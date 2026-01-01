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Эмма Робертс
Эмма Робертс вместе с 2012 года
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Эван Питерс

Evan Peters

Дата рождения
20 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Сент-Луис, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Биография Эвана Питерса

Эван Питерс – американский актер, родился 20 января 1987 в г. Сент-Луис (Миссури, США).  Отец Эвана, Фил Питерс, вице-президент фонда Чарльза Стюарта Мотта, который содействует развитию гражданского общества в странах Восточной Европы и России, а мать - домохозяйка. Помимо Эвана в семье Питерс еще два ребенка: Эндрю и Мишель. Уже с ранних лет мальчик мечтал о карьере актера, а его родители, в отличие от большинства, не считали эту профессию несерьезной и делали все, что в их силах, чтобы поддержать эти устремления, а хорошим педагогам удалось развить заложенный в Эване актерский талант.
Когда парню было четырнадцать, родители отдали его в модельную школу, там он начал посещать занятия по сценическому мастерству. Эвану удалось выиграть несколько конкурсов юных талантов, и эти победы только укрепили в будущем актере уверенность в том, что он сделал правильный выбор в жизни. На одной из фотосессий Питерса заметил профессиональный фотограф и порекомендовал тому агента, подбирающего молодых актеров для съемок в фильмах. После этого Эван со своей матерью переехали в Лос-Анджелес, чтобы парень начал активно участвовать в кастингах и шел к своей мечте.

Роли Эвана Питерса

Уже в 2002 году Питерс исполнил две эпизодические роли в телесериалах «Холм одного дерева» и «Без следа». В 2004 он впервые появился на широких экранах, сыграв одного из главных персонажей в драме «Спасая Адама». Эта картина принесла молодому актеру победу в номинации «Прорыв года» на кинофестивале в Фениксе. После блестяще исполненной роли Адама Эвана стали все чаще приглашать на съемки, причем в фильмы самых различных жанров: триллеры, боевики, комедии и драмы. Актера также можно было увидеть в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Доктор Хаус», «Говорящая с призраками», «Офис» и «Мыслить, как преступник».

С каждой сыгранной ролью росла популярность и узнаваемостью актера. Участие в лентах «Американское преступление», «Никогда не сдавайся» и «Пипец» поставили Эвана в ряд самых востребованных голливудских звезд.

Эван Питерс - Американская история ужасов

Настоящий успех пришел к Питерсу благодаря участию в телесериале «Американская история ужасов» телеканала FX. Первый сезон проекта вышел на экраны осенью 2011, и по его сюжету семья Хэрмен переезжает в Лос-Анджелес и поселяется в старинном особняке, а позже выясняется, что души предыдущих жильцов дома после смерти не нашли покоя и заключены в этом доме. Сериал мгновенно влюбил в себя миллионы телезрителей, на данный момент вышло шесть сезонов (уже запланировано к выходу еще три), а Эван участвовал в съемках каждого из них.

Эван Питерс - Люди Икс

Еще одной значимой ролью в карьере Эвана Питерса стала роль Питера Максимофф по прозвищу «Ртуть» в фильме-экранизации комиксов Marvel «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). В этом блокбастере также снимались Дженнифер Лоуренс, Хью Джекман, Джеймс МакЭвой и другие звезды Голливуда. Позже в 2016 году зрители вновь увидели Эвана в образе Ртути в следующей части фильма «Люди Икс: Апокалипсис».

Личная жизнь Эвана Питерса

Популярный молодой актер не страдает от недостатка женского внимания, но свой выбор он сделал в пользу актрисы Эммы Робертс, коллегой по съемочной площадке «Американской истории ужасов» и фильму «Взрослый мир». Эмма -  племянница актрисы Джулии Робертс. Сначала пара скрывала свои отношения, но после выхода двух совместно сыгранных сезонов сделала публичное заявление. После этого начали проскальзывать слухи о том, что Питерс ухаживает за Эммой только ради того, чтобы укрепить свои позиции в киноиндустрии и обзавестись полезными связями. А летом 2013 между Эваном и Эммой разыгралась ужасающая семейная сцена: из номера отеля, где они остановились, послышался шум и крики, и когда после звонка соседей прибыла полиция, обнаружилось, что у Питерса был разбит нос, а на теле были видны и укусы. Эмма была задержана, но вскоре ее выпустили из участка, т.к. Эван отказался от каких-либо обвинений. Между ними произошел разрыв, однако уже осенью 2015 пара возобновила отношения и помолвку.

Связи Эвана Питерса
Эмма Робертс
вместе с 2012 года Эмма Робертс

Популярные фильмы

Поза 8.5
Поза (2018)
Мейр из Исттауна 8.3
Мейр из Исттауна (2021)
Люди Икс: Дни минувшего будущего 8.3
Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014)

Фильмография Эвана Питерса

Красота
Красота
криминал, фантастика 2026, США
Заявление A Statement
комедия, драма 2026, США
Трон: Арес 7
Трон: Арес Tron: Ares
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Это все Агата 7.9
Это все Агата
фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения, мини-сериал 2024, США
Заветное желание 6.3
Заветное желание Wish
анимация, фэнтези, комедия, приключения, семейный 2023, США
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Монстр: История Джеффри Дамера 7.6
Монстр: История Джеффри Дамера
триллер, драма, криминал, биография 2022, США
Ванда/Вижн 8.2
Ванда/Вижн
драма, боевик, фантастика, мини-сериал 2021, США
Мейр из Исттауна 8.3
Мейр из Исттауна
драма, криминал, мини-сериал 2021, США
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Новости о Эване Питерсе
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Когда полиция бессильна: 8 фильмов о неуловимых убийцах

Интересные факты о Эване Питерсе

- Помимо съемок в кино, Эван зарабатывает и в рекламной индустрии. Компании PlayStation, Progressive Insurance и Moviefont сняли всеобщего любимца публики в своих рекламных роликах

- Рост - 180 см

- Он умеет играть на фортепиано и на гитаре

- Эван пробовался на роль Пита Мелларка из «Голодных игр»

Фотографии Эвана Питерса

Эван Питерс Эван Питерс Эван Питерс Эван Питерс Эван Питерс Эван Питерс и Эмма Робертс
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