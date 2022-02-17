Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Белла Рэмси
Белла Рэмси
Bella Ramsey
О персоне
Фильмография
Новости
Белла Рэмси
Bella Ramsey
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 сентября 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Ноттингемшир, Англия, Великобритания
Рост
156 см
Биография Беллы Рэмси
Родилась 30 сентября 2003 года. Ноттингемшир, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Беллы Рэмси
Сопротивление
военный, драма
2021, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Босс HBO сообщил, когда ждать премьеру сериала по видеоигре The Last of Us
Надежды фанатов не оправдались.
Написать
17 февраля 2022 13:49
Netflix и студия Aardman анонсировали новую часть «Уоллеса и Громита», а также сиквел «Побега из курятника»
Лента об отважных пернатых выйдет в следующем году, а мультфильм об изобретателе и его разумной собаке — в 2024-м.
Написать
21 января 2022 10:51
Каст сериала «Одни из нас» пополнился актрисой из «Эйфории»
Она сыграет лучшую подругу главной героини.
Написать
17 января 2022 11:10
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине