Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джеймс Кромуэлл

Джеймс Кромуэлл

James Cromwell
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл James Cromwell
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 января 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Кромуэлл

Родился 27 января 1940 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Джеймс Кромуэлл
Ландромат
Ландромат
драма 2019, США
6.0
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
Маршалл
Маршалл
биография, драма 2017, США
7.0
Обещание
Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
Новая попытка Кейт МакКолл
Новая попытка Кейт МакКолл
драма 2014, США
6.0
Still
Still
драма 2012, Канада
7.0
Артист
Артист
мелодрама 2011, Франция
7.0
Год в порту
Год в порту
драма 2011, США
5.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши