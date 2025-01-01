Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1980

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1980 году

Место проведения Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Дата проведения 7 сентября 1980
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ed. Weinberger
Победитель
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Glen Charles, Les Charles, Stan Daniels, Ed. Weinberger
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф, Jim Mulligan, John Rappaport
Barney Miller Barney Miller
Danny Arnold, Noam Pitlik, Gary Shaw, Tony Sheehan
Soap Soap
Susan Harris, Paul Junger Witt, Tony Thomas
WKRP in Cincinnati WKRP in Cincinnati
Род Дэниэл, Хью Уилсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman, Джин Рейнольдс
Победитель
Все номинанты
The White Shadow The White Shadow
Брюс Пэлтроу, Mark Tinker
The Rockford Files The Rockford Files
Stephen J. Cannell, Juanita Bartlett, Дэвид Чейз, Chas. Floyd Johnson, Meta Rosenberg
The White Shadow The White Shadow
Брюс Пэлтроу, Mark Tinker
Dallas Dallas
Philip Capice, Leonard Katzman, Lee Rich
Family Family
Эдвард Цвик, Aaron Spelling, Leonard Goldberg
Family Family
Эдвард Цвик, Aaron Spelling, Leonard Goldberg
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Ричард Маллиган
Soap For playing "Burt Campbell".
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Hawkeye Pierce".
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi For playing "Alex Reiger".
Роберт Гийом
Benson For playing "Benson DuBois".
Hal Linden
Barney Miller For playing "Barney Miller".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant For playing "Lou Grant".
Победитель
Все номинанты
Джек Клагмен
Джек Клагмен
Quincy, M.E. For playing "R. Quincy".
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
The Rockford Files For playing "Jim Rockford".
Ларри Хэгмэн
Dallas For playing "J. R. Ewing".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Cathryn Damon
Soap For playing "Mary Campbell".
Победитель
Все номинанты
Полли Холлидэй
Flo For playing "Flo Castleberry".
Кэтрин Хелмонд
Soap For playing "Jessica Tate".
Шири Норт
Archie Bunker's Place For playing "Dotty Wertz".
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing "Louise Jefferson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Барбара Бел Геддес
Dallas For playing "Ellie Ewing".
Победитель
Все номинанты
Мэриетт Хартли
The Rockford Files For playing "Althea Morgan". For episode "Paradise Cove".
Кристи МакНикол
Family For playing "Buddy Lawrence".
Сэда Томпсон
Family For playing "Kate Lawrence".
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
The Rockford Files For playing "Kendall Warren". For episode "Lions, Tigers, Monkeys and Dogs".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Стюарт Марголин
The Rockford Files For playing "Evelyn "Angel" Martin".
Победитель
Все номинанты
Mason Adams
Lou Grant For playing "Charlie Hume".
Robert Walden
Lou Grant For playing "Joe Rossi".
Ной Бири мл.
The Rockford Files For playing "Joseph "Rocky" Rockford".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Нэнси Марчанд
Нэнси Марчанд
Lou Grant For playing "Margaret Pynchon".
Победитель
Все номинанты
Linda Kelsey
Lou Grant For playing "Billie Newman".
Джессика Уолтер
Джессика Уолтер
Trapper John, M.D. For playing "Melanie McIntyre".
Нина Фош
Lou Grant For playing "Mrs. Polk". For episode "Hollywood".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Carlton Your Doorman Carlton Your Doorman
Barton Dean, Lorenzo Music
Победитель
Carlton Your Doorman Carlton Your Doorman
Barton Dean, Lorenzo Music
Победитель
Все номинанты
Pink Panther in the Olym-pinks Pink Panther in the Olym-pinks
David H. DePatie, Friz Freleng
Pontoffel Pock and His Magic Piano Pontoffel Pock, Where Are You?
David H. DePatie, Friz Freleng, Dr. Seuss
She's a Good Skate, Charlie Brown She's a Good Skate, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
She's a Good Skate, Charlie Brown She's a Good Skate, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Pontoffel Pock and His Magic Piano Pontoffel Pock, Where Are You?
David H. DePatie, Friz Freleng, Dr. Seuss
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Shirley MacLaine... 'Every Little Movement' Shirley MacLaine... 'Every Little Movement'
Alan Johnson
Победитель
Все номинанты
Uptown: A Tribute to the Apollo Theatre Uptown: A Tribute to the Apollo Theatre
Lester Wilson
Baryshnikov on Broadway Baryshnikov on Broadway
Ron Field
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for a Series
Taxi Taxi
M. Pam Blumenthal For episode "Louie and the Nice Girl".
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "The Yalu Brick Road".
