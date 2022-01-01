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Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
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Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
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Дата рождения
27 января 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Кромуэлл
Родился 27 января 1940 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джеймс Кромуэлл
Ландромат
драма
2019, США
6.0
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения
2018, США
8.0
Маршалл
биография, драма
2017, США
7.0
Обещание
драма, исторический, триллер
2016, США
8.0
Новая попытка Кейт МакКолл
драма
2014, США
6.0
Still
драма
2012, Канада
7.0
Артист
мелодрама
2011, Франция
7.0
Год в порту
драма
2011, США
5.0
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