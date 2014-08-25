Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2014

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2014 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 25 августа 2014
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Ben Karlin, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Победитель
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Paul Corrigan, Ben Karlin, Стивен Левитан, Кристофер Ллойд, Jeff Morton, Dan O'Shannon, Джеффри Ричманн, Brad Walsh, Bill Wrubel, Sally Young, Danny Zuker, Chris Smirnoff, Abraham Higginbotham, Elaine Ko, Megan Ganz
Победитель
Все номинанты
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Gary Lennon, Neri Kyle Tannenbaum, Майкл Трим, Lisa Vinnecour, Sara Hess
Луи 8.1
Луи Louie
Dave Becky, Blair Breard, Луис С.К., Vernon Chatman, Adam Escott, Памела Адлон, Стивен Райт
Луи 8.1
Луи Louie
Dave Becky, Blair Breard, Луис С.К., Vernon Chatman, Adam Escott, Памела Адлон, Стивен Райт
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Армандо Ианнуччи, Tony Roche, Уилл Смит, Simon Blackwell, Роджер Дрю, Крис Эддисон, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Питер Чакос, Дэвид Гоетч, Eric Kaplan, Чак Лорри, Стивен Моларо, Билл Прэди, Kristy Cecil, Мария Феррари, Jim Reynolds, Steve Holland
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Алек Берг, Майк Джадж, Michael Rotenberg, Jim Kleverweis, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Tom Lassally
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Mark A. Burley, Jenji Kohan, Gary Lennon, Neri Kyle Tannenbaum, Майкл Трим, Lisa Vinnecour, Sara Hess
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Алек Берг, Майк Джадж, Michael Rotenberg, Jim Kleverweis, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Tom Lassally
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Faye Oshima Belyeu, Питер Чакос, Дэвид Гоетч, Eric Kaplan, Чак Лорри, Стивен Моларо, Билл Прэди, Kristy Cecil, Мария Феррари, Jim Reynolds, Steve Holland
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Джулия Луис-Дрейфус, Stephanie Laing, Christopher Godsick, Армандо Ианнуччи, Tony Roche, Уилл Смит, Simon Blackwell, Роджер Дрю, Крис Эддисон, Frank Rich, Ian Martin, Sean Gray
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Брайан Крэнстон, Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Мишель МакЛарен, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin, Diane Mercer, Томас Шнауз, Melissa Bernstein, Джордж Мастрас
Победитель
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Брайан Крэнстон, Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Stewart Lyons, Мишель МакЛарен, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin, Diane Mercer, Томас Шнауз, Melissa Bernstein, Джордж Мастрас
Победитель
Все номинанты
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Джулиан Феллоуз, Nigel Marchant, Gareth Neame, Rupert Ryle-Hodges, Liz Trubridge
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Christopher Newman, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Carol Cuddy, Steve Golin, Scott Stephens, Richard Brown, Кэри Фукунага, Nic Pizzolatto
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Dana Brunetti, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Джон Манкевич, Дэвид Мэнсон, Iain Paterson, Eric Roth, Robert Zotnowski, Beau Willimon
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Джулиан Феллоуз, Nigel Marchant, Gareth Neame, Rupert Ryle-Hodges, Liz Trubridge
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Guymon Casady, Bernadette Caulfield, Frank Doelger, Джордж Реймонд Ричард Мартин, Christopher Newman, Грег Спенс, Дэвид Бениофф, Vince Gerardis, Carolyn Strauss, Д.Б. Уайсс
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Кевин Спейси, Дэвид Финчер, Dana Brunetti, Эндрю Дэвис, Michael Dobbs, Joshua Donen, Джон Манкевич, Дэвид Мэнсон, Iain Paterson, Eric Roth, Robert Zotnowski, Beau Willimon
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Semi Chellas, Джон Хэмм, Scott Hornbacher, Janet Leahy, Tom Smuts, Мэттью Уэйнер, Blake McCormick, Erin Levy
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Carol Cuddy, Steve Golin, Scott Stephens, Richard Brown, Кэри Фукунага, Nic Pizzolatto
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Теория большого взрыва For playing "Sheldon Cooper".
Победитель
Все номинанты
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Эпизоды For playing "Matt LeBlanc".
Луис С.К.
Луис С.К.
Луи For playing "Louie".
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Бесстыжие For playing "Frank Gallagher".
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Дерек For playing "Derek".
Дон Чидл
Дон Чидл
Обитель лжи For playing "Marty Kaan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие For playing "Walter White".
Победитель
Все номинанты
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Карточный домик For playing "Francis Underwood".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing "Don Draper".
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Служба новостей For playing "Will McAvoy".
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Настоящий детектив For playing "Martin Hart".
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Настоящий детектив For playing "Rust Cohle".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
Вице-президент For playing "Vice President Selina Meyer".
Победитель
Все номинанты
Эми Полер
Эми Полер
Парки и зоны отдыха For playing "Leslie Knope"
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Майк и Молли For playing "Molly Flynn".
Лина Данэм
Лина Данэм
Девочки For playing "Hannah Horvath"
Иди Фалько
Иди Фалько
Сестра Джеки For playing "Jackie Peyton".
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг
Оранжевый — хит сезона For playing "Piper Chapman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Хорошая жена For playing "Alicia Florrick".
Победитель
Все номинанты
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Скандал For playing "Olivia Pope"
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Родина For playing "Carrie Mathison".
Робин Райт
Робин Райт
Карточный домик For playing "Claire Underwood".
Мишель Докери
Мишель Докери
Аббатство Даунтон For playing "Lady Mary Crawley"
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Мастера секса For playing "Virginia Johnson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Американская семейка For playing "Phil Dunphy".
Победитель
Все номинанты
Фред Армисен
Фред Армисен
Портландия For playing "Various Characters".
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Бруклин 9-9 For playing "Captain Ray Holt".
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Девочки For playing "Adam Sackler".
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Американская семейка For playing "Mitchell Pritchett".
Тони Хейл
Тони Хейл
Вице-президент For playing "Gary Walsh".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Аарон Пол
Аарон Пол
Во все тяжкие For playing "Jesse Pinkman".
Победитель
Все номинанты
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Игра престолов For playing "Tyrion Lannister".
Джим Картер
Джим Картер
Аббатство Даунтон For playing "Charles Carson".
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Хорошая жена For playing "Will Gardner".