Skag Skag
Sidney Katz For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Skag Skag
Larry Strong For episode "The Working Girl", part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Power Power
Don Crosby, Mark Dennis, Tony Garber, Doug Grindstaff, Hank Salerno, Larry Singer, Don Isaacs
Победитель
Power Power
Don Crosby, Mark Dennis, Tony Garber, Doug Grindstaff, Hank Salerno, Larry Singer, Don Isaacs
Победитель
Все номинанты
Attica Attica
Tom Cornwell, Linda Dove, Donald W. Ernst, Peter Harrison, Andrew Herbert, Fred Judkins, Michael P. Redbourn, Russ Tinsley
Amber Waves Amber Waves
Tom Cornwell, Peter Harrison, Andrew Herbert, Michael Hilkene, Fred Judkins, Jill Taggart, Russ Tinsley
Amber Waves Amber Waves
Tom Cornwell, Peter Harrison, Andrew Herbert, Michael Hilkene, Fred Judkins, Jill Taggart, Russ Tinsley
The Plutonium Incident The Plutonium Incident
Tom Cornwell, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Dimitry Gortinsky, Peter Harrison, Andrew Herbert, Michael Hilkene, Fred Judkins, Jill Taggart, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
The Plutonium Incident The Plutonium Incident
Tom Cornwell, David R. Elliott, Donald W. Ernst, Dimitry Gortinsky, Peter Harrison, Andrew Herbert, Michael Hilkene, Fred Judkins, Jill Taggart, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Attica Attica
Tom Cornwell, Linda Dove, Donald W. Ernst, Peter Harrison, Andrew Herbert, Fred Judkins, Michael P. Redbourn, Russ Tinsley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
The Ordeal of Dr. Mudd The Ordeal of Dr. Mudd
Ray Barons, David E. Campbell, Robert Pettis, John T. Reitz
Победитель
The Ordeal of Dr. Mudd The Ordeal of Dr. Mudd
Ray Barons, David E. Campbell, Robert Pettis, John T. Reitz
Победитель
Все номинанты
Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones
David E. Campbell, Jacques Nosco, Robert Pettis, John T. Reitz For part II.
Skag Skag
David Dockendorf, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Jack Solomon For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
The Golden Moment: An Olympic Love Story The Golden Moment: An Olympic Love Story
Robert W. Glass Jr., Patrick Mitchell, Robert Thirlwell, John Wilkinson
Amber Waves Amber Waves
Chris Large, Eddie Nelson, George Porter, Terry Porter
Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones
David E. Campbell, Jacques Nosco, Robert Pettis, John T. Reitz For part II.
Skag Skag
David Dockendorf, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Jack Solomon For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Amber Waves Amber Waves
Chris Large, Eddie Nelson, George Porter, Terry Porter
The Golden Moment: An Olympic Love Story The Golden Moment: An Olympic Love Story
Robert W. Glass Jr., Patrick Mitchell, Robert Thirlwell, John Wilkinson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Graphic Design and Title Sequences
The French Atlantic Affair The French Atlantic Affair
Phill Norman For part I.
Победитель
Все номинанты
Salem's Lot Salem's Lot
Gene Kraft
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling
The Miracle Worker The Miracle Worker
Larry Germain, Donna Barrett Gilbert
Победитель
The Miracle Worker The Miracle Worker
Larry Germain, Donna Barrett Gilbert
Победитель
Все номинанты
Fantasy Island Fantasy Island
Joan Phillips For episode "Dr. Jekyll and Ms. Hyde/Aphrodite".
The Silent Lovers The Silent Lovers
Leonard Drake Part of the 'Moviola' series.
Murder Can Hurt You! Murder Can Hurt You!
Naomi Cavin, Mary Hadley
Haywire Haywire
Carolyn Elias, Bette Iverson
Murder Can Hurt You! Murder Can Hurt You!
Naomi Cavin, Mary Hadley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Lighting Direction (Electronic)
F.D.R.: The Last Year F.D.R.: The Last Year
William C. Knight, Peter Passas, Peter G. Edwards
Победитель
F.D.R.: The Last Year F.D.R.: The Last Year
William C. Knight, Peter Passas, Peter G. Edwards
Победитель
Все номинанты
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
Daniel Flannery, Bill Klages
The Unbroken Circle: A Tribute to Mother Maybelle Carter The Unbroken Circle: A Tribute to Mother Maybelle Carter
John Freschi, George Riesenberger
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
Daniel Flannery, Bill Klages
The Tender Land The Tender Land
Tony Di Girolamo
The Cheryl Ladd Special: Souvenirs The Cheryl Ladd Special: Souvenirs
Marc Palius, Fred McKinnon
The Big Show The Big Show
Bill Klages For episode with hosts Sarah Purcell and Flip Wilson.
The Unbroken Circle: A Tribute to Mother Maybelle Carter The Unbroken Circle: A Tribute to Mother Maybelle Carter
John Freschi, George Riesenberger
The Cheryl Ladd Special: Souvenirs The Cheryl Ladd Special: Souvenirs
Marc Palius, Fred McKinnon
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
The Scarlett O'Hara War The Scarlett O'Hara War
Richard Blair Part of the 'Moviola' series.
Победитель
Все номинанты
Beyond Westworld Beyond Westworld
John Chambers, Robert Sidell For the pilot episode.
