необходимые реплики постфактум.

Как и Йода из оригинальной трилогии, ребенок Грогу — кукла. На создание марионетки, управляемой двумя техниками, ушло 5 миллионов долларов. По словам продюсера Дэйва Филони, отказаться от использования CGI их убедил режиссер Вернер Херцог, сыгравший загадочного Клиента.

В 2020 году вокруг звезды шоу Джины Карано разразился громкий скандал. Резкие высказывания в Twitter, затрагивающие политику США, а также блокировка аккаунтов в поддержку BLM, послужили поводом для ее увольнения. Предполагалось, что в декабре 2020 года Карано начнет съемки в полноценном спин-оффе о Каре Дюн.

На производство первого сезона авторам потребовалось сто миллионов долларов, что составляет около 13 миллионов за одну 30-минутную серию.

Одной из ключевых составляющих успеха «Мандалорца» стала его музыка, отсылающая к классическим вестернам. Пригласить композитора Людвига Горанссона шоураннеру Джону Фавро порекомендовали его коллеги Райан Куглер, братья Руссо и Дональд Гловер. По признанию Горанссона, он работал над саундтреком к первому сезону в полном одиночестве, проводя на студии звукозаписи до 10 часов в сутки. В общей сложности на создание музыки ушел месяц.

Джон Фавро в многочисленных интервью выражал разочарование, когда фанаты прозвали ребенка «Малыш Йода».

Роль Асоки Тано из мультсериала «Война клонов» исполнила Розарио Доусон, выражавшая интерес к персонажу еще в 2017 году.

Режиссер и сценарист «Мандалорца» Дэйв Филони ранее поставил девять серий мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», в то время как президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди продюсировала его киноадаптацию «Повелитель стихий».

Сюжет четвертой серии первого сезона во многом схож с любимым фильмом Джорджа Лукаса «Семь самураев».

Мандалорский бластер Дина Джарина создан по образу пистолета «Бергманн 1896», тогда как бластер Кары Дюн основан на ручном пулемете «Брэн».

Ник Нолти, сыгравший Куйила, пробовался на роль Хана Соло в четвертом эпизоде саги.