Джон Войт
Джон Войт
Рэй Донован For playing "Mickey Donovan".
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Родина For playing "Saul Berenson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мамаша For playing "Bonnie".
Победитель
Все номинанты
Майем Биалик
Майем Биалик
Теория большого взрыва For playing "Amy Farrah Fowler".
Анна Кламски
Анна Кламски
Вице-президент For playing "Amy Brookheimer".
Джули Боуэн
Джули Боуэн
Американская семейка For playing "Claire Dunphy".
Кейт Малгрю
Оранжевый — хит сезона For playing "Galina 'Red' Reznikov".
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Анна Ганн
Анна Ганн
Во все тяжкие For playing "Skyler White".
Победитель
Все номинанты
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Безумцы For playing "Joan Harris".
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон For playing "Violet, Dowager Countess of Grantham".
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт
Аббатство Даунтон For playing "Anna Bates".
Лина Хиди
Лина Хиди
Игра престолов For playing "Cersei Lannister".
Кристин Барански
Кристин Барански
Хорошая жена For playing "Diane Lockhart".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Американская история ужасов For playing "Madame Delphine LaLaurie".
Победитель
Все номинанты
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Американская история ужасов For playing "Myrtle Snow".
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Обычное сердце For playing "Dr. Emma Brookner".
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Flowers in the Attic For playing "Olivia".
Эллисон Толман
Эллисон Толман
Фарго For playing "Molly Solverson".
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Американская история ужасов For playing "Marie Laveau".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Джо Мортон
Джо Мортон
Скандал For playing "Rowan Pope".
Победитель
Все номинанты
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Хорошая жена For playing "Colin Sweeney".
Рег Ю. Кэти
Карточный домик For playing "Freddy".
Роберт Морс
Безумцы For playing "Bertram Cooper".
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Аббатство Даунтон For playing "Harold Levinson".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Мастера секса For playing "Barton Scully".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мастера секса For playing "Margaret Scully".
Победитель
Все номинанты
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Американцы For playing "Claudia".
Кейт Мара
Кейт Мара
Карточный домик For playing "Zoe Barnes".
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Служба новостей For playing "Leona Lansing".
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Скандал For playing "Vice President Sally Langston".
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Игра престолов For playing "Lady Olenna Tyrell".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Джимми Фэллон
Джимми Фэллон
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Победитель
Все номинанты
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Портландия For playing "Marty". For Episode: "Celery".
Луис С.К.
Луис С.К.
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode "Louis C.K./Sam Smith".
Боб Ньюхарт
Теория большого взрыва For playing "Arthur"
Гэри Коул
Гэри Коул
Вице-президент For playing: "Kent Davison".
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Американская семейка For playing "Pepper Saltzman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Узо Адуба
Узо Адуба
Оранжевый — хит сезона For playing "Suzanne 'Crazy Eyes' Warren".
Победитель
Все номинанты
Тина Фей
Тина Фей
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Tina Fey/Arcade Fire".
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Melissa McCarthy/Imagine Dragons".
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Оранжевый — хит сезона For playing "Sophia Burset"
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Оранжевый — хит сезона For playing: "Nicky Nichols".
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Бесстыжие For playing "Sheila Jackson"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Gregory Thompson, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Brian LoSchiavo, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode: "Mazel Tina".
Победитель
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Джим Дотерайв, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Joel Kuwahara, Randy Ludensky, Mark McJimsey, Gregory Thompson, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Brian LoSchiavo, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Нора Смит, Janelle Momary, Jon Schroeder For episode: "Mazel Tina".
Победитель
Все номинанты
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, David D. Au For episode: "Meanwhile".
Черепашки-ниндзя 7.6
Черепашки-ниндзя Teenage Mutant Ninja Turtles
Питер Хатингс, MacGregor Middleton, John Shirley, Michael Chang, Ciro Nieli, Alan Wan, Брэндон Оман, Ант Уорд For episode: "The Manhattan Project".
Арчер 8.7
Арчер Archer
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims For episode: "Archer Vice: The Rules of Extraction".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Black Friday".
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, Peter Avanzino, David X. Cohen, Eric Horsted, Джош Вайнштейн, Claudia Katz, Ken Keeler, Майкл Роу, Lee Supercinski, Gregg Vanzo, Scott Vanzo, Dan Vebber, Patric M. Verrone, David D. Au For episode: "Meanwhile".
Арчер 8.7
Арчер Archer
Bryan Fordney, Мэтт Томпсон, Адам Рид, Кэйси Уиллис, Neal Holman, Eric Sims For episode: "Archer Vice: The Rules of Extraction".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Vernon Chatman, Anne Garefino, Билл Хейдер, Bruce Howell, Стоф, Эрик, Jack Shih, Jenny Yu For episode: "Black Friday".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Хэрри Ширер For playing: "Kent Brockman", "Mr. Burns", "Younger Burns" and "Smithers". For episode: "Four Regrettings and a Funeral".
Победитель
Все номинанты
Собака точка ком
Собака точка ком Dog with a Blog
Stephen Full For playing: "Stan". For episode: "My Parents Posted What?!".
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Морис ЛаМарше For playing: "Calculon" and "Morbo". For episode: "Calculon 2.0".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн For playing: "Peter Griffin", "Stewie Griffin" and "Glenn Quagmire". For episode: "Into Harmony's Way".
Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise
Сет Грин For playing: "Various characters".
Mickey Mouse Mickey Mouse
Крис Диамантополос For playing "Mickey Mouse". For episode: "The Adorable Couple".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Лин-Мануэль Миранда, Tom Kitt Song: "Bigger!"