Disraeli: Portrait of a Romantic Disraeli
Anita Harris, Mary Southgate, Lorraine Dawkins, Sheila Mann, Brenda Yewdell For part I: "Dizzy". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Disraeli: Portrait of a Romantic Disraeli
Anita Harris, Mary Southgate, Lorraine Dawkins, Sheila Mann, Brenda Yewdell For part I: "Dizzy". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Beyond Westworld Beyond Westworld
John Chambers, Robert Sidell For the pilot episode.
Haywire Haywire
Jack Freeman
Salem's Lot Salem's Lot
Ben Lane, Jack H. Young
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
High Midnight High Midnight
Jerry Fielding Posthumously awarded.
Победитель
Все номинанты
The Last Convertible The Last Convertible
Pete Rugolo For part I.
The Silent Lovers The Silent Lovers
Gerald Fried Part of the 'Moviola' series.
Salem's Lot Salem's Lot
Harry Sukman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction
Baryshnikov on Broadway Baryshnikov on Broadway
Ralph Burns, Billy Byers, Ian Fraser
Победитель
Все номинанты
The Big Show The Big Show
Joseph Lipman, Angela Morley, Peter T. Myers, Nick Perito For episode with hosts Steve Lawrence and Don Rickles.
The Big Show The Big Show
Joseph Lipman, Angela Morley, Peter T. Myers, Nick Perito For episode with hosts Steve Lawrence and Don Rickles.
Barry Manilow: One Voice Barry Manilow: One Voice
Artie Butler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing
The First 40 Years The First 40 Years
Bruce Burns, Jerry Clemans
Победитель
The First 40 Years The First 40 Years
Bruce Burns, Jerry Clemans
Победитель
Все номинанты
Olivia Newton-John: Hollywood Nights Olivia Newton-John: Hollywood Nights
Doug Nelson, Jerry Clemans, Gordon Klimuck
The Crystal Gayle Special The Crystal Gayle Special
Thomas J. Huth, Blake Norton, Terry Farris
Olivia Newton-John: Hollywood Nights Olivia Newton-John: Hollywood Nights
Doug Nelson, Jerry Clemans, Gordon Klimuck
The Crystal Gayle Special The Crystal Gayle Special
Thomas J. Huth, Blake Norton, Terry Farris
Kenny Rogers and the American Cowboy Kenny Rogers and the American Cowboy
Jerry Clemans
The Donna Summer Special The Donna Summer Special
Doug Nelson, Jerry Clemans, Juergen Koppers
The Oldest Living Graduate The Oldest Living Graduate
Don Worsham
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
The Oldest Living Graduate The Oldest Living Graduate
Thomas Geren, Dean Hall, Bob Highton, Ron Sheldon, William Landers, Wayne Parsons
Победитель
The Oldest Living Graduate The Oldest Living Graduate
Thomas Geren, Dean Hall, Bob Highton, Ron Sheldon, William Landers, Wayne Parsons
Победитель
Все номинанты
A Christmas Special... With Love, Mac Davis A Christmas Special... With Love, Mac Davis
Larry Heider, Roy Holm, Wayne Orr, Michael Stramisky, Jerry Weiss, Peggy Mahoney, William Landers
The Magic of David Copperfield II The Magic of David Copperfield II
Les Atkinson, Roy Holm, Michael Stramisky, Jerry Weiss, Peggy Mahoney
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
David N. Banks, Bud Holland, Art LaCombe, Wayne Orr, Ken Tamburri, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Jack Denton, Jim Angel, Robert A. Kemp, Dan Langford
The Midnight Special The Midnight Special
George Falardeau, Michael Stramisky, Peggy Mahoney, William Landers, Bruce Bottone, Robert G. Holmes For episode with host The Cars on 28 September 1979.
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
David N. Banks, Bud Holland, Art LaCombe, Wayne Orr, Ken Tamburri, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Jack Denton, Jim Angel, Robert A. Kemp, Dan Langford
The Magic of David Copperfield II The Magic of David Copperfield II
Les Atkinson, Roy Holm, Michael Stramisky, Jerry Weiss, Peggy Mahoney
The Midnight Special The Midnight Special
George Falardeau, Michael Stramisky, Peggy Mahoney, William Landers, Bruce Bottone, Robert G. Holmes For episode with host The Cars on 28 September 1979.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Gauguin the Savage Gauguin the Savage
Robert Christidès, Cheryal Kearney, Wilfred Shingleton, Jean Taillandier, Julian Sacks
Победитель
Gauguin the Savage Gauguin the Savage
Robert Christidès, Cheryal Kearney, Wilfred Shingleton, Jean Taillandier, Julian Sacks
Победитель
Все номинанты
The Ordeal of Dr. Mudd The Ordeal of Dr. Mudd
Ira Bates, Jack De Shields
The Silent Lovers The Silent Lovers
Michael Baugh, Jerry Adams Part of the 'Moviola' series.
Brave New World Brave New World
Mary Ann Biddle, Tom H. John
Orphan Train Orphan Train
Bill Harp, Jan Scott
The Ordeal of Dr. Mudd The Ordeal of Dr. Mudd
Ira Bates, Jack De Shields
Orphan Train Orphan Train
Bill Harp, Jan Scott
Brave New World Brave New World
Mary Ann Biddle, Tom H. John
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
John Stoll, Karel Vacek
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
Palmerstown, U.S.A. Palmerstown, U.S.A.
Jim Bissell, Bill Webb For episode "The Old Sister".
Победитель
Все номинанты
Beyond Westworld Beyond Westworld
Michael Baugh, Edward J. McDonald For the pilot.
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Hub Braden, Frank Lombardo, Fred Luff III For episode "Ardala Returns".
Hart to Hart Hart to Hart
James J. Agazzi, Bob Signorelli, Paul Sylos For episode "Man with Jade Eyes".
Skag Skag
David Marshall, Leonard A. Mazzola, William Craig Smith For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Hub Braden, Frank Lombardo, Fred Luff III For episode "Ardala Returns".
Skag Skag
David Marshall, Leonard A. Mazzola, William Craig Smith For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Hart to Hart Hart to Hart
James J. Agazzi, Bob Signorelli, Paul Sylos For episode "Man with Jade Eyes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Baryshnikov on Broadway Baryshnikov on Broadway
Dwight Jackson, Charles Lisanby
Победитель
Все номинанты
The Big Show The Big Show
Brian Bartholomew, Tom Bugenhagen, Bob Keene For episode with hosts Sarah Purcell and Flip Wilson.
The Muppet Show The Muppet Show
Malcolm Stone For episode with Beverly Sills (4.9).
Shirley MacLaine... 'Every Little Movement' Shirley MacLaine... 'Every Little Movement'
Romain Johnston, Debe Hendricks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Benji at Work Benji at Work
Джо Кэмп, Fielder Baker
Победитель
Все номинанты
Sesame Street in Puerto Rico Sesame Street in Puerto Rico
Michael J. Cozell, Al Hyslop
Sesame Street in Puerto Rico Sesame Street in Puerto Rico
Michael J. Cozell, Al Hyslop
The Halloween That Almost Wasn't The Halloween That Almost Wasn't
Richard Barclay, Gaby Monet
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
The Silent Lovers The Silent Lovers
Gayne Rescher Part of the 'Moviola' series.
Победитель
Все номинанты
The Miracle Worker The Miracle Worker
Ted Voigtlander
The Gambler Kenny Rogers as The Gambler
Joseph F. Biroc
Brave New World Brave New World
Harry L. Wolf
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
The Contender The Contender
Enzo A. Martinelli For episode "Breakthrough".
Победитель
Все номинанты
The Incredible Hulk The Incredible Hulk
Джон Макферсон For episode "Broken Image".
Fantasy Island Fantasy Island
Emmett Bergholz For episode "The Wedding".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Ted Voigtlander For episode "May We Make Them Proud".
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Alric Edens For episode "Riot".
From Here to Eternity From Here to Eternity
Gerald Finnerman For episode "Pearl Harbor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Live from Studio 8H: A Tribute to Toscanini Live from Studio 8H: A Tribute to Toscanini
Alvin Cooperman, Judith de Paul
Победитель
Все номинанты
Beverly Sills in Concert Beverly Sills in Concert
Beverly Sills, Thomas L. Merklinger
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Лучано Паваротти For episode "New York Philharmonic with Zubin Mehta and Luciano Pavarotti".
Conversations About the Dance Conversations About the Dance
Agnes de Mille, Loring d'Usseau
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Лучано Паваротти For episode "New York Philharmonic with Zubin Mehta and Luciano Pavarotti".
Conversations About the Dance Conversations About the Dance
Agnes de Mille, Loring d'Usseau
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Limited Series or a Special
The Scarlett O'Hara War The Scarlett O'Hara War
Travilla Part of the 'Moviola' series.
Победитель
Все номинанты
Ann-Margret: Hollywood Movie Girls Ann-Margret: Hollywood Movie Girls
Bob Mackie
The Dream Merchants The Dream Merchants
Grady Hunt
The Beatrice Arthur Special The Beatrice Arthur Special
Ret Turner
The Carpenters: Music, Music, Music The Carpenters: Music, Music, Music
Bill Belew
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Series
The Big Show The Big Show
Pete Menefee For episode with hosts Tony Randall and Hervé Villechaize.
Победитель
Все номинанты
Fantasy Island Fantasy Island
Grady Hunt For episode "Tattoo: The Love God/Magnolia Blossom".
The Muppet Show The Muppet Show
Calista Hendrickson For episode with Beverly Sills (4.9).
Galactica 1980 Galactica 1980
Jean-Pierre Dorléac For episode "Starbuck's Last Journey".
Buck Rogers in the 25th Century Buck Rogers in the 25th Century
Al Lehman For episode "Flight of the War Witch", part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy Series
Taxi Taxi
Берроуз, Джеймс For episode "Louie and the Nice Girl".
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Гарри Морган For episode "Stars and Stripes".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For episode "Dreams".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Charles S. Dubin For episode "Period of Adjustment".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф For episode "Bottle Fatigue".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
Lou Grant Lou Grant
Роджер Янг For episode "Cop".
