Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2010

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2010 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 29 августа 2010
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Brad Walsh, Джейсон Уайнер, Bill Wrubel, Danny Zuker
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Мэтт Хаббард
Офис 8.8
Офис The Office
Стив Карелл, Randy Cordray, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Charlie Grandy, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Warren Lieberstein, Стивен Мерчант, Aaron Shure, Ben Silverman, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Минди Кейлинг, Холстед Салливан, Дэниэл Чун, Джастин Спитцер, Teri Weinberg
Хор 6.8
Хор Glee
Иэн Бреннан, Dante Di Loreto, Райан Мерфи, Kenneth J. Silverstein, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Рик Кливланд, Bari Halle, Mark Hudis, Caryn Mandabach, John P. Melfi, Linda Wallem, Christine Zander, Richie Jackson, Лиз Бриксиус
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Ron Weiner, Джефф Ричмонд, Robert Carlock, Мэтт Хаббард
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Алек Берг, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Дэвид Мэндел, Erin O'Malley, Gavin Polone, Джефф Шаффер
Хор 6.8
Хор Glee
Иэн Бреннан, Dante Di Loreto, Райан Мерфи, Kenneth J. Silverstein, Брэд Фалчук, Bradley Buecker, Alexis Martin Woodall
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Рик Кливланд, Bari Halle, Mark Hudis, Caryn Mandabach, John P. Melfi, Linda Wallem, Christine Zander, Richie Jackson, Лиз Бриксиус
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lisa Albert, Scott Hornbacher, Dwayne L. Shattuck, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick
Победитель
Все номинанты
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Пол Збышевски, Bryan Burk, Melinda Hsu
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Мишель МакЛарен, Sam Catlin, Томас Шнауз, Melissa Bernstein, Джордж Мастрас
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Чарльз Х. Игли, John Goldwyn, Lauren Gussis, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг, Tim Schlattmann, Венди Уэст
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Алан Болл, Brian Buckner, Gregg Fienberg, W. Mark McNair, Раель Такер, Nancy Oliver, Alexander Woo
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Ридли Скотт, Тони Скотт, Тед Хамфри, Брук Кеннеди, Todd Ellis Kessler, Michelle King, Robert King, David W. Zucker
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Ридли Скотт, Тони Скотт, Тед Хамфри, Брук Кеннеди, Todd Ellis Kessler, Michelle King, Robert King, David W. Zucker
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Мишель МакЛарен, Sam Catlin, Томас Шнауз, Melissa Bernstein, Джордж Мастрас
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Sara Colleton, Чарльз Х. Игли, John Goldwyn, Lauren Gussis, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг, Tim Schlattmann, Венди Уэст
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва For playing "Sheldon Cooper".
Победитель
Все номинанты
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм For playing "Larry David".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing "Adrian Monk".
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон
Хор For playing "Will Schuester".
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30 For playing "Jack Donaghy".
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис For playing "Michael Scott".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие For playing "Walter White".
Победитель
Все номинанты
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing "Don Draper".
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Остаться в живых For playing "Jack Shephard".
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
В лучах славы For playing "Eric Taylor".
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус For playing "Gregory House".
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер For playing "Dexter Morgan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки For playing "Jackie Peyton".
Победитель
Все номинанты
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха For playing "Leslie Knope".
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30 For playing "Liz Lemon".
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Соединенные Штаты Тары For playing "Tara Gregson".
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine For playing "Christine Campbell".
Лиа Мишель
Лиа Мишель
Хор For playing "Rachel Berry".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка For playing "Brenda Leigh Johnson".
Победитель
Все номинанты
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Безумцы For playing "Betty Draper'.
Конни Бриттон
Конни Бриттон
В лучах славы For playing "Tami Taylor".
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Olivia Benson".
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка For playing "Patty Hewes".
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена For playing "Alicia Florrick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Американская семейка For playing "Cameron Tucker".
Победитель
Все номинанты
Крис Колфер
Крис Колфер
Хор For playing "Kurt Hummel".
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Американская семейка For playing "Mitchell Pritchett".
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка For playing "Phil Dunphy".
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Как я встретил вашу маму For playing "Barney Stinson".
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing "Alan Harper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Аарон Пол
Аарон Пол
Во все тяжкие For playing "Jesse Pinkman".
Победитель
Все номинанты
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон
Остаться в живых For playing "Ben Linus".
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Схватка For playing "Leonard Winstone".
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Безумцы For playing "Roger Sterling, Jr.".
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Men of a Certain Age For playing "Owen Thoreau, Jr.".