Победитель
Все номинанты
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
Rebecca Drysdale, Joshua Funk Song: "Les Mis", Episode: "Les Mis (2013)"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Кейт МакКиннон, Сара Шнайдер, Eli Brueggemann, Эйди Брайант, Крис Келли Song: "Home for the Holiday (Twin Bed)", Episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake (2013)"
София Прекрасная
София Прекрасная Sofia the First
Craig Gerber, John Kavanaugh Song: "Merroway Cove", Episode: "The Floating Palace (2013)"
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Кейт МакКиннон, Сара Шнайдер, Eli Brueggemann, Эйди Брайант, Крис Келли Song: "Home for the Holiday (Twin Bed)", Episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake (2013)"
A Christmas Carol: The Concert A Christmas Carol: The Concert
Bob Christianson, Alisa Hauser Song: "No Trouble"
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Kurt Sutter, Bob Thiele Jr., Noah Gundersen Song: "Day Is Gone", Episode: "A Mother's Work (2013)"
София Прекрасная
София Прекрасная Sofia the First
Craig Gerber, John Kavanaugh Song: "Merroway Cove", Episode: "The Floating Palace (2013)"
A Christmas Carol: The Concert A Christmas Carol: The Concert
Bob Christianson, Alisa Hauser Song: "No Trouble"
Сыны анархии 7.2
Сыны анархии Sons of Anarchy
Kurt Sutter, Bob Thiele Jr., Noah Gundersen Song: "Day Is Gone", Episode: "A Mother's Work (2013)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Космос 9.0
Космос Cosmos
Alan Silvestri
Победитель
Все номинанты
Черные паруса 8.5
Черные паруса Black Sails
Bear McCreary
Сонная Лощина 7.5
Сонная Лощина Sleepy Hollow
Brian Tyler, Robert Lydecker
Сонная Лощина 7.5
Сонная Лощина Sleepy Hollow
Brian Tyler, Robert Lydecker
The Spoils of Babylon The Spoils of Babylon
John Nau, Мэтт Пидмонт, Harper Steele, Andrew Feltenstein
Город мечты 7.9
Город мечты Magic City
Daniele Luppi
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Кэри Фукунага For Who Goes There (2014)
Победитель
Все номинанты
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Карл Франклин For Chapter 14 (2014)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Нил Маршалл For The Watchers on the Wall (2014)
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Тим Ван Паттен For Farewell Daddy Blues (2013)
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган For Felina (2013)
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Дэвид Эванс For Episode #4.1 (2013)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Гейл Манкусо For Las Vegas (2014)
Победитель
Все номинанты
Эпизоды
Эпизоды Episodes
Iain B. MacDonald For Episode Nine (2014)
Хор 6.8
Хор Glee
Пэрис Барклай For 100 (2014)
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Джоди Фостер For Lesbian Request Denied (2013)
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Майк Джадж For Minimum Viable Product (2014)
Луи 8.1
Луи Louie
Луис С.К. For Elevator: Part 6 (2014)
Прайм-таймовая «Эмми» / Creative Achievement in Interactive Media
Skywire Live with Nik Wallenda Skywire Live with Nik Wallenda
Brian Dean, Guhan Selvaretnam Multiplatform Storytelling
Победитель
Skywire Live with Nik Wallenda Skywire Live with Nik Wallenda
Brian Dean, Guhan Selvaretnam Multiplatform Storytelling
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Life According to Sam Life According to Sam
Nancy Abraham, Sean Fine, Sheila Nevins, Andrea Nix
Победитель
Life According to Sam Life According to Sam
Nancy Abraham, Sean Fine, Sheila Nevins, Andrea Nix
Победитель
Все номинанты
Brave Miss World Brave Miss World
Lati Grobman, Cecilia Peck, Geralyn White Dreyfous, Inbal B. Lessner, Motty Reif
30 for 30: Soccer Stories 30 for 30: Soccer Stories
John Battsek, Daniel Gordon, Коннор Шелл, John Dahl, Deirdre Fenton For the "Hillsborough" episode.
Brave Miss World Brave Miss World
Lati Grobman, Cecilia Peck, Geralyn White Dreyfous, Inbal B. Lessner, Motty Reif
American Experience American Experience
Sharon Grimberg, Mark Samels, Callie T. Wiser For episode "The Amish: Shunned"
American Experience American Experience
Sharon Grimberg, Mark Samels, Callie T. Wiser For episode "The Amish: Shunned"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
The Oscars The Oscars
Joe Celli, Gloria Lamb, Derek McLane
Победитель
Все номинанты
Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games
George Tsypin, Rob Bissinger For the opening ceremony
Космос 9.0
Космос Cosmos
John B. Josselyn, Seth Reed For episodes: "Hiding In The Light", "The Lost Worlds Of Planet Earth" and "Unafraid Of The Dark".
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Tyler B. Robinson, Schuyler Telleen, Katherine Isom For episodes: "Celery", "Sharing Finances" and "3D Printer".
Космос 9.0
Космос Cosmos
John B. Josselyn, Seth Reed For episodes: "Hiding In The Light", "The Lost Worlds Of Planet Earth" and "Unafraid Of The Dark".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode: "Host: Jimmy Fallon", "Host: Jonah Hill" and "Host: Anna Kendrick".
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Tyler B. Robinson, Schuyler Telleen, Katherine Isom For episodes: "Celery", "Sharing Finances" and "3D Printer".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Anton Goss, James Connelly, Zeya Maurer, Kristen O'Malley, Lydia Smyth For episodes: "601", "516A" and "607".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Anton Goss, James Connelly, Zeya Maurer, Kristen O'Malley, Lydia Smyth For episodes: "601", "516A" and "607".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eugene Lee, Akira Yoshimura, Keith Raywood, Joe DeTullio For episode: "Host: Jimmy Fallon", "Host: Jonah Hill" and "Host: Anna Kendrick".
Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games
George Tsypin, Rob Bissinger For the opening ceremony
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Обитель лжи 8.1
Обитель лжи House of Lies
Timothy Stepeck, Ray Yamagata, Chikako Suzuki For episodes: "Wreckage", "Middlegame" and "Zhang".
Победитель
Обитель лжи 8.1
Обитель лжи House of Lies
Timothy Stepeck, Ray Yamagata, Chikako Suzuki For episodes: "Wreckage", "Middlegame" and "Zhang".
Победитель
Все номинанты
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Cynthia Anne Slagter, Richard Toyon, L.J. Houdyshell For episodes: "Articles of Incorporation", "Signaling Risk" and "Optimal Tip-To-Tip Efficiency".
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Sharon Davis, Jennifer Engel, Jim Gloster For episodes: "Clovis", "Detroit" and "Special Relationship".
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Francoise Cherry-Cohen, John Shaffner, Ann Shea For episodes: "The Hofstadter Insufficiency", "The Locomotive Manipulation" and "The Proton Transmogrification".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Brian Kasch, Claire Bennett, Sam Kramer For episode: "Las Vegas".