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Бёрт Бринкерхофф For episode "Hollywood".
Lou Grant Lou Grant
Джин Рейнольдс For episode "Influence".
Lou Grant Lou Grant
Питер Левин For episode "Andrew, Part II: Trial".
Skag Skag
Фрэнк Перри For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Attica Attica
Марвин Дж. Чомски
Победитель
Все номинанты
Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones
Уильям Э. Грэм
Amber Waves Amber Waves
Джозеф Сарджент
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
Делберт Манн
The Scarlett O'Hara War The Scarlett O'Hara War
Джон Эрман Part of the 'Moviola' series.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Variety or Music Program
Baryshnikov on Broadway Baryshnikov on Broadway
Dwight Hemion
Победитель
Все номинанты
The Big Show The Big Show
Steve Binder For episode with hosts Mariette Hartley and Dean Martin.
The Muppet Show The Muppet Show
Peter Harris For episode with Liza Minnelli (4.14).
John Denver and the Muppets: A Christmas Together John Denver and the Muppets: A Christmas Together
Tony Charmoli
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama or Comedy Special
The Miracle Worker The Miracle Worker
Fred Coe, Sandy Gallin, Raymond Katz The nomination and award for Fred Coe were posthumous.
Победитель
The Miracle Worker The Miracle Worker
Fred Coe, Sandy Gallin, Raymond Katz The nomination and award for Fred Coe were posthumous.
Победитель
Все номинанты
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
Norman Rosemont, Martin Starger
Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones
Frank Konigsberg, Sam Manners, Ernest Tidyman
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
Norman Rosemont, Martin Starger
Gideon's Trumpet Gideon's Trumpet
Джон Хаусмен, David W. Rintels
Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones
Frank Konigsberg, Sam Manners, Ernest Tidyman
Amber Waves Amber Waves
Stanley Kallis, Philip Mandelker
Gideon's Trumpet Gideon's Trumpet
Джон Хаусмен, David W. Rintels
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
Bill Blunden, Alan Pattillo
Победитель
Все номинанты
When Hell Was in Session When Hell Was in Session
John Woodcock
The Gambler Kenny Rogers as The Gambler
Jerry Ludwig
S.O.S. Titanic S.O.S. Titanic
Rusty Coppleman, John A. Martinelli
Attica Attica
Paul LaMastra
The Silent Lovers The Silent Lovers
David Newhouse Part of the 'Moviola' series.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
Все номинанты
Bugs Bunny's Bustin' Out All Over Bugs Bunny's Bustin' Out All Over
Чак Джонс
Pink Panther in the Olym-pinks Pink Panther in the Olym-pinks
Friz Freleng
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Children's Program
The Halloween That Almost Wasn't The Halloween That Almost Wasn't
Bob O'Bradovich
Победитель
Все номинанты
Sesame Street in Puerto Rico Sesame Street in Puerto Rico
Nat Mongioi
The Halloween That Almost Wasn't The Halloween That Almost Wasn't
Arthur Ginsberg
Sesame Street in Puerto Rico Sesame Street in Puerto Rico
Ozzie Alfonso
The Halloween That Almost Wasn't The Halloween That Almost Wasn't
Мэриетт Хартли
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Mark Schubin For episode "New York Philharmonic with Zubin Mehta and Luciano Pavarotti".
Победитель
Live from Studio 8H: A Tribute to Toscanini Live from Studio 8H: A Tribute to Toscanini
Scott Schachter
Победитель
Все номинанты
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
Roy Whybrow
The Muppet Show The Muppet Show
Leslee Asch, Edward G. Christie, Barbara S. Davis, Faz Fazakas, Nomi Frederick, Michael K. Frith, Дэйв Гольц, Marianne Harms, Larry Jameson, Mari Kaestle, Rollin Krewson, Tim Miller, Bob Payne, Jan Rosenthal, Don Sahlin, Amy Van Gilder, Caroly Wilcox For episode with Alan Arkin (4.20).
The Muppet Show The Muppet Show
Edward G. Christie, Barbara S. Davis, Faz Fazakas, Nomi Frederick, Michael K. Frith, Дэйв Гольц, Larry Jameson, Mari Kaestle, Rollin Krewson, Tim Miller, Bob Payne, Jan Rosenthal, Don Sahlin, Amy Van Gilder, Caroly Wilcox For episode with Kenny Rogers (4.10).
The Muppet Show The Muppet Show
Edward G. Christie, Barbara S. Davis, Faz Fazakas, Nomi Frederick, Michael K. Frith, Дэйв Гольц, Larry Jameson, Mari Kaestle, Rollin Krewson, Tim Miller, Bob Payne, Jan Rosenthal, Don Sahlin, Amy Van Gilder, Caroly Wilcox For episode with Kenny Rogers (4.10).
