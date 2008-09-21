Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2008

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2008 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 21 сентября 2008
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Джефф Ричмонд, Robert Carlock
Победитель
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jack Burditt, Тина Фей, Marci Klein, Jerry Kupfer, Lorne Michaels, David Miner, John Riggi, Дон Скардино, Джефф Ричмонд, Robert Carlock
Победитель
Все номинанты
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Алек Берг, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Дэвид Мэндел, Erin O'Malley, Gavin Polone, Джефф Шаффер
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Чак Лорри, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Lee Aronsohn, Susan Beavers, Mark Burg, Michael Collier, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Oren Koules, Чак Лорри, Mark Roberts, Jim Patterson, Kim Tannenbaum, Eric Tannenbaum
Офис 8.8
Офис The Office
Jennifer Celotta, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Ben Silverman, Kent Zbornak, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Майкл Шур, Минди Кейлинг, Teri Weinberg, Джин Ступницки
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Denis Biggs, Брайан Барнс, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Dusty Kay, Стивен Левинсон, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Алек Берг, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Tim Gibbons, Дэвид Мэндел, Erin O'Malley, Gavin Polone, Джефф Шаффер
Офис 8.8
Офис The Office
Jennifer Celotta, Грег Дэниелс, Рики Джервэйс, Howard Klein, Либерштейн, Пол, Стивен Мерчант, Ben Silverman, Kent Zbornak, Ли Айзенберг, Б.Дж. Новак, Майкл Шур, Минди Кейлинг, Teri Weinberg, Джин Ступницки
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Denis Biggs, Брайан Барнс, Wayne Carmona, Дуг Эллин, Dusty Kay, Стивен Левинсон, Lori Jo Nemhauser, Rob Weiss
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Lisa Albert, Scott Hornbacher, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Tom Palmer, Мэттью Уэйнер
Победитель
Все номинанты
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Дэниэл Церон, Sara Colleton, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг
Схватка 8.1
Схватка Damages
Mark A. Baker, Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниэл Зелман
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Билл Д’Элиа, Дэвид Э. Келли, Lawrence Broch, Janet G. Knutsen, Mike Listo, Стив Робин
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Скотт Бак, Дэниэл Церон, Sara Colleton, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Клайд Филлипс, Мелисса Розенберг
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Сарафян, Деран, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер, Eli Attie
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Patricia Churchill, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Стивен Уильямс, Дрю Годдард, Bryan Burk
Схватка 8.1
Схватка Damages
Mark A. Baker, Гленн Кесслер, Тодд А. Кесслер, Дэниэл Зелман
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Patricia Churchill, Карлтон Кьюз, Ra'uf Glasgow, Jean Higgins, Adam Horowitz, Edward Kitsis, Damon Lindelof, Elizabeth Sarnoff, Стивен Уильямс, Дрю Годдард, Bryan Burk
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Брайан Сингер, Paul Attanasio, Питер Блейк, Leonard Dick, Doris Egan, Katie Jacobs, Marcy G. Kaplan, Gerrit van der Meer, Томас Л. Моран, Сарафян, Деран, David Shore, Рассел Френд, Гаррет Лернер, Eli Attie
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Билл Д’Элиа, Дэвид Э. Келли, Lawrence Broch, Janet G. Knutsen, Mike Listo, Стив Робин
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30 For playing: "Jack Donaghy".
Победитель
Все номинанты
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис For playing: "Michael Scott".
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека For playing: "Charlie Harper".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив For playing: "Adrian Monk".
Ли Пейс
Ли Пейс
Мертвые до востребования For playing: "Ned".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Во все тяжкие For playing: "Walter White".
Победитель
Все номинанты
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер For playing: "Dexter Morgan".
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Пациенты For playing: "Paul Weston".
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона For playing: "Alan Shore".
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус For playing: "Gregory House".
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы For playing: "Don Draper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30 For playing: "Liz Lemon".
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта? For playing: "Samantha Newly".
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти For playing: "Betty Suarez".
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман For playing: "Nancy Botwin".
Джулия Луис-Дрейфус
Джулия Луис-Дрейфус
The New Adventures of Old Christine For playing: "Christine Campbell".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка For playing: "Patty Hewes".
Победитель
Все номинанты
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка For playing: "Brenda Leigh Johnson".
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры For playing: "Nora Walker".
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус For playing: "Olivia Benson".
Холли Хантер
Холли Хантер
Saving Grace For playing: "Grace Hanadarko".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы For playing: "Ari Gold".
Победитель
Все номинанты
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Как я встретил вашу маму For playing: "Barney Stinson".
Джон Крайер
Два с половиной человека For playing: "Alan Harper".
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Красавцы For playing: "Johnny Chase".
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Офис For playing: "Dwight Schrute".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Желько Иванек
Желько Иванек
Схватка For playing: "Ray Fiske".
Победитель
Все номинанты
Майкл Эмерсон
Майкл Эмерсон
Остаться в живых For playing: "Ben Linus".
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Безумцы For playing: "Roger Sterling, Jr.".
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона For playing: "Denny Crane".
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Схватка For playing: "Arthur Frobisher".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Кто такая Саманта? For playing: "Regina Newly".
Победитель
Все номинанты
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Мертвые до востребования For playing: "Olive Snook".
Эми Полер
Эми Полер
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Ванесса Уильямс
Ванесса Уильямс
Дурнушка Бетти For playing: "Wilhelmina Slater".
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Два с половиной человека For playing: "Evelyn Harper".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Пациенты For playing: "Gina Toll".
Победитель
Все номинанты
Chandra Wilson
Анатомия страсти For playing: "Miranda Bailey".
Сандра О
Сандра О
Анатомия страсти For playing: "Cristina Yang".
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Братья и сестры For playing: "Sarah Walker".
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Юристы Бостона For playing: "Shirley Schmidt".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Крэнфорд For playing: "Deborah Jenkyns".
Победитель
Все номинанты
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Pictures of Hollis Woods For playing: "Edna Reilly".
Одра МакДональд
Одра МакДональд
A Raisin in the Sun For playing: "Ruth Younger".
Лора Дерн
Лора Дерн
Пересчет For playing: "Katherine Harris".
