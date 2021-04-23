Интересные факты

Режиссер и продюсер проекта «Тень и кость» специально старались задействовать в съемочном процессе новых актеров, мало знакомых зрителю. Ровно так же поступали создатели культового сериала «Игра престолов». Примечательно, что большая часть тех, кто принимает участие в проекте, прочли оригинальный текст книги.

Актерам, в том числе сыгравшим роли Алины и Мала, сценарий отправляли не целиком, а по частям. Всего получилось восемь порций. Это делалось для того, чтобы не появились спойлеры, а также ради сохранения интриги даже для участников съемочного процесса.

Из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, а также сокращения бюджета, пришлось изменить количество предполагаемых эпизодов. Сначала серий должно было быть девять, но Хайссерер остановился на восьми. Он сделал выбор в пользу качества, а не количества.

Большинство эпизодов сняли в Будапеште. Поскольку бюджет был урезан, съемки не удалось провести в разных странах. Пришлось решать этот вопрос путем стилизации декораций и графики.

Ли Бардуго, автор книги, сама появилась в кадре в одном из эпизодов проекта. Когда Алина оказывается перед царем и царицей, героиня Бардуго первой выходит и заключает ее в объятия.

В оригинальном тексте послания Мала и Алины были бонусной частью, на которую обратили внимание не все читатели. Однако в экранизации они стали важной сюжетной линией, воплощенной при помощи закадрового текста.