The Muppet Show The Muppet Show
Leslee Asch, Edward G. Christie, Barbara S. Davis, Faz Fazakas, Nomi Frederick, Michael K. Frith, Дэйв Гольц, Marianne Harms, Larry Jameson, Mari Kaestle, Rollin Krewson, Tim Miller, Bob Payne, Jan Rosenthal, Don Sahlin, Amy Van Gilder, Caroly Wilcox For episode with Alan Arkin (4.20).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Program
The Body Beautiful The Body Beautiful
Bob Eisenhardt, Jane Kurson, Hank O'Karma
Победитель
The Body Beautiful The Body Beautiful
Bob Eisenhardt, Jane Kurson, Hank O'Karma
Победитель
Mysteries of the Sea Mysteries of the Sea
Robert Elfstrom, Эл Гиддингс, Bryan Anderson
Победитель
National Geographic Specials National Geographic Specials
Дэвид Кларк, Joel Fein, Robert L. Harman, George Porter For episode "Dive to the Edge of Creation".
Победитель
National Geographic Specials National Geographic Specials
Дэвид Кларк, Joel Fein, Robert L. Harman, George Porter For episode "Dive to the Edge of Creation".
Победитель
Все номинанты
The Body Beautiful The Body Beautiful
Robert E. Fuisz, Louis H. Gorfain
The Cousteau Odyssey The Cousteau Odyssey
Анри Кольпи, John Soh For episode "The Nile".
The Body Beautiful The Body Beautiful
Robert E. Fuisz, Louis H. Gorfain
The Cousteau Odyssey The Cousteau Odyssey
Анри Кольпи, John Soh For episode "The Nile".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Class
Operation: Lifeline Lifeline
Geof Bartz For episode "Dr. James 'Red' Duke, Trauma Surgeon" on 13 August 1979.
Победитель
Все номинанты
A Christmas Carol at Ford's Theatre A Christmas Carol at Ford's Theatre
William C. Knight, Dick Weiss, Harry Bottorf, John Gisondi
The Dream Merchants The Dream Merchants
Cliff Chally, Patricia Zinn Etheridge
Skinflint: A Country Christmas Carol Skinflint: A Country Christmas Carol
Reed Howard, O. Tamburri, William Landers, Victoria Walker
A Christmas Carol at Ford's Theatre A Christmas Carol at Ford's Theatre
William C. Knight, Dick Weiss, Harry Bottorf, John Gisondi
Bob Hope's Overseas Christmas Tours: Around the World with the Troops - 1941-1972 Bob Hope's Overseas Christmas Tours: Around the World with the Troops - 1941-1972
Darryl Sutton
Skinflint: A Country Christmas Carol Skinflint: A Country Christmas Carol
Reed Howard, O. Tamburri, William Landers, Victoria Walker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Events
Все номинанты
The 34th Annual Tony Awards The 34th Annual Tony Awards
Carl Vitelli
The 52nd Annual Academy Awards 52nd Annual Academy Awards
Walter Painter For segment "Dancin' on the Silver Screen".
The 52nd Annual Academy Awards 52nd Annual Academy Awards
Доналд О' For segment "Dancin' on the Silver Screen".
The 52nd Annual Academy Awards 52nd Annual Academy Awards
Larry Grossman, Buz Kohan For segment "Dancin' on the Silver Screen".
The 52nd Annual Academy Awards 52nd Annual Academy Awards
Ray Klausen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Program
The Magic Sense The Magic Sense
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
Победитель
The Magic Sense The Magic Sense
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
Победитель
Все номинанты
Bill Moyers' Journal Bill Moyers' Journal
Bill Moyers, Joan Konner
Bill Moyers' Journal Bill Moyers' Journal
Bill Moyers, Joan Konner
The Body Beautiful The Body Beautiful
Charles A. Bangert, Geof Bartz, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
Picasso: A Painter's Diary Picasso: A Painter's Diary
Perry Miller Adato, George Page
The Body Beautiful The Body Beautiful
Charles A. Bangert, Geof Bartz, Robert E. Fuisz, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Vivian R. Moss
The Cousteau Odyssey The Cousteau Odyssey
Жак Ив Кусто, Philippe Cousteau For episode "The Nile".
The Cousteau Odyssey The Cousteau Odyssey
Жак Ив Кусто, Philippe Cousteau For episode "The Nile".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Пауэрс Бут
Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones For playing "Jim Jones".
Победитель
Все номинанты
Тони Кертис
Тони Кертис
The Scarlett O'Hara War For playing "David O. Selznick". Part of the Moviola series.
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
F.D.R.: The Last Year For playing "Clarence Earl Gideon".
Генри Фонда
Генри Фонда
Gideon's Trumpet For playing "Clarence Earl Gideon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Patty Duke
The Miracle Worker For playing "Annie Sullivan".
Победитель
Все номинанты
Melissa Gilbert
The Miracle Worker For playing "Helen Keller".
Ли Ремик
Ли Ремик
Haywire For playing "Margaret Sullavan".
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
White Mama For playing: "Adele Malone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Andrew Brown
Победитель
Все номинанты
The Scarlett O'Hara War The Scarlett O'Hara War
Stan Margulies, David L. Wolper For the "Moviola" mini-series.
The Silent Lovers The Silent Lovers
Stan Margulies, David L. Wolper For the "Moviola" mini-series.
