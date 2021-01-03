«Зовите меня Кэт» — многосерийное шоу, снятое в жанре комедии. В центре сюжета – 39-летняя одинокая женщина по имени Кэт, которая выступает против навязанных общественных стереотипов. Она не намерена выходить замуж только ради того, чтобы угодить своим родителям или просто «быть как все». В конце концов, главная героиня берет у отца и матери деньги, которые те много лет откладывали на ее свадьбу, и открывает свое собственное кафе для любителей кошек. Самое интересное начинается, когда Кэт встречает своего старого знакомого, который работает буквально через дорогу от ее нового заведения. Много лет назад она была в него влюблена…