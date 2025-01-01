Премия Гильдии киноактёров (англ. Screen Actors Guild Award или SAG Awards) — американская кинопремия, присуждается Гильдией киноактёров США с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы.

Премия является одной из самых престижных в мире киноиндустрии. Бронзовыми статуэтками «Актёр», высота которых составляет 16 дюймов (40,6 сантиметра), а вес - более 5 килограммов, награждают отдельно актёров, актерские ансамбли, каскадерские ансамбли за заслуги в области кинематографа.

Церемония вручения наград SAG Awards проводится в начале года, незадолго до церемонии вручения «Оскаров».