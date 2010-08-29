Джон Лассетер, Крис Уильямс, Dorothy McKim, Стиви Вермерс, Кевин Дитерс
Победитель
Prep & LandingPrep & Landing
Джон Лассетер, Крис Уильямс, Dorothy McKim, Стиви Вермерс, Кевин Дитерс
Победитель
Все номинанты
Alien EarthsAlien Earths
Steven Reich, Howard B. Swartz, Dana Berry, Dave Jerrard, Jason Hearne, Ray Villard
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Matthew Nastuk, Michael Price, Matt Selman, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Jeff Westbrook, Davy Lauterbach, Matt Warburton, Stephanie Gillis, Oscar Cervantes For episode "Once Upon A Time In Springfield".
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Ryan Quincy, Erica Rivinoja, Jenny Yu For episode "200/201".
The Ricky Gervais ShowThe Ricky Gervais Show
Margaret M. Dean, Рики Джервэйс, Bob Higgins, Craig Kellman, Стивен Мерчант, Lisa Ullmann, Michelle Papandrew, Karl Pilkington, Nick Bertonazzi Jr., Glyn Hughes For episode "Knob At Night".
9.3