Теория большого взрыва 8.3
Теория большого взрыва The Big Bang Theory
Francoise Cherry-Cohen, John Shaffner, Ann Shea For episodes: "The Hofstadter Insufficiency", "The Locomotive Manipulation" and "The Proton Transmogrification".
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Sharon Davis, Jennifer Engel, Jim Gloster For episodes: "Clovis", "Detroit" and "Special Relationship".
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Cynthia Anne Slagter, Richard Toyon, L.J. Houdyshell For episodes: "Articles of Incorporation", "Signaling Risk" and "Optimal Tip-To-Tip Efficiency".
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Brian Kasch, Claire Bennett, Sam Kramer For episode: "Las Vegas".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Paul Ghirardani, Deborah Riley, Rob Cameron For episodes: "The Laws of God and Men" and "The Mountain and the Viper".
Победитель
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Paul Ghirardani, Deborah Riley, Rob Cameron For episodes: "The Laws of God and Men" and "The Mountain and the Viper".
Победитель
Все номинанты
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Steve Arnold, Halina Gebarowicz, Tiffany Zappulla For episodes: "Chapter 18" and "Chapter 24".
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Tim Beach, Cynthia Anne Slagter, Alex DiGerlando, Mara LePere-Schloop For episodes: "Form and Void", "The Locked Room" and "Seeing Things".
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Ron Franco, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes: "At Last" "F**k the Pain Away" and "In the Evening"
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Ron Franco, Catherine Smith, Suzuki Ingerslev For episodes: "At Last" "F**k the Pain Away" and "In the Evening"
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Tim Beach, Cynthia Anne Slagter, Alex DiGerlando, Mara LePere-Schloop For episodes: "Form and Void", "The Locked Room" and "Seeing Things".
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Steve Arnold, Halina Gebarowicz, Tiffany Zappulla For episodes: "Chapter 18" and "Chapter 24".
Правосудие 7.1
Правосудие Justified
Oana Bogdan Miller, David Blass, Shauna Aronson For episodes: "A Murder of Crowes", "Wrong Roads" and "The Toll".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Bill Groom, Adam Scher, Carol Silverman For episode: "Erlkönig", "The Old Ship Of Zion" and "Farewell Daddy Blues".
Победитель
Все номинанты
Мастера секса 7.9
Мастера секса Masters of Sex
Ellen Christiansen, Andrew Jackness, Kevin Rupnik For episode: "Pilot".
Мастера секса 7.9
Мастера секса Masters of Sex
Ellen Christiansen, Andrew Jackness, Kevin Rupnik For episode: "Pilot".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Claudette Didul, Shanna Starzyk For episode: "Time Zones".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Claudette Didul, Shanna Starzyk For episode: "Time Zones".
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Gina Cromwell, Mark Kebby, Donal Woods For episode: "Episode 8".
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Gina Cromwell, Mark Kebby, Donal Woods For episode: "Episode 8".
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Ellen Brill, Andrew Murdock, Mark Worthington
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Оранжевый — хит сезона 8.6
Оранжевый — хит сезона Orange Is the New Black
Jennifer Euston
Победитель
Все номинанты
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Jeff Greenberg
Сестра Джеки
Сестра Джеки Nurse Jackie
Julie Tucker, Ross Meyerson
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Allison Jones, Pat Moran, Meredith Tucker
Луи 8.1
Луи Louie
Gayle Keller
Вице-президент 6.7
Вице-президент Veep
Allison Jones, Pat Moran, Meredith Tucker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Alexa L. Fogel, Meagan Lewis, Christine Kromer
Победитель
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Alexa L. Fogel, Meagan Lewis, Christine Kromer
Победитель
Все номинанты
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Sharon Bialy, Sherry Thomas, Kiira Arai
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Nina Gold, Robert Sterne
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Laray Mayfield, Julie Schubert
Хорошая жена 8.5
Хорошая жена The Good Wife
Mark Saks
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Sharon Bialy, Sherry Thomas, Kiira Arai
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
Победитель
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Stephanie Gorin, Jackie Lind, Rachel Tenner
Победитель
Все номинанты
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Julia Duff, Kate Rhodes James For episode: "His Last Vow".
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
Amanda Mackey, Cathy Sandrich Gelfond
Смотреть трейлер
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eric Dawson, Meagan Lewis, Robert J. Ulrich
Тримей
Тримей Treme
Alexa L. Fogel, Meagan Lewis
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
Amanda Mackey, Cathy Sandrich Gelfond
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
One Last Hug: Three Days at Grief Camp One Last Hug: Three Days at Grief Camp
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Paul Freedman, Greg DeHart
Победитель
One Last Hug: Three Days at Grief Camp One Last Hug: Three Days at Grief Camp
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Paul Freedman, Greg DeHart
Победитель
Все номинанты
Собака точка ком
Собака точка ком Dog with a Blog
Jim Hope, Michael B. Kaplan, Leo Clarke
Wynton Marsalis: A YoungArts Masterclass Wynton Marsalis: A YoungArts Masterclass
Jacqueline Glover, Karen Goodman, Sheila Nevins, Kirk Simon, Lin Arison
Держись, Чарли!
Держись, Чарли! Good Luck Charlie
Phil Baker, Dan Staley, Christopher Vane, Drew Vaupen, Erika Kaestle, Patrick McCarthy, Jim Gerkin, Pixie Wespiser
Собака точка ком
Собака точка ком Dog with a Blog
Jim Hope, Michael B. Kaplan, Leo Clarke
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Family Secrets: When Violence Hits Home".
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Stephanie Williams, Sarah Glinski, Matt Huether
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Martin D. Toub For episode: "Family Secrets: When Violence Hits Home".
Wynton Marsalis: A YoungArts Masterclass Wynton Marsalis: A YoungArts Masterclass
Jacqueline Glover, Karen Goodman, Sheila Nevins, Kirk Simon, Lin Arison
Держись, Чарли!
Держись, Чарли! Good Luck Charlie
Phil Baker, Dan Staley, Christopher Vane, Drew Vaupen, Erika Kaestle, Patrick McCarthy, Jim Gerkin, Pixie Wespiser
Degrassi: The Next Generation Degrassi: The Next Generation
Стефан Брогрен, David Lowe, Linda Schuyler, Stephen Stohn, Stephanie Williams, Sarah Glinski, Matt Huether
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Tabitha Dumo, Napoleon Dumo For the routines "Gold Rush," "Puttin' On the Ritz" and "Run the World (Girls)."