This Year's Blonde This Year's Blonde
Stan Margulies, David L. Wolper For the "Moviola" mini-series.
Disraeli: Portrait of a Romantic Disraeli
Cecil Clarke, Joan Wilson (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
The Scarlett O'Hara War The Scarlett O'Hara War
Stan Margulies, David L. Wolper For the "Moviola" mini-series.
The Silent Lovers The Silent Lovers
Stan Margulies, David L. Wolper For the "Moviola" mini-series.
This Year's Blonde This Year's Blonde
Stan Margulies, David L. Wolper For the "Moviola" mini-series.
The Duchess of Duke Street The Duchess of Duke Street
John Hawkesworth, Joan Wilson (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Lou Grant Lou Grant
Patrick Williams For episode "Hollywood".
Победитель
Все номинанты
Paris Paris
Fred Karlin For episode "Decisions".
Skag Skag
Billy Goldenberg For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Eischied Eischied
John Cacavas For episode "Only The Pretty Girls Die", part II.
Dallas Dallas
Bruce Broughton For episode "The Lost Child".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement - Special Class
Fred Astaire: Change Partners and Dance Fred Astaire: Change Partners and Dance
David Heeley, George Page, Jac Venza
Победитель
Fred Astaire: Change Partners and Dance Fred Astaire: Change Partners and Dance
David Heeley, George Page, Jac Venza
Победитель
Все номинанты
Fred Astaire: Puttin' on His Top Hat Fred Astaire: Puttin' on His Top Hat
David Heeley, George Page, Jac Venza
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
Winter Olympics '80: The World Comes to America Winter Olympics '80: The World Comes to America
Roone Arledge, Doug Wilson
Real People Real People
John Barbour, George Schlatter, Bob Wynn
Fred Astaire: Puttin' on His Top Hat Fred Astaire: Puttin' on His Top Hat
David Heeley, George Page, Jac Venza
Real People Real People
John Barbour, George Schlatter, Bob Wynn
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
Winter Olympics '80: The World Comes to America Winter Olympics '80: The World Comes to America
Roone Arledge, Doug Wilson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement - Special Events
The 34th Annual Tony Awards The 34th Annual Tony Awards
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
Победитель
The 34th Annual Tony Awards The 34th Annual Tony Awards
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
Победитель
Все номинанты
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
George Stevens Jr., Nick Vanoff
AFI Life Achievement Award: A Tribute to James Stewart A Tribute to James Stewart
George Stevens Jr.
The 52nd Annual Academy Awards 52nd Annual Academy Awards
Howard W. Koch
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Гарри Морган
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Sherman Potter".
Победитель
Все номинанты
Ховард Хессеман
Ховард Хессеман
WKRP in Cincinnati For playing "Johnny Fever".
Steve Landesberg
Barney Miller For playing "Arthur P. Deitrich".
Max Gail
Barney Miller For playing "Stan "Wojo" Wojciehowicz".
Mike Farrell
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "BJ Hunnicutt".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Джордж Гриззард
The Oldest Living Graduate For playing: "Floyd Kincaid".
Победитель
Все номинанты
Эрнест Боргнайн
На западном фронте без перемен For playing "Stanislaus Katczinsky".
Хэролд Гулд
The Scarlett O'Hara War, The Silent Lovers, This Year's Blonde For playing "Louis B. Mayer". For the "Moviola" mini-series.
Чарльз Дернинг
Attica For playing: "Commissioner Russell Oswald".
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Flesh & Blood For playing: "Gus Caputo".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Margaret Houlihan".
Победитель
Все номинанты
Лони Андерсон
WKRP in Cincinnati For playing "Jennifer Marlowe".
Инга Суэнсон
Benson For playing "Gretchen Kraus".
Полли Холлидэй
Alice For playing "Florence Jean Castleberry".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Мэр Уиннингхэм
Мэр Уиннингхэм
Amber Waves For playing: "Marlene Burkhardt".
Победитель
Все номинанты
Патриция Нил
На западном фронте без перемен For playing "Paul's Mother".
Кэрри Най
The Scarlett O'Hara War For playing "Tallulah Bankhead". Part of the Moviola series.
