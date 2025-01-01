Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо во второй половине года (чаще в августе-сентябре).

Главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотой лев», которым награждается лучший фильм основной конкурсной программы. Согласно правилам фестиваля, участниками основной программы могут стать не более 20 фильмов, никогда ранее не показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях.

В рамках Венецианского кинофестиваля, помимо «Золотого льва», вручаются и другие награды: