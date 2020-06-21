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Постер сериала Перри Мейсон
Постер сериала Перри Мейсон
Постер сериала Перри Мейсон
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Перри Мейсон

Перри Мейсон (2020 - 2023)

Мини-сериал о легендарном американском детективе, спродюсированный Робертом Дауни-мл Perry Mason 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Перри Мейсон» – американский драматический детективный сериал, в основу которого легли произведения Эрла Стэнли Гарднера. Главный герой, частный детектив Перри Мейсон, переживает нелегкий период в своей жизни. Денег катастрофически не хватает, бывшая жена Мейсона, Линда, запрещает видеться с сыном, дают знать о себе психологические травмы, полученные во время Первой мировой… Жизнь и карьера Мейсона стремительно идут под откос, но новое дело, которое подбрасывает детективу его наставник, адвокат Э.Б. Джонатан, заставляет его встряхнуться. У небогатой и религиозной семейной пары похищают младенца. Злоумышленники требуют выкуп, но, получив нужную сумму, возвращают ребенка уже мертвым. Герман Бэггерли, один из спонсоров евангелической церкви, в которой состоят родители мальчика, нанимает Джонатана и его команду для расследования, а также берет на себя финансовые расходы. Поиски истины осложняет то, что главных подозреваемых вскоре находят мертвыми. Выясняется, что к загадочному делу причастен детектив полиции Джо Эннис. Но как именно? Что за финансовые махинации велись в стенах церкви? И как они связаны с похищением малыша? Ответы на эти вопросы и предстоит найти Перри Мейсону и его помощникам.

Перри Мейсон - трейлер второго сезона №2
Перри Мейсон
трейлер второго сезона №2
В ролях Персонажи
Автор идеи
Рон Фицджералд
Ролин Джонс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Sister Alice McKeegan
Джульет Райлэнс
Джульет Райлэнс Della Street
Мэттью Риз
Мэттью Риз Perry Mason
Джон Литгоу
Джон Литгоу Elias Birchard "E.B." Jonathan
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Перри Мейсон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Перри Мейсон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Сериал «Перри Мейсон» закрыт после второго сезона
Сериал «Перри Мейсон» закрыт после второго сезона
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка
Мэттью Риз расследует большое и грязное дело в новом трейлере второго сезона «Перри Мейсона»
Мэттью Риз расследует большое и грязное дело в новом трейлере второго сезона «Перри Мейсона»
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саундтрек сериала Перри Мейсон
Кадры из сериала
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