Эшли Дженсен
Эшли Дженсен
Массовка For playing: "Maggie Jacobs". For episode: "The Extra Special Series Finale (#2.7)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Глинн Тёрмен
Глинн Тёрмен
Пациенты For playing "Alex Sr.".
Победитель
Все номинанты
Роберт Морс
Безумцы For playing "Bertram Cooper".
Чарльз Дернинг
Спаси меня For playing "John Gavin Sr.".
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Скорая помощь For playing "Dr. Kevin Moretti".
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Merritt Rook". For episode: "Authority".
Оливер Платт
Оливер Платт
Части тела For playing "Freddie Prune".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Janis Donovan". For episode: "Alternate".
Победитель
Все номинанты
Дайэнн Кэррол
Дайэнн Кэррол
Анатомия страсти For playing "Jane Burke".
Sharon Gless
Части тела For playing "Colleen Rose".
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Медиум For playing "Cynthia Keener".
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Большая любовь For playing "Nancy Dutton". For episode: "Take Me as I Am".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Тим Конуэй
Студия 30 For playing "Bucky Bright". For episode "Subway Hero".
Победитель
Все номинанты
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Студия 30 For playing "Devin Banks".
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Студия 30 For playing "Len". For episode "The Collection".
Рип Торн
Студия 30 For playing "Don Geiss".
Шелли Берман
Умерь свой энтузиазм For playing "Nat David". For episode "The Rat Dog".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Kathryn Joosten
Отчаянные домохозяйки For playing "Karen McCluskey".
Победитель
Все номинанты
Иди Фалько
Иди Фалько
Студия 30 For playing "Celeste 'C.C.' Cunningham".
Сара Силверман
Сара Силверман
Дефективный детектив For playing "Marci Maven". For episode: "Mr. Monk and His Biggest Fan".
Полли Берген
Отчаянные домохозяйки For playing "Stella Wingfield".
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Студия 30 For playing "Rosemary Howard". For episode: "Rosemary's Baby".
Илэйн Стритч
Студия 30 For playing "Colleen Donaghy". For episode: "Ludachristmas".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
The War The War
Кит Дэвид For episode "A Necessary War".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Tony Barbieri, Sal Iacono, Сара Силверман, Wayne McClammy, Dan Warner For the song "I'm F***ing Matt Damon".
Победитель
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Tony Barbieri, Sal Iacono, Сара Силверман, Wayne McClammy, Dan Warner For the song "I'm F***ing Matt Damon".
Победитель
Все номинанты
Mad TV MADtv
Greg O'Connor, Джим Уайз, Джордан Пил For the song "Sad Fitty Cent".
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Джеймс Бобин, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For the song "Inner City Pressure".
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Джеймс Бобин, Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For the song "Inner City Pressure".
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For the song "The Most Beautiful Girl (In the Room)".
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Брэт МакКензи, Джемейн Клемент For the song "The Most Beautiful Girl (In the Room)".
Финес и Ферб
Финес и Ферб Phineas and Ferb
Danny Jacob, Джеф Марш, Martin Olson, Дэн Повенмайр, Роберт Хьюз For the song "I Ain't Got Rhythm". For episode episode "Dude, We're Gettin' the Band Back Together!".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Pirate Master Pirate Master
Russ Landau For episode #102.
Победитель
Все номинанты
Kid Nation Kid Nation
Mark T. Williams, Jeff Lippencott For episode #101.
Canterbury's Law Canterbury's Law
Tree Adams
Финес и Ферб
Финес и Ферб Phineas and Ferb
Джеф Марш, Дэн Повенмайр, Michael Walker, Carl Hill Williams, Michael Hirano Culross
Saving Grace Saving Grace
Erik Schrody For the pilot episode.
Kid Nation Kid Nation
Mark T. Williams, Jeff Lippencott For episode #101.
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Грег Яйтанс For House's Head (2008)
Победитель
Все номинанты
Схватка 8.1
Схватка Damages
Аллен Култер For Pilot (2007)
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
Винс Гиллиган For Pilot (2008)
Юристы Бостона 8.4
Юристы Бостона Boston Legal
Арлин Санфорд For The Mighty Rogues (2008)
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Алан Тейлор For Smoke Gets in Your Eyes (2007)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Барри Зонненфельд For Pie-lette (2007)
Победитель
Все номинанты
Красавцы
Красавцы Entourage
Дэн Аттиас For No Cannes Do (2007)
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Майкл Энглер For Rosemary's Baby (2007)
Офис 8.8
Офис The Office
Пол Фиг For Goodbye, Toby (2008)
Полет Конкордов 7.3
Полет Конкордов Flight of the Conchords
Джеймс Бобин For Sally Returns (2007)
Офис 8.8
Офис The Office
Либерштейн, Пол For Money (2007)
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки 8.2
Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Стивен Окадзаки, Robert Richter
Победитель
Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки 8.2
Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki
Sara Bernstein, Sheila Nevins, Стивен Окадзаки, Robert Richter
Победитель
Все номинанты
Oswald's Ghost Oswald's Ghost
Sharon Grimberg, Mark Samels, Robert Stone
American Experience American Experience
Mark Samels, Mark Zwonitzer, Jamila Wignot For episode "Walt Whitman".
Oswald's Ghost Oswald's Ghost
Sharon Grimberg, Mark Samels, Robert Stone
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Rob LaZebnik, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Чак Шитз, Patty Shinagawa, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Jess Espanola For episode "Eternal Moonshine of the Simpson Mind".
Победитель
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, J. Stewart Burns, Kevin Curran, John Frink, Ron Hauge, Al Jean, Марк Кёрклэнд, Rob LaZebnik, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, Bill Odenkirk, Rick Polizzi, Michael Price, Matt Selman, Чак Шитз, Patty Shinagawa, Marc Wilmore, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki, Jess Espanola For episode "Eternal Moonshine of the Simpson Mind".