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн
Остаться в живых For playing "John Locke and The Man in Black".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джейн Линч
Джейн Линч
Хор For playing "Sue Sylvester".
Победитель
Все номинанты
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка For playing "Claire Dunphy".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Студия 30 For playing "Jenna Maroney".
София Вергара
София Вергара
Американская семейка For playing "Gloria Delgado-Pritchett".
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Два с половиной человека For playing "Evelyn Harper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
Хорошая жена For playing "Kalinda Sharma".
Победитель
Все номинанты
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Безумцы For playing "Joan Harris".
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Безумцы For playing "Peggy Olson".
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Схватка For playing "Ellen Parsons".
Sharon Gless
Чёрная метка For playing "Madeline Westen".
Кристин Барански
Кристин Барански
Хорошая жена For playing "Diane Lockhart".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Декстер For playing "Arthur Mitchell". For episode "Road Kill".
Победитель
Все номинанты
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Хорошая жена For playing "Colin Sweeney". For episode "Bad".
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Схватка For episode "The Next One's Gonna Go In Your Throat". For playing "Arthur Frobisher".
Грегори Итцин
24 часа For playing "President Charles Logan". For episode "1:00 p.m.-2:00 p.m".
Алан Камминг
Алан Камминг
Хорошая жена For playing "Eli Gold". For episode "Fleas".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Ищейка For episode "Make Over". For playing "Detective George Andrews".
Роберт Морс
Безумцы For playing "Bertram Cooper". For episode "Shut the Door. Have a Seat".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Закон и порядок. Специальный корпус For episode "Bedtime". For playing "Rita Wills".
Победитель
Все номинанты
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Остаться в живых For playing "Juliet Burke". For episode "The End".
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Большая любовь For playing "Marilyn Densham". For episode "End of Days".
Ширли Джонс
Ширли Джонс
The Cleaner For episode "Does Everybody Have A Drink?". For playing "Lola Zellman".
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Большая любовь For playing "Adaleen Grant". For episode "The Mighty and Strong".
Лили Томлин
Лили Томлин
Схватка For playing "Marilyn Tobin". For episode "Your Secrets Are Safe".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Хор For episode "Dream On". For playing "Bryan Ryan".
Победитель
Все номинанты
Майк О’Мэлли
Майк О’Мэлли
Хор For playing "Burt Hummel". For episode "Wheels".
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Американская семейка For playing "Frank Dunphy". For episode "Travels with Scout".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Студия 30 For playing "Dr. Drew Baird". For episode "Emanuelle Goes to Dinosaur Land".
Илай Уоллак
Сестра Джеки For episode "Chicken Soup". For playing "Bernard Zimberg".
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Студия 30 For playing "Devin Banks". For episode " Into the Crevasse".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Бетти Уайт
Бетти Уайт
Saturday Night Live For episode with host Betty White.
Победитель
Все номинанты
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Хор For playing "April Rhodes". For episode "The Rhodes Not Taken".
Илэйн Стритч
Студия 30 For episode "The Moms". For playing "Colleen Donaghy".
Тина Фей
Тина Фей
Saturday Night Live For episode with host Tina Fey.
Джейн Линч
Джейн Линч
Два с половиной человека For episode "818-JKLPUZO". For playing "Dr. Linda Freeman".
Kathryn Joosten
Отчаянные домохозяйки For playing "Karen McCluskey". For episode "The Chase".
Кристин Барански
Кристин Барански
Теория большого взрыва For episode "The Maternal Congruence". For playing "Beverly Hofstadter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Prep & Landing Prep & Landing
Джон Лассетер, Крис Уильямс, Dorothy McKim, Стиви Вермерс, Кевин Дитерс
Победитель
Все номинанты
Alien Earths Alien Earths
Steven Reich, Howard B. Swartz, Dana Berry, Dave Jerrard, Jason Hearne, Ray Villard
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Davy Lauterbach, Matt Warburton, Stephanie Gillis, Oscar Cervantes For episode "Once Upon A Time In Springfield".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Ryan Quincy, Erica Rivinoja, Jenny Yu For episode "200/201".
The Ricky Gervais Show The Ricky Gervais Show
Margaret M. Dean, Рики Джервэйс, Bob Higgins, Craig Kellman, Стивен Мерчант, Lisa Ullmann, Michelle Papandrew, Karl Pilkington, Nick Bertonazzi Jr., Glyn Hughes For episode "Knob At Night".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Энн Хэтэуэй For playing "Princess Penelope". For episode "Once Upon a Time in Springfield".