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Derek Hough For the routines "Ameksa," "Human" and "Too Darn Hot."
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кристофер Скотт For the routines "Trigger", "Sand" and "The Gravel Road"
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Mandy Moore For the routines "Edge of Glory," "Feelin' Good" and "I Can't Make You Love Me."
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Travis Wall For the routines "Hanging By a Thread," "Medicine" and "Wicked Game."
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
The Square Al midan
Jehane Noujaim, Muhammad Hamdy, Cressida Trew, Ahmed Hassan
Победитель
The Square Al midan
Jehane Noujaim, Muhammad Hamdy, Cressida Trew, Ahmed Hassan
Победитель
Все номинанты
Vice Vice
Jake Burghart, Jerry Ricciotti For episode: Greenland Is Melting/Bonded Labor".
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Morgan Fallon For episode: "Tokyo".
Vice Vice
Jake Burghart, Jerry Ricciotti For episode: Greenland Is Melting/Bonded Labor".
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Todd Liebler, Zach Zamboni For episode: "Punjab".
Космос 9.0
Космос Cosmos
Билл Поуп For episode: "Standing Up in the Milky Way".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Cinematography team. For episode "Careful What You Wish For".
Победитель
Все номинанты
Alaska: The Last Frontier Alaska: The Last Frontier
Brian Mandle, Kenneth Neil Moore, Leif Johnson, Scott Gardner, John Whittier For episode: "Of Moose and Men".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Gus Dominguez For episode: "Tie the Knot".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Cinematography Team. For episode: "Part Like the Red Sea".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Jeffrey Wilkins, Graham Steele, Adam Tash, Dom Zanghi, Alex Van Wagner, Steve Lopez, Edgar Martin, Mark Alvarado For: "Episode 601".
Alaska: The Last Frontier Alaska: The Last Frontier
Brian Mandle, Kenneth Neil Moore, Leif Johnson, Scott Gardner, John Whittier For episode: "Of Moose and Men".
Последний герой
Последний герой Survivor
Cinematography Team. For episode: "Mad Treasure Hunt (Cagayan)".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Jeffrey Wilkins, Graham Steele, Adam Tash, Dom Zanghi, Alex Van Wagner, Steve Lopez, Edgar Martin, Mark Alvarado For: "Episode 601".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Neville Kidd For episode: "His Last Vow".
Победитель
Все номинанты
Флеминг
Флеминг Fleming: The Man Who Would Be Bond
Ed Wild For: "Episode 1".
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
Daniel Moder
Смотреть трейлер
Killing Kennedy Killing Kennedy
Stephen St. John
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Dana Gonzales For episode: "Buridan's Ass".
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Matthew J. Lloyd For episodeL "The Crocodile's Dilemma"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Chris La Fountaine For episode: "Daisy".
Победитель
Все номинанты
Бывшие 7.4
Бывшие The Exes
George Mooradian For episode: "When Haskell Met Sammy".
Последний настоящий мужчина 7.9
Последний настоящий мужчина Last Man Standing
Donald A. Morgan For episode: "Eve's Boyfriend".
Две девицы на мели 8.2
Две девицы на мели 2 Broke Girls
Chris La Fountaine For episode: "And the Near Death Experience".
Майк и Молли 7.7
Майк и Молли Mike & Molly
Gary Baum For episode: "Weekend at Peggy's".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Adam Arkapaw For episode: "Who Goes There".
Победитель
Все номинанты
Карточный домик 8.3
Карточный домик House of Cards
Igor Martinovic For episode: "Chapter 18".
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Майкл Словис For episode: "Granite State".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Jonathan Freeman For episode: "Two Swords".
Родина 8.3
Родина Homeland
David Klein For episode: "The Star".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Anette Haellmigk For episode: "The Lion and the Rose".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Lou Eyrich, Ken van Duyne, Elizabeth Macey For episode: "Bitchcraft".
Победитель
Все номинанты
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Sarah Arthur, Ceri Walford For episode: "His Last Vow".
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Nic Ede, Elizabeth Healy, Raissa Hans For episode: "The Price of Power".
Дом Версаче 6.2
Дом Версаче House of Versace
Claire Nadon, Nicole Magny
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
Gail A. Fitzgibbons, Daniel Orlandi, Hartsell Taylor, Maria Tortu
Смотреть трейлер
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Sarah Arthur, Ceri Walford For episode: "His Last Vow".
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Nic Ede, Elizabeth Healy, Raissa Hans For episode: "The Price of Power".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Sheena Wichary, Nina Ayres For episode: "The Lion and the Rose".
Победитель
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Michele Clapton, Alex Fordham, Sheena Wichary, Nina Ayres For episode: "The Lion and the Rose".
Победитель
Все номинанты
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
John Dunn, Lisa Padovani, Joseph La Corte For episode: New York Sour".
Однажды в сказке 8.7
Однажды в сказке Once Upon a Time
Eduardo Castro, Monique McRae For episode: "A Curious Thing".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
John Dunn, Lisa Padovani, Joseph La Corte For episode: New York Sour".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Janie Bryant, Stacy Horn, Tiffany White Stanton For episode: "Time Zones".
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Caroline McCall, Heather Leat, Poli Kyriacou For: "Episode 8".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Grainne O'Sullivan, Marina Toybina For episode: "1008".
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Eric Justian, Tom Broecker For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Creative Achievement in Interactive Media - Social TV Experience
Live from Space Live from Space
Char Serwa, Matthew Zymet, Alison Walsh With Katy Anadale and Jon Eick
Победитель
HitRECord on TV HitRECord on TV
Lois Curren, Джозеф Гордон-Левитт, Брайан Граден, Jared Geller, Gaurav Misra
Победитель
HitRECord on TV HitRECord on TV
Lois Curren, Джозеф Гордон-Левитт, Брайан Граден, Jared Geller, Gaurav Misra
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
The Square Al midan
Jehane Noujaim
Победитель
Все номинанты
Космос 9.0
Космос Cosmos
Brannon Braga For episode: "Standing Up in the Milky Way".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Part Like the Red Sea"
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Craig Spirko For episode: "Sky's the Limit".