Победитель
Все номинанты
Царь горы
Царь горы King of the Hill
Philippe Angeles, Уэс Арчер, Joseph A. Boucher, Malisa Caroselli, Paul Corrigan, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Stephanie Elliott, Майк Джадж, Тони Клак, Mark McJimsey, Christy Stratton, Garland Testa, Brad Walsh, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Murray Miller, Джуда Миллер, Tony Gama-Lobo, Rebecca May, Jill Jacobs For episode "Death Picks Cotton".
Creature Comforts America Creature Comforts
Miles Bullough, Kit Boss, Richard Starzak, Питер Лорд, Kenny Micka, Ник Парк, David Sproxton, Мерлин Кроссингэм, Jacqueline White, Ellen Goldsmith-Vein, Dave Osmand, Gareth Owen, Peter McHugh For episode "Don't Choke To Death, Please".
Robot Chicken: Star Wars Robot Chicken: Star Wars
Сет Грин, Брекин Мейер, Александр Балкли, Марк Кабальеро, Corey Campodonico, Keith Crofford, Mike Lazzo, Эрик Уэйнер, Jordan Allen-Dutton, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Hugh Sterbakov, Charles Horn
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Стивен Бэнкс, Чарли Бин, Стивен Хилленберг, Dani Michaeli, Chris Reccardi, Алан Смарт, Аарон Спрингер, Tom Yasumi, Пол Тиббит For episode "Inmates of Summer / Two Faces of Squidward".
Robot Chicken: Star Wars Robot Chicken: Star Wars
Сет Грин, Брекин Мейер, Александр Балкли, Марк Кабальеро, Corey Campodonico, Keith Crofford, Mike Lazzo, Эрик Уэйнер, Jordan Allen-Dutton, Дуглас Голдштейн, Том Рут, Мэттью Сенрейч, Mike Fasolo, Hugh Sterbakov, Charles Horn
Царь горы
Царь горы King of the Hill
Philippe Angeles, Уэс Арчер, Joseph A. Boucher, Malisa Caroselli, Paul Corrigan, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Stephanie Elliott, Майк Джадж, Тони Клак, Mark McJimsey, Christy Stratton, Garland Testa, Brad Walsh, Джон Альтшулер, Dave Krinsky, Murray Miller, Джуда Миллер, Tony Gama-Lobo, Rebecca May, Jill Jacobs For episode "Death Picks Cotton".
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Стивен Бэнкс, Чарли Бин, Стивен Хилленберг, Dani Michaeli, Chris Reccardi, Алан Смарт, Аарон Спрингер, Tom Yasumi, Пол Тиббит For episode "Inmates of Summer / Two Faces of Squidward".
Creature Comforts America Creature Comforts
Miles Bullough, Kit Boss, Richard Starzak, Питер Лорд, Kenny Micka, Ник Парк, David Sproxton, Мерлин Кроссингэм, Jacqueline White, Ellen Goldsmith-Vein, Dave Osmand, Gareth Owen, Peter McHugh For episode "Don't Choke To Death, Please".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Pam Brady, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Imaginationland".
Победитель
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Эдриан Бирд, Pam Brady, Vernon Chatman, Anne Garefino, Bruce Howell, Кайл МакКаллох, Стоф, Эрик, Ryan Quincy, Erica Rivinoja For episode "Imaginationland".
Победитель
Все номинанты
Justice League: The New Frontier Justice League: The New Frontier
Stan Berkowitz, Дарвин Кук, Майкл Гогуэн, Брюс В Тимм, Джеймс Т. Уолкер, Sander Schwartz, Dave Bullock
Justice League: The New Frontier Justice League: The New Frontier
Stan Berkowitz, Дарвин Кук, Майкл Гогуэн, Брюс В Тимм, Джеймс Т. Уолкер, Sander Schwartz, Dave Bullock
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Алекс Борштейн, David A. Goodman, Mark Hentemann, Andi Klein, Сет МакФарлейн, Доминик Полчино, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith, Joseph Lee For episode "Blue Harvest".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Алекс Борштейн, David A. Goodman, Mark Hentemann, Andi Klein, Сет МакФарлейн, Доминик Полчино, Chris Sheridan, Peter Shin, Danny Smith, Kara Vallow, Steve Callaghan, Алек Салкин, Уэллесли Уайлд, Майк Генри, Shannon Smith, Joseph Lee For episode "Blue Harvest".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Joe Celli, Roy Christopher
Победитель
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Joe Celli, Roy Christopher
Победитель
Все номинанты
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, James Yarnell, Nicole Elespuru For episode "Episode # 1315".
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
2007 MTV Video Music Awards 2007 MTV Video Music Awards
Joe Celli, Scott Storey, James Connelly
2007 MTV Video Music Awards 2007 MTV Video Music Awards
Joe Celli, Scott Storey, James Connelly
Адская кухня 7.6
Адская кухня Hell's Kitchen
John Janavs, Robert Frye, Stephen Paul Fackrell For episode "Episode # 401".
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Brian J. Stonestreet, Steve Bass, Alana Billingsley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
David Crank, Gemma Jackson, Kathy Lucas, Christina Moore, Sarah Whittle
Победитель
Все номинанты
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Trisha Edwards, Donal Woods
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Patti Podesta, Anuradha Mehta, Christopher Tandon
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Patti Podesta, Anuradha Mehta, Christopher Tandon
Заколдованное королевство 6.5
Заколдованное королевство Tin Man
Paolo G. Venturi, Michael Joy, Mark Lane
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Trisha Edwards, Donal Woods
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Все номинанты
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Merlin Dervisevic, Dan Hermansen, Jerry Wanek
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Merlin Dervisevic, Dan Hermansen, Jerry Wanek
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "The Yips, No Tomorrow, Miracles".
Победитель
Как я встретил вашу маму 9.1
Как я встретил вашу маму How I Met Your Mother
Susan Mina Eschelbach, Steve Olson For episode "The Yips, No Tomorrow, Miracles".
Победитель
Все номинанты
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episode "Between A Rock And A Hard Place, The New Adventures Of Old Christine, House".
The New Adventures of Old Christine The New Adventures of Old Christine
Amy Feldman, Cabot McMullen For episode "Between A Rock And A Hard Place, The New Adventures Of Old Christine, House".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Bob Shaw, Rena DeAngelo, Henry Dunn For episode "Smoke Gets In Your Eyes" (pilot).