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэнк Азария For playing "Apu" and "Moe Syzlak". For episode "Moe Letter Blues".
Арчер 8.7
Арчер Archer
Х. Джон Бенжамин For playing "Sterling Archer". For episode "Mole Hunt".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Дэн Кастелланета For playing "Grampa Simpson" and "Homer Simpson". For episode "Thursdays With Abie".
Робоцып 7.6
Робоцып Robot Chicken
Сет Грин For playing "Cobra Commander, Movie Narrator" and "Robot Chicken Nerd". For episode "Cannot Be Erased, So Sorry".
Prep & Landing Prep & Landing
Дэйв Фоли For playing "Wayne".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Дефективный детектив 8.4
Дефективный детектив Monk
Randy Newman For the song "When I'm Gone". For episode "Mr. Monk And The End Part II".
Победитель
Все номинанты
Тримей
Тримей Treme
Стив Эрл For the song "This City". For episode "I'll Fly Away".
Спаси меня
Спаси меня Rescue Me
Brad Hatfield, Питер Толан For the song "How Lovely To Be A Vegetable". For episode "Disease".
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Carter Bays, Craig Thomas For the song "Nothing Suits Me Like A Suit". For episode "Girls Vs. Suits".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн, Walter Murphy For the song "Down's Syndrome Girl". For episode "Extra Large Medium".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джорма Такконе, Энди Сэмберг, Акива Шаффер For the song "Shy Ronnie". For episode with host Blake Lively.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Lisa Coleman, Wendy Melvoin
Победитель
Все номинанты
Легенда об искателе 8.0
Легенда об искателе Legend of the Seeker
Joseph LoDuca
Хранилище 13
Хранилище 13 Warehouse 13
Edward Rogers
Живая мишень 8.5
Живая мишень Human Target
Bear McCreary
Правосудие 7.1
Правосудие Justified
T.O.N.E-z, Rench
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Стив Шилл For The Getaway (2009)
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Лесли Линка Глаттер For Guy Walks Into an Advertising Agency (2009)
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Мишель МакЛарен For One Minute (2010)
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джек Бендер For The End: Part 1 (2010)
Тримей
Тримей Treme
Агнешка Холланд For Do You Know What It Means (2010)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Хор 6.8
Хор Glee
Райан Мерфи For Pilot (2009)
Победитель
Все номинанты
Хор 6.8
Хор Glee
Пэрис Барклай For Wheels (2009)
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Джейсон Уайнер For Pilot (2009)
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Аллен Култер For Pilot (2009)
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Дон Скардино For I Do Do (2010)
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
P.O.V. P.O.V.
Курас, Эллен, Flora Fernandez-Marengo, Cara Mertes, Simon Kilmurry For episode "The Betrayal (Nerakhoon)".
Победитель
Все номинанты
American Experience American Experience
Susan Bellows, Барак Гудман, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode "My Lai".
Brick City Brick City
Форест Уитакер, Mark Benjamin, Марк Левин, Mala Chapple
Патти Смит. Мечта жизни 7.0
Патти Смит. Мечта жизни Patti Smith: Dream of life
Margaret Smilow, Стивен Себринг, Simon Kilmurry
Патти Смит. Мечта жизни 7.0
Патти Смит. Мечта жизни Patti Smith: Dream of life
Margaret Smilow, Стивен Себринг, Simon Kilmurry
Pressure Cooker Pressure Cooker
Jeff Skoll, Jennifer Grausman, Diane Weyermann
Sergio Sergio
Nancy Abraham, John Battsek, Julie Goldman, Sheila Nevins, Грег Баркер
American Experience American Experience
Susan Bellows, Барак Гудман, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode "My Lai".
Pressure Cooker Pressure Cooker
Jeff Skoll, Jennifer Grausman, Diane Weyermann
Sergio Sergio
Nancy Abraham, John Battsek, Julie Goldman, Sheila Nevins, Грег Баркер
Brick City Brick City
Форест Уитакер, Mark Benjamin, Марк Левин, Mala Chapple
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Joe Celli, David Rockwell
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episodes with host James Franco, host Jon Hamm and host Betty White.
The Tonight Show with Conan O'Brien The Tonight Show with Conan O'Brien
Christopher Goumas, John Shaffner, Joe Stewart For episode #1.1.
The 63rd Annual Tony Awards The 63rd Annual Tony Awards
Steve Bass, Seth Easter
Super Bowl XLIV Halftime Show Super Bowl XLIV Halftime Show
Bruce Rodgers, Sean Dougall, Mai Sakai
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Gregg Rainwater, James Yarnell, Dave Edwards For episode "Idol Gives Back".
