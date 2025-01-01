Меню
Место проведения Италия

Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо во второй половине года (чаще в августе-сентябре).

Главный приз Венецианского кинофестиваля – «Золотой лев», которым награждается лучший фильм основной конкурсной программы. Согласно правилам фестиваля, участниками основной программы могут стать не более 20 фильмов, никогда ранее не показывавшихся публике и не участвовавших в других фестивалях.

В рамках Венецианского кинофестиваля, помимо «Золотого льва», вручаются и другие награды:

  • Серебряный лев — лучшему режиссёру
  • Главный приз жюри — является третьей по значимости премией на кинофестивале
  • Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
  • Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
  • Приз Марчелло Мастроянни — лучшему молодому актёру или актрисе
  • «Золотые озеллы» — приз за лучший сценарий, операторскую работу, выдающиеся технические достоинства и пр.
  • Специальный приз жюри — вручается по желанию жюри режиссёру, актёру или актрисе (работавшим над фильмом конкурсной программы) за совокупный вклад в киноискусство
Год проведения
Номинации
Венецианский кинофестиваль 2024
Комната по соседству
Комната по соседству
Золотой лев / Лучший фильм
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Golden Lion for Lifetime Achievement
Питер Уир
Golden Lion for Lifetime Achievement
Питер Уир
Golden Lion for Lifetime Achievement
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Golden Lion for Lifetime Achievement
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Liberatum Pioneer Award
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Liberatum Pioneer Award
Alpha.
Label Europa Cinemas / Label Europa Cinemas Award
Alma del desierto
Квир-лев / Queer Lion Award
Пол Кирхер
Пол Кирхер
Marcello Mastrioanno Award / Best Young Actor
Don't Cry, Butterfly
Verona Film Club Award / Verona Film Club Award for Most Innovative Film
No Sleep Till
Grand Prize Venice International Critics' Week / Special Mention
Manas
Giornate degli Autori Director's Award
Taxi Monamour
Giornate degli Autori Audience Award
Paul and Paulette Take a Bath
Critics' Week Audience Award
Quiet Life
Interfilm Award / Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Горная невеста
Горная невеста
La Pellicola d'Oro Award / Best Chief Electrician
Поле боя
Поле боя
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Designer
Nightmara: Episode 3
Fanheart3 Award / XR Special Mention
The Eggregores' Theory
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Centro Nazionale del Cortometraggio Award
Новый год, который так и не наступил
Новый год, который так и не наступил
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
Новый год, который так и не наступил
Новый год, который так и не наступил
Authors under 40 Award / Special Mention for Cinematography
Anywhere Anytime
Luciano Sovena Award / International Film Critics Week
Босс
Босс
La Pellicola d'Oro Award / Best Prop Maker
Босс
Босс
Rotella Award
Босс
Босс
Rotella Award
Sugar Island
Edipo Re Award - Special Mention
My Everything
Premio Speciale Film Impresa Award
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Серебряный лев / Лучший режиссер
Горная невеста
Горная невеста
Серебряный лев / Гран-при жюри
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Кубок Вольпи / Лучший актер
Николь Кидман
Николь Кидман
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Я все еще здесь
Я все еще здесь
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Я все еще здесь
Я все еще здесь
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Familiar Touch
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Alma del desierto
Квир-лев
Новый год, который так и не наступил
Новый год, который так и не наступил
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Vittoria
FEDIC Award / Best Film
Бруталист
Бруталист
FIPRESCI Prize / Competition
Новый год, который так и не наступил
Новый год, который так и не наступил
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
Изгоняющая любовниц
Изгоняющая любовниц
Netpac Award
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано
Pasinetti Award / Best Actress
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано
Pasinetti Award / Best Actress
Босс
Босс
Pasinetti Award / Best Film
Босс
Босс
Pasinetti Award / Best Film
Семья
Семья
Pasinetti Award - Special Mention
Семья
Семья
Pasinetti Award - Special Mention
Я все еще здесь
Я все еще здесь
SIGNIS Award
Семья
Семья
FEDIC Award - Special Mention
Франческо Геги
Франческо Геги
Премия "Горизонты" / Best Actor
Кэтлин Чэлфэнт
Премия "Горизонты" / Best Actress
Sarah Friedland
Премия "Горизонты" / Best Director
Happy Holidays
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
Who Loves the Sun
Премия "Горизонты" / Best Short Film
One of Those Days When Hemme Dies
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Don't Cry, Butterfly
Critics' Week Award / Best Film
April
Special Jury Prize
Комната по соседству
Комната по соседству
Brian Award
Я все еще здесь
Я все еще здесь
Green Drop Award
Горная невеста
Горная невеста
Green Drop Award
Chain Reactions
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Это бомба
Это бомба
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Это бомба
Это бомба
Venezia Classici Award / Best Restored Film
The Quiet Son
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Семья
Семья
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Бруталист
Бруталист
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Vittoria
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
The Fisherman
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Джокер: Безумие на двоих
Джокер: Безумие на двоих
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Босс
Босс
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
The Time It Takes
Soundtrack Stars Award / Special Mention
My Everything
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Горная невеста
Горная невеста
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Tecla Insolia
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Martina Scrinzi
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
King Ivory
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
Убейте жокея
Убейте жокея
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Homegrown
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
La storia del Frank e della Nina
Lanterna Magica Award
Босс
Босс
Lizzani Award
Босс
Босс
Lizzani Award
Битлджус Битлджус
Битлджус Битлджус
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Одинокие волки
Одинокие волки
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Uncanny Alley: A New Day
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Uncanny Alley: A New Day
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Павлин
Павлин
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Anywhere Anytime
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Sugar Island
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Семья
Семья
RB Casting Award
Don't Cry, Butterfly
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
The Witness
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Francesco Manzato
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Things That My Best Friend Lost
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
At Least I Will Be 8 294 400 Pixel
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Manas
Giornate degli Autori Award
Alpha.
Giornate degli Autori Award
Taxi Monamour
Giornate degli Autori Award
Клод Лелуш
Клод Лелуш
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Клод Лелуш
Клод Лелуш
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Impulse: Playing with Reality
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Oto's Planet
Venice Immersive / Special Jury Prize
Бруталист
Бруталист
Premio CinemaSarà Award
To Kill a Mongolian Horse
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
Elizabeth Lo
Authors under 40 Award / Best Director
Anne-Sophie Bailly
Authors under 40 Award / Best Director
Ito Meikyu
Venice Immersive Grand Prize
Убейте жокея
Убейте жокея
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Sugar Island
Ca' Foscari Young Jury Award
Бруталист
Бруталист
UNIMED Prize for Cultural Diversity
The Quiet Son
ImpACT Award
Riefenstahl
Cinema & Arts Award
Paul and Paulette Take a Bath
Cinema & Arts Award
Я обвиняю: фильм Романа Полански «Офицер и шпион»
Я обвиняю: фильм Романа Полански «Офицер и шпион»
Пока не выпали «Молочные зубы»: трогательная инди-драма от дебютантки Шеннон Мерфи
Пока не выпали «Молочные зубы»: трогательная инди-драма от дебютантки Шеннон Мерфи
Большой кинематографический улей: «Осиная сеть» Оливье Ассайаса
Большой кинематографический улей: «Осиная сеть» Оливье Ассайаса

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
