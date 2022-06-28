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Алан Рак
Алан Рак
Alan Ruck
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Алан Рак
Alan Ruck
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Дата рождения
1 июля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Алана Рака
Родился 1 июля 1956 года. Кливленд, Огайо, США.
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Фильмография Алана Рака
Дичь
ужасы, триллер, комедия
2020, США
6.0
Сьерра Берджесс - неудачница
комедия, драма, мелодрама
2018, США
5.0
Опасный бизнес
боевик, комедия
2018, США
6.0
Битва за Землю
фантастика, боевик
2018, США
5.0
Город призраков
фэнтези, комедия, мелодрама
2008, США
6.0
Скорость
триллер, криминал, боевик
1994, США
8.0
Три беглеца
боевик, комедия
1989, США
6.0
Выходной день Ферриса Бьюллера
комедия
1986, США
7.0
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Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете
Шоу прочат триумф на предстоящей церемонии «Эмми».
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28 июня 2022 15:07
Третий сезон «Наследников» стал рекордсменом HBO Max по количеству просмотров
Возвращение разобщенной семейки медиамагнатов привлекло к экранам большое число зрителей.
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19 октября 2021 15:45
Персонажи «Наследников» получили парные постеры в преддверии премьеры третьего сезона
На плакатах запечатлены Джереми Стронг, Брайан Кокс, Киран Калкин и другие.
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28 сентября 2021 12:51
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