Super Bowl XLIV Halftime Show Super Bowl XLIV Halftime Show
Bruce Rodgers, Sean Dougall, Mai Sakai
The Tonight Show with Conan O'Brien The Tonight Show with Conan O'Brien
Christopher Goumas, John Shaffner, Joe Stewart For episode #1.1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Scott Bird, Richard Hobbs, Dominic Hyman, Jim Millett, Энтони Прэтт, Rolland Pike, Lisa Thompson
Победитель
Все номинанты
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Stephen Altman, Helen Britten, John Bucklin
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Trisha Edwards, Mark Kebby, Donal Woods
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Rena DeAngelo, Mark Ricker, Amy Fritz
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Stephen Altman, Helen Britten, John Bucklin
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Trisha Edwards, Mark Kebby, Donal Woods
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Richard Hoover, Gabriella Villarreal, Meghan C. Rogers
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Все номинанты
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episodes "Subway, Somehow", "Revenge Makeover", "Sweet Charity".
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
John Shaffner, Ann Shea For episodes "The Gothowitz Deviation", "The Adhesive Duck Deficiency".
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episodes "Duel Citizenship", "Of Course", "Hooked".
Правила совместной жизни
Правила совместной жизни Rules of Engagement
Jerie Kelter, Bernard Vyzga For episodes "3rd Wheel", "Ghost Story", "Atlantic City".
Адская кухня 7.6
Адская кухня Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Stephen Paul Fackrell For Episode #615.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Tom Conroy, Colman Corish, Crispian Sallis For episode: "#407".
Победитель
Все номинанты
Герои 6.8
Герои Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Brave New World".
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Laura Richarz, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Never Let Me Go", "I Will Rise Up", "Frenzy".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Zack Grobler, Matthew C. Jacobs, Carol Bayne Kelley For episode "Ab Aeterno".
Герои 6.8
Герои Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Sandy Getzler For episode "Brave New World".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Richard Berg, Amber Haley For episodes "Moon Landing", "Fears".
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Laura Richarz, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes "Never Let Me Go", "I Will Rise Up", "Frenzy".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Richard Berg, Amber Haley For episodes "Moon Landing", "Fears".
Хор 6.8
Хор Glee
Mark Hutman, Barbara Munch, Christopher Brown For the pilot episode (director's cut).
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Zack Grobler, Matthew C. Jacobs, Carol Bayne Kelley For episode "Ab Aeterno".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Jeff Greenberg
Победитель
Все номинанты
Хор 6.8
Хор Glee
Eric Dawson, Jim Carnahan, Robert J. Ulrich
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jennifer McNamara
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Julie Tucker, Ross Meyerson
Соединенные Штаты Тары
Соединенные Штаты Тары United States of Tara
Cami Patton, Jennifer Lare
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Laura Schiff
Победитель
Все номинанты
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Lisa Soltau
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Shawn Dawson
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Mark Saks
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Meg Liberman, Suzanne Smith, Jennifer Euston, Christine King, Cami Patton
Победитель
Все номинанты
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Richard Hicks, David Rubin, Beth Sepko
Эмма
Эмма Emma
Gemma Hancock, Sam Stevenson
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Ellen Chenoweth
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Richard Hicks, David Rubin, Beth Sepko
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Richard Hicks, Angelique Midthunder, David Rubin
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Richard Hicks, Angelique Midthunder, David Rubin
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Nonfiction Program
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode "The Face Of Courage: Kids Living With Cancer".
Победитель
Все номинанты
When Families Grieve When Families Grieve
Дэвид Леттерман, Rob Burnett, Кевин Клэш, Christina Delfico, Nancy Stern Winters, Andrew Ames, Lisa Lax
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм 6.2
Волшебники из Вэйверли Плэйс: Полнометражный фильм Wizards of Waverly Place: The Movie
Kevin Lafferty, Peter Murrieta
Победитель
Все номинанты
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Peter Murrieta, Perry M. Rein
АйКарли 7.0
АйКарли iCarly
Bruce Rand Berman, Dan Schneider, Robin Weiner, Joe Catania
Волшебники из Вэйверли Плэйс 8.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс Wizards of Waverly Place
Vince Cheung, Todd J. Greenwald, Greg Hampson, Gigi McCreery, Ben Montanio, Peter Murrieta, Perry M. Rein
Братья Джонас 7.3
Братья Джонас Jonas
Майкл Кёртис, Greg Hampson, Ivan Menchell, Roger S.H. Schulman
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Эндрю Грин, Richard G. King
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Миа Майклс For the routines "Gravity", "Addiction" and "Koop Island Blues & One".