Победитель
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Bob Shaw, Rena DeAngelo, Henry Dunn For episode "Smoke Gets In Your Eyes" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Anthony Cowley, Linda Spheeris For episode "That Night, A Forest Grew".
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Anthony Cowley, Linda Spheeris For episode "That Night, A Forest Grew".
Герои 6.8
Герои Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Matthew C. Jacobs For episode "Out Of Time".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown For episode "Shoot".
Герои 6.8
Герои Heroes
Ruth Ammon, Ron Franco, Matthew C. Jacobs For episode "Out Of Time".
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "How Betty Got Her Grieve Back".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Dan Bishop, Amy Wells, Christopher Brown For episode "Shoot".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
William J. Durrell Jr., Halina Siwolop, Michael Wylie For episode "Pie-Lette".
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Archie D'Amico, Jim Wallis, Mark Worthington For episode "How Betty Got Her Grieve Back".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Jennifer McNamara
Победитель
Все номинанты
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Jeff Greenberg, Mark Scott
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Felicia Fasano, Patricia McCorkle
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Meg Liberman, Cami Patton, Jennifer Lare
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Felicia Fasano, Patricia McCorkle
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Meg Liberman, Cami Patton, Jennifer Lare
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Схватка 8.1
Схватка Damages
Avy Kaufman, Julie Tucker, Ross Meyerson
Победитель
Все номинанты
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Jeanie Bacharach, Gillian O'Neill
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Beth Bowling, Kim Miscia, Laura Schiff
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Steve Brooksbank, Stephanie Gorin, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
В лучах славы 8.7
В лучах славы Friday Night Lights
Linda Lowy, John Brace, Beth Sepko
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Carrie Audino, Beth Bowling, Kim Miscia, Laura Schiff
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Steve Brooksbank, Stephanie Gorin, Frank Moiselle, Nuala Moiselle, Mary Jo Slater
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Nina Gold, Kathleen Chopin, Tracy Kilpatrick
Победитель
Все номинанты
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Kathleen Chopin, Richard Hicks, David Rubin, Lori Wyman
The Company The Company
Denise Chamian, Zsolt Csutak, Priscilla John, Diane Kerbel, Scout Masterson
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Maggie Lunn
The Company The Company
Denise Chamian, Zsolt Csutak, Priscilla John, Diane Kerbel, Scout Masterson
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Kathleen Chopin, Richard Hicks, David Rubin, Lori Wyman
The Bronx Is Burning The Bronx Is Burning
Билли Хопкинс, Paul Schnee
The Bronx Is Burning The Bronx Is Burning
Билли Хопкинс, Paul Schnee
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show
Dolores Morris, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Aala Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991).
Победитель
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Josh Veselka For episode "The Untouchable Kids of India". Tied with Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show (2008).
Победитель
Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show
Dolores Morris, Sheila Nevins, Эми Шатц, Beth Aala Tied with Nick News with Linda Ellerbee (1991).
Победитель
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Josh Veselka For episode "The Untouchable Kids of India". Tied with Classical Baby (I'm Grown Up Now): The Poetry Show (2008).
Победитель
Все номинанты
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Памела Эеллс, Jim Geoghan, Danny Kallis
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
Классный мюзикл 2: Каникулы 6.3
Классный мюзикл 2: Каникулы High School Musical 2
Bill Borden, Barry Rosenbush, Don Schain
Ханна Монтана
Ханна Монтана Hannah Montana
Sally Lapiduss, Douglas Lieblein, Steven Peterman, Michael Poryes, Richard G. King
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди The Suite Life of Zack and Cody
Walter Barnett, Irene Dreayer, Памела Эеллс, Jim Geoghan, Danny Kallis
Классный мюзикл 2: Каникулы 6.3
Классный мюзикл 2: Каникулы High School Musical 2
Bill Borden, Barry Rosenbush, Don Schain
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Wade Robson For the routine "Hummingbird and Flower" set to "The Chairman's Waltz" (episode #3.10).
Победитель
Все номинанты
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Shane Sparks For the routine "Transformers" set to "Fuego" (episode #3.16).
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Mandy Moore For the routine "Table" set to "Sweet Dreams (Are Made of These)" (episode #3.18).
Классный мюзикл 2: Каникулы 6.3
Классный мюзикл 2: Каникулы High School Musical 2
Кенни Ортега, Charles Klapow, Bonnie Story For the routines: "What Time Is It?", "Fabulous", "Work This Out", "I Don't Dance", "You Are the Music In Me", "For One".
Классный мюзикл 2: Каникулы 6.3
Классный мюзикл 2: Каникулы High School Musical 2
Кенни Ортега, Charles Klapow, Bonnie Story For the routines: "What Time Is It?", "Fabulous", "Work This Out", "I Don't Dance", "You Are the Music In Me", "For One".
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Джулианна Хаф For the mambo routine set to "Para Los Rumberos" (episode #504).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
To the cinematography team. For episode "No Mercy".
Победитель
Все номинанты
Meerkat Manor Meerkat Manor
John Waters, Ted Giffords, Ralph Bower For episode "Journey's End".
Аутизм. Мюзикл 7.8
Аутизм. Мюзикл Autism: the musical
Тришиа Риган
Ice Road Truckers Ice Road Truckers
To the cinematography team. For episode "Ready To Roll".
Meerkat Manor Meerkat Manor
John Waters, Ted Giffords, Ralph Bower For episode "Journey's End".
This American Life This American Life
Adam Beckman For episode "Escape".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Reality Programming
Carrier Carrier
Axel Baumann, Ulli Bonnekamp, Mark Brice, Wolfgang Held, Robert Hanna For episode "Rites Of Passage".
Победитель
Carrier Carrier
Axel Baumann, Ulli Bonnekamp, Mark Brice, Wolfgang Held, Robert Hanna For episode "Rites Of Passage".
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Peter Rieveschl, Per Larsson, Lucas Mertes, Tom Cunningham, Sylvestre Campe For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Derth Adams, David Vlasits, Malkuth Frahm, John Armstrong, Marcus Bleecker For episode "En Garde!".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Derth Adams, David Vlasits, Malkuth Frahm, John Armstrong, Marcus Bleecker For episode "En Garde!".
