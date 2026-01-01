Эван Питерс – американский актер, родился 20 января 1987 в г. Сент-Луис (Миссури, США). Отец Эвана, Фил Питерс, вице-президент фонда Чарльза Стюарта Мотта, который содействует развитию гражданского общества в странах Восточной Европы и России, а мать - домохозяйка. Помимо Эвана в семье Питерс еще два ребенка: Эндрю и Мишель. Уже с ранних лет мальчик мечтал о карьере актера, а его родители, в отличие от большинства, не считали эту профессию несерьезной и делали все, что в их силах, чтобы поддержать эти устремления, а хорошим педагогам удалось развить заложенный в Эване актерский талант.

Когда парню было четырнадцать, родители отдали его в модельную школу, там он начал посещать занятия по сценическому мастерству. Эвану удалось выиграть несколько конкурсов юных талантов, и эти победы только укрепили в будущем актере уверенность в том, что он сделал правильный выбор в жизни. На одной из фотосессий Питерса заметил профессиональный фотограф и порекомендовал тому агента, подбирающего молодых актеров для съемок в фильмах. После этого Эван со своей матерью переехали в Лос-Анджелес, чтобы парень начал активно участвовать в кастингах и шел к своей мечте.

Роли Эвана Питерса

Уже в 2002 году Питерс исполнил две эпизодические роли в телесериалах «Холм одного дерева» и «Без следа». В 2004 он впервые появился на широких экранах, сыграв одного из главных персонажей в драме «Спасая Адама». Эта картина принесла молодому актеру победу в номинации «Прорыв года» на кинофестивале в Фениксе. После блестяще исполненной роли Адама Эвана стали все чаще приглашать на съемки, причем в фильмы самых различных жанров: триллеры, боевики, комедии и драмы. Актера также можно было увидеть в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Доктор Хаус», «Говорящая с призраками», «Офис» и «Мыслить, как преступник».

С каждой сыгранной ролью росла популярность и узнаваемостью актера. Участие в лентах «Американское преступление», «Никогда не сдавайся» и «Пипец» поставили Эвана в ряд самых востребованных голливудских звезд.

Эван Питерс - Американская история ужасов

Настоящий успех пришел к Питерсу благодаря участию в телесериале «Американская история ужасов» телеканала FX. Первый сезон проекта вышел на экраны осенью 2011, и по его сюжету семья Хэрмен переезжает в Лос-Анджелес и поселяется в старинном особняке, а позже выясняется, что души предыдущих жильцов дома после смерти не нашли покоя и заключены в этом доме. Сериал мгновенно влюбил в себя миллионы телезрителей, на данный момент вышло шесть сезонов (уже запланировано к выходу еще три), а Эван участвовал в съемках каждого из них.

Эван Питерс - Люди Икс

Еще одной значимой ролью в карьере Эвана Питерса стала роль Питера Максимофф по прозвищу «Ртуть» в фильме-экранизации комиксов Marvel «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). В этом блокбастере также снимались Дженнифер Лоуренс, Хью Джекман, Джеймс МакЭвой и другие звезды Голливуда. Позже в 2016 году зрители вновь увидели Эвана в образе Ртути в следующей части фильма «Люди Икс: Апокалипсис».

Личная жизнь Эвана Питерса

Популярный молодой актер не страдает от недостатка женского внимания, но свой выбор он сделал в пользу актрисы Эммы Робертс, коллегой по съемочной площадке «Американской истории ужасов» и фильму «Взрослый мир». Эмма - племянница актрисы Джулии Робертс. Сначала пара скрывала свои отношения, но после выхода двух совместно сыгранных сезонов сделала публичное заявление. После этого начали проскальзывать слухи о том, что Питерс ухаживает за Эммой только ради того, чтобы укрепить свои позиции в киноиндустрии и обзавестись полезными связями. А летом 2013 между Эваном и Эммой разыгралась ужасающая семейная сцена: из номера отеля, где они остановились, послышался шум и крики, и когда после звонка соседей прибыла полиция, обнаружилось, что у Питерса был разбит нос, а на теле были видны и укусы. Эмма была задержана, но вскоре ее выпустили из участка, т.к. Эван отказался от каких-либо обвинений. Между ними произошел разрыв, однако уже осенью 2015 пара возобновила отношения и помолвку.