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Derek Hough For the routines "Futuristic Paso Doble", "Living on Video", "Quickstep" and "Anything Goes".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Derek Hough, Chelsie Hightower For the routine "Paso Doble" and "Malaquena".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Адам Шэнкман For the routines "Opening Number", "No One Wants to Do it Alone" and "Score Suite".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Stacey Tookey For routine "Fear".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Life Life
For episode "Challenges Of Life".
Победитель
Все номинанты
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
For episode "No Second Chances".
The National Parks: America's Best Idea The National Parks: America's Best Idea
Buddy Squires For episode "The Scripture Of Nature".
America: The Story of the US America: The Story of Us
Dirk Nel For episode "Division".
Whale Wars Whale Wars
For episode "The Stuff Of Nightmares".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Последний герой
Последний герой Survivor
For episode "Slay Everyone, Trust No One".
Победитель
Все номинанты
Top Chef Masters Top Chef Masters
Gus Dominguez For episode "Masters Get Schooled".
Top Chef Top Chef
Tim Spellman For episode "Vivre Las Vegas".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Carston Bell For episode "High Rise Window Washer".
Выжить любой ценой 8.6
Выжить любой ценой Man vs. Wild
Simon Reay For episode "Big Sky Country".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Rieveschl, Petr Cikhart, Tom Cunningham, Sylvestre Campe, Richard Forman For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Rieveschl, Petr Cikhart, Tom Cunningham, Sylvestre Campe, Richard Forman For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Dirty Jobs Dirty Jobs
Doug Glover, Troy Paff, Carston Bell For episode "High Rise Window Washer".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Майкл Трим For episode "A Modest Proposal".
Победитель
Все номинанты
Gary Unmarried Gary Unmarried
Gary Baum For episode "Gary Shoots Fish In A Barrel".
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Matthew Clark For episode "Season 4".
Жеребец 7.0
Жеребец Hung
Ута Бризвитц For the pilot episode.
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Steven V. Silver For episode "Crude And Uncalled For".
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Vanja Cernjul For episode "Apple Bong".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Ben Smithard For part 2.
Победитель
Все номинанты
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Eigil Bryld
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Remi Adefarasin For part 5.
Заключенный 7.1
Заключенный The Prisoner
Florian Hoffmeister For episode "Checkmate".
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Stephen F. Windon For part 9.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a One Hour Series
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Christian Sebaldt For episode "Family Affair".
Победитель
Все номинанты
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Ousama Rawi For episode #410.
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Майкл Словис For episode "No Mas".
Вспомни, что будет 7.7
Вспомни, что будет FlashForward
Kramer Morgenthau For episode "No More Good Days".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Chris Manley For episode "Shut The Door. Have A Seat.".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Jenny Beavan, Alison Beard For part 2.
Победитель
Все номинанты
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Ken Crouch, Penny Rose For part 3.
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Rita Ryack, Maria Tortu
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Ken Crouch, Penny Rose For part 3.
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Rita Ryack, Maria Tortu
Эмма
Эмма Emma
Rosalind Ebbutt, Amanda Keable For part 2.
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Michael Dennison, Fran Vega-Buck
Эмма
Эмма Emma
Rosalind Ebbutt, Amanda Keable For part 2.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave For episode #408.
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Joanna Brett, Tom Broecker, Remy Pearce For episode "I Do Do".
Хор 6.8
Хор Glee
Marisa Aboitiz, Lou Eyrich For episode "The Power Of Madonna".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Janie Bryant, Le Dawson For episode "Souvenir".
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Daniele Hollywood, Daniel Lawson, Jennifer Rogien For episode "Crash".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Rodney Munoz For episode 09-1266.
Победитель
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Grainne O'Sullivan, Soyon An For episode "Top 12 Perform".
Победитель
Titan Maximum Titan Maximum
Jeanette Moffat For episode "Went to Party, Got Crabs".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Fiction
Star Wars Uncut Star Wars Uncut
Casey Pugh, Jamie Wilkinson, Chad Pugh, Annelise Pruitt Star Wars Uncut: Director's Cut
Победитель
Все номинанты
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Showtime.com: Dexter Interactive.
Хор 6.8
Хор Glee
Fox.com: Glee Hyperpromo and Superfan.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Nonfiction
Late Night with Jimmy Fallon Late Night with Jimmy Fallon
Джимми Фэллон, Gavin Purcell, Robert L. Angelo, Sara Schaefer LateNightWithJimmyFallon.com: The Jimmy Fallon Digital Experience.