Shark Tank Shark Tank
Ken Fuchs For episode: "501".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Колин Бакси For episode "Buridan's Ass"
Победитель
Все номинанты
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Ник Харран For episode "His Last Vow"
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Альфонсо Гомес-Рехон For episode "Bitchcraft"
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Адам Бернстайн For episode "The Crocodile's Dilemma"
Самый главный бой Мухаммеда Али 6.7
Самый главный бой Мухаммеда Али Muhammad Ali's Greatest Fight
Стивен Фрирз
Смотреть трейлер
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
Райан Мерфи
Смотреть трейлер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Победитель
Все номинанты
Портландия 7.1
Портландия Portlandia
Джонатан Крисел For episode "Getting Away"
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For "Episode 9135"
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For "Episode 18153"
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Дэйв Диомеди For episode Will Smith/U2 (2014)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Победитель
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Glenn Weiss
Победитель
Все номинанты
The Sound of Music Live! The Sound of Music Live!
Роб Эшфорд, Бет МакКарти-Миллер
The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles
Gregg Gelfand
The 36th Annual Kennedy Center Honors The 36th Annual Kennedy Center Honors
Louis J. Horvitz
The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles
Gregg Gelfand
The Oscars The Oscars
Хамиш Хэмилтон
Six by Sondheim Six by Sondheim
Джеймс Лэпин
The 36th Annual Kennedy Center Honors The 36th Annual Kennedy Center Honors
Louis J. Horvitz
Six by Sondheim Six by Sondheim
Джеймс Лэпин
The Oscars The Oscars
Хамиш Хэмилтон
The Sound of Music Live! The Sound of Music Live!
Роб Эшфорд, Бет МакКарти-Миллер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Годы опасной жизни
Годы опасной жизни Years of Living Dangerously
Джеймс Кэмерон, Арнольд Шварценеггер, Джерри Уайнтрауб, David Gelber, Джейкоб Корнблут, Jennifer Latham, Adam Bolt, Joel Bach, Solly Granatstein, Daniel Abbasi Tied with American Masters (1985).
Победитель
American Masters American Masters
Дори Беринстайн, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Junko Tsunashima Tied with Years of Living Dangerously (2014).
Победитель
Годы опасной жизни
Годы опасной жизни Years of Living Dangerously
Джеймс Кэмерон, Арнольд Шварценеггер, Джерри Уайнтрауб, David Gelber, Джейкоб Корнблут, Jennifer Latham, Adam Bolt, Joel Bach, Solly Granatstein, Daniel Abbasi Tied with American Masters (1985).
Победитель
American Masters American Masters
Дори Беринстайн, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Junko Tsunashima Tied with Years of Living Dangerously (2014).
Победитель
Все номинанты
Космос 9.0
Космос Cosmos
Brannon Braga, Mitchell Cannold, Jason Clark, Ann Druyan, Livia Hanich, Сет МакФарлейн, Neil deGrasse Tyson, Steven Holtzman
The World Wars The World Wars
Elaine Frontain Bryant, Shirley Escott, Stephen David, David C. White, Tim W. Kelly, Paul Cabana, Расселл МакКэрролл
The World Wars The World Wars
Elaine Frontain Bryant, Shirley Escott, Stephen David, David C. White, Tim W. Kelly, Paul Cabana, Расселл МакКэрролл
Космос 9.0
Космос Cosmos
Brannon Braga, Mitchell Cannold, Jason Clark, Ann Druyan, Livia Hanich, Сет МакФарлейн, Neil deGrasse Tyson, Steven Holtzman
Pioneers of Television Pioneers of Television
Mike Trinklein, Steve Boettcher
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
American Experience American Experience
Susan Bellows, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode: "JFK".
Победитель
American Experience American Experience
Susan Bellows, Sharon Grimberg, Mark Samels For episode: "JFK".
Победитель
Все номинанты
Running from Crazy Running from Crazy
Мэриэл Хемингуэй, Опра Уинфри, Барбара Коппл, Erica Forstadt, Lisa Erspamer, David Cassidy
Whoopi Goldberg Presents Moms Mabley Moms Mabley: I Got Somethin' to Tell You
Вупи Голдберг, Tom Leonardis, George Schlatter Official ATAS records lists title as "Whoopi Goldberg Presents Moms Mabley".
The Square Al midan
Майк Лернер, Jehane Noujaim, Gavin Dougan, Jodie Evans, Sarah E. Johnson, Карим Амер, Lekha Singh
The Sixties The Sixties
Том Хэнкс, Jonathan Buss, Christopher G. Cowen, Gary Goetzman, Mark Herzog, Stephen J. Morrison, Kirk Saduski For episode: "The Assassination of President Kennedy".
Whoopi Goldberg Presents Moms Mabley Moms Mabley: I Got Somethin' to Tell You
Вупи Голдберг, Tom Leonardis, George Schlatter Official ATAS records lists title as "Whoopi Goldberg Presents Moms Mabley".
The Square Al midan
Майк Лернер, Jehane Noujaim, Gavin Dougan, Jodie Evans, Sarah E. Johnson, Карим Амер, Lekha Singh
The Sixties The Sixties
Том Хэнкс, Jonathan Buss, Christopher G. Cowen, Gary Goetzman, Mark Herzog, Stephen J. Morrison, Kirk Saduski For episode: "The Assassination of President Kennedy".
Paycheck to Paycheck: The Life and Times of Katrina Gilbert Paycheck to Paycheck: The Life and Times of Katrina Gilbert
Maria Shriver, Nancy Abraham, Шари Куксон, Ник Дуб, Sheila Nevins, Sascha Weiss
Paycheck to Paycheck: The Life and Times of Katrina Gilbert Paycheck to Paycheck: The Life and Times of Katrina Gilbert
Maria Shriver, Nancy Abraham, Шари Куксон, Ник Дуб, Sheila Nevins, Sascha Weiss
Running from Crazy Running from Crazy
Мэриэл Хемингуэй, Опра Уинфри, Барбара Коппл, Erica Forstadt, Lisa Erspamer, David Cassidy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Yolanda Mercadel, Monte Haught, Michelle Ceglia, Daina Daigle
Победитель
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Yolanda Mercadel, Monte Haught, Michelle Ceglia, Daina Daigle
Победитель
Все номинанты
Город гангстеров 7.4
Город гангстеров Mob City
Michael Moore, Nina Paskowitz, Mary Howd, Liz Cortez, Jennifer Singleton For episode: "A Guy Walks Into a Bar".
