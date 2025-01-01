Меню
Премия Гильдии киноактеров США

Место проведения США

Премия Гильдии киноактёров (англ. Screen Actors Guild Award или SAG Awards) — американская кинопремия, присуждается Гильдией киноактёров США с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы.

Премия является одной из самых престижных в мире киноиндустрии. Бронзовыми статуэтками «Актёр», высота которых составляет 16 дюймов (40,6 сантиметра), а вес - более 5 килограммов, награждают отдельно актёров, актерские ансамбли, каскадерские ансамбли за заслуги в области кинематографа.

Церемония вручения наград SAG Awards проводится в начале года, незадолго до церемонии вручения «Оскаров».

Год проведения
Номинации
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Каскадеры
Каскадеры
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Сегун
Сегун
Актер / Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Конклав
Конклав
Актер / Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Джин Смарт
Джин Смарт
Актер / Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Анна Саваи
Актер / Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Деми Мур
Деми Мур
Актер / Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Зои Салдана
Зои Салдана
Актер / Выдающаяся роль актрисы второго плана
Джессика Ганнинг
Актер / Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Актер / Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Киран Калкин
Киран Калкин
Актер / Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Актер / Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании
Актер / Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Сегун
Сегун
Актер / Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Премия за выдающиеся заслуги
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Премия за выдающиеся заслуги

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