Победитель
Все номинанты
The Biggest Loser The Biggest Loser
NBC.com: The Biggest Loser Digital Experience.
Top Chef Top Chef
Bravotv.com: Top Chef: Las Vegas.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
American Experience American Experience
Барак Гудман For episode "My Lai".
Победитель
Все номинанты
Terror in Mumbai Terror in Mumbai
Дэн Рид
Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut
Билл Джонс, Бенджамин Тимлетт For episode "Lust For Glory".
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
Alicia Sams, Эми Райс
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Мик Джексон
Победитель
Все номинанты
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Боб Бэлабан
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Барри Левинсон
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Тим Ван Паттен For part nine.
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Дэвид Наттер, Джереми Подесва For part eight.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode with host Betty White.
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show with Conan O'Brien The Tonight Show with Conan O'Brien
Allan Kartun For episode "#146".
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #15054.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode "#5076 (in Iraq)".
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley For episode #3289.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Special
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Bucky Gunts For the opening ceremony.
Победитель
Все номинанты
The 63rd Annual Tony Awards The 63rd Annual Tony Awards
Glenn Weiss
The 25th Anniversary Rock and Roll Hall of Fame Concert The 25th Anniversary Rock and Roll Hall of Fame Concert
Джоэл Галлен
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Louis J. Horvitz
In Performance at the White House: A Celebration of Music from the Civil Rights Movement In Performance at the White House: A Celebration of Music from the Civil Rights Movement
Ron de Moraes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Эмма
Эмма Emma
Anne Oldham
Победитель
Все номинанты
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Enid Arias, Geordie Sheffer
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Karen Hartley
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Colleen Callaghan, Cydney Cornell, Joseph Whitmeyer
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Geordie Sheffer, Charles Yusko
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Colleen Callaghan, Cydney Cornell, Joseph Whitmeyer
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Enid Arias, Geordie Sheffer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Maria Valdivia, Kim Messina, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode #902A.
Победитель
Все номинанты
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Maria Valdivia, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "That's Why They Call It Ballroom".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Christal Schanes, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode host Betty White.
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Jennifer Guerrero-Mazursky, Grace Hernandez For episode "Dopplegangers".
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Jennifer Guerrero-Mazursky, Grace Hernandez For episode "Dopplegangers".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Maria Valdivia, Gail Rowell-Ryan, Anthony Wilson, Vickie Mynes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lucia Mace, Peggy Semtob, Anthony Wilson, Mary Guerrero For episode "Souvenir".
Победитель
Все номинанты
Хор 6.8
Хор Glee
Стэйси К. Блэк, Gina Bonacquisti, Mary Gail Stultz, Roxanne N. Sutphen For episode: "The Power Of Madonna".
State of the Union State of the Union
Colleen LaBaff, Martin Samuel For episode #301.
Хор 6.8
Хор Glee
Gina Bonacquisti, Ann Marie Luddy, Lynda Kyle Walker, Michael Ward For episode "Hairography".
State of the Union State of the Union
Colleen LaBaff, Martin Samuel For episode #301.
Касл 7.9
Касл Castle
Toni-Ann Walker, Lillie S. Frierson, Yuko T. Koach For episode "Vampire Weekend".
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Dee Corcoran For episode #407.
Хор 6.8
Хор Glee
Стэйси К. Блэк, Gina Bonacquisti, Mary Gail Stultz, Roxanne N. Sutphen For episode: "The Power Of Madonna".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Последний герой
Последний герой Survivor
Jeff Probst
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Phil Keoghan
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Райан Сикрест
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual in Animation
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Charles Ragins For episode "Postcards from the Wedge".
Победитель
Аль Пачино
Аль Пачино
Вы не знаете Джека For playing: "Jack Kevorkian".
Победитель
Все номинанты
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Особые отношения For playing: "Bill Clinton".
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Заключенный For playing "Number Two and Curtis".
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Собачий год For playing "Jon Katz".
Майкл Шин
Майкл Шин
Особые отношения For playing "Tony Blair".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Тэмпл Грандин For playing: "Temple Grandin".
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Крэнфорд For playing "Matty Jenkyns".
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Особые отношения For playing: "Hillary Clinton".
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Georgia O'Keeffe For playing: "Georgia O'Keeffe".
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Поймать Мэри For playing "Mary Gilbert".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Robert A. Dickinson, Ted Wells, Travis Hagenbuch For the opening ceremony.
Победитель
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Robert A. Dickinson, Ted Wells, Travis Hagenbuch For the opening ceremony.