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
Fríða Aradóttir, Valerie Gladstone-Appel, Lyndell Quiyou, Chris Clark, Joseph Whitmeyer
Смотреть трейлер
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Karen Dawson, Julie Kendrick, Louise Coles, Kate Starr For episode: "Long Live the King".
Город гангстеров 7.4
Город гангстеров Mob City
Michael Moore, Nina Paskowitz, Mary Howd, Liz Cortez, Jennifer Singleton For episode: "A Guy Walks Into a Bar".
Бонни и Клайд
Бонни и Клайд Bonnie & Clyde
Audrey L. Anzures, Catherine Childers
Белая королева 8.0
Белая королева The White Queen
Karen Dawson, Julie Kendrick, Louise Coles, Kate Starr For episode: "Long Live the King".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Bettie O. Rogers, Joseph Whitmeyer, Jodi Mancuso, Inga Thrasher, Jennifer Serio, Cara Hannah For episode: "Anna Kendrick/Pharrell Williams".
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Sean Smith, Mary Guerrero For episode: "1805".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Corey Hill, Jerilynn Stephens, Cheryl Marks, Shawn Finch, Samantha Wen For: "Episode 419B".
The Oscars The Oscars
Cynthia P. Romo, Anthony Wilson, Natasha Allegro
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
Amanda Mofield, Raissa Patton For episode: "Substitute Teacher #3".
The Oscars The Oscars
Cynthia P. Romo, Anthony Wilson, Natasha Allegro
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Renee Ferruggia, Corey Hill, Jerilynn Stephens, Cheryl Marks, Shawn Finch, Samantha Wen For: "Episode 419B".
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
Amanda Mofield, Raissa Patton For episode: "Substitute Teacher #3".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Cyndra Dunn, Jennifer Guerrero-Mazursky, Kim Messina, Gail Rowell-Ryan, Sean Smith, Mary Guerrero For episode: "1805".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Magi Vaughan, Adam James Phillips For episode: "4.8".
Победитель
Все номинанты
Древние 7.8
Древние The Originals
Colleen LaBaff, Kimberley Spiteri For episode: "Dance Back from the Grave".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Arturo Rojas, Theraesa Rivers, Valerie Jackson, Ai Nakata For episode: "The Runaways".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Arturo Rojas, Theraesa Rivers, Valerie Jackson, Ai Nakata For episode: "The Runaways".
Подпольная империя 8.6
Подпольная империя Boardwalk Empire
Francesca Paris, Lisa DelleChiaie, Therese Ducey For episode: "William Wilson".
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Kevin Alexander, Candice Banks, Gary Machin, Nicola Mount, Rosalia Culora For episode: "The Lion and the Rose"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Джейн Линч
Победитель
Hollywood Game Night Hollywood Game Night
Джейн Линч
Победитель
Все номинанты
The Taste The Taste
Энтони Бурден
The Taste The Taste
Энтони Бурден
Betty White's Off Their Rockers Betty White's Off Their Rockers
Бетти Уайт
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кэт Дили
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Tim Gunn
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум, Tim Gunn
Betty White's Off Their Rockers Betty White's Off Their Rockers
Бетти Уайт
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Кэт Дили
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Charles Ragins For episode: "Treehouse of Horror XXIV".
Победитель
Long Live the Royals Long Live the Royals
Шон Шелес
Победитель
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Dima Malanitchev For episode: "Treehouse of Horror XXIV".
Победитель
The Powerpuff Girls: Dance Pantsed The Powerpuff Girls: Dance Pantsed
Jasmin Lai
Победитель
Mickey Mouse Mickey Mouse
Narina Sokolova For episode: "'O Sole Minnie".
Победитель
Гравити Фолз 9.1
Гравити Фолз Gravity Falls
Ian Worrel For episode: "Dreamscaperers".
Победитель
Время приключений 8.2
Время приключений Adventure Time
Nick Jennings For episode: "Wizards Only, Fools".
Победитель
Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise Robot Chicken DC Comics Special II: Villains in Paradise
Cameron Baity
Победитель
Uncle Grandpa Uncle Grandpa
Ник Эдвардс For episode: "Afraid of the Dark".
Победитель
Mickey Mouse Mickey Mouse
Valerio Ventura For episode: "The Adorable Couple".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series or Special
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Nick Brigden, Jared Andrukanis, Michael Steed, Sandra Zweig Tied with Vice (2013).
Победитель
Vice Vice
Билл Маар, Jonah Kaplan, Bradley J. Levin, Shane Smith, Eddy Moretti, Jedd Thomas Tied with Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013).
Победитель
Anthony Bourdain: Parts Unknown Anthony Bourdain: Parts Unknown
Lydia Tenaglia, Christopher Collins, Энтони Бурден, Tom Vitale, Nick Brigden, Jared Andrukanis, Michael Steed, Sandra Zweig Tied with Vice (2013).
Победитель
Vice Vice
Билл Маар, Jonah Kaplan, Bradley J. Levin, Shane Smith, Eddy Moretti, Jedd Thomas Tied with Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013).
Победитель
Все номинанты
The Writers' Room The Writers' Room
Brad Bishop, Michael Maloy, Джим Рэш, Neal Kendall, Tom Forman
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Shawn Tesser
The Writers' Room The Writers' Room
Brad Bishop, Michael Maloy, Джим Рэш, Neal Kendall, Tom Forman
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Shawn Tesser
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом Through the Wormhole
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Interactive Program
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
for "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Digital Experience"
Победитель
Все номинанты
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Майкл МакМиллиан, Paul Beddoe-Stephens, Michael McMorrow With Sabrina Caluori and Jim Marsh for "Premiere - Facebook Live and Instagram"
@midnight @midnight
Игра престолов 8.6
Игра престолов Game of Thrones
Майкл МакМиллиан, Paul Beddoe-Stephens, Michael McMorrow With Sabrina Caluori and Jim Marsh for "Premiere - Facebook Live and Instagram"
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Шерлок For playing "Sherlock Holmes". For episode "His Last Vow".
Победитель
Все номинанты
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Танцы на грани For playing "Louis Lester".
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Фарго For playing "Lorne Malvo".
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Фарго For playing "Lester Nygaard".
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Лютер For playing "John Luther".
Марк Руффало
Марк Руффало
Обычное сердце For playing "Ned Weeks".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Американская история ужасов For playing "Fiona Goode".
