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Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Постер к сериалу Тень и кость
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
9 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Тень и кость
Тень и кость (2021 - …) Shadow and Bone 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Тень и кость» — новый фэнтезийный сериал, снятый по одноименной книжной серии. Производством шоу занималась стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в вымышленной стране под названием Равка: она разделена на две части темной материей, среди которой обитают мрачные злобные существа, способные убить любого человека. По ходу развития событий становится понятно, что справиться с этими монстрами могут только мощные маги, но их численность ограничена. Главная героиня — девушка по имени Алина — отправляется в самую гущу тьмы вместе с королевскими солдатами. Она надеется дать отпор существам, которые столько лет держат в страхе ее народ. Увы, все происходит не по плану: армия погибает, а сама Алина открывает в себе неожиданную силу.

Тень и кость - трейлер первого сезона
Тень и кость
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бен Барнс
Бен Барнс General Kirigan
Дэйзи Хэд
Дэйзи Хэд
Саймон Сирс
Саймон Сирс
Джесси Мей Ли
Джесси Мей Ли Alina Starkov
Арчи Рено
Арчи Рено Malyen Oretsev
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тень и кость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Тень и кость - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Тень и кость
Кадры из сериала
Интересные факты

Режиссер и продюсер проекта «Тень и кость» специально старались задействовать в съемочном процессе новых актеров, мало знакомых зрителю. Ровно так же поступали создатели культового сериала «Игра престолов». Примечательно, что большая часть тех, кто принимает участие в проекте, прочли оригинальный текст книги.

Актерам, в том числе сыгравшим роли Алины и Мала, сценарий отправляли не целиком, а по частям. Всего получилось восемь порций. Это делалось для того, чтобы не появились спойлеры, а также ради сохранения интриги даже для участников съемочного процесса.

Из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, а также сокращения бюджета, пришлось изменить количество предполагаемых эпизодов. Сначала серий должно было быть девять, но Хайссерер остановился на восьми. Он сделал выбор в пользу качества, а не количества.

Большинство эпизодов сняли в Будапеште. Поскольку бюджет был урезан, съемки не удалось провести в разных странах. Пришлось решать этот вопрос путем стилизации декораций и графики.

Ли Бардуго, автор книги, сама появилась в кадре в одном из эпизодов проекта. Когда Алина оказывается перед царем и царицей, героиня Бардуго первой выходит и заключает ее в объятия.

В оригинальном тексте послания Мала и Алины были бонусной частью, на которую обратили внимание не все читатели. Однако в экранизации они стали важной сюжетной линией, воплощенной при помощи закадрового текста.

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