Победитель
Все номинанты
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode host Betty White.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles For episode 909A.
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Энтони Эдвардс, Гил Беллоуз, Dante Di Loreto, Scott Ferguson, Paul Lister, Alison Owen, Emily Gerson Saines
Победитель
Все номинанты
Особые отношения 6.7
Особые отношения The Special Relationship
Kathleen Kennedy, Frank Doelger, Andy Harries, Christine Langan, Фрэнк Маршалл, Peter Morgan, Tracey Scoffield, Ann Wingate
Конец игры 6.2
Конец игры Endgame
David Aukin, Hal Vogel
Смотреть трейлер
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Барри Левинсон, Lydia Dean Pilcher, Scott Ferguson, Tom Fontana, Glenn Rigberg, Steve Lee Jones
Moonshot Moonshot
Ричард Дэйл, Tim Goodchild, Juliette Howell, Michael Robins
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Джоан Аллен, Tony Mark, Joshua D. Maurer, Alixandre Witlin
Moonshot Moonshot
Ричард Дэйл, Tim Goodchild, Juliette Howell, Michael Robins
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Джоан Аллен, Tony Mark, Joshua D. Maurer, Alixandre Witlin
Конец игры 6.2
Конец игры Endgame
David Aukin, Hal Vogel
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Убить скуку 7.9
Убить скуку Bored to Death
Dean Haspiel, Anthony Luigi Santoro, Marci Ichimura, Thomas Barham
Победитель
Все номинанты
Живая мишень 8.5
Живая мишень Human Target
Karin Fong, Cara McKenney, Jeremy Cox
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Peter Frankfurt, Ahmet Ahmet, Lauren Hartstone, Steve Fuller
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Michael Riley, Bob Swensen
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Cara McKenney, Mark Gardner, Steve Fuller, Corey Weisz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Toni Ffrench, Chiara Tripodi
Победитель
Все номинанты
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Tarra D. Day, Kelly Jefferson, Dorothy J. Pearl, Sheila Trujillo
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
John Caglione Jr., Dorothy J. Pearl
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Tarra D. Day, Meredith Johns
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Marie Del Prete, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Josh Turi, Louie Zakarian, Amy Tagliamonti For episode host Betty White.
Победитель
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Ken Diaz, Vikki McCarter, Peggy Nichols For episode "The Electric Can Opener Fluctuation".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Lori Benson, Barbara Fonte, Брюс Грейсон, Melanie Mills
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Melanie Mills, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #901A.
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Ken Diaz, Vikki McCarter, Peggy Nichols For episode "The Electric Can Opener Fluctuation".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Adam Christopher, Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #615/616A.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Suicide Is Painless".
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Bonita DeHaven, Maggie Fung, Ron Pipes, Kate Shorter, Angie Wells, Lana Horochowski For episode "Souvenir".
Касл 7.9
Касл Castle
Rebecca Alling, Steven E. Anderson, David DeLeon, Debbie Zoller, Sara Vaughn, Debra Schrey For episode "Vampire Weekend".
Хор 6.8
Хор Glee
Kelcey Fry, Jennifer Greenberg, Zoe Hay, Eryn Krueger Mekash, Kelley Mitchell, Robin L. Neal For episode "The Power of Madonna".
Хор 6.8
Хор Glee
Trent Cotner, Jennifer Greenberg, Eryn Krueger Mekash, Kelley Mitchell, Michael Mekash For episode "Theatricality".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Bonita DeHaven, Maggie Fung, Ron Pipes, Kate Shorter, Angie Wells, Lana Horochowski For episode "Souvenir".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Грэм Йост, Gary Goetzman, Todd London, Cherylanne Martin, Bruce C. McKenna, Steve Shareshian, Tony To, Тим Ван Паттен, Eugene Kelly
Победитель
Все номинанты
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Sue Birtwistle, Kate Harwood
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Тэмпл Грандин 8.5
Тэмпл Грандин Temple Grandin
Alex Wurman
Победитель
Все номинанты
Тихий океан
Тихий океан The Pacific
Ханс Циммер, Blake Neely, Geoff Zanelli For part ten.
Вы не знаете Джека 7.6
Вы не знаете Джека You Don't Know Jack
Marcelo Zarvos
Georgia O'Keeffe Georgia O'Keeffe
Jeff Beal
When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story
Lawrence Shragge
Independent Lens Independent Lens
Todd Boekelheide For episode "Blessed is the Match".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "3:00 PM - 4:00 PM".
Победитель
Все номинанты
Ясновидец 8.0
Ясновидец Psych
Adam Cohen, John Robert Wood For episode "Mr. Yin Presents".
