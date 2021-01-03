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Постер к сериалу Зовите меня Кэт
Постер к сериалу Зовите меня Кэт
Постер к сериалу Зовите меня Кэт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Зовите меня Кэт
Зовите меня Кэт (2021 - …) Call Me Kat
Год выпуска 2021
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Зовите меня Кэт» — многосерийное шоу, снятое в жанре комедии. В центре сюжета – 39-летняя одинокая женщина по имени Кэт, которая выступает против навязанных общественных стереотипов. Она не намерена выходить замуж только ради того, чтобы угодить своим родителям или просто «быть как все». В конце концов, главная героиня берет у отца и матери деньги, которые те много лет откладывали на ее свадьбу, и открывает свое собственное кафе для любителей кошек. Самое интересное начинается, когда Кэт встречает своего старого знакомого, который работает буквально через дорогу от ее нового заведения. Много лет назад она была в него влюблена…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Ламорн Моррис
Ламорн Моррис
Майем Биалик
Майем Биалик
Лесли Джордан
Шайен Джексон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Зовите меня Кэт»
TBA
Сезон 3 Серия 1
29 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Зовите меня Кэт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Зовите меня Кэт - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 18 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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