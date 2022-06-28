Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Matthew Macfadyen
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Мэттью Макфейден
Matthew Macfadyen
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Грейт-Ярмут, Англия, Великобритания
Рост
191 см
Биография Мэттью Макфейдена
Родился 17 октября 1974 года. Грейт-Ярмут, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Мэттью Макфейдена
Операция «Мясной фарш»
драма, военный
2022, США / Великобритания
7.0
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный
2018, США
7.0
Мушкетеры
мелодрама, приключения, боевик
2011, Германия
7.0
Робин Гуд
боевик, драма
2010, США
7.0
Фрост против Никсона
драма
2008, США
6.0
Смерть на похоронах
комедия, драма
2007, США
7.0
Гордость и предубеждение
мелодрама, драма
2005, Франция / Великобритания
7.0
Все возможно, бэби!
комедия, мелодрама
2000, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Съемки четвертого сезона «Наследников» уже идут, появились первые сведения о сюжете
Шоу прочат триумф на предстоящей церемонии «Эмми».
Написать
28 июня 2022 15:07
Британские военные готовят хитрый маневр против Гитлера в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
Ведущие роли сыграли Колин Ферт и Мэттью Макфэдиен.
Написать
7 апреля 2022 10:14
Колин Ферт собирается перехитрить нацистов в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш»
В основу сюжета легла реальная операция, в ходе которой британская разведка пыталась дезинформировать противника.
Написать
6 октября 2021 09:58
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»