Последний герой
Последний герой Survivor
To the cinematography team. For episode "Just Don't Eat The Apple".
Top Chef Top Chef
Paul Starkman For episode "Finale (Part 1)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Peter Levy For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Vanja Cernjul For episode "Rosemary's Baby".
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Майкл Гои For episode "Stole a Motorcycle".
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Джон Инвуд For episode "My Princess".
Как сказал Джим 5.9
Как сказал Джим According to Jim
George Mooradian For episode "The Chaperone".
Пациенты 7.8
Пациенты In Treatment
Фред Мёрфи For episode "Sophie - Week Six".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Tak Fujimoto For episode "Independence".
Победитель
Все номинанты
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Jon Joffin For part 1.
The Company The Company
Ben Nott For part 1.
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Tak Fujimoto, Danny Cohen For episode "Don't Tread Me".
Разум и чувства
Разум и чувства Sense and Sensibility
Sean Bobbitt For part 1.
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Mauricio Rubinstein
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Tak Fujimoto, Danny Cohen For episode "Don't Tread Me".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Фил Абрахам For episode "Smoke Gets In Your Eyes" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Спаси меня
Спаси меня Rescue Me
Tom Houghton For episode "Babyface".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
John S. Bartley For episode "The Constant".
Во все тяжкие 8.5
Во все тяжкие Breaking Bad
John Toll For the pilot.
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Ромео Тироне For episode "The British Invasion".
Звездный крейсер «Галактика» 8.2
Звездный крейсер «Галактика» Battlestar Galactica
Stephen McNutt For episode: "Razor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Amy Andrews, Clare Spragge, Donna Zakowska For episode "Reunion".
Победитель
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Amy Andrews, Clare Spragge, Donna Zakowska For episode "Reunion".
Победитель
Все номинанты
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Jenny Beavan, Mark Ferguson For part one.
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Joseph G. Aulisi, Autumn Saville
Comanche Moon Comanche Moon
Betsey Potter, Van Broughton Ramsey For part 2.
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Jenny Beavan, Mark Ferguson For part one.
Заколдованное королевство 6.5
Заколдованное королевство Tin Man
Sandra J. Blackie, Angus Strathie For episode "Night 1".
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Joseph G. Aulisi, Autumn Saville
Comanche Moon Comanche Moon
Betsey Potter, Van Broughton Ramsey For part 2.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave, Gabriel O'Brien For episode #202.
Победитель
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Joan Bergin, Susan O'Connor Cave, Gabriel O'Brien For episode #202.
Победитель
Все номинанты
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Catherine Adair, Joyce Unruh, Karo Vartanian For episode "In Buddy's Eyes".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Mary E. Vogt, Stephanie Fox-Kramer For episode "Pie-Lette".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
John Dunn, Lisa Padovani For episode "Smoke Gets In Your Eyes (Pilot)".
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Eduardo Castro, Michael R. Chapman For episode "Bananas For Betty".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
John Dunn, Lisa Padovani For episode "Smoke Gets In Your Eyes (Pilot)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety/Music Program or a Special
Frank TV Frank TV
Shanna Knecht, Elizabeth Tagg For episode "Ballpark Frank".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for Nonfiction Programming
This American Life This American Life
Adam Beckman, Christopher Wilcha For episode "Escape".
Победитель
Все номинанты
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Bertram van Munster For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
The War The War
Кен Бёрнс, Линн Новик For episode "Pride of Our Nation".
Аутизм. Мюзикл 7.8
Аутизм. Мюзикл Autism: the musical
Тришиа Риган
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Tony Sacco For episode "En Garde!".
The War The War
Кен Бёрнс, Линн Новик For episode "Pride of Our Nation".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Джей Роуч
Победитель
Все номинанты
The Company The Company
Микаэл Саломон
Массовка 8.7
Массовка Extras
Рики Джервэйс, Стивен Мерчант For episode "The Extra Special Series Finale (#3.0)".
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Боб Бэлабан
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Том Хупер
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг For episode with host Tina Fey.
The Daily Show The Daily Show
Chuck O'Neil For episode #13050.
The Colbert Report The Colbert Report
Jim Hoskinson For episode #4051.
Great Performances Great Performances
Лонни Прайс For episode "Company".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Alison Elliott
Победитель
Все номинанты
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Jan Archibald, Loulia Sheppard
Заколдованное королевство 6.5
Заколдованное королевство Tin Man
Anji Bemben, Linda Jones
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Jan Archibald, Loulia Sheppard
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Milton Buras, Robin Day
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Saturday Night Live
Saturday Night Live
AnneMichelle Radcliffe, Bettie O. Rogers, Jodi Mancuso For episode with host Tina Fey.
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Maria Valdivia, Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode 510A.
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Maria Valdivia, Lucia Mace, Cynthia P. Romo, Mary Guerrero For episode 510A.
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "City Of Great Racks".
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Ralph M. Abalos, Pixie Schwartz, Janice Zoladz, Krista Borrelli For episode "City Of Great Racks".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Barbara Cantu, Lucia Mace, Gloria Pasqua Casny, Anthony Wilson For episode "Shoot".
Победитель
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Barbara Cantu, Lucia Mace, Gloria Pasqua Casny, Anthony Wilson For episode "Shoot".
Победитель
Все номинанты
State of the Union State of the Union
Martin Samuel For episode "Episode #104".
Дурнушка Бетти 7.9
Дурнушка Бетти Ugly Betty
Norma Lee, Mary Ann Valdes, Kim Messina, Lynda Kyle Walker For episode "A Nice Day For A Posh Wedding".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Daniel Curet, Yuko T. Koach For episode "Smell of Success".
Грязные мокрые деньги
Грязные мокрые деньги Dirty Sexy Money
Polly Lucke, Kay Majerus, Anna Maria Orzano, Dennis Parker For episode "The Bridge".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham, Maria Fernandez DiSarro For episode "In Buddy's Eyes".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Daniel Curet, Yuko T. Koach For episode "Smell of Success".
Грязные мокрые деньги
Грязные мокрые деньги Dirty Sexy Money
Polly Lucke, Kay Majerus, Anna Maria Orzano, Dennis Parker For episode "The Bridge".