Победитель
Все номинанты
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Return to Zero For playing "Maggie Royal".
Сисели Тайсон
The Trip to Bountiful For playing "Carrie Watts".
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Бертон и Тэйлор For playing "Elizabeth Taylor".
Кристен Уиг
Кристен Уиг
The Spoils of Babylon For playing "Cynthia Morehouse".
Сара Полсон
Сара Полсон
Американская история ужасов For playing "Cordelia Goode Foxx".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode: "1711A".
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles, Matthew Cotter, Suzanne Sotelo For episode: "1711A".
Победитель
Все номинанты
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Harry Sangmeister, Lorne MacDougall, Josh Hutchings For episode 826
Америка ищет таланты
Америка ищет таланты America's Got Talent
Harry Sangmeister, Lorne MacDougall, Josh Hutchings For episode 826
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Phil Hymes, Geoff Amoral, Rick McGuinness For episode "Jimmy Fallon/Justin Timberlake"
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Sam Barker, Oscar Dominguez, Craig Housenick, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode 619A
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Mike Baldassari, Phil Hymes, Fred Bock, Francis Biancamano III, Jared Kirchmer For U2 - Top of The Rock, Will Smith/U2 (2014)
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Sam Barker, Oscar Dominguez, Craig Housenick, Johnny Bradley, Daniel K. Boland For episode 619A
Ночное шоу с Джимми Фэллоном
Ночное шоу с Джимми Фэллоном The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Mike Baldassari, Phil Hymes, Fred Bock, Francis Biancamano III, Jared Kirchmer For U2 - Top of The Rock, Will Smith/U2 (2014)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special
Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games
Alex Gurdon, Peter Canning, Ross Williams, Michael Owen For episode: "Opening Ceremony".
Победитель
Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games Sochi 2014: XXII Olympic Winter Games
Alex Gurdon, Peter Canning, Ross Williams, Michael Owen For episode: "Opening Ceremony".
Победитель
Все номинанты
The 56th Annual Grammy Awards The 56th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner, Patrick Boozer, Harrison Lippman
The Oscars The Oscars
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner
The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles
Matt Firestone, Michael Zinman, Ted Wells, Matthew Cotter
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Noah Mitz
Super Bowl XLVIII Halftime Show Super Bowl XLVIII Halftime Show
Robert T. Barnhart, Leroy Bennett, Pete Radice, David Grill
The Oscars The Oscars
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner
The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles The Night That Changed America: A Grammy Salute to the Beatles
Matt Firestone, Michael Zinman, Ted Wells, Matthew Cotter
The 67th Annual Tony Awards The 67th Annual Tony Awards
Robert A. Dickinson, Harry Sangmeister, Ed McCarthy, Noah Mitz
The 56th Annual Grammy Awards The 56th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, Jon Kusner, Patrick Boozer, Harrison Lippman
Super Bowl XLVIII Halftime Show Super Bowl XLVIII Halftime Show
Robert T. Barnhart, Leroy Bennett, Pete Radice, David Grill
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
Jennifer Sofio, Patrick Clair, Raoul Marks
Победитель
Все номинанты
Черные паруса 8.5
Черные паруса Black Sails
Karin Fong, Michelle Dougherty, Brian Butcher, Alan Williams, Kris Kuksi
Мастера секса 7.9
Мастера секса Masters of Sex
Gabriel Britz, Jon Forsman, Лиэнн ДаРе, Yi-Jen Liu
Силиконовая долина 6.8
Силиконовая долина Silicon Valley
Garson Yu, Mehmet Kizilay
Черные паруса 8.5
Черные паруса Black Sails
Karin Fong, Michelle Dougherty, Brian Butcher, Alan Williams, Kris Kuksi
Космос 9.0
Космос Cosmos
Трой Миллер, Curtis Doss, Shaun Collings, Randall Smith, Tom Connors
Мастера секса 7.9
Мастера секса Masters of Sex
Gabriel Britz, Jon Forsman, Лиэнн ДаРе, Yi-Jen Liu
Космос 9.0
Космос Cosmos
Трой Миллер, Curtis Doss, Shaun Collings, Randall Smith, Tom Connors
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Обычное сердце 7.7
Обычное сердце The Normal Heart
LuAnn Claps, Eryn Krueger Mekash, Carla White, Michael Mekash, Sherri Berman Laurence, Nicky Pattison Illum
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Анна Николь 5.3
Анна Николь Anna Nicole
David DeLeon, Todd McIntosh, Amber Crowe
Анна Николь 5.3
Анна Николь Anna Nicole
David DeLeon, Todd McIntosh, Amber Crowe
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Gail Kennedy, Joanne Preece, Keith Sayer, Gunther Schetterer
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eryn Krueger Mekash, Christopher Allen Nelson, Michael Mekash, Vicki Vacca, Kim Ayers, Lucy O'Reilly
Бонни и Клайд
Бонни и Клайд Bonnie & Clyde
Trefor Proud, Karri Farris
Фарго 9.1
Фарго Fargo
Gail Kennedy, Joanne Preece, Keith Sayer, Gunther Schetterer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Melanie Demetri, Sarah Egan, Daniela Zivkovic For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Melanie Demetri, Sarah Egan, Daniela Zivkovic For episode: "Jimmy Fallon/Justin Timberlake".
Победитель
Все номинанты
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Darcy Gilmore, Thea Samuels, Sherri Simmons, Molly Tissavary, Carlene Kearns, Kristene Bernard For: "Episode 516B".
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Darcy Gilmore, Thea Samuels, Sherri Simmons, Molly Tissavary, Carlene Kearns, Kristene Bernard For: "Episode 516B".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Shutchai Tym Buacharern, Amy Harmon, Angela Nogaro, Heather Cummings, Allan Avendano For episode: "Season 10 Finale".
Ки и Пил 7.1
Ки и Пил Key & Peele
David LeRoy Anderson, Suzanne Diaz, Scott Wheeler, Georgia Allen For episode: "East/West Bowl Rap".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Barbara Fonte, Angela Moos, Patti Ramsey Bortoli, Julie Socash, Zena Shteysel, Sarah Woolf For episode: "1703".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Shutchai Tym Buacharern, Amy Harmon, Angela Nogaro, Heather Cummings, Allan Avendano For episode: "Season 10 Finale".