Айлин Хекарт
F.D.R.: The Last Year For playing "Eleanor Roosevelt".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety or Music Program
Baryshnikov on Broadway Baryshnikov on Broadway
Михаил Барышников, Dwight Hemion, Gary Smith, Herman Krawitz
Победитель
Все номинанты
The Muppet Show The Muppet Show
Фрэнк Оз, Джим Хенсон, Дэйв Гольц, Louise Gold, Ричард Хант, David Lazer, Kathryn Mullen, Джерри Нельсон, Стив Уитмир
Shirley MacLaine... 'Every Little Movement' Shirley MacLaine... 'Every Little Movement'
Ширли МакЛэйн, Dwight Hemion, Gary Smith
The Benny Hill Show The Benny Hill Show
Бенни Хилл, Keith Beckett, David Bell, Ronald Fouracre, Peter Frazer-Jones, Philip Jones, Dennis Kirkland, John Robins, Mark Stuart
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
Голди Хоун, Fred Ebb, Лайза Миннелли, Don Mischer, George Schlatter
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
Голди Хоун, Fred Ebb, Лайза Миннелли, Don Mischer, George Schlatter
The Benny Hill Show The Benny Hill Show
Бенни Хилл, Keith Beckett, David Bell, Ronald Fouracre, Peter Frazer-Jones, Philip Jones, Dennis Kirkland, John Robins, Mark Stuart
The Muppet Show The Muppet Show
Фрэнк Оз, Джим Хенсон, Дэйв Гольц, Louise Gold, Ричард Хант, David Lazer, Kathryn Mullen, Джерри Нельсон, Стив Уитмир
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Limited Series or a Special
Olivia Newton-John: Hollywood Nights Olivia Newton-John: Hollywood Nights
Danny White
Победитель
Все номинанты
Baryshnikov on Broadway Baryshnikov on Broadway
Andy Zall
Perry Como's Christmas in New Mexico Perry Como's Christmas in New Mexico
Marco Zappia
The Donna Summer Special The Donna Summer Special
Terry Climer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Series
The Muppet Show The Muppet Show
John Hawkins For episode with Liza Minnelli (4.14).
Победитель
Все номинанты
A New Kind of Family A New Kind of Family
Marco Zappia For episode "I Do".
Fridays Fridays
Terry M. Pickford For episode with Boz Scaggs on 16 May 1980.
The Big Show The Big Show
Ken Denisoff, Andy Zall, Kevin Muldoon For episode with hosts Tony Randall and Hervé Villechaize.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy Series
Barney Miller Barney Miller
Bob Colleary For The Photographer (1979)
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
David Isaacs, Кен Ливайн For Good-Bye Radar: Part 2 (1979)
The Associates The Associates
Stan Daniels, Ed. Weinberger For The Censors (1980)
Taxi Taxi
Glen Charles, Les Charles For Honor Thy Father (1979)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
David Isaacs, Кен Ливайн For Good-Bye Radar: Part 2 (1979)
Taxi Taxi
Glen Charles, Les Charles For Honor Thy Father (1979)
The Associates The Associates
Charlie Hauck, Michael Leeson For The First Day (1979)
The Associates The Associates
Charlie Hauck, Michael Leeson For The First Day (1979)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
Lou Grant Lou Grant
Seth Freeman For episode "Cop".
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Michele Gallery For episode "Lou".
Skag Skag
Abby Mann For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot episode of Skag (1980).
Tenspeed and Brown Shoe Tenspeed and Brown Shoe
Stephen J. Cannell For episode "Pilot (#1.1)". For the pilot episode of Tenspeed and Brown Shoe (1980).
Lou Grant Lou Grant
Allan Burns, Джин Рейнольдс For episode "Brushfire".
Lou Grant Lou Grant
Allan Burns, Джин Рейнольдс For episode "Brushfire".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Off the Minnesota Strip Off the Minnesota Strip
Дэвид Чейз
Победитель
Все номинанты
Attica Attica
James S. Henerson
Gideon's Trumpet Gideon's Trumpet
David W. Rintels
This Year's Blonde This Year's Blonde
James Lee Part of the 'Moviola' series.
Amber Waves Amber Waves
Ken Trevey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Shirley MacLaine... 'Every Little Movement' Shirley MacLaine... 'Every Little Movement'
Buz Kohan
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Peter Aykroyd, Anne Beatts, Tom Davis, James Downey, Брайан Дойл-Мюррей, Al Franken, Tom Gammill, Lorne Michaels, Дон Новелло, Max Pross, Хэрри Ширер, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Alan Zweibel, Matt Neuman, Sarah Paley For episode with host Teri Garr on 26 January 1980.
Carol Burnett & Company Carol Burnett & Company
Bob Arnott, Roger Beatty, Dick Clair, Тим Конуэй, Ann Elder, Arnie Kogen, Buz Kohan, Jenna McMahon, Kenny Solms For episode with Sally Field on 8 September 1979.
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Peter Aykroyd, Anne Beatts, Tom Davis, James Downey, Брайан Дойл-Мюррей, Al Franken, Tom Gammill, Lorne Michaels, Дон Новелло, Max Pross, Хэрри Ширер, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Alan Zweibel, Matt Neuman, Sarah Paley For episode with host Teri Garr on 26 January 1980.
Carol Burnett & Company Carol Burnett & Company
Bob Arnott, Roger Beatty, Dick Clair, Тим Конуэй, Ann Elder, Arnie Kogen, Buz Kohan, Jenna McMahon, Kenny Solms For episode with Sally Field on 8 September 1979.
Goldie and Liza Together Goldie and Liza Together
Fred Ebb
The Muppet Show The Muppet Show
Джим Хенсон, Don Hinkley, Jerry Juhl, David Odell For episode with Alan Arkin (4.20).
Governor's Award
Citation / Outstanding Achievement in Engineering Development
Special Award / Outstanding Achievement in Engineering Development
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