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Dena Green, Gabor Heiligenberg, James Dunham, Maria Fernandez DiSarro For episode "In Buddy's Eyes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Последний герой
Последний герой Survivor
Jeff Probst
Победитель
Последний герой
Последний герой Survivor
Jeff Probst
Победитель
Все номинанты
Deal or No Deal Deal or No Deal
Хауи Мэндел
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Райан Сикрест
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Райан Сикрест
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Том Бержерон
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Хайди Клум
Deal or No Deal Deal or No Deal
Хауи Мэндел
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Creature Comforts America Creature Comforts
Teresa Drilling for episode "Self Image, Winging It, Art".
Победитель
Foster's Home for Imaginary Friends Foster's Home for Imaginary Friends
Бенжамин Балистрери For episode "Mondo Coco".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Mr. Warmth: The Don Rickles Project Mr. Warmth: The Don Rickles Project
Дон Риклз
Победитель
Все номинанты
The Colbert Report The Colbert Report
Стефен Колбер
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Тина Фей
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Дэвид Леттерман
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Йон Стюарт
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Джон Адамс For playing: "John Adams".
Победитель
Все номинанты
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Бернард и Дорис For playing: "Bernard Lafferty".
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Массовка For playing: "Andy Millman". For episode: "The Extra Special Series Finale (#2.7)".
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Пересчет For playing: "James Baker".
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Пересчет For playing: "Ronald Klain".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Лора Линни
Лора Линни
Джон Адамс For playing: "Abigail Adams".
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Крэнфорд For playing: "Matty Jenkyns".
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Американское преступление For playing: "Gertrude Baniszewski".
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Бернард и Дорис For playing: "Doris Duke".
Филисия Рашад
Филисия Рашад
A Raisin in the Sun For playing: "Lena Younger".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Победитель
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Robert A. Dickinson, Matt Firestone, Andy O'Reilly
Победитель
Все номинанты
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode "Episode 2843".
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Simon Miles For episode "Episode 510A".
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
Late Night with Conan O'Brien Late Night with Conan O'Brien
Fred Bock For episode "Episode 2518".
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Timothy Stephenson, Steven Brill For episode "Episode 2843".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Сидни Поллак, Джей Роуч, Len Amato, Michael Hausman, Paula Weinstein
Победитель
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Сидни Поллак, Джей Роуч, Len Amato, Michael Hausman, Paula Weinstein
Победитель
Все номинанты
Массовка 8.7
Массовка Extras
Рики Джервэйс, Charlie Hanson, Стивен Мерчант, Jon Plowman For episode "The Extra Special Series Finale (#3.0)".
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Шон Комбс, Susan Batson, John M. Eckert, Neil Meron, Craig Zadan, David Binder, Carl Rumbaugh
The Memory Keeper's Daughter The Memory Keeper's Daughter
Howard Braunstein, Michael Jaffe, Michael Mahoney
Массовка 8.7
Массовка Extras
Рики Джервэйс, Charlie Hanson, Стивен Мерчант, Jon Plowman For episode "The Extra Special Series Finale (#3.0)".
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Кевин Спейси, Боб Бэлабан, Dana Brunetti, Jonathan Cavendish, Адам Кассен, Марк Кассен, Mark Olsen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Cara McKenney, Mark Gardner, Steve Fuller
Победитель
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Cara McKenney, Mark Gardner, Steve Fuller
Победитель
Все номинанты
Бессмертный
Бессмертный New Amsterdam
Johanna Marciano, Wendy Brovetto, Bryan Keeling
The Company The Company
Matt Mulder, Igor Choromanski, Cody Cobb, Ryan Gagnier, Noah Conopask
Бессмертный
Бессмертный New Amsterdam
Johanna Marciano, Wendy Brovetto, Bryan Keeling
The Company The Company
Matt Mulder, Igor Choromanski, Cody Cobb, Ryan Gagnier, Noah Conopask
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Synderela Peng, Garson Yu, Etsuko Uji, Edwin Baker
Чак 9.0
Чак Chuck
Karin Fong, Dana Yee, Jonathan Gershon
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Заколдованное королевство 6.5
Заколдованное королевство Tin Man
Rebecca Lee, Lisa Love
Победитель
Все номинанты
Comanche Moon Comanche Moon
Tarra D. Day, Karen McDonald, Jessie Brown
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Lise Kuhr, Connie Parker, Jill Bailey
Comanche Moon Comanche Moon
Tarra D. Day, Karen McDonald, Jessie Brown
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Lise Kuhr, Connie Parker, Jill Bailey
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
John R. Bayless, Trefor Proud
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #503.
Победитель
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Melanie Mills, Patti Ramsey Bortoli, Nadege Schoenfeld, Zena Shteysel For episode #503.
Победитель
Все номинанты
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Ned Neidhardt, Chris Burgoyne, Heather Mages For episode #1308 (With Kathy Griffin).
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Janice Berridge, Peggy Nichols, Gabriel Solana, Shelley Woodhouse For episode "City Of Great Racks".
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #311.
Два с половиной человека
Два с половиной человека Two and a Half Men
Janice Berridge, Peggy Nichols, Gabriel Solana, Shelley Woodhouse For episode "City Of Great Racks".
Mad TV MADtv
Jennifer Aspinall, Ned Neidhardt, Chris Burgoyne, Heather Mages For episode #1308 (With Kathy Griffin).
Значит, ты умеешь танцевать?
Значит, ты умеешь танцевать? So You Think You Can Dance
Crystal Wolfchild, Tifanie White, Amy Strozzi, Heather Cummings For episode #311.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
State of the Union State of the Union
Matthew W. Mungle, Sally Sutton For episode #102.
Победитель
State of the Union State of the Union
Matthew W. Mungle, Sally Sutton For episode #102.
Победитель
Все номинанты
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
David DeLeon, Brad Look, Todd McIntosh For episode "Dummy".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Suzanne Diaz, Ron Pipes, Debbie Zoller For episode "The Hobo Code".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Shauna Giesbrecht, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Crash Into Me - Parts 1 & 2".
