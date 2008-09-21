Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Джефф Ричмонд, Robert Carlock
Победитель
Студия 3030 Rock
Все номинанты
8.1
8.8
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Tom Palmer, Мэттью Уэйнер
Победитель
Все номинанты
8.9
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Rob LaZebnik, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Чак Шитз, Patty Shinagawa, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Jess Espanola For episode "Eternal Moonshine of the Simpson Mind".
Победитель
9.3
Все номинанты
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Pam Brady, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Imaginationland".
Победитель
7.9
Все номинанты
Justice League: The New FrontierJustice League: The New Frontier
Stan Berkowitz, Дарвин Кук, Майкл Гогуэн, Брюс В Тимм, Джеймс Т. Уолкер, Sander Schwartz, Dave Bullock
8.6
ГриффиныFamily Guy
Алекс Борштейн, David A. Goodman, Mark Hentemann, Andi Klein, Сет МакФарлейн, Доминик Полчино, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith, Joseph Lee For episode "Blue Harvest".