Вспомни, что будет 7.7
Вспомни, что будет FlashForward
Ramin Djawadi For episode "No More Good Days".
Бэтмен: Отвага и смелость
Бэтмен: Отвага и смелость Batman: The Brave and the Bold
Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis, James Tucker, Michael Jelenic For episode "Mayhem Of The Music Meister".
Бэтмен: Отвага и смелость
Бэтмен: Отвага и смелость Batman: The Brave and the Bold
Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis, James Tucker, Michael Jelenic For episode "Mayhem Of The Music Meister".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Майкл Джаккино For episode "The End".
Ясновидец 8.0
Ясновидец Psych
Adam Cohen, John Robert Wood For episode "Mr. Yin Presents".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games Vancouver 2010: XXI Olympic Winter Games
Dave Pierce For the opening ceremony.
Победитель
Все номинанты
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Rob Mathes, Rob Berman
Celtic Woman: Songs from the Heart Celtic Woman: Songs from the Heart
David Downes
Great Performances Great Performances
David Foster For episode "Andrea Bocelli & David Foster: My Christmas".
The 82nd Annual Academy Awards The 82nd Annual Academy Awards
Марк Шейман
In Performance at the White House: Fiesta Latina In Performance at the White House: Fiesta Latina
Sheila E.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
The National Parks: America's Best Idea The National Parks: America's Best Idea
Кен Бёрнс, Dayton Duncan
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
John Beug, Peter Jankowski, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Дик Вульф, Jeff Jampol, Prudence Glass
American Experience American Experience
Susan Bellows, Ric Burns, Robin Espinola, Sharon Grimberg, Mark Samels, Mary Recine, Bonnie Lafave
Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut
Билл Джонс, Andrew Winter, Бенджамин Тимлетт, Christine Lubrano, Harold Gronenthal, George Lentz Jr.
Life Life
Майкл Гантон, Susan Winslow, Paul Spillenger, Марта Холмс, Catherine McCarthy
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Этан Прочник, Том Бирс, Jeff Conroy, Eric Lange, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut Monty Python: Almost the Truth - The Lawyer's Cut
Билл Джонс, Andrew Winter, Бенджамин Тимлетт, Christine Lubrano, Harold Gronenthal, George Lentz Jr.
Life Life
Майкл Гантон, Susan Winslow, Paul Spillenger, Марта Холмс, Catherine McCarthy
American Experience American Experience
Susan Bellows, Ric Burns, Robin Espinola, Sharon Grimberg, Mark Samels, Mary Recine, Bonnie Lafave
American Masters American Masters
John Beug, Peter Jankowski, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Дик Вульф, Jeff Jampol, Prudence Glass
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
Teddy: In His Own Words Teddy: In His Own Words
Jacqueline Glover, Питер У. Кунхардт, Sheila Nevins, Dyllan McGee
Победитель
Все номинанты
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
Эдвард Нортон, Стюарт Блумберг, Bill Migliore, Alicia Sams, Эми Райс
The Simpsons 20th Anniversary Special: In 3-D! On Ice! The Simpsons 20th Anniversary Special: In 3-D! On Ice!
Морган Сперлок, Jeremy Chilnick
Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again
Ken Aymong, Declan Baldwin, Kenneth Bowser
Believe: The Eddie Izzard Story Believe: The Eddie Izzard Story
Sarah Townsend, James Goddard, Max Burgos, John Gore
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
Эдвард Нортон, Стюарт Блумберг, Bill Migliore, Alicia Sams, Эми Райс
Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again Saturday Night Live in the 2000s: Time and Again
Ken Aymong, Declan Baldwin, Kenneth Bowser
Johnny Mercer: The Dream's on Me Johnny Mercer: The Dream's on Me
Клинт Иствуд, Bruce Ricker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
By the People: The Election of Barack Obama By the People: The Election of Barack Obama
Гита Гандбир, Сэмюэл Д. Поллард, Arielle Amsalem
Победитель
Все номинанты
Life Life
Martin Elsbury, Sharon Gillooly For episode "Challenges Of Life".
Whale Wars Whale Wars
Eric Myerson, Andrew Schrader, Joseph McCasland For episode "The Stuff Of Nightmares".
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Kelly Coskran, Josh Earl For episode "No Second Chances".
America: The Story of the US America: The Story of Us
Matt Lowe For episode "Division".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Intervention Intervention
Erik Christensen For episode "Robby".
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Rich Remis, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Mike Bolanowski, Jennifer Nelson For episode "I Think We're Fighting The Germans, Right?".