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Shauna Giesbrecht, Norman T. Leavitt, Michele Teleis-Fickle For episode "Crash Into Me - Parts 1 & 2".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Dead Doll".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Clinton Wayne, Tom Hoerber, Melanie Levitt, Matthew W. Mungle For episode "Dead Doll".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Том Хэнкс, David Coatsworth, Frank Doelger, Kirk Ellis, Gary Goetzman, Steve Shareshian
Победитель
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Том Хэнкс, David Coatsworth, Frank Doelger, Kirk Ellis, Gary Goetzman, Steve Shareshian
Победитель
Все номинанты
Заколдованное королевство 6.5
Заколдованное королевство Tin Man
Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Steven Long Mitchell, Matthew O'Connor, Michael O'Connor, Craig W. Van Sickle
Заколдованное королевство 6.5
Заколдованное королевство Tin Man
Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr., Steven Long Mitchell, Matthew O'Connor, Michael O'Connor, Craig W. Van Sickle
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Sue Birtwistle, Rebecca Eaton, Kate Harwood
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Ридли Скотт, Тони Скотт, Микаэл Саломон, Clara George, Tom Thayer, David W. Zucker
Штамм "Андромеда" 7.0
Штамм "Андромеда" The Andromeda Strain
Ридли Скотт, Тони Скотт, Микаэл Саломон, Clara George, Tom Thayer, David W. Zucker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
The Company The Company
Jeff Beal For night 1.
Победитель
Все номинанты
Mitch Albom's for One More Day Mitch Albom's For One More Day
Lennie Niehaus
Разум и чувства
Разум и чувства Sense and Sensibility
Martin Phipps
Хроники будущего 8.1
Хроники будущего Masters of Science Fiction
Laura Karpman For episode "Jerry Was a Man".
Бернард и Дорис 6.5
Бернард и Дорис Bernard and Doris
Alex Wurman
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Rob Lane For episode "Independence".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Jim Dooley For episode "Pigeon".
Победитель
Все номинанты
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Jon Ehrlich, Jason Derlatka For episode "Guardian Angels".
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Майкл Джаккино For episode "The Constant".
Жить непросто людям маленького роста!
Жить непросто людям маленького роста! Little People, Big World
Joey Newman For episode "Roloff Road Trip: Grand Canyon".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen For episode "Treehouse of Horror XVIII".
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Ron Jones For episode "Lois Kills Stewie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
Movies Rock Movies Rock
Steve Jordan, Mark Watters
Победитель
Movies Rock Movies Rock
Steve Jordan, Mark Watters
Победитель
Все номинанты
Barry Manilow: Songs from the Seventies Barry Manilow: Songs from the Seventies
Ron Walters Jr.
The 50th Annual Grammy Awards The 50th Annual Grammy Awards
Rickey Minor
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Bill Conti
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Series
American Masters American Masters
Jim Brown, Michael Cohl, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Prudence Glass, William Eigen Tied with This American Life (2007).
Победитель
American Masters American Masters
Jim Brown, Michael Cohl, Сьюзен Лейси, Julie Sacks, Prudence Glass, William Eigen Tied with This American Life (2007).
Победитель
This American Life This American Life
To the producing team.Tied with American Masters (1985).
Победитель
Все номинанты
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Biography Biography
Peter Tarshis, Gregory Hall, Barbara Hall
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Этан Прочник, Том Бирс, Jeff Conroy, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Inside the Actors Studio Inside the Actors Studio
Frances Berwick, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, Christian Barcellos, Sabrina Fodor
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Этан Прочник, Том Бирс, Jeff Conroy, Lisa Tanzer, Paul Gasek, Tracy Rudolph, Matt Renner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Nonfiction Special
Аутизм. Мюзикл 7.8
Аутизм. Мюзикл Autism: the musical
Nancy Abraham, Sasha Alpert, Janet Grillo, Jonathan Murray, Тришиа Риган, Perrin Chiles, Kristen Stills
Победитель
Аутизм. Мюзикл 7.8
Аутизм. Мюзикл Autism: the musical
Nancy Abraham, Sasha Alpert, Janet Grillo, Jonathan Murray, Тришиа Риган, Perrin Chiles, Kristen Stills
Победитель
Все номинанты
Alive Day Memories: Home from Iraq Alive Day Memories: Home from Iraq
Джеймс Гандольфини, Джон Алперт, Sara Bernstein, Эллен Гусенберг Кент, Sheila Nevins, Мэттью О’Нилл, Alexandra E. Ryan
The Pixar Story The Pixar Story
Leslie Iwerks
Pioneers of Television Pioneers of Television
Mike Trinklein, Steve Boettcher For episode "Late Night: Johnny, Jack, Steve, and Merv".
Alive Day Memories: Home from Iraq Alive Day Memories: Home from Iraq
Джеймс Гандольфини, Джон Алперт, Sara Bernstein, Эллен Гусенберг Кент, Sheila Nevins, Мэттью О’Нилл, Alexandra E. Ryan
AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition
Bob Gazzale, Dann Netter, Frederick S. Pierce, Gary Smith
Pioneers of Television Pioneers of Television
Mike Trinklein, Steve Boettcher For episode "Late Night: Johnny, Jack, Steve, and Merv".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Аутизм. Мюзикл 7.8
Аутизм. Мюзикл Autism: the musical
Kim Roberts
Победитель
Все номинанты
The War The War
Tricia Reidy For episode "Pride Of Our Nation".
This American Life This American Life
Joe Beshenkovsky For episode "Escape".
AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition
Debra Light, Marlise Malkames, Barry A. O'Brien
AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition AFI's 100 Years... 100 Movies: 10th Anniversary Edition
Debra Light, Marlise Malkames, Barry A. O'Brien
The War The War
Paul Barnes For episode "FUBAR".
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Rob Butler, Kelly Coskran For episode "No Mercy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Top Chef Top Chef
Marc Clark, Katherine Griffin, Steve Lichtenstein, Susan K. Hoover, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Vikash Patel For episode "First Impressions".
Победитель
Top Chef Top Chef
Marc Clark, Katherine Griffin, Steve Lichtenstein, Susan K. Hoover, Kevin Leffler, Antonia Tighe, Vikash Patel For episode "First Impressions".
