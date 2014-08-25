Paul Corrigan, Ben Karlin, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Победитель
7.7
Американская семейкаModern Family
Paul Corrigan, Ben Karlin, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Победитель
Все номинанты
8.6
Оранжевый — хит сезонаOrange Is the New Black
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Gary Lennon, Neri Kyle Tannenbaum, Майкл Трим, Lisa Vinnecour, Sara Hess
8.1
ЛуиLouie
Dave Becky, Blair Breard, Луис С.К., Vernon Chatman, Adam Escott, Памела Адлон, Стивен Райт
8.1
6.7
Вице-президентVeep
Джулия Луис-Дрейфус, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Армандо Ианнуччи, Tony Roche, Уилл Смит, Simon Blackwell, Роджер Дрю, Крис Эддисон, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
8.3
Теория большого взрываThe Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Питер Чакос, Дэвид Гоетч, Eric Kaplan, Чак Лорри, Стивен Моларо, Билл Прэди, Kristy Cecil, Мария Феррари, Jim Reynolds, Steve Holland
6.8
Силиконовая долинаSilicon Valley
Алек Берг, Майк Джадж, Michael Rotenberg, Jim Kleverweis, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Tom Lassally
8.6
6.8
8.3
6.7
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Gregory Thompson, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Brian LoSchiavo, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode: "Mazel Tina".
Победитель
6.5
Закусочная БобаBob's Burgers
Все номинанты
9.3
ФутурамаFuturama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, David D. Au For episode: "Meanwhile".
7.6
Черепашки-ниндзяTeenage Mutant Ninja Turtles
Питер Хатингс, MacGregor Middleton, John Shirley, Michael Chang, Ciro Nieli, Alan Wan, Брэндон Оман, Ант Уорд For episode: "The Manhattan Project".
8.7
АрчерArcher
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims For episode: "Archer Vice: The Rules of Extraction".
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Black Friday".
9.3
8.7
7.9