Победитель
Все номинанты
Последний герой
Последний герой Survivor
Brian Barefoot, Bob Mathews, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Evan Mediuch, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto For episode "He's A Ball Of Goo!".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella, Steve Mellon For episode "The Hughes Family".
Последний герой
Последний герой Survivor
Brian Barefoot, Bob Mathews, Stephen R. Frederick, Eric Van Wagenen, Evan Mediuch, Andrew Bolhuis, Chad Bertalotto For episode "He's A Ball Of Goo!".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Laronda Morris, Andy Robertson, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Jamie Nelsen, Joe Mastromonaco, Brianna Dellinger For episode "En Garde!".
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Wes Paster, Hilary Scratch, Phil Stuben, Matt Deitrich, Tenna Guthrie, Jason Cherella, Steve Mellon For episode "The Hughes Family".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Jennifer Nelson For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Julian Gomez, Eric Goldfarb, Paul C. Nielsen, Steven J. Escobar, Andrew Kozar, Jacob Parsons, Jennifer Nelson For episode "Honestly, They Have Witch Powers Or Something".
Проект Подиум 7.7
Проект Подиум Project Runway
Laronda Morris, Andy Robertson, Steve Lichtenstein, Clark Andrew Vogeler, Jamie Nelsen, Joe Mastromonaco, Brianna Dellinger For episode "En Garde!".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Stuart Bass For episode "Pie-Lette".
Победитель
Все номинанты
Офис 8.8
Офис The Office
Дин Холлэнд, Дэвид Роджерс For episode "Goodbye, Toby".
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Ken Eluto For episode "Cooter".
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Steven Rasch For episode "The Bat Mitzvah".
Офис 8.8
Офис The Office
Дин Холлэнд, Дэвид Роджерс For episode "Goodbye, Toby".
Дурман 8.6
Дурман Weeds
William Turro For episode "A Pool And His Money".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for a Special (Single or Multi-Camera)
Justin Timberlake FutureSex/LoveShow Justin Timberlake FutureSex/LoveShow
Chad Callner, Michael Schultz, Jim Kelly
Победитель
Все номинанты
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Al Pacino A Tribute to Al Pacino
Michael Polito, Pi Ware, Narumi Inatsugu, Mark Stepp, Tim Perniciaro
Movies Rock Movies Rock
Mark Stepp, Chester Contaoi, William Morris
Great Performances Great Performances
Gary Bradley, Laura Young For episode "We Love Ella! A Tribute to the First Lady of Song".
Great Performances Great Performances
Gary Bradley For episode "Company".
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Al Pacino A Tribute to Al Pacino
Michael Polito, Pi Ware, Narumi Inatsugu, Mark Stepp, Tim Perniciaro
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing of Clip Packages for Talk, Performance, Award or a Reality-Competition Program
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Oren Castro For episode #733 (David Cook Goes Home).
Победитель
American Idol American Idol: The Search for a Superstar
Bill DeRonde, Oren Castro For episode #733 (David Cook Goes Home).
Победитель
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
James Crowe For "5th Year Anniversary Show (I'm F***ing Matt Damon)".
Победитель
Все номинанты
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
David Timoner For episode "Episode 610 (Head To Head Package)".
The 80th Annual Academy Awards The 80th Annual Academy Awards
Чак Уоркмэн For episode "(Oscar Show Tribute Sequence)".
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
Jason Bielski For "After The Academy Awards (I'm F***ing Ben Affleck)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
John R. Bayless, Matthew W. Mungle, Trefor Proud, Chris Burgoyne
Победитель
Все номинанты
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Jake Garber, Joel Harlow, Brian Penikas, Debbie Zoller For episode "Nixon Vs. Kennedy".
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Jake Garber, Joel Harlow, Brian Penikas, Debbie Zoller For episode "Nixon Vs. Kennedy".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
David DeLeon, Todd McIntosh, Sara De Pue For episode "Smell of Success".
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
David DeLeon, Todd McIntosh, Sara De Pue For episode "Smell of Success".
State of the Union State of the Union
Matthew W. Mungle, Sally Sutton For episode #104.
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Brigitte Bugayong, Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman, Norman T. Leavitt For episode "Forever Young".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality Program
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Lisa Tucker, Amy Kohn, Chris Carlson, Marcia Mulé, Bryan Scott, Cori Abraham
Победитель
Kathy Griffin: My Life on the D-List Kathy Griffin: My Life on the D-List
Кэти Гриффин, Frances Berwick, Amy Introcaso, Lisa Tucker, Amy Kohn, Chris Carlson, Marcia Mulé, Bryan Scott, Cori Abraham
Победитель
Все номинанты
Intervention Intervention
Gary R. Benz, Dan Partland, Karen Pinto, Michael Branton, Sam Mettler, Rob Sharenow, Bryn Freedman, Jeff Grogan, Colleen Conway
Dirty Jobs Dirty Jobs
Heath Banks, Edward Barbini, David M. Barsky, Craig Piligian, Edward Rohwedder, Leigh Purinton, Mike Rowe, Mary Donahue, Kenitra Ford
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Sam Farrell, Marsha Bemko
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Brady Connell, Dan Morando, Jeanne Petrone-Arzubiaga, Conrad L. Ricketts, Diane Korman, Denise Cramsey, Matt Fisher, Max Swedlow
Extreme Makeover: Home Edition Extreme Makeover: Home Edition
Herbert W. Ankrom, Brady Connell, Dan Morando, Jeanne Petrone-Arzubiaga, Conrad L. Ricketts, Diane Korman, Denise Cramsey, Matt Fisher, Max Swedlow
Intervention Intervention
Gary R. Benz, Dan Partland, Karen Pinto, Michael Branton, Sam Mettler, Rob Sharenow, Bryn Freedman, Jeff Grogan, Colleen Conway
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Reality-Competition Program
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Mark A. Vertullo, Matthew R. Schmidt, Amy Chacon
Победитель
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Bill Pruitt, Bertram van Munster, Hayma Washington, Giselle Parets, Elise Doganieri, Jarratt Carson, Mark A. Vertullo, Matthew R. Schmidt, Amy